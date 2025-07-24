Членство Украины в ЕС под угрозой из-за решения Зеленского по НАБУ и САП, - The Times

Решение президента Владимира Зеленского лишить украинские антикоррупционные организации независимости, возможно, является самой большой авантюрой в его политической жизни и может запятнать его имидж на Западе.

Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.

"Действия Зеленского против Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры также вызывают сомнения относительно стремления Украины вступить в Европейский Союз", - пишет издание.

Журналисты напомнили, что чиновники Европы предупредили, что это может разрушить надежды Украины на членство в ЕС.

Французский министр по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал Зеленского отменить свое решение. А глава МИД Германии Иоганн Вадефуль сказал, что жесткие ограничения деятельности антикоррупционных органов "помешают" амбициям Киева в отношении ЕС.

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The Times отмечает, что решение по НАБУ и САП является впечатляющим поворотом для Зеленского, которого после полномасштабного вторжения РФ считали "международным символом свободы"

"Хотя протесты были относительно небольшими, Зеленский хорошо знает, что протесты на Майдане, которые привели к свержению президента Януковича в 2014 году, также были скромными в начале. Зеленский также помнит, что эти протесты начались, когда Янукович вышел из соглашения о сближении Украины с ЕС", - пишет издание.

Журналисты считают, что путь Украины в ЕС может стать "непосредственной жертвой решения Зеленского, если не произойдет резкого разворота".

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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