Свириденко сообщила послам G7 о новом законопроекте президента о независимости антикоррупционной инфраструктуры

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу послам стран G7 относительно антикоррупционной политики нового правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Свириденко сообщила послам о настрое правительства на нулевую терпимость к коррупции, что найдет отражение в программе действий Кабинета Министров, а также решение президента Владимира Зеленского подать новый законопроект для усиления независимости антикоррупционных органов.

"Сегодня же президент Украины принял решение - подать новый законопроект, который не только устранит все имеющиеся разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры", - написала Свириденко в телеграмм-канале.

"Особенно важно, что эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности НАБУ и САП", - добавила премьер.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.