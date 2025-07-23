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"Вето на закон": в Києві люди вийшли на акцію проти законопроєкту №12414. ВIДЕО

Ввечері 23 липня в Києві зібралась мирна акція протесту проти законопроєкту №12414.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Люди скандують:"Вето на закон".

Нагадаємо ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Читайте: Незалежність НАБУ і САП має бути відновлена. Засідання ВР потрібно провести якомога швидше, - "слуга народу" Грищук

Автор: 

акція (1467) НАБУ (5217) Київ (19921) САП (2339)


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Топ коментарі
+4
Тут уже на часі накладати вето на зеленського!
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23.07.2025 20:45 Відповісти
+1
Яке "вето", якщо Хрипатий БоНеГарант його вже підписав?!
Тепер "вето" тільки особисто на Хрипатого накласти можливо!
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23.07.2025 20:46 Відповісти
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Тут уже на часі накладати вето на зеленського!
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23.07.2025 20:45 Відповісти
Яке "вето", якщо Хрипатий БоНеГарант його вже підписав?!
Тепер "вето" тільки особисто на Хрипатого накласти можливо!
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23.07.2025 20:46 Відповісти
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23.07.2025 20:47 Відповісти
ого
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23.07.2025 20:48 Відповісти
у еврея - пианиста и его шобло -компахи -не много целей - награбуватися на вийни -та слиться и нехай потим ее забирае болотное царство
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23.07.2025 20:49 Відповісти
Надо одновременно требовать разблокировать Прямой, Пятый и другие непровластные каналы.!
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23.07.2025 20:49 Відповісти
Может дойдет до этого мотродера!
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23.07.2025 20:50 Відповісти
Правильное вето выглядит так.
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23.07.2025 20:50 Відповісти
Так він же його вже підписав. Яке вето? Вето ще вчора було актуально. А зараз вже не вето, а інше треба вимагати...
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23.07.2025 20:53 Відповісти
Какая разніца, головне що за це мабуть проплачено чи задурили мізки молоді яка ховається від мобілізації.
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23.07.2025 20:57 Відповісти
Та зрозуміло... От підійти до будь кого з тих мітенгувальників і запитати. А який пункт цього прийнятого закону на його погляд порушує Конституційні права цих органів? Він виряче очі і почне белькотати якусь маячню, або просто буде мовчати.
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23.07.2025 21:00 Відповісти
Ну так підійди чого сидиш на дивані доабень?
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23.07.2025 21:03 Відповісти
ідіть всі до дупи
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23.07.2025 20:53 Відповісти
Я тебе Ще раз запитую, ти кацап?
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23.07.2025 20:58 Відповісти
Запрошуєш всіх у гості?
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23.07.2025 20:59 Відповісти
молодь нехай краще країну іде захищати а не оглоїдів і кришувальників корупції з набу
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23.07.2025 20:54 Відповісти
Ти кацап?
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23.07.2025 20:59 Відповісти
В тупої зеленої шмарклі істерика. ))
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23.07.2025 21:00 Відповісти
Владімір Чаіка, ти тут яким боком до української молоді? Та й взагалі до України?
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23.07.2025 21:01 Відповісти
ого сколько еще потенциала в армию. чего территории сдают - даже хз.
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23.07.2025 20:55 Відповісти
между прочим у Хйла есть собственная "прокуратура" и "депутаты"
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23.07.2025 20:57 Відповісти
Ну тоді що ти тут робиш? Марш на болота.
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23.07.2025 21:02 Відповісти
Яке вето, якщо той закон вже вступив в дію Тут не ветувати треба, а... насправді, не знаю, що робити...
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23.07.2025 20:55 Відповісти
Що в таких випадках роблять...Пи***ть владу, роблять фізичне зауваження і дають дедлайн на виправлення. Це ж вже було.
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23.07.2025 20:59 Відповісти
Не вже все так сплановано що ніхто не боїться що може прилетіти, чи кідарам так вигідно розшатати Україну в такий спосіб?
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23.07.2025 20:55 Відповісти
Не сци. До кордону добігти не встигнеш все одно.
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23.07.2025 21:00 Відповісти
Геть зелену банду! Ішака на ешафот!
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23.07.2025 20:55 Відповісти
🤣
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23.07.2025 20:58 Відповісти
А вето на концтабір який зробив лідор , для Укрпїнців поки шобло по мальдівам катається
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23.07.2025 21:00 Відповісти
нарОд прийшов до 59-го кварталу)) З чим я їх і вітаю))))))))))))))))))))))))))))))))
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23.07.2025 21:00 Відповісти
Символ правління Зеленського - розтрощений велосипед, точно такий же як він витягнув на сцену в своєму останньому номері перед тим як став президентом. Пропоную виносити такі велосипеди і кидати їх якомога ближче до урядового кварталу.
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23.07.2025 21:01 Відповісти
тупоголові навіть не можуть в інтернеті покопатися чи у ШІ спитати що зробила і кого посадила НАБУ за 10 років свого існування і потім порахувати скільки вони за цей час прожрали державних коштів
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23.07.2025 21:06 Відповісти
Не одним вето гнійник вскрився і він в офісі президента. Єрмака , Татарова, Подаляка у відставку
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23.07.2025 21:09 Відповісти
 
 