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Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Близько 200 людей прийшли під посольство України в Празі на акцію проти ліквідації незалежності НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

У столиці Чехії до 200 людей вийшли під посольство України на протест проти закону №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Протест і в Празі. Загалом до 200 людей вийшли під посольство України в Празі (порахувала по головах). Дорогу не перекривають, чемно розтягнулися по тротуарові. Вимагають все те саме, що і українці в середині країни. А ще казали, що будуть тиснути на чеських політиків, щоб ті в свою чергу тиснули на український уряд, щоб той не звертав з європейського шляху", - розповіла журналістка.

протест Прага

протест Прага

протест Прага

протест Прага

протест Прага

протест Прага

Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Дивіться також: "Вето на закон": в Києві люди вийшли на акцію проти законопроєкту №12414. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5217) протест (2412) Чехія (1683) САП (2339)


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мама мы все тяжело больны
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23.07.2025 21:27 Відповісти
та нам пох чи хвоі ви там на росії. хоч і повиздихуйте.
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23.07.2025 21:29 Відповісти
І варто було через довгоносого кума-злодія викликати таку хвилю протестів?
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23.07.2025 21:27 Відповісти
))))
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23.07.2025 21:32 Відповісти
Я зараз про чоловіків, які там стоять. Як москалі, які *******, та турбуються за свою країну за кордоном. Ідіть *****, зі своїм набу. Покажіть мені, хоч один плакат, на якому буде обличчя, кого вони посадили.
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23.07.2025 21:40 Відповісти
Прийде по твою дупу лісник, і прибере лайно, а ти не сери, свіжонамальований боте.
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23.07.2025 23:04 Відповісти
Чмо хрипате пнх!!! Поверніть негайно Залужного!!!! Залужний наш президент
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23.07.2025 22:37 Відповісти
 
 