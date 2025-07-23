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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Свириденко сообщила послам G7 о новом законопроекте президента о независимости антикоррупционной инфраструктуры

Свириденко и Качка встретились с послами

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу послам стран G7 относительно антикоррупционной политики нового правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Свириденко сообщила послам о настрое правительства на нулевую терпимость к коррупции, что найдет отражение в программе действий Кабинета Министров, а также решение президента Владимира Зеленского подать новый законопроект для усиления независимости антикоррупционных органов.

"Сегодня же президент Украины принял решение - подать новый законопроект, который не только устранит все имеющиеся разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры", - написала Свириденко в телеграмм-канале.

"Особенно важно, что эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности НАБУ и САП", - добавила премьер.

Также читайте: Арахамия о принятии Радой законопроекта №12414: Должен быть какой-то кризис, чтобы потом найти хорошее компромиссное решение

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

G7 (879) НАБУ (4344) САП (2182) Свириденко Юлия (172)


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***** ? ))
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23.07.2025 23:53 Ответить
"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога Джерело: https://censor.net/ua/n3564959
ННапевне Єрмака з Татаровим усунуть від ручного управління цими структурами. 🤔 Але так відверто про своїх корєшів Зєлєнскій ще не висловлювався. 😜
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24.07.2025 00:07 Ответить
Знає кішка, чиє сало з'їла.
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23.07.2025 23:54 Ответить
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23.07.2025 23:56 Ответить
Я так розумію, що всі дії НАБУ, відносно того ж Чернишов, Міндіча і т.д, то все це було зроблено "агентами кремля"? А тепер, коли приймуть новий закон, то вони виходить і не винуваті ні в чому? А якщо, хтось не вірить, то не хай спробує довести це?
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23.07.2025 23:56 Ответить
все буде на контролі у кравченка, тобто за чернишова і міндіча буде віддуватись молочний.
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23.07.2025 23:59 Ответить
Тобто з послами також вирішили поспілкуватись "на дурачка"?!
Підпорядкував Генпрокурору незалежні структури, щоб потім знову зробити їх незалежними?
Політика "я не лох" в усій красі
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23.07.2025 23:57 Ответить
Дооо, незалежність скасували за 1 день, а тепер будуть фейково відновлювати рік. За цей час прикриють всі справи проти "своїх".
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23.07.2025 23:57 Ответить
Знову якість наперстки хочуть підготувати
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23.07.2025 23:57 Ответить
А тепер слідкуйте за руками! Декілька місяців будуть розробляти-переробляти і намагатись забалакати цю тему! А там і не згадає вже ніхто про це.. А тим часом татаров з єрмаком порозгоняють усі колективи у НАБУ та САП !
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23.07.2025 23:58 Ответить
зельоні ******** вважають що всі навколо дебіли
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23.07.2025 23:58 Ответить
Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП Джерело: https://censor.net/ua/n3564959

Це вона про втручання зеленського?
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24.07.2025 00:00 Ответить
Ця шаболда з банди наперсточників не хоче пояснити чому не можна було просто внести відповідні правки у ВЖЕ діючий закон про НАБУ?

"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", - додала прем'єрка."

Джерело: https://censor.net/ua/n3564959
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24.07.2025 00:00 Ответить
Не треба цього наїбалова. Просто скасуйте 12414.
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24.07.2025 00:01 Ответить
А так можна було? Ця ж Свириденко, не двлі, як сьогодні зранку переконувала, що то офігенний закон депутати прийняли. А шо сі стало? 😲. А що з мармизою? 😲 А де той Сірко сліпий, у якого очі Свириденчиха позичила? 🤔 У цій історії власне лише Сірка і жаль.
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24.07.2025 00:02 Ответить
В цьому законі саме головне - це те, що підозри вищим посадовим особам, і усім чиновникам ОП від Єрмака до прибиральніці, має вносити тільки генпрокурор. Який, нагадаю, призначається Зе.
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24.07.2025 00:04 Ответить
Наїдалово
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24.07.2025 00:04 Ответить
"Особливо важливо, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП", - додала прем'єрка.
Вплив з боку кого млять?
Мало було Безуглої?
Зустрічайте!
Ще одна йо.нута🤦‍♂️
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24.07.2025 00:06 Ответить
Наплювали ротом лайна, в ТУРБОРЕЖИМІ, стефанчуки та зеленський, з усією привладно моноШоблою, в криницю, а тепер невідкладно починають висьобувати, бо почули думку про це, Українців та Західних Парнерів!!
А до цього, з 2019 року, глухуюваті, скотиняки були????
Вірьвки і автокранів, в Україні, вистачає!!!
Геть банду зкацаплену, з Урядового кварталу, з компенсацією грошовою, з їх «статків майнових», завданої Українцям та державі шкоди, з 2019 року!!!
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24.07.2025 00:06 Ответить
 
 