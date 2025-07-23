Свириденко повідомила послам G7 про новий законопроєкт президента про незалежність антикорупційної інфраструктури

Прем`єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч послам країн G7 стосовно антикорупційної політики нового уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Свириденко повідомила послам про налаштованість уряду на нульову терпимість до корупції, що знайде відображення у програмі дій Кабінету Міністрів, а також рішення президента Володимира Зеленського подати новий законопроєкт для посилення незалежності антикорупційних органів.

"Сьогодні ж президент України ухвалив рішення — подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури", – написала Свириденко у телеграм-каналі.

"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", – додала прем’єрка.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.