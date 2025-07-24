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Новини Відео Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Протести проти блокування НАБУ та САП: українці в Брюсселі вперше вийшли на мітинг не для того, щоб просити зброю. ВIДЕО

У Брюсселі кількадесят українців прийшли до Представництва України в ЄС, протестуючи проти законопроєкту №12414, який вже підписав президент Зеленський.

Про це пише Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що це є першим випадком за час повномасштабної війни, коли українці в Брюсселі влаштували демонстрацію не в єврокварталі чи біля штаб-квартири НАТО, вимагаючи від партнерів більш рішучої підтримки. Цього разу вимоги адресовані рідній країні.

Читайте: Трампістка Грін каже, що протести у Києві - через відмову Зеленського укласти мирну угоду з РФ

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Читайте: Близько 200 людей прийшли під посольство України в Празі на акцію проти ліквідації незалежності НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5282) Брюссель (287) протест (2412) Євросоюз (13916)


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Топ коментарі
+12
Отак зеля, відчуй себе януковощем)
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24.07.2025 08:47 Відповісти
+11
Навіть, якщо відкинути злодійкуватість дефективних менеджерів ЗЄ, вражає їх тупість.
Не допустити хоча б невелику вирогідність того, що ця афера налетить на спротив українців та реакцію Заходу - це треба бути повними довбойобами.

А, судячи з того, що своїх депутангів вони тупо розпустили, щоб з цим нічого не можна було вже вдіяти, воно таки так.
Плану "Б" у тупізней, як завжди, не було.
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24.07.2025 08:56 Відповісти
+8
Геть зелену банду начолі з обкуреним ішаком!
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24.07.2025 08:47 Відповісти
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Геть зелену банду начолі з обкуреним ішаком!
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24.07.2025 08:47 Відповісти
Отак зеля, відчуй себе януковощем)
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24.07.2025 08:47 Відповісти
Проти Пороха закордоном люди не виходили.... Міхо міг проплатити "протести" лише київським бомжам....
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24.07.2025 08:53 Відповісти
Навіть, якщо відкинути злодійкуватість дефективних менеджерів ЗЄ, вражає їх тупість.
Не допустити хоча б невелику вирогідність того, що ця афера налетить на спротив українців та реакцію Заходу - це треба бути повними довбойобами.

А, судячи з того, що своїх депутангів вони тупо розпустили, щоб з цим нічого не можна було вже вдіяти, воно таки так.
Плану "Б" у тупізней, як завжди, не було.
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24.07.2025 08:56 Відповісти
Молодці, в Брюсселі, не байдужі Українці до злочинів, які творять стефанчуки+зеленський з урядового кварталу!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!
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24.07.2025 09:00 Відповісти
Обʼєдналися і без мінʼєда Чернишова.
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24.07.2025 09:07 Відповісти
А демобілізації повимагати слабо?
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24.07.2025 09:11 Відповісти
Убий нового «януковича» в собі, прожени його із ближнього. Улеслива брехня і те, що все це вже було!

https://www.youtube.com/watch?v=TrnvHl87ByE
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24.07.2025 09:30 Відповісти
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24.07.2025 09:41 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Досить нам єрмаків
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24.07.2025 10:03 Відповісти
 
 