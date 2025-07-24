Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС, - Матернова
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила після зустрічі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, що ефективність САП і НАБУ є "важливою частиною шляху України в ЄС".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Матернова написала у фейсбук
"Три дні зустрічей і консультацій. З українськими органами влади та партнерами з ЄС і G7. Сьогодні ми завершили робочий день пізно, конструктивною зустріччю з новою прем'єр-міністром Юлією Свириденко та віцепрем'єр-міністром Тарасом Качкою. Ми зустрілися незабаром після оголошення президентом Зеленським про підготовку нового закону, який регулюватиме співпрацю між правоохоронними органами та встановлюватиме незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП. Ефективність цих інститутів є важливою частиною шляху України до ЄС", - зазначила посол ЄС в дописі.
Раніше повідомлялося, що у середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги протесту через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.
Нагадаємо, що у зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
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Но це не означає шо треба їх знищити як це намагаются зробити дЕрьмак та його підлеглий Ze.
Наче вже була потужна команда молодих ліц які нікуя не вміли
№ Справа / Фігурант Суть справи Статус Чому "злили" або навпаки
1 🧑⚖️ Олег Татаров (заст. голови ОП) Хабар і махінації з експертизою ❌ Злито Генпрокурор змінив прокурора, справу закрили
2 ⚖️ Павло Вовк (голова ОАСК) Суддівська мафія, вплив на владу ❌ Злито Вовк утік, ігнорував слідство, тиск на суд
3 ⚡ "Роттердам+" Маніпуляції з тарифами, 19 млрд грн збитків ❌ Частково злито Частково закрита, поновлена, 6 років тяганини
4 🏗 Ярослав Дубневич (нардеп) Розкрадання Укрзалізниці (93 млн грн) ✅ У суді Справа дійшла до ВАКС, НАБУ домоглося арешту
5 🏢 Максим Микитась ("Укрбуд") Розкрадання квартир Нацгвардії ✅ Частково рішено Повернув кошти, пішов на угоду, умовне покарання
6 🎬 Керівник Держкіно Хабар $10 000 ✅ У суді Детективи НАБУ спіймали "на гарячому"
7 ⚽ Андрій Павелко (УАФ) Розтрата бюджету, закупівлі ❌ Блокують Суди затягують, підозри політично "прикривають"
8 🍽 Закупівлі Міноборони Харчі для ЗСУ за завищеними цінами ⚖️ В процесі Справа резонансна, але багато фігурантів - впливові
9 👔 Омелян Володимир (екс-міністр) Збитки бюджету ❌ Виправдано Суд вирішив, що збитків нема (хоч НАБУ доводило інше)
10 🚉 Корупція в "Укрзалізниці" Закупівлі, відкати, розпили ⚖️ Частково в суді Частина справ блокується судами, частина - передана
✅ - Справа розглядається у ВАКС або є вирок
❌ - Справу закрито / злито / "поховали"
⚖️ - Триває, статус невизначений
🧨 Основні причини "зливу":
Політичне прикриття: у Татарова, Павелка, Вовка - зв'язки з владою.
Судова система: саботаж, самовідводи, затягування.
Прокурорський саботаж: зміна прокурора, небажання підписувати підозру.
Маніпуляції зі строками: розгляд по 5-6 років → закривають через строки давності.
📌 ВИСНОВОК:
Справи "зливаються", бо:
1. Є опір системи - суди, ГПУ, чиновники.
2. Прокурор може знищити роботу НАБУ одним підписом.
3. Суди і закони маніпулюють строками.
4. Політичне покриття в Україні ще працює.
Тому якщо вже пішло то треба прочистити спочатку Зе-шапіто та їхніх друзів з ОПЗЖ
А то тут таке болото...
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
Ну і клоуна, але ЄС це не схаває
Молюся ,як і всі притомні українці , щоб це були не лише слова
Фінансова допомога Україні залежить від незалежності антикорупційних інституцій, - єврокомісар Домбровскіс
Джерело: https://censor.net/n3564849
Велика подяка в більшій частині молоді й не тільки за таку прекрасну картинку вільної України для бидлячої імперії цапорашистів ."Вхзахльоб"бачок зачитувала тексти звернення посольств , міжнародних організацій до української влади оце все на фоні тих же прекрасних українців з плакатами ... Це її стиль довбити в повторі, ще й ще йще ...Ну прямо як на моє замовлення Тепер треба подивитися (перший раз за роки вторгнення ) як висвітлював Єрмакомакомарафет . Доречі, Єрмак в центрі фотосесій на перемовинах , вдвох з Ердоганом фото, клешні потисли -фото ... Навіть Умєрова з Ердоганом не показали поруч - в центрі уваги камер рашистів я чи не вперше бачила без коментарів бачка Ларьочника Козира Андрійович в чудовому офіційному прикиді . Про Умєрова - назвали його громадянином США навіть без регалій офіціального статусу.Ось такий маленький репортаж з шабашурашистів але з такими вільними протестними акціями вільних відкритих світлих громадян .