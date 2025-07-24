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Новости Членство Украины в ЕС Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Членство Украины в ЕС под угрозой из-за решения Зеленского по НАБУ и САП, - The Times

Закон о НАБУ и САП угрожает членству Украины в ЕС

Решение президента Владимира Зеленского лишить украинские антикоррупционные организации независимости, возможно, является самой большой авантюрой в его политической жизни и может запятнать его имидж на Западе.

Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.

"Действия Зеленского против Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры также вызывают сомнения относительно стремления Украины вступить в Европейский Союз", - пишет издание.

Журналисты напомнили, что чиновники Европы предупредили, что это может разрушить надежды Украины на членство в ЕС.

Французский министр по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал Зеленского отменить свое решение. А глава МИД Германии Иоганн Вадефуль сказал, что жесткие ограничения деятельности антикоррупционных органов "помешают" амбициям Киева в отношении ЕС.

Также читайте: "Ми все бачимо": акция протеста в Киеве против закона №12414 собрала несколько тысяч человек. ФОТОрепортаж

The Times отмечает, что решение по НАБУ и САП является впечатляющим поворотом для Зеленского, которого после полномасштабного вторжения РФ считали "международным символом свободы"

"Хотя протесты были относительно небольшими, Зеленский хорошо знает, что протесты на Майдане, которые привели к свержению президента Януковича в 2014 году, также были скромными в начале. Зеленский также помнит, что эти протесты начались, когда Янукович вышел из соглашения о сближении Украины с ЕС", - пишет издание.

Журналисты считают, что путь Украины в ЕС может стать "непосредственной жертвой решения Зеленского, если не произойдет резкого разворота".

Также читайте: Независимость антикоррупционных институтов является одним из столпов, на котором держится верховенство права, - ЕБРР относительно закона о НАБУ и САП

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Читайте: Трампистка Грин говорит, что протесты в Киеве - из-за отказа Зеленского заключить мирное соглашение с РФ

Автор: 

НАБУ (4400) Зеленский Владимир (21317) членство в ЕС (1102) САП (2182)


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Топ комментарии
+21
Правильне питання - а чи взагалі Зеленському та Ко, потрібен вступ України в ЄС?
Що вони отримають такого, чого не мають зараз? І правильна відповідь - одні лише проблеми. Міграцію населення, конкуренцію, політичний тиск, тиск щодо корупції, ...... Все це лише погіршить їх життя.
Тому цілком ймовірно, що Зеля робитиме все, щоб ЄС сам закрив двері, а він міг записати хрипатий відосик, в якому розкаже про зраду, про необхідність сильної влади, і про те як він, звісно без усілякого бажання, бере на себе роль одноосібного лідера, який усіх спасе. Пожиттєвого звісно.
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24.07.2025 12:35 Ответить
+20
Зміна курсу країни - це державна зрада!
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24.07.2025 12:30 Ответить
+19
Зважаючи на те, що цей курс за Пороха був чітко прописаний у Конституції, так.
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24.07.2025 12:32 Ответить
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Українцям ЄС НЕ потрібен!!!!!!! Він потрібен олігархам!!!!!!!! А українцям НЕ потрібен!!!!!!!
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24.07.2025 13:31 Ответить
Олигархам как раз ЕС не нужен. Они не смогут платить копейки украинцам тогда.
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24.07.2025 13:33 Ответить
Зарплати європейців не більші за українські, а житло з комуналкою божевільні. Тому ті європейці світла білого не бачать. А порох нашу аграрку збирається на ринку ЄС продавати, тому йому ЄС якраз і потрібен!!!
Самим європейцям і сша потрібні наші копалини, порти, тому саме вони і зацікавлені в тому, щоб ми були євроінтегровані, але спочатку вони повинні прихватити наші порти, електроенергію, копалини, землі. Як тільки це все перейде в потрібні руки, тут же в ЄС приймуть. Тому, подвійне громадянство, тому розпродаж землі, тому термінали портів ВЖЕ перейшли до американських наглосаксів!
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24.07.2025 14:14 Ответить
Что ты несешь.
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24.07.2025 14:15 Ответить
Ворожа ботва на форумі рєзвіцця.
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24.07.2025 14:26 Ответить
Обкуреного зрадника на нари!
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24.07.2025 13:32 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО НИКОГДА НЕ "ЦЕПЛЯЛСЯ ЗА РЕЙТИНГИ И ВЛАСТЬ".

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю.

https://news.rbc.ua/rus/politics/zakonchu-voynu-donbasse-pust-prihodit-drugoy-1602483831.html
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24.07.2025 13:33 Ответить
Я казав, що це чмо гундосе - наступний диктатор і цього разу ніхто його не "змете" *****. Далі буде тільки гірше. Навіть якби війни не було, зеленим покидькам треба було б її створити, щоб утриматись та закріпитись. ***** їм зробив насправді царський подарунок, забезпечивши незмінність влади на роки вперед. А далі прикладів від сусідів ***** - обирай любий маршрут, хоч як в білорусі, хоч як на раші.
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24.07.2025 13:44 Ответить
Членство України в ЄС якраз буде, а от зелених чортів не буде
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24.07.2025 13:45 Ответить
Зате членство в Ростов завжди відкрите.
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24.07.2025 13:46 Ответить
хуцпату Zелену шваль треба було ще рік тому викинути з Банкової, бо воно з квітня 2024 нелегітимне. Але всі закрили на це очі, мовляв "не на часі", ось воно віддячило за терплячість народу. Психологічно це гопник, він будь які поступки щодо себе розцінює не як виваженість та розуміння ситуації народом, а як слабкість лохів, яких треба далі нагибати та обкрадати. Ро іншому ця істота не мислить. Воно має піти з посади, інакше втратимо остаточно країну і всі наші перспективи, які ще були у нас на початку 2019.
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24.07.2025 13:49 Ответить
Зелена *****! Поки триває війна не буде ніякого членства у жодному альянсі. Шобла чи вобла.
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24.07.2025 14:08 Ответить
Та для того шоб зруйнувати Європейську інтеграцію України ,зеленський 🤡 і прийшов з дЄрмаком, на посаду президента ...
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24.07.2025 14:09 Ответить
Велика хвиля хейту до тцк. Непокора суспільства, коли люди вже цілими районами міста виходять проти мобілізації. Вимоги відкриття кримінальних справ про викрадення людей просто на вулицях та утримання у рабстві. Спочатку хотіли збити хвилю невдоволення відкриттям кордонів для чоловіків до 25 років. Але це не допомогло. То ж було прийнято цікаве рішення. Провести обшуки в набу, прийняти закон проти антикорупційних органів, викрити систему стукачів, які вживленні у владу, розкрити антикорупційні справи, а ГОЛОВНЕ, збити хвилю хейту проти мобілізації. І це вдалось. Дивіться самі: тепер з кожної праски та пралки захищають біднесеньких набу, всі забули про рабство та вбивства для чоловіків, і навіть якщо закон не прокатить все одно всі мережі розкриті. Про репутаційний удар зелі - ніхто не знає справжній рейтинг зелі, тому можливо зеля якраз знає, що другого шансу не буде і бере по максимуму.і давайте визнаємо, що кволе, убоге, бездарне набу набране з тих самих корупціонерів з системи до суду доводило 400 справ в рік і то під тиском партнерів. Повільніше вже працювати не можливо. А тепер вони будуть плакати, що їм все зламали і вони знову починають з початку. Це просто гра для дурнів. Вибачте я в це не граю. Вимагаю: судді - швейцарці; слідаки - ФБР; вертухаї - німці.
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24.07.2025 14:14 Ответить
Нема там нічого випадкового,будь-яку ідею можна звести до абсурду,був би лише...указ зверху
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24.07.2025 14:19 Ответить
Агага) Москвоботи стараюцця. Шалавік, в тебе капуста зі щщєй у бороді застрягла.
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24.07.2025 14:28 Ответить
Очевидно, Європейському Союзу слід змінити назву,тоді найдосвідченіший буде більш прихильний до нього.
Абревіатура ЄС не дає йому спокою,нормально спати.Якби міг,заборонив би ці дві літери по всьому світу,адже ЄС для нього -це в першу чергу нагадує Пороха,якого обіцяв посадити,та кишка тонка.
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24.07.2025 14:14 Ответить
ЗАВЖДИ була проти Зеленського, АЛЕ тут підтримую!!!!!!!! Як в ситуації з угодою з сша!
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24.07.2025 14:17 Ответить
Іди перекури. Скажи начальникам - сто коментів написало, всі підтримують, агонь! Все одно тут усім похер на твої висери.
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24.07.2025 14:30 Ответить
Потрібно щоб тих 5 чи 6 "всіх преZEдентів" були підпорядковані НАБУ і САП в яких немає жодного слідчого з України
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24.07.2025 14:21 Ответить
Так Україні, говорять постійно, що членство у ЄС малоймовірно, може у 2036 році. Тому теж, йдіть на куй з цими погрозами мразоти.
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24.07.2025 14:21 Ответить
Сєрґєй, твоє прізвище не Лещенко?
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24.07.2025 14:31 Ответить
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