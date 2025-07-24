"Ми все бачимо": акция протеста в Киеве против закона №12414 собрала несколько тысяч человек. ФОТОрепортаж
23 июля в Киеве состоялась акция протеста против скандального закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП.
Как информирует Цензор.НЕТ, фото обнародовано в соцсетях.
Участники акции сделали картонные таблички, на которых писали лозунги, требуя отменить закон.
По данным СМИ, присутствовало несколько тысяч протестующих.
Такие же акции прошли и в других городах Украины, а также около посольств Украины за границей.
Скандальный закон № 12414 по НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Покажіть свій ДУХ!...
у нас зараз тільки ветерани і можуть більш менш вільно мітингувати.
а і всю зелену владу крадіів і брехунів , які нічогісінько
не роблять для перемоги Украіни , теж на смітник !!
Досить таких знущань , якщо хочемо зберегти нашу краіну😡