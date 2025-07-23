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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Свириденко повідомила послам G7 про новий законопроєкт президента про незалежність антикорупційної інфраструктури

Свириденко і Качка зустрілисьз послами

Прем`єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч послам країн G7 стосовно антикорупційної політики нового уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Свириденко повідомила послам про налаштованість уряду на нульову терпимість до корупції, що знайде відображення у програмі дій Кабінету Міністрів, а також рішення президента Володимира Зеленського подати новий законопроєкт для посилення незалежності антикорупційних органів.

"Сьогодні ж президент України ухвалив рішення — подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури", – написала Свириденко у телеграм-каналі.

"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", – додала прем’єрка.

Також читайте: Арахамія про ухвалення Радою законопроєкту №12414: Має бути якась криза, щоб потім знайти гарне компромісне рішення

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Автор: 

G-7 G7 (1086) НАБУ (5217) САП (2339) Свириденко Юлія (390)


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Топ коментарі
+12
Дооо, незалежність скасували за 1 день, а тепер будуть фейково відновлювати рік. За цей час прикриють всі справи проти "своїх".
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23.07.2025 23:57 Відповісти
+11
Тобто з послами також вирішили поспілкуватись "на дурачка"?!
Підпорядкував Генпрокурору незалежні структури, щоб потім знову зробити їх незалежними?
Політика "я не лох" в усій красі
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23.07.2025 23:57 Відповісти
+8
***** ? ))
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23.07.2025 23:53 Відповісти
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***** ? ))
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23.07.2025 23:53 Відповісти
"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога Джерело: https://censor.net/ua/n3564959
ННапевне Єрмака з Татаровим усунуть від ручного управління цими структурами. 🤔 Але так відверто про своїх корєшів Зєлєнскій ще не висловлювався. 😜
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24.07.2025 00:07 Відповісти
Так, за цій шкандаль мають політити голови Ермака і Татарова - бо пацані оборзелі

ЕРМАКА І ТАТАРОВА на гиляку або у відставку
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24.07.2025 00:19 Відповісти
І під розслідування НАБУ підпадає ВОНА САМА - СЛАВА МОЇМ РІДНИМ ДАЛЕКИМ УКРАЇНЦЯМ , ЇХНІМ ДІТКАМ СТУДЕНТАМ ,СЛАВА ВОЇНАМ
ВИ НЕ ВТРАТИЛИ ТОГО ВАЖКОГО ШЛЯХУ ДО ВОЛІ ЯКИМ ПРОЙШЛИ ВАШІ БАБУСІ ДІДУСІ ПРАДІДИ ПРАБАБУСІІ
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24.07.2025 01:16 Відповісти
ідіотські виправдання ЗЄлі та його халдєїїв від качка малюка до свіріденко в очках про вплив на НАБУ ворогів нагадали пісню

Із сиром пироги

дьошево, хоботови !

.
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24.07.2025 00:25 Відповісти
ця історія дуже дорого коштуватиме ЗЄлі:
втрата доовіри еліти та виборців Заходу, падінння рейтинга в Укрраїїнні і, не виключео, падінння самого режиму

.
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24.07.2025 00:28 Відповісти
Проблема корупції в Україні є "перебільшеною", - Свириденко
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24.07.2025 00:35 Відповісти
Знає кішка, чиє сало з'їла.
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23.07.2025 23:54 Відповісти
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23.07.2025 23:56 Відповісти
Я так розумію, що всі дії НАБУ, відносно того ж Чернишов, Міндіча і т.д, то все це було зроблено "агентами кремля"? А тепер, коли приймуть новий закон, то вони виходить і не винуваті ні в чому? А якщо, хтось не вірить, то не хай спробує довести це?
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23.07.2025 23:56 Відповісти
все буде на контролі у кравченка, тобто за чернишова і міндіча буде віддуватись молочний.
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23.07.2025 23:59 Відповісти
Тобто з послами також вирішили поспілкуватись "на дурачка"?!
Підпорядкував Генпрокурору незалежні структури, щоб потім знову зробити їх незалежними?
Політика "я не лох" в усій красі
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23.07.2025 23:57 Відповісти
Дооо, незалежність скасували за 1 день, а тепер будуть фейково відновлювати рік. За цей час прикриють всі справи проти "своїх".
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23.07.2025 23:57 Відповісти
Тобто зараз швидко нищать справи ?
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24.07.2025 00:21 Відповісти
справа міндіча
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24.07.2025 00:49 Відповісти
Цікаво https://youtu.be/cWsTiqvLUNk?si=75SeSxINTewc9O48
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24.07.2025 00:58 Відповісти
Знову якість наперстки хочуть підготувати
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23.07.2025 23:57 Відповісти
А тепер слідкуйте за руками! Декілька місяців будуть розробляти-переробляти і намагатись забалакати цю тему! А там і не згадає вже ніхто про це.. А тим часом татаров з єрмаком порозгоняють усі колективи у НАБУ та САП !
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23.07.2025 23:58 Відповісти
зельоні ******** вважають що всі навколо дебіли
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23.07.2025 23:58 Відповісти
Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП Джерело: https://censor.net/ua/n3564959

Це вона про втручання зеленського?
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24.07.2025 00:00 Відповісти
Ця шаболда з банди наперсточників не хоче пояснити чому не можна було просто внести відповідні правки у ВЖЕ діючий закон про НАБУ?

"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", - додала прем'єрка."

Джерело: https://censor.net/ua/n3564959
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24.07.2025 00:00 Відповісти
А як же Зе може пояснити , якщо він закон не писав? Це зробив Ермак з Татаровим, а Зе підписав
вважаю що настав час звільняти Ермака і Татарова за підставу президента і України перед ЕС.
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24.07.2025 00:24 Відповісти
"Царь хароший, баяре плахие"?
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24.07.2025 01:16 Відповісти
!‼️ Відмивання коштів на фортифікаціях на Харківщині та Чернігівщині.

https://t.me/gononstopukraine/4444 #новина: у Чернігівській області виявили злочинну схему по відмиттю коштів на будівництві фортифікаційних споруд на кордоні з РФ та Білоруссю.

Бюджети на фортифікацію та відновлення виділяються суттєво завищені, уже з урахуванням так званих "відкатів"

👥Хто розкрадає?

Причетна перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко та її рідний брат Віталій Свириденко.

Відкатна схема реалізується із залученням місцевих чиновників, у кожного з яких своя "роль" та своя "доля". Мова йде про голову Чернігівської ОДА Вячеслава Чауса, його заступника Костянтина Мегема та начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА Ярослава Слєсаренко.

Всі технічні моменти вирішую "касир" та заступник голови ЧОДА Дмитро Синенко.

💁🏻‍♀️Цікавий факт, що призначення Вячеслава Чауса на посаду голови ОДА відбулось у серпні 2021 року, якраз в той час, коли Юлія Свириденко займала посаду Заступника Керівника Офісу Президента України.

Інших фігурант Слєсаренко проходить про розкрадання коштів на суму 37 млн грн

🖇️Пов'язані справи. У Харківській області ситуація не краща, а навіть гірша, адже голова ХОВА Синєгубов разом із прибічниками систематично розкрадає кошти на побудові фортифікацій, що призвело до їх відсутності та частковому успіху військ рф на кордоні.

📹Більше у https://youtu.be/Ys9HSzk1K2Q?si=TsVb0Sbs-hZ7-AUG ВІДЕО

За вказаними фактами ми подали заяву та вже Київською обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР 42024110000000185 за ч. 1 ст. 212 ККУ
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24.07.2025 01:12 Відповісти
Не треба цього наїбалова. Просто скасуйте 12414.
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24.07.2025 00:01 Відповісти
і не "сьогодні ж", а на позавчора

або, пані Свириденко, прем'єрствовати будете з Кілєй Азіровим
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24.07.2025 00:11 Відповісти
👍
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24.07.2025 00:25 Відповісти
А так можна було? Ця ж Свириденко, не двлі, як сьогодні зранку переконувала, що то офігенний закон депутати прийняли. А шо сі стало? 😲. А що з мармизою? 😲 А де той Сірко сліпий, у якого очі Свириденчиха позичила? 🤔 У цій історії власне лише Сірка і жаль.
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24.07.2025 00:02 Відповісти
А Свириденко на гиляку
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24.07.2025 00:26 Відповісти
Посадити на ***** , чи підчепити? 🤔
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24.07.2025 00:29 Відповісти
Якщо пан має час і натхнення
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24.07.2025 00:32 Відповісти
Часу обмаль, з натхненням - проблеми. І до лісу зараз стосунку не маю. 😜
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24.07.2025 00:40 Відповісти
В цьому законі саме головне - це те, що підозри вищим посадовим особам, і усім чиновникам ОП від Єрмака до прибиральніці, має вносити тільки генпрокурор. Який, нагадаю, призначається Зе.
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24.07.2025 00:04 Відповісти
Наїдалово
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24.07.2025 00:04 Відповісти
"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", - додала прем'єрка.
Вплив з боку кого млять?
Мало було Безуглої?
Зустрічайте!
Ще одна йо.нута🤦‍♂️
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24.07.2025 00:06 Відповісти
Наплювали ротом лайна, в ТУРБОРЕЖИМІ, стефанчуки та зеленський, з усією привладно моноШоблою, в криницю, а тепер невідкладно починають висьобувати, бо почули думку про це, Українців та Західних Парнерів!!
А до цього, з 2019 року, глухуюваті, скотиняки були????
Вірьвки і автокранів, в Україні, вистачає!!!
Геть банду зкацаплену, з Урядового кварталу, з компенсацією грошовою, з їх «статків майнових», завданої Українцям та державі шкоди, з 2019 року!!!
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24.07.2025 00:06 Відповісти
Цікавий комент https://www.youtube.com/@%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF8%D0%BF @СергейСкрипченко-п8пhttps://www.youtube.com/watch?v=cWsTiqvLUNk&lc=UgytU4ilMStD0tJMX9t4AaABAg 2 часа назад

Вся законодавча база і підзаконні акти по боротьбі з корупцією були прийняті в державі набагато раніше до створення НАБУ і САП. Це дозволяло існуючим правоохоронним органам втілювати їх на практиці виконуючи свої прямі обов'язки. Далі почалася епопея про створення "спеціальних " антикорупційних органів , яка по суті триває й понині. Цю епопею очолили корупціонери і керують нею і далі. Що стосується допуску до державної таємниці то це обов'язок СБУ перевіряти кандидата на держслужбу . Якщо такий допуск надали. а тепер виявили .що працівник не мав на це права. то хтось із СБУ. хто підписував документ про надання допуску має відповідати.
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24.07.2025 00:14 Відповісти
ЗАГОРОДНИЙ: ЗЕЛЕНСКИЙ ДОВЕЛ ТРАМПА! БОЛЬШОЙ КОМПРОМАТ лежит в СБУ. Там схемы, которые ШОКИРУЮТ
https://youtu.be/cWsTiqvLUNk?si=L2B_9k2MA06sV3uP
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24.07.2025 00:16 Відповісти
Другий Український Фронт.
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24.07.2025 00:29 Відповісти
Як у дитячому садку , я не я і гівно не моє. А це тест на готовність суспільства прийняти диктатуру. Думали усе проде гладко. Хтось ще вірить владі? Хтось ще бачить в них патріотів? Зе- вирок Україні і це вже давно видно. Давно вже пора виходити з лозунгами за які мене багато разів банили і видаляли коментарі. Хай ще раз забанять , але це нічого не змінить , нами керує ворог. Якщо провести аналіз дій влади з 2020 року ( 2019 рік пішов на повне захоплення і укріплення влади) , то усе вкладається тільки в одну гіпотезу - Зе команда зрадники . Це пояснює усі їх дії. Не дурні , не крадії , не неосвідчені ділетанти , а вороги які під керівництвом ФСБ системно працюють над знищенням України як держави, над знищенням її людського потенціалу і в першу чергу патріотично налаштованих громадян , у другу будь кого хто може тримати зброю , над знищенням її економічного потенціалу , над деморалізацією ВСУ і усього суспільства в цілому. А усі яйця по 17, велике крадівництво і так далі , це тільки приємні бонуси , які наближають їх ціль і тому стимулюються. Тому ще раз напишу лозунг і баньте скільки хочете - ЗЛН-ПНХ , разом з ПТН-ПНХ.
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24.07.2025 00:59 Відповісти
Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
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24.07.2025 01:10 Відповісти
Свириденко повідомила послам про налаштованість уряду на нульову терпимість до корупції.... Джерело: https://censor.net/ua/n3564959 Родина полковника СБУ Прокопенка купила пентхаус у центрі Києва з терасою вартістю 15 мільйонів піл час війни, - розслідування Джерело: https://censor.net/ua/n3564951.
А про це ти послам не встигла розповісти? Зелені гниди щоб ви сдохли вже скоріше зі своїм потужним лідором....
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24.07.2025 01:13 Відповісти
Хотів би я на хвилину стати одним з послів G7, тільки щоб сказати цій Свириденко: "Не *****, зелена курво!"
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24.07.2025 01:16 Відповісти
 
 