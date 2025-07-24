Членство Украины в ЕС под угрозой из-за решения Зеленского по НАБУ и САП, - The Times
Решение президента Владимира Зеленского лишить украинские антикоррупционные организации независимости, возможно, является самой большой авантюрой в его политической жизни и может запятнать его имидж на Западе.
Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.
"Действия Зеленского против Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры также вызывают сомнения относительно стремления Украины вступить в Европейский Союз", - пишет издание.
Журналисты напомнили, что чиновники Европы предупредили, что это может разрушить надежды Украины на членство в ЕС.
Французский министр по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал Зеленского отменить свое решение. А глава МИД Германии Иоганн Вадефуль сказал, что жесткие ограничения деятельности антикоррупционных органов "помешают" амбициям Киева в отношении ЕС.
The Times отмечает, что решение по НАБУ и САП является впечатляющим поворотом для Зеленского, которого после полномасштабного вторжения РФ считали "международным символом свободы"
"Хотя протесты были относительно небольшими, Зеленский хорошо знает, что протесты на Майдане, которые привели к свержению президента Януковича в 2014 году, также были скромными в начале. Зеленский также помнит, что эти протесты начались, когда Янукович вышел из соглашения о сближении Украины с ЕС", - пишет издание.
Журналисты считают, что путь Украины в ЕС может стать "непосредственной жертвой решения Зеленского, если не произойдет резкого разворота".
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
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Самим європейцям і сша потрібні наші копалини, порти, тому саме вони і зацікавлені в тому, щоб ми були євроінтегровані, але спочатку вони повинні прихватити наші порти, електроенергію, копалини, землі. Як тільки це все перейде в потрібні руки, тут же в ЄС приймуть. Тому, подвійне громадянство, тому розпродаж землі, тому термінали портів ВЖЕ перейшли до американських наглосаксів!
"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю.
https://news.rbc.ua/rus/politics/zakonchu-voynu-donbasse-pust-prihodit-drugoy-1602483831.html
Абревіатура ЄС не дає йому спокою,нормально спати.Якби міг,заборонив би ці дві літери по всьому світу,адже ЄС для нього -це в першу чергу нагадує Пороха,якого обіцяв посадити,та кишка тонка.