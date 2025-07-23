Арахамія про ухвалення Радою законопроєкту №12414: Має бути якась криза, щоб потім знайти гарне компромісне рішення

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство Інфо.

Арахамія заявив, що не має особистої думки стосовно законопроєкту:

"Парламент вирішив, на погодження Верховної Ради це рішення було. Були пропозиції Комітету, який Рада потім підтримала. (…) У мене немає думки, дивіться, в мене інша трошки робота. Ви ж знаєте мою роботу. Скільки законопроєктів за ці 5 років у мене ж є, якщо буде думка по кожному законопроєкту, то я не зможу робити свою роботу (…) У нас вже багато було резонансних законопроєктів. Це ж не перший резонансний законопроєкт. Ми, як і Верховна Рада, різні законопроєкти приймаємо, правильно?".

Окрім цього Арахамія додав, що це питання має вирішуватись на іншому рівні:

"Це питання на рівні перемовин на вищому рівні між міжнародними партнерами, які до цього також причетні. І керівництва парламенту, і керівництва країни, і міністрів, і таке інше. Я думаю, що це 100% буде така дискусія, і на цій дискусії будуть знайдені якісь правильні рішення. (…) Те, про що я зараз кажу, бачучи резонанс, що треба сідати і нормальним шляхом діалогу вирішувати. Має бути якась криза, щоб потім знайшли люди в собі сили і енергію, для того, щоб знайти гарне рішення, яке є компромісне. От парламент саме так працює. Зазвичай є протилежні думки, а потім сідають і знаходять якусь компромісну модель. Мені здається, що тут буде так само".

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Арахамія також запитав, чому Рада мала ухвалити інше рішення і на твердження журналістки про обмеження НАБУ та САП заявив: "Це ваше трактування. Ви просто так трактуєте це. А я чув, що трактують по-іншому юристи досвідчені, які є у Верховній Раді".

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.