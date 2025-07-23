Свириденко повідомила послам G7 про новий законопроєкт президента про незалежність антикорупційної інфраструктури
Прем`єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч послам країн G7 стосовно антикорупційної політики нового уряду.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Свириденко повідомила послам про налаштованість уряду на нульову терпимість до корупції, що знайде відображення у програмі дій Кабінету Міністрів, а також рішення президента Володимира Зеленського подати новий законопроєкт для посилення незалежності антикорупційних органів.
"Сьогодні ж президент України ухвалив рішення — подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури", – написала Свириденко у телеграм-каналі.
"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", – додала прем’єрка.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
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ННапевне Єрмака з Татаровим усунуть від ручного управління цими структурами. 🤔 Але так відверто про своїх корєшів Зєлєнскій ще не висловлювався. 😜
ЕРМАКА І ТАТАРОВА на гиляку або у відставку
ВИ НЕ ВТРАТИЛИ ТОГО ВАЖКОГО ШЛЯХУ ДО ВОЛІ ЯКИМ ПРОЙШЛИ ВАШІ БАБУСІ ДІДУСІ ПРАДІДИ ПРАБАБУСІІ
Із сиром пироги
дьошево, хоботови !
.
втрата доовіри еліти та виборців Заходу, падінння рейтинга в Укрраїїнні і, не виключео, падінння самого режиму
.
Підпорядкував Генпрокурору незалежні структури, щоб потім знову зробити їх незалежними?
Політика "я не лох" в усій красі
Це вона про втручання зеленського?
"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", - додала прем'єрка."
Джерело: https://censor.net/ua/n3564959
вважаю що настав час звільняти Ермака і Татарова за підставу президента і України перед ЕС.
https://t.me/gononstopukraine/4444 #новина: у Чернігівській області виявили злочинну схему по відмиттю коштів на будівництві фортифікаційних споруд на кордоні з РФ та Білоруссю.
Бюджети на фортифікацію та відновлення виділяються суттєво завищені, уже з урахуванням так званих "відкатів"
👥Хто розкрадає?
Причетна перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко та її рідний брат Віталій Свириденко.
Відкатна схема реалізується із залученням місцевих чиновників, у кожного з яких своя "роль" та своя "доля". Мова йде про голову Чернігівської ОДА Вячеслава Чауса, його заступника Костянтина Мегема та начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА Ярослава Слєсаренко.
Всі технічні моменти вирішую "касир" та заступник голови ЧОДА Дмитро Синенко.
💁🏻♀️Цікавий факт, що призначення Вячеслава Чауса на посаду голови ОДА відбулось у серпні 2021 року, якраз в той час, коли Юлія Свириденко займала посаду Заступника Керівника Офісу Президента України.
Інших фігурант Слєсаренко проходить про розкрадання коштів на суму 37 млн грн
🖇️Пов'язані справи. У Харківській області ситуація не краща, а навіть гірша, адже голова ХОВА Синєгубов разом із прибічниками систематично розкрадає кошти на побудові фортифікацій, що призвело до їх відсутності та частковому успіху військ рф на кордоні.
📹Більше у https://youtu.be/Ys9HSzk1K2Q?si=TsVb0Sbs-hZ7-AUG ВІДЕО
За вказаними фактами ми подали заяву та вже Київською обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР 42024110000000185 за ч. 1 ст. 212 ККУ
або, пані Свириденко, прем'єрствовати будете з Кілєй Азіровим
Вплив з боку кого млять?
Мало було Безуглої?
Зустрічайте!
Ще одна йо.нута🤦♂️
А до цього, з 2019 року, глухуюваті, скотиняки були????
Вірьвки і автокранів, в Україні, вистачає!!!
Геть банду зкацаплену, з Урядового кварталу, з компенсацією грошовою, з їх «статків майнових», завданої Українцям та державі шкоди, з 2019 року!!!
Вся законодавча база і підзаконні акти по боротьбі з корупцією були прийняті в державі набагато раніше до створення НАБУ і САП. Це дозволяло існуючим правоохоронним органам втілювати їх на практиці виконуючи свої прямі обов'язки. Далі почалася епопея про створення "спеціальних " антикорупційних органів , яка по суті триває й понині. Цю епопею очолили корупціонери і керують нею і далі. Що стосується допуску до державної таємниці то це обов'язок СБУ перевіряти кандидата на держслужбу . Якщо такий допуск надали. а тепер виявили .що працівник не мав на це права. то хтось із СБУ. хто підписував документ про надання допуску має відповідати.
https://youtu.be/cWsTiqvLUNk?si=L2B_9k2MA06sV3uP
А про це ти послам не встигла розповісти? Зелені гниди щоб ви сдохли вже скоріше зі своїм потужним лідором....