УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12753 відвідувача онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
4 181 25

"Ми все бачимо": акція протесту у Києві проти закону №12414 зібрала тисячі людей. ФОТОрепортаж

23 липня у Києві відбулася акція протесту проти скандального закону, що обмежує незалежність НАБУ та САП.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото оприлюднено у соцмережах.

Учасники акції зробили картонні таблички, на яких писали гасла, вимагаючи скасувати закон.

За даними ЗМІ, було присутньо кілька тисяч протестувальників.

Такі ж акції відбулися й в інших містах України, а також біля посольств України за кордоном.

Протест у Києві проти закону щодо НАБУ та САП
Протест у Києві проти закону щодо НАБУ та САП
Протест у Києві проти закону щодо НАБУ та САП
Протест у Києві проти закону щодо НАБУ та САП

Дивіться: Протести проти блокування НАБУ та САП: українці в Брюсселі вперше вийшли на мітинг не для того, щоб просити зброю. ВIДЕО

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Дивіться: Посли G7 вітають заяву Зеленського щодо НАБУ та САП. Ми запропонували допомогу, - Матернова. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5282) Київ (19925) протест (2412)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Не тільки такий закон потрібно викинути на смітник,
а і всю зелену владу крадіів і брехунів , які нічогісінько
не роблять для перемоги Украіни , теж на смітник !!
Досить таких знущань , якщо хочемо зберегти нашу краіну😡
показати весь коментар
24.07.2025 11:52 Відповісти
+14
показати весь коментар
24.07.2025 11:37 Відповісти
+14
показати весь коментар
24.07.2025 11:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кияни! Молодь!...
Покажіть свій ДУХ!...
показати весь коментар
24.07.2025 11:37 Відповісти
Було багато тисяч!
Надто тісно - мала площа.
99% - молодь.
Заведені, злі і матюкливі.
Відрізняється від минулих Майданів.
Цього разу буде жорстко, дуже жорстко

Треба йти сьогодні і дорослим киянам!

.
показати весь коментар
24.07.2025 12:27 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2025 11:37 Відповісти
А ви уявіть депутати поїхали чілити за кордон, а ви тут протестуйте. А, і так, військовий привіт. P.S: ваші депутати.
показати весь коментар
24.07.2025 11:38 Відповісти
а й точно-чому в час війни у цих зелених покидьків є час на якісь канікули
показати весь коментар
24.07.2025 11:43 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2025 11:43 Відповісти
Мене дивує, а де ж наші ветерани АТО, війни з кацапстаном, чи ви своє здоров'я віддали ради наполєончіка? Невже із пенсіями, виплатами усе гаразд?
показати весь коментар
24.07.2025 11:45 Відповісти
То ветерани воювали, втрачали життя і здоровя, і тепер ще мають боротися з "злочинною владою". А ухилянти і "інваліди" на війну не попали, четвертий рік никаються від тцк, сидять рівно на диванах і чекають, що знову за них все зроблять ветерани. Нормальна така позиція.
показати весь коментар
24.07.2025 12:07 Відповісти
ну припустимо, що вийдуть ухилянти, і що буде? поліція їх повезе в тцк, а такі як ти скажуть, що все вірно.

у нас зараз тільки ветерани і можуть більш менш вільно мітингувати.
показати весь коментар
24.07.2025 12:09 Відповісти
Все вірно !!! Ветерани вміють прицільно стріляти.
показати весь коментар
24.07.2025 12:32 Відповісти
воювати ухилянти бояться, боротися за свої права вони також бояться, то нафіга Україні потрібні такі громадяни, який генофонд вони закладають на майбутнє?
показати весь коментар
24.07.2025 12:53 Відповісти
теж так думаю, відкрийте кордони, хай їдуть накуй.
показати весь коментар
24.07.2025 13:09 Відповісти
А вони і очікують, але яка фігня, ті хто віддає власне життя за Україну, ними користуються хитровимахані, починаючи від риго-зеленої маси із наполєончіком, закінчуючи ухилянтами, що одні, що інші для ЗСУ ніц не роблять , а тільки шкоду.
показати весь коментар
24.07.2025 14:13 Відповісти
Я проти ветеранів ніц не маю, але то є рушійна сила, від якої наполєончік має замислитись! Ніколи не повірю , що нашим ветеранам дуже солодко. Але хтось же мусить вийти, а собливо виборці шмарклі і кварталу 95, а можливо вони цю клоунаду і підтримують, то питання, за що гинуть та віддають власне здопов'я наші герої?
показати весь коментар
24.07.2025 12:19 Відповісти
Реальних ветеранів-добровольців за ці три роки з лишком в більшості відвезли на цвинтарі. Верховний головком постарався.
показати весь коментар
24.07.2025 12:40 Відповісти
Ще раз, ті хто воював просто ух..ть від такоі наглості: вони найцінніше віддають - життя, а потім ще додому прийти і ти такий тиловик віджертий «ей, вєтєран, давай ще розберися з політиками замість мене, а я подивлюся». Так це по-твоєму працює??
показати весь коментар
24.07.2025 13:02 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3565011/b853aaae-7368-4331-a76a-76d5f1c3fd7b
показати весь коментар
24.07.2025 13:14 Відповісти
Ти дибіл? Він віддав своє здоровʼя за тебе і йому нахєр не впились більше твої проблеми. Тому йди і роби шо треба, придурок
показати весь коментар
24.07.2025 13:00 Відповісти
Хлопче, ти сидиш в польші, де тебе там ненавидять і поради даєш. Бери і їдь протестувати! Поки бачу , що проблем більше у ветеранів, а нам тиловикам зробили комфортне життя і ветеранам -це довподоби, особливо, коли наполєончік наживається на їх здоров'ї!
показати весь коментар
24.07.2025 13:32 Відповісти
Не тільки такий закон потрібно викинути на смітник,
а і всю зелену владу крадіів і брехунів , які нічогісінько
не роблять для перемоги Украіни , теж на смітник !!
Досить таких знущань , якщо хочемо зберегти нашу краіну😡
показати весь коментар
24.07.2025 11:52 Відповісти
А закон о продаже земли почему не собрал? И до сих пор продают землю во время войны, а тимошонка не возмущается
показати весь коментар
24.07.2025 11:56 Відповісти
Коротше: Зєльца геть!
показати весь коментар
24.07.2025 13:00 Відповісти
....І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві.... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини!
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани....
(Кос-Арал 1848) Т.Г. Шевченко
показати весь коментар
24.07.2025 13:52 Відповісти
І Путін не атакує нальотами Київ та інші міста! Значить - це йому вигідно!
Win-win!
показати весь коментар
24.07.2025 14:10 Відповісти
Ти диви,виявляється можев виходити,і не на руку кремлю це.
показати весь коментар
24.07.2025 14:36 Відповісти
 
 