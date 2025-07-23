Арахамія про ухвалення Радою законопроєкту №12414: Має бути якась криза, щоб потім знайти гарне компромісне рішення
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство Інфо.
Арахамія заявив, що не має особистої думки стосовно законопроєкту:
"Парламент вирішив, на погодження Верховної Ради це рішення було. Були пропозиції Комітету, який Рада потім підтримала. (…) У мене немає думки, дивіться, в мене інша трошки робота. Ви ж знаєте мою роботу. Скільки законопроєктів за ці 5 років у мене ж є, якщо буде думка по кожному законопроєкту, то я не зможу робити свою роботу (…) У нас вже багато було резонансних законопроєктів. Це ж не перший резонансний законопроєкт. Ми, як і Верховна Рада, різні законопроєкти приймаємо, правильно?".
Окрім цього Арахамія додав, що це питання має вирішуватись на іншому рівні:
"Це питання на рівні перемовин на вищому рівні між міжнародними партнерами, які до цього також причетні. І керівництва парламенту, і керівництва країни, і міністрів, і таке інше. Я думаю, що це 100% буде така дискусія, і на цій дискусії будуть знайдені якісь правильні рішення. (…) Те, про що я зараз кажу, бачучи резонанс, що треба сідати і нормальним шляхом діалогу вирішувати. Має бути якась криза, щоб потім знайшли люди в собі сили і енергію, для того, щоб знайти гарне рішення, яке є компромісне. От парламент саме так працює. Зазвичай є протилежні думки, а потім сідають і знаходять якусь компромісну модель. Мені здається, що тут буде так само".
Арахамія також запитав, чому Рада мала ухвалити інше рішення і на твердження журналістки про обмеження НАБУ та САП заявив: "Це ваше трактування. Ви просто так трактуєте це. А я чув, що трактують по-іншому юристи досвідчені, які є у Верховній Раді".
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
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Что аж окна попотєлі!
Арахамію повернути в зоопарк!
Зеленський не хоче до Ростова. Президент задкує у справі НАБУ і САП
трускавецкие мудрецы
Ми маємо справу з кретинами. В медичному сенсі. І я зараз не для "красного слівця" це кажу.
...
Кретини не передбачали реакції на те,, що було основою євроінтеграції і на те, що існує в усіх європейських країнах. Чомусь для них мало пройти все гладко. Для тіпів, які 4 рік живуть за донорське бабло, яке становить половину бюджету.
І навіть найменшої думки "а що якщо ні?" тіпів не виникало.
Рівень планування? Рівень стратегічного бачення? - А щто єта такоє???
І якщо ще почитати що творилося на суді за позовом Пороха - то це пщдц взагалі. Це.. хзз що це. Це кретини, які на повний зріст визнають що вони фальсифікували документи бо так треба було.
Просто усвідомте трагічність ситуації і трагічність рішень, які приймались оцим за останні роки.
Мейсон Лемберг
питання до кризових менеджерів: якщо цього підара наїбашити гарненько (виключно з метою створення "якоїсь кризи" в його тупій макітрі) чи можна буде потім досягти якогось "гарного компромісу"?
Чи знали слуги урода про таку дату-знали,принаймні,половина з них з вищою освітою.
а внесли їх саме в цей законопроект, гадаю, через те, що він вже пройшов перше читання (в квітні цього року) й, відповідно, вчора було голосування в другому читанні, що дало можливість одразу передати його на підпис зеленському.
А зе,як слуга: сказали підписати негайно (не очікуючи протестів)-підписав негайно.
Під@ру двіжухі закортило?!
Пересічного або вигнали б з роботи, або посадили б .... тут *****
КОМІТЕТ РОЗПУСТИТИ *****, ПОВНОВАЖЕННЯ СКЛАСТИ
Сергій Наумович
Ну і нафіга було підписувати ту х%йню? Мало проблем було в Україні? Треба було ще одну?
Що воно верзе?????????
У цієої мартишки немає думки, а його навеличніший шеф не вміє мислити стратегічно. Але обидва добре вміють ******* народні гроші. Може саме в цьому полягає їхня робота?
Понавибирали....
Агов! Може хто знає нові матюки? Старі вже не відображають мого ставлення до цих персонажів.