Арахамия о принятии Радой законопроекта №12414: Должен быть какой-то кризис, чтобы потом найти хорошее компромиссное решение
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал принятие Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство Інфо.
Арахамия заявил, что не имеет личного мнения относительно законопроекта:
"Парламент решил, по согласованию Верховной Рады это решение было. Были предложения Комитета, который Рада потом поддержала (...) У меня нет мнения, смотрите, у меня другая немножко работа. Вы же знаете мою работу. Сколько законопроектов за эти 5 лет у меня же есть, если будет мнение по каждому законопроекту, то я не смогу делать свою работу (...) У нас уже много было резонансных законопроектов. Это же не первый резонансный законопроект. Мы, как и Верховная Рада, разные законопроекты принимаем, правильно?".
Кроме этого Арахамия добавил, что этот вопрос должен решаться на другом уровне:
"Этот вопрос на уровне переговоров на высшем уровне между международными партнерами, которые к этому также причастны. И руководства парламента, и руководства страны, и министров, и так далее. Я думаю, что это 100% будет такая дискуссия, и на этой дискуссии будут найдены какие-то правильные решения. (...) То, о чем я сейчас говорю, видя резонанс, что надо садиться и нормальным путем диалога решать. Должен быть какой-то кризис, чтобы потом нашли люди в себе силы и энергию, для того, чтобы найти хорошее решение, которое является компромиссным. Вот парламент именно так работает. Обычно есть противоположные мнения, а потом садятся и находят какую-то компромиссную модель. Мне кажется, что здесь будет так же".
Арахамия также спросил, почему Рада должна была принять другое решение и на утверждение журналистки об ограничении НАБУ и САП заявил: "Это ваша трактовка. Вы просто так трактуете это. А я слышал, что трактуют по-другому юристы опытные, которые есть в Верховной Раде".
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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Что аж окна попотєлі!
Арахамію повернути в зоопарк!
трускавецкие мудрецы
Ми маємо справу з кретинами. В медичному сенсі. І я зараз не для "красного слівця" це кажу.
...
Кретини не передбачали реакції на те,, що було основою євроінтеграції і на те, що існує в усіх європейських країнах. Чомусь для них мало пройти все гладко. Для тіпів, які 4 рік живуть за донорське бабло, яке становить половину бюджету.
І навіть найменшої думки "а що якщо ні?" тіпів не виникало.
Рівень планування? Рівень стратегічного бачення? - А щто єта такоє???
І якщо ще почитати що творилося на суді за позовом Пороха - то це пщдц взагалі. Це.. хзз що це. Це кретини, які на повний зріст визнають що вони фальсифікували документи бо так треба було.
Просто усвідомте трагічність ситуації і трагічність рішень, які приймались оцим за останні роки.
Мейсон Лемберг
питання до кризових менеджерів: якщо цього підара наїбашити гарненько (виключно з метою створення "якоїсь кризи" в його тупій макітрі) чи можна буде потім досягти якогось "гарного компромісу"?
Чи знали слуги урода про таку дату-знали,принаймні,половина з них з вищою освітою.
а внесли їх саме в цей законопроект, гадаю, через те, що він вже пройшов перше читання (в квітні цього року) й, відповідно, вчора було голосування в другому читанні, що дало можливість одразу передати його на підпис зеленському.
А зе,як слуга: сказали підписати негайно (не очікуючи протестів)-підписав негайно.
Під@ру двіжухі закортило?!
Пересічного або вигнали б з роботи, або посадили б .... тут *****
КОМІТЕТ РОЗПУСТИТИ *****, ПОВНОВАЖЕННЯ СКЛАСТИ
Сергій Наумович
Ну і нафіга було підписувати ту х%йню? Мало проблем було в Україні? Треба було ще одну?
Що воно верзе?????????
У цієої мартишки немає думки, а його навеличніший шеф не вміє мислити стратегічно. Але обидва добре вміють ******* народні гроші. Може саме в цьому полягає їхня робота?
Понавибирали....
Агов! Може хто знає нові матюки? Старі вже не відображають мого ставлення до цих персонажів.