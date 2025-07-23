Арахамия о принятии Радой законопроекта №12414: Должен быть какой-то кризис, чтобы потом найти хорошее компромиссное решение

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал принятие Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство Інфо.

Арахамия заявил, что не имеет личного мнения относительно законопроекта:

"Парламент решил, по согласованию Верховной Рады это решение было. Были предложения Комитета, который Рада потом поддержала (...) У меня нет мнения, смотрите, у меня другая немножко работа. Вы же знаете мою работу. Сколько законопроектов за эти 5 лет у меня же есть, если будет мнение по каждому законопроекту, то я не смогу делать свою работу (...) У нас уже много было резонансных законопроектов. Это же не первый резонансный законопроект. Мы, как и Верховная Рада, разные законопроекты принимаем, правильно?".

Кроме этого Арахамия добавил, что этот вопрос должен решаться на другом уровне:

"Этот вопрос на уровне переговоров на высшем уровне между международными партнерами, которые к этому также причастны. И руководства парламента, и руководства страны, и министров, и так далее. Я думаю, что это 100% будет такая дискуссия, и на этой дискуссии будут найдены какие-то правильные решения. (...) То, о чем я сейчас говорю, видя резонанс, что надо садиться и нормальным путем диалога решать. Должен быть какой-то кризис, чтобы потом нашли люди в себе силы и энергию, для того, чтобы найти хорошее решение, которое является компромиссным. Вот парламент именно так работает. Обычно есть противоположные мнения, а потом садятся и находят какую-то компромиссную модель. Мне кажется, что здесь будет так же".

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Арахамия также спросил, почему Рада должна была принять другое решение и на утверждение журналистки об ограничении НАБУ и САП заявил: "Это ваша трактовка. Вы просто так трактуете это. А я слышал, что трактуют по-другому юристы опытные, которые есть в Верховной Раде".

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.