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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Арахамия о принятии Радой законопроекта №12414: Должен быть какой-то кризис, чтобы потом найти хорошее компромиссное решение

Председатель фракции

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал принятие Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство Інфо.

Арахамия заявил, что не имеет личного мнения относительно законопроекта:

"Парламент решил, по согласованию Верховной Рады это решение было. Были предложения Комитета, который Рада потом поддержала (...) У меня нет мнения, смотрите, у меня другая немножко работа. Вы же знаете мою работу. Сколько законопроектов за эти 5 лет у меня же есть, если будет мнение по каждому законопроекту, то я не смогу делать свою работу (...) У нас уже много было резонансных законопроектов. Это же не первый резонансный законопроект. Мы, как и Верховная Рада, разные законопроекты принимаем, правильно?".

Кроме этого Арахамия добавил, что этот вопрос должен решаться на другом уровне:

"Этот вопрос на уровне переговоров на высшем уровне между международными партнерами, которые к этому также причастны. И руководства парламента, и руководства страны, и министров, и так далее. Я думаю, что это 100% будет такая дискуссия, и на этой дискуссии будут найдены какие-то правильные решения. (...) То, о чем я сейчас говорю, видя резонанс, что надо садиться и нормальным путем диалога решать. Должен быть какой-то кризис, чтобы потом нашли люди в себе силы и энергию, для того, чтобы найти хорошее решение, которое является компромиссным. Вот парламент именно так работает. Обычно есть противоположные мнения, а потом садятся и находят какую-то компромиссную модель. Мне кажется, что здесь будет так же".

Также читайте: Зеленский: Услышали, что говорят люди на днях, предложу Раде законопроект, который будет ответом. ВИДЕО

Арахамия также спросил, почему Рада должна была принять другое решение и на утверждение журналистки об ограничении НАБУ и САП заявил: "Это ваша трактовка. Вы просто так трактуете это. А я слышал, что трактуют по-другому юристы опытные, которые есть в Верховной Раде".

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

НАБУ (4344) ВР (29343) Арахамия Давид (992) САП (2182) Слуга народа (2644)


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Топ комментарии
+37
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23.07.2025 21:39 Ответить
+25
А мартишкі так набздєлі,
Что аж окна попотєлі!

Арахамію повернути в зоопарк!
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23.07.2025 21:40 Ответить
+22
Гарне компромісне рішення : посадити за узурпацію влади Зеленського , його шайку мародерів , і тих депутатів паскуд які проголосували за цей закон.
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23.07.2025 21:41 Ответить
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23.07.2025 21:39 Ответить
Архамія явно дав дрозда... Що, куррррва, сциш, коли страшно😝😝😝😜🤪 І не таких нах... посилали, а тут хлопченя з дибільними очима та чолом дріопітека береться керувати, хоча... про що тут говорити, це вибір 2019 мудрого народу, подібне тягнеться до подібного🤔🧐😁 Залишається лишень сподіватися, що ще залишились громадяни, які не опустились до рівня трускавецької шобли-*****😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
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23.07.2025 21:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=208s https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ
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23.07.2025 21:39 Ответить
🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
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23.07.2025 21:55 Ответить
А мартишкі так набздєлі,
Что аж окна попотєлі!

Арахамію повернути в зоопарк!
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23.07.2025 21:40 Ответить
Треба обов'язково взнати, хто той умнік, що просрав ключі від вольєра з приматоподібними та допустив, що цей мавпун вирвався на волю 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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23.07.2025 21:51 Ответить
набір слів повного ідіота,який крутиться як вуж на сковородці
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23.07.2025 22:44 Ответить
Арахам! - лікуватись потрібно! - шо ти гониш?
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23.07.2025 21:41 Ответить
Хламідія не лікується тільки евтаназія.
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23.07.2025 22:45 Ответить
"Має бути якась криза"

трускавецкие мудрецы
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23.07.2025 21:41 Ответить
А нахіба нам криза? У нас є ви
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23.07.2025 21:43 Ответить
Гарне компромісне рішення : посадити за узурпацію влади Зеленського , його шайку мародерів , і тих депутатів паскуд які проголосували за цей закон.
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23.07.2025 21:41 Ответить
А ще краще - посадити на палю.
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23.07.2025 22:41 Ответить
Арахламідію вернуть в сухумський зоопарк!
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23.07.2025 21:42 Ответить
шикарний компроміс.
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23.07.2025 21:43 Ответить
і дати банан
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23.07.2025 21:59 Ответить
А якщо лом в сраку, а потім помазути її зеленкою, то це буде компромісне рішення?
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23.07.2025 21:42 Ответить
яке ще ʼкомпромісне рішенняʼ… ти офігів? ти і вся зелена банда мають бути під судом.
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23.07.2025 21:43 Ответить
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZVJMO6ofHNalQd_x3xq_wFG2RbXTB2h6-MdsBYaehG3ZERu7XgxBbTjAm5hZmyG1G4Fj5jV_kY3g3kCeSxgeOy-hfpUBNTURDtQdGyzjMsjLCj24dIMZY8kHYYFEJQP77yw-TVKmPS70AgjbqQCcv9_&__tn__=-UC%2CP-R

Ми маємо справу з кретинами. В медичному сенсі. І я зараз не для "красного слівця" це кажу.

...

Кретини не передбачали реакції на те,, що було основою євроінтеграції і на те, що існує в усіх європейських країнах. Чомусь для них мало пройти все гладко. Для тіпів, які 4 рік живуть за донорське бабло, яке становить половину бюджету.

І навіть найменшої думки "а що якщо ні?" тіпів не виникало.

Рівень планування? Рівень стратегічного бачення? - А щто єта такоє???

І якщо ще почитати що творилося на суді за позовом Пороха - то це пщдц взагалі. Це.. хзз що це. Це кретини, які на повний зріст визнають що вони фальсифікували документи бо так треба було.

Просто усвідомте трагічність ситуації і трагічність рішень, які приймались оцим за останні роки.
Мейсон Лемберг
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23.07.2025 21:43 Ответить
Але якщо припуститися думки, що усі описані наслідки і були метою...
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23.07.2025 22:01 Ответить
Фонарные столбы на Крещатике очень хорошо подходят в качестве инструмента компромисса. Просто идеально.
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23.07.2025 21:43 Ответить
или каштаны
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23.07.2025 22:00 Ответить
Не так эстетично. Да и деревья жаль.
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23.07.2025 22:12 Ответить
Має бути якась криза, щоб потім знайшли люди в собі сили і енергію, для того, щоб знайти гарне рішення, яке є компромісне. Джерело: https://censor.net/ua/n3564941

питання до кризових менеджерів: якщо цього підара наїбашити гарненько (виключно з метою створення "якоїсь кризи" в його тупій макітрі) чи можна буде потім досягти якогось "гарного компромісу"?
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23.07.2025 21:46 Ответить
Ше одне бидло вилізло.
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23.07.2025 21:46 Ответить
Скандальний законопроект зареєстровано 16 січня - плювок в обличчя укр.суспільству: саме 16 січня Янукович прийняв скандальні диктаторські закони.
Чи знали слуги урода про таку дату-знали,принаймні,половина з них з вищою освітою.
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23.07.2025 21:46 Ответить
ну, давайте чесно, на дату реєстрації цього законопроекту він був зовсім про інше, ці правки з'явилися в ньому тільки вчора.
а внесли їх саме в цей законопроект, гадаю, через те, що він вже пройшов перше читання (в квітні цього року) й, відповідно, вчора було голосування в другому читанні, що дало можливість одразу передати його на підпис зеленському.
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23.07.2025 21:53 Ответить
Саме так, оцініть красоту гри цих шулерів
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23.07.2025 21:58 Ответить
...під орудою ермака.
А зе,як слуга: сказали підписати негайно (не очікуючи протестів)-підписав негайно.
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23.07.2025 22:05 Ответить
Зелені шахраї створили дуже небезпечний прецедент, коли в першому читанні та за основу приймається один закон, а в другому читанні - закон із такою ж назвою, але із зовсім іншим змістом. Як мінімум, це грубе порушення ст. 116 регламенту: "Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу."
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23.07.2025 22:11 Ответить
Чмо
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23.07.2025 21:47 Ответить
На превеликий жаль - він не чмо. Чмо ті, хто їх вибрав.
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23.07.2025 21:57 Ответить
А може просто куму (хоча який у єврея може бути кум ) не треба так в наглу ******* гроші з бюджету?
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23.07.2025 21:48 Ответить
У мене немає думки це каже голова фракції, я не маю часу стратегічно думати каже верховний. Кого ви понавибирали 73%
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23.07.2025 21:51 Ответить
За яворівський полігон ще не відповів,разом з подоляком.
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23.07.2025 21:52 Ответить
компромісне для кого - все як завжди ...парешаем ....
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23.07.2025 21:52 Ответить
***** юлить як поц останній.Курво,а яка в тебе "робота"?Коаліцію з жпж тртмати та голоса збирати на законопроекти на які єрмак вказує?І навіть не вистарчає часу прочитати на що ти голоса збираєш та купуєш?
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23.07.2025 21:54 Ответить
Продавец ********** ищет компромиссные решения.
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23.07.2025 21:54 Ответить
Цей 'продавець **********' вже мільярдер і зелін олігарх, а може і гаманець.
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23.07.2025 22:50 Ответить
"Арахамія заявив, що не має особистої думки стосовно законопроєкту", "Це питання на рівні перемовин на вищому рівні між міжнародними партнерами..." - ви взагалі відчуваєте, який піз*ець зараз відбуається в країні? І ось ці макаки, інородці, яких привели українці до влади, сидять у вищому державному законодавчому органі, на всіх державних щаблях влади! Хтось ще вірить, що оця істота з Абхазії чи отой хрипатий не голений поц - будуть відстоювати інтереси українців? Відстоювати інтереси тих, кого вони прийшли пограбувати, а країну злити під кацапів! Які ще аргументи потрібні, щоб люди в кінці кінців зрозуміли ЩО вони наробили в 19-му?
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23.07.2025 21:55 Ответить
оскільки на сьогодні близько 70% фінансування бюджету відбувається за рахунок західних партнерів, то єдино вірним способом переформатування тих всіх антикорупційних органів має бути варіант формування цих органів на 30% українськими фахівцями, а решту 70% мають складати варяги. і підконтрольні ці всі антикорупційні органи мають бути Єврокомісії, а не зермакам. і це мало бути ще з початкових часів створення цих органів. а то Вава зараз подасть свій закон про тіпа незалежність НАБУ і САП, а по факту там усі ці ручні детективи і прокурори будуть в телефонному тіньовому режимі підконтрольні зермакам. а по закону буде для публіки, що ці структури незалежні. 70%, а в ідеалі взагалі всі 100% детективів НАБУ і прокурорів САП мають бути з Європи. так само і судді Антикорупційного суда, щоб ніякі Татарови і Зермаки не мали впливу на них. от тільки тоді можна буде спостерігати через деякий час справжню боротьбу із корупцією.
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23.07.2025 21:58 Ответить
Якщо не вчитися самим, ніколи не навчимося. Достатньо наглядових рад з відповідними правами.
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23.07.2025 22:52 Ответить
Шо ти курва мелиш гнида продажна
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23.07.2025 21:59 Ответить
Молодець агрохімія, заслужив на зелений банан
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23.07.2025 22:00 Ответить
Нах..й компроміси зі щурами! Поверніть все як було, злодюги зелені!
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23.07.2025 22:01 Ответить
Ця гнида фсбешна яка пррацює на кацапів разом с ригами і узвязці с оп згищує Україну
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23.07.2025 22:01 Ответить
Ветошью прикидывается.😁
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23.07.2025 22:01 Ответить
"Має бути якась криза..."

Під@ру двіжухі закортило?!
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23.07.2025 22:02 Ответить
Є тільки один компроміс - усіх слуг та прислуговувачів разом з усіякими єрмаками, татаровими, зеленськими у буцигарню.
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23.07.2025 22:06 Ответить
🐐
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23.07.2025 22:06 Ответить
Як будуть покарані автори закону?

Пересічного або вигнали б з роботи, або посадили б .... тут *****

КОМІТЕТ РОЗПУСТИТИ *****, ПОВНОВАЖЕННЯ СКЛАСТИ
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23.07.2025 22:12 Ответить
Це тіло вже вкотре довело, що голова у нього для того щоб їсти
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23.07.2025 22:13 Ответить
Має бути якась криза, --"ЗЕЛЕНА ПРОРАШИСТСЬКА КРИЗА" в Україні розпочалася в 2019 році і до сьогодні ніяк не закінчилася.Її маї завершити український народ інакше "зелена криза" завершить Україну
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23.07.2025 22:13 Ответить
А що там про імпічмент?
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23.07.2025 22:14 Ответить
Хламідія зайорзала. А що, не все коту масляниця
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23.07.2025 22:25 Ответить
Хламідія!?!?!! Прэлэсно, прэлэсно!!!!
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23.07.2025 22:39 Ответить
Ви суки - криза
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23.07.2025 22:29 Ответить
Довбень оце вираз на весь зелений розум трускавецька учебка дала рецедів
Сергій Наумович
Ну і нафіга було підписувати ту х%йню? Мало проблем було в Україні? Треба було ще одну?
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23.07.2025 22:38 Ответить
Що ця макака ліпить? Зе-мразі пнх!!! Поверніть негайно Залужного!!!! Залужний наш президент
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23.07.2025 22:40 Ответить
Треба переглянути, хто допустив шарікова (арахамію) до роботи у очистці (ВР), а заодно як він був отримав громадянство. Назад у лепрозорій драну мавпу!
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23.07.2025 22:49 Ответить
Криза може бути тільки така: щоб зелена пліснява щезла.. Без компромісів.
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23.07.2025 22:50 Ответить
"У мене немає думки, дивіться, в мене інша трошки робота. Ви ж знаєте мою роботу. Скільки законопроєктів за ці 5 років у мене ж є, якщо буде думка по кожному законопроєкту, то я не зможу робити свою роботу" (с)
Що воно верзе?????????
У цієої мартишки немає думки, а його навеличніший шеф не вміє мислити стратегічно. Але обидва добре вміють ******* народні гроші. Може саме в цьому полягає їхня робота?
Понавибирали....
Агов! Може хто знає нові матюки? Старі вже не відображають мого ставлення до цих персонажів.
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23.07.2025 22:50 Ответить
Зелені свінособаки це ФСБ .
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23.07.2025 22:51 Ответить
 
 