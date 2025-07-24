"Ми все бачимо": акция протеста в Киеве против закона №12414 собрала несколько тысяч человек. ФОТОрепортаж

23 июля в Киеве состоялась акция протеста против скандального закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, фото обнародовано в соцсетях.

Участники акции сделали картонные таблички, на которых писали лозунги, требуя отменить закон.

По данным СМИ, присутствовало несколько тысяч протестующих.

Такие же акции прошли и в других городах Украины, а также около посольств Украины за границей.









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Скандальный закон № 12414 по НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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