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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Арахамія про ухвалення Радою законопроєкту №12414: Має бути якась криза, щоб потім знайти гарне компромісне рішення

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство Інфо.

Арахамія заявив, що не має особистої думки стосовно законопроєкту:

"Парламент вирішив, на погодження Верховної Ради це рішення було. Були пропозиції Комітету, який Рада потім підтримала. (…) У мене немає думки, дивіться, в мене інша трошки робота. Ви ж знаєте мою роботу. Скільки законопроєктів за ці 5 років у мене ж є, якщо буде думка по кожному законопроєкту, то я не зможу робити свою роботу (…) У нас вже багато було резонансних законопроєктів. Це ж не перший резонансний законопроєкт. Ми, як і Верховна Рада, різні законопроєкти приймаємо, правильно?".

Окрім цього Арахамія додав, що це питання має вирішуватись на іншому рівні:

"Це питання на рівні перемовин на вищому рівні між міжнародними партнерами, які до цього також причетні. І керівництва парламенту, і керівництва країни, і міністрів, і таке інше. Я думаю, що це 100% буде така дискусія, і на цій дискусії будуть знайдені якісь правильні рішення. (…) Те, про що я зараз кажу, бачучи резонанс, що треба сідати і нормальним шляхом діалогу вирішувати. Має бути якась криза, щоб потім знайшли люди в собі сили і енергію, для того, щоб знайти гарне рішення, яке є компромісне. От парламент саме так працює. Зазвичай є протилежні думки, а потім сідають і знаходять якусь компромісну модель. Мені здається, що тут буде так само".

Також читайте: Зеленський: Почули, що кажуть люди цими днями, запропоную Раді законопроєкт, який буде відповіддю. ВIДЕО

Арахамія також запитав, чому Рада мала ухвалити інше рішення і на твердження журналістки про обмеження НАБУ та САП заявив: "Це ваше трактування. Ви просто так трактуєте це. А я чув, що трактують по-іншому юристи досвідчені, які є у Верховній Раді".

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Автор: 

НАБУ (5217) ВР (15126) Арахамія Давид (1109) САП (2339) Слуга народу (2831)


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Топ коментарі
+40
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23.07.2025 21:39 Відповісти
+29
А мартишкі так набздєлі,
Что аж окна попотєлі!

Арахамію повернути в зоопарк!
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23.07.2025 21:40 Відповісти
+25
Гарне компромісне рішення : посадити за узурпацію влади Зеленського , його шайку мародерів , і тих депутатів паскуд які проголосували за цей закон.
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23.07.2025 21:41 Відповісти
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23.07.2025 21:39 Відповісти
Архамія явно дав дрозда... Що, куррррва, сциш, коли страшно😝😝😝😜🤪 І не таких нах... посилали, а тут хлопченя з дибільними очима та чолом дріопітека береться керувати, хоча... про що тут говорити, це вибір 2019 мудрого народу, подібне тягнеться до подібного🤔🧐😁 Залишається лишень сподіватися, що ще залишились громадяни, які не опустились до рівня трускавецької шобли-*****😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
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23.07.2025 21:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=208s https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ
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23.07.2025 21:39 Відповісти
🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
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23.07.2025 21:55 Відповісти
А мартишкі так набздєлі,
Что аж окна попотєлі!

Арахамію повернути в зоопарк!
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23.07.2025 21:40 Відповісти
Треба обов'язково взнати, хто той умнік, що просрав ключі від вольєра з приматоподібними та допустив, що цей мавпун вирвався на волю 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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23.07.2025 21:51 Відповісти
набір слів повного ідіота,який крутиться як вуж на сковородці
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23.07.2025 22:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qVOM0D-7j4I

Зеленський не хоче до Ростова. Президент задкує у справі НАБУ і САП
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23.07.2025 23:11 Відповісти
Арахам! - лікуватись потрібно! - шо ти гониш?
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23.07.2025 21:41 Відповісти
Хламідія не лікується тільки евтаназія.
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23.07.2025 22:45 Відповісти
"Має бути якась криза"

трускавецкие мудрецы
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23.07.2025 21:41 Відповісти
А нахіба нам криза? У нас є ви
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23.07.2025 21:43 Відповісти
Гарне компромісне рішення : посадити за узурпацію влади Зеленського , його шайку мародерів , і тих депутатів паскуд які проголосували за цей закон.
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23.07.2025 21:41 Відповісти
А ще краще - посадити на палю.
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23.07.2025 22:41 Відповісти
Арахламідію вернуть в сухумський зоопарк!
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23.07.2025 21:42 Відповісти
шикарний компроміс.
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23.07.2025 21:43 Відповісти
і дати банан
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23.07.2025 21:59 Відповісти
А якщо лом в сраку, а потім помазути її зеленкою, то це буде компромісне рішення?
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23.07.2025 21:42 Відповісти
яке ще ʼкомпромісне рішенняʼ… ти офігів? ти і вся зелена банда мають бути під судом.
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23.07.2025 21:43 Відповісти
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZVJMO6ofHNalQd_x3xq_wFG2RbXTB2h6-MdsBYaehG3ZERu7XgxBbTjAm5hZmyG1G4Fj5jV_kY3g3kCeSxgeOy-hfpUBNTURDtQdGyzjMsjLCj24dIMZY8kHYYFEJQP77yw-TVKmPS70AgjbqQCcv9_&__tn__=-UC%2CP-R

Ми маємо справу з кретинами. В медичному сенсі. І я зараз не для "красного слівця" це кажу.

...

Кретини не передбачали реакції на те,, що було основою євроінтеграції і на те, що існує в усіх європейських країнах. Чомусь для них мало пройти все гладко. Для тіпів, які 4 рік живуть за донорське бабло, яке становить половину бюджету.

І навіть найменшої думки "а що якщо ні?" тіпів не виникало.

Рівень планування? Рівень стратегічного бачення? - А щто єта такоє???

І якщо ще почитати що творилося на суді за позовом Пороха - то це пщдц взагалі. Це.. хзз що це. Це кретини, які на повний зріст визнають що вони фальсифікували документи бо так треба було.

Просто усвідомте трагічність ситуації і трагічність рішень, які приймались оцим за останні роки.
Мейсон Лемберг
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23.07.2025 21:43 Відповісти
Але якщо припуститися думки, що усі описані наслідки і були метою...
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23.07.2025 22:01 Відповісти
Фонарные столбы на Крещатике очень хорошо подходят в качестве инструмента компромисса. Просто идеально.
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23.07.2025 21:43 Відповісти
или каштаны
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23.07.2025 22:00 Відповісти
Не так эстетично. Да и деревья жаль.
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23.07.2025 22:12 Відповісти
Має бути якась криза, щоб потім знайшли люди в собі сили і енергію, для того, щоб знайти гарне рішення, яке є компромісне. Джерело: https://censor.net/ua/n3564941

питання до кризових менеджерів: якщо цього підара наїбашити гарненько (виключно з метою створення "якоїсь кризи" в його тупій макітрі) чи можна буде потім досягти якогось "гарного компромісу"?
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23.07.2025 21:46 Відповісти
Ше одне бидло вилізло.
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23.07.2025 21:46 Відповісти
Скандальний законопроект зареєстровано 16 січня - плювок в обличчя укр.суспільству: саме 16 січня Янукович прийняв скандальні диктаторські закони.
Чи знали слуги урода про таку дату-знали,принаймні,половина з них з вищою освітою.
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23.07.2025 21:46 Відповісти
ну, давайте чесно, на дату реєстрації цього законопроекту він був зовсім про інше, ці правки з'явилися в ньому тільки вчора.
а внесли їх саме в цей законопроект, гадаю, через те, що він вже пройшов перше читання (в квітні цього року) й, відповідно, вчора було голосування в другому читанні, що дало можливість одразу передати його на підпис зеленському.
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23.07.2025 21:53 Відповісти
Саме так, оцініть красоту гри цих шулерів
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23.07.2025 21:58 Відповісти
...під орудою ермака.
А зе,як слуга: сказали підписати негайно (не очікуючи протестів)-підписав негайно.
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23.07.2025 22:05 Відповісти
Зелені шахраї створили дуже небезпечний прецедент, коли в першому читанні та за основу приймається один закон, а в другому читанні - закон із такою ж назвою, але із зовсім іншим змістом. Як мінімум, це грубе порушення ст. 116 регламенту: "Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу."
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23.07.2025 22:11 Відповісти
Чмо
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23.07.2025 21:47 Відповісти
На превеликий жаль - він не чмо. Чмо ті, хто їх вибрав.
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23.07.2025 21:57 Відповісти
А може просто куму (хоча який у єврея може бути кум ) не треба так в наглу ******* гроші з бюджету?
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23.07.2025 21:48 Відповісти
У мене немає думки це каже голова фракції, я не маю часу стратегічно думати каже верховний. Кого ви понавибирали 73%
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23.07.2025 21:51 Відповісти
За яворівський полігон ще не відповів,разом з подоляком.
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23.07.2025 21:52 Відповісти
компромісне для кого - все як завжди ...парешаем ....
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23.07.2025 21:52 Відповісти
***** юлить як поц останній.Курво,а яка в тебе "робота"?Коаліцію з жпж тртмати та голоса збирати на законопроекти на які єрмак вказує?І навіть не вистарчає часу прочитати на що ти голоса збираєш та купуєш?
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23.07.2025 21:54 Відповісти
Продавец ********** ищет компромиссные решения.
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23.07.2025 21:54 Відповісти
Цей 'продавець **********' вже мільярдер і зелін олігарх, а може і гаманець.
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23.07.2025 22:50 Відповісти
"Арахамія заявив, що не має особистої думки стосовно законопроєкту", "Це питання на рівні перемовин на вищому рівні між міжнародними партнерами..." - ви взагалі відчуваєте, який піз*ець зараз відбуається в країні? І ось ці макаки, інородці, яких привели українці до влади, сидять у вищому державному законодавчому органі, на всіх державних щаблях влади! Хтось ще вірить, що оця істота з Абхазії чи отой хрипатий не голений поц - будуть відстоювати інтереси українців? Відстоювати інтереси тих, кого вони прийшли пограбувати, а країну злити під кацапів! Які ще аргументи потрібні, щоб люди в кінці кінців зрозуміли ЩО вони наробили в 19-му?
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23.07.2025 21:55 Відповісти
оскільки на сьогодні близько 70% фінансування бюджету відбувається за рахунок західних партнерів, то єдино вірним способом переформатування тих всіх антикорупційних органів має бути варіант формування цих органів на 30% українськими фахівцями, а решту 70% мають складати варяги. і підконтрольні ці всі антикорупційні органи мають бути Єврокомісії, а не зермакам. і це мало бути ще з початкових часів створення цих органів. а то Вава зараз подасть свій закон про тіпа незалежність НАБУ і САП, а по факту там усі ці ручні детективи і прокурори будуть в телефонному тіньовому режимі підконтрольні зермакам. а по закону буде для публіки, що ці структури незалежні. 70%, а в ідеалі взагалі всі 100% детективів НАБУ і прокурорів САП мають бути з Європи. так само і судді Антикорупційного суда, щоб ніякі Татарови і Зермаки не мали впливу на них. от тільки тоді можна буде спостерігати через деякий час справжню боротьбу із корупцією.
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23.07.2025 21:58 Відповісти
Якщо не вчитися самим, ніколи не навчимося. Достатньо наглядових рад з відповідними правами.
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23.07.2025 22:52 Відповісти
Шо ти курва мелиш гнида продажна
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23.07.2025 21:59 Відповісти
Молодець агрохімія, заслужив на зелений банан
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23.07.2025 22:00 Відповісти
Нах..й компроміси зі щурами! Поверніть все як було, злодюги зелені!
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23.07.2025 22:01 Відповісти
Ця гнида фсбешна яка пррацює на кацапів разом с ригами і узвязці с оп згищує Україну
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23.07.2025 22:01 Відповісти
Ветошью прикидывается.😁
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23.07.2025 22:01 Відповісти
"Має бути якась криза..."

Під@ру двіжухі закортило?!
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23.07.2025 22:02 Відповісти
Є тільки один компроміс - усіх слуг та прислуговувачів разом з усіякими єрмаками, татаровими, зеленськими у буцигарню.
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23.07.2025 22:06 Відповісти
🐐
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23.07.2025 22:06 Відповісти
Як будуть покарані автори закону?

Пересічного або вигнали б з роботи, або посадили б .... тут *****

КОМІТЕТ РОЗПУСТИТИ *****, ПОВНОВАЖЕННЯ СКЛАСТИ
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23.07.2025 22:12 Відповісти
Це тіло вже вкотре довело, що голова у нього для того щоб їсти
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23.07.2025 22:13 Відповісти
Має бути якась криза, --"ЗЕЛЕНА ПРОРАШИСТСЬКА КРИЗА" в Україні розпочалася в 2019 році і до сьогодні ніяк не закінчилася.Її маї завершити український народ інакше "зелена криза" завершить Україну
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23.07.2025 22:13 Відповісти
А що там про імпічмент?
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23.07.2025 22:14 Відповісти
Хламідія зайорзала. А що, не все коту масляниця
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23.07.2025 22:25 Відповісти
Хламідія!?!?!! Прэлэсно, прэлэсно!!!!
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23.07.2025 22:39 Відповісти
Ви суки - криза
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23.07.2025 22:29 Відповісти
Довбень оце вираз на весь зелений розум трускавецька учебка дала рецедів
Сергій Наумович
Ну і нафіга було підписувати ту х%йню? Мало проблем було в Україні? Треба було ще одну?
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23.07.2025 22:38 Відповісти
Що ця макака ліпить? Зе-мразі пнх!!! Поверніть негайно Залужного!!!! Залужний наш президент
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23.07.2025 22:40 Відповісти
Треба переглянути, хто допустив шарікова (арахамію) до роботи у очистці (ВР), а заодно як він був отримав громадянство. Назад у лепрозорій драну мавпу!
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23.07.2025 22:49 Відповісти
Криза може бути тільки така: щоб зелена пліснява щезла.. Без компромісів.
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23.07.2025 22:50 Відповісти
"У мене немає думки, дивіться, в мене інша трошки робота. Ви ж знаєте мою роботу. Скільки законопроєктів за ці 5 років у мене ж є, якщо буде думка по кожному законопроєкту, то я не зможу робити свою роботу" (с)
Що воно верзе?????????
У цієої мартишки немає думки, а його навеличніший шеф не вміє мислити стратегічно. Але обидва добре вміють ******* народні гроші. Може саме в цьому полягає їхня робота?
Понавибирали....
Агов! Може хто знає нові матюки? Старі вже не відображають мого ставлення до цих персонажів.
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23.07.2025 22:50 Відповісти
Зелені свінособаки це ФСБ .
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23.07.2025 22:51 Відповісти
Ці кризи створюють такі ідіоти як Арахамія.Ще ідіоти,чорти які давали вказівку як голосувати.Навіщо було приймати дурацький закон,щоб потім задуматись.,щоб люди виходили на протести,щоб західні партнери ставили під сумнів прийняття таких законів.
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23.07.2025 23:10 Відповісти
 
 