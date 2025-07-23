"Русня убивает, власть добивает": в Киеве продолжается акция против закона №12414. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером 23 июля в Киеве собралась мирная акция протеста против законопроекта №12414.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Люди скандируют: "Вето на закон".

Еще одно видео с акции опубликовал народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

"А так выглядит площадь…. Большинство молодежь) Ну что? До сих пор только фейсбуку важна антикоррупция и независимость институтов?" – прокомментировал Железняк.

Обновление

По состоянию на поздний вечер в Киеве продолжалась акция протеста против закона №12414.

Напомним, вечером среды, 23 июля, в ряде городов Украины снова начались протесты против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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