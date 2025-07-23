Свириденко сообщила послам G7 о новом законопроекте президента о независимости антикоррупционной инфраструктуры
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу послам стран G7 относительно антикоррупционной политики нового правительства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Свириденко сообщила послам о настрое правительства на нулевую терпимость к коррупции, что найдет отражение в программе действий Кабинета Министров, а также решение президента Владимира Зеленского подать новый законопроект для усиления независимости антикоррупционных органов.
"Сегодня же президент Украины принял решение - подать новый законопроект, который не только устранит все имеющиеся разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры", - написала Свириденко в телеграмм-канале.
"Особенно важно, что эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности НАБУ и САП", - добавила премьер.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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ННапевне Єрмака з Татаровим усунуть від ручного управління цими структурами. 🤔 Але так відверто про своїх корєшів Зєлєнскій ще не висловлювався. 😜
Підпорядкував Генпрокурору незалежні структури, щоб потім знову зробити їх незалежними?
Політика "я не лох" в усій красі
Це вона про втручання зеленського?
"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", - додала прем'єрка."
Джерело: https://censor.net/ua/n3564959
Вплив з боку кого млять?
Мало було Безуглої?
Зустрічайте!
Ще одна йо.нута🤦♂️
А до цього, з 2019 року, глухуюваті, скотиняки були????
Вірьвки і автокранів, в Україні, вистачає!!!
Геть банду зкацаплену, з Урядового кварталу, з компенсацією грошовою, з їх «статків майнових», завданої Українцям та державі шкоди, з 2019 року!!!