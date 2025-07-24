Протести проти блокування НАБУ та САП: українці в Брюсселі вперше вийшли на мітинг не для того, щоб просити зброю. ВIДЕО

У Брюсселі кількадесят українців прийшли до Представництва України в ЄС, протестуючи проти законопроєкту №12414, який вже підписав президент Зеленський.

Про це пише Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що це є першим випадком за час повномасштабної війни, коли українці в Брюсселі влаштували демонстрацію не в єврокварталі чи біля штаб-квартири НАТО, вимагаючи від партнерів більш рішучої підтримки. Цього разу вимоги адресовані рідній країні.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

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