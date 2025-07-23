Близько 200 людей прийшли під посольство України в Празі на акцію проти ліквідації незалежності НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

У столиці Чехії до 200 людей вийшли під посольство України на протест проти закону №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Протест і в Празі. Загалом до 200 людей вийшли під посольство України в Празі (порахувала по головах). Дорогу не перекривають, чемно розтягнулися по тротуарові. Вимагають все те саме, що і українці в середині країни. А ще казали, що будуть тиснути на чеських політиків, щоб ті в свою чергу тиснули на український уряд, щоб той не звертав з європейського шляху", - розповіла журналістка.

Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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