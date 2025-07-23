"Вето на закон": в Києві люди вийшли на акцію проти законопроєкту №12414. ВIДЕО
Ввечері 23 липня в Києві зібралась мирна акція протесту проти законопроєкту №12414.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Люди скандують:"Вето на закон".
Нагадаємо ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Топ коментарі
+4 Погрібний Олександр
показати весь коментар23.07.2025 20:45 Відповісти Посилання
+1 Maxi Gouogle
показати весь коментар23.07.2025 20:46 Відповісти Посилання
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