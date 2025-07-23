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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Русня убивает, власть добивает": в Киеве продолжается акция против закона №12414. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером 23 июля в Киеве собралась мирная акция протеста против законопроекта №12414.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Люди скандируют: "Вето на закон".

Еще одно видео с акции опубликовал народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

"А так выглядит площадь…. Большинство молодежь) Ну что? До сих пор только фейсбуку важна антикоррупция и независимость институтов?" – прокомментировал Железняк.

Обновление
По состоянию на поздний вечер в Киеве продолжалась акция протеста против закона №12414.

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

Напомним, вечером среды, 23 июля, в ряде городов Украины снова начались протесты против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте: Независимость НАБУ и САП должна быть восстановлена. Заседание ВР нужно провести как можно скорее, - "слуга народа" Грищук

Автор: 

акция (2431) НАБУ (4344) Киев (25906) САП (2182)


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Топ комментарии
+47
Тут уже на часі накладати вето на зеленського!
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23.07.2025 20:45 Ответить
+34
Правильное вето выглядит так.
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23.07.2025 20:50 Ответить
+26
Яке "вето", якщо Хрипатий БоНеГарант його вже підписав?!
Тепер "вето" тільки особисто на Хрипатого накласти можливо!
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23.07.2025 20:46 Ответить
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Страница 2 из 2
Мвтинги і демонстрації під час війни - робота на ворога.
Даю гарантію, що під час мітингів повітряних атак на міста, де " мітингують" не буде!
Це скільки грошаччя пішло на наймання агітаторів гроші точно кацапські.
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23.07.2025 22:30 Ответить
Корупція під час війни це мародерство.
Це послаблення боєздатності армії, б гроші розкладаються бандою Зеленського та відповідно не надходять до армії.
А це значить, що більше втрат на фронті через мародерство Зеленського та його оточення.
А протестанти навпаки проти корупції проти мародерства а значить за посилення боєздатності армії.
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23.07.2025 22:41 Ответить
Без прив'язки до того ідіотизму, що творить зараз зешобла.
Цікаво інше.
Що роблять в Києві цивільні чоловіки з залисинами?
Чому не мобілізувалися?
Чому ми на фронті (я зараз в Дружківці, з Констахи переїхав, знайшли хату) - а ви усі там?
От чому?
Якщо не байдужі, що виходите на мітинги проти свалілля влади.
Де край вашій небайдужості?
Здається, край вашій небайдужості - це патруль ТЦК попереду. Швидко повертаєте в зворотньому напрямку.
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23.07.2025 22:30 Ответить
Хто про що, а вошивий про лазню....
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23.07.2025 22:51 Ответить
"...вошівий".... Ти чмо. Як тобі з цим живеться?
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23.07.2025 23:00 Ответить
Тлумачення із "Словника української мови"*

ВОШИВИЙ, а, е. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Який https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%94 має https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE багато https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0 вошей. З https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F евакуації https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE Павло https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F повернувся https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 вошивий і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9 голодний (Тют., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%B8%D1%80 Вир, 1964, 367); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9E%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C Осінь https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F підкралася https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8C якось https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE несподівано, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 застала https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2 підлітків https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9 босими, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9 обдертими й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 вошивими (Донч., II, 1956, 111).
Неук звичайний
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23.07.2025 23:05 Ответить
Хто ти підр?
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24.07.2025 00:01 Ответить
Ну, я там був. Бо після 2022-2023 на Донбасі переведений по службі у Київ. Так там таких як я, старих, і з десяток не зустрів. На 99% молодь, студенти.
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23.07.2025 23:03 Ответить
Тому й написав, що "з залисинами" ))
Друже, я в 23-му вже звільнявся. Не витримав в результаті - повернувся знову до себе, в той самий батальйон, в ту саму роту.
Зараз тут. Торецьк.
Не витримав - бо просто не міг бачити навколо ті вгодовані рила, на яких пахати можна.
Не знаю, як тобі зараз там служиться.
Хоч вже й обмежений, але в глибокий тил не хочу.
Не хочу бачити навколо себе воїнів, що ні разу не бували на позиціях, але корчать з себе ремб.
Не хочу бачити навколо цивільних ухилянтів.
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23.07.2025 23:09 Ответить
Цікаво, а як ти це бачиш "Без прив'язки до того ідіотизму..."? Боюсь "без того ідіотізму" і про ухилянтів не прийшлося б говорити. Бо маме слово ухилянт народив "той ідіотізм"...
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23.07.2025 23:56 Ответить
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23.07.2025 22:31 Ответить
Люди починають прозрівати
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23.07.2025 23:00 Ответить
русня- термин херовый, отдаёте Русь и ее терминологию, зеленское падло употребляет это, россиянцы норм
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23.07.2025 22:31 Ответить
Чмо хрипате пнх!!! Поверніть негайно Залужного!!!! Залужний наш президент
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23.07.2025 22:43 Ответить
Это наполовину проплаченый Порошенком митинг, в вторую часть денег на прошлой неделе в чемодане привез Келог.
Пришёл сам - получи шоколадку Рошен, привел товарища - на двоих Киевский торт.
Привёл десятерых - получил бутылку Jack Daniel's!
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23.07.2025 22:47 Ответить
чудо...в больнице включили интернет, но забыли дать таблетки...
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23.07.2025 23:06 Ответить
Ти *****, чи хворе? Одним словом - ворог-московит.
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23.07.2025 23:22 Ответить
який молодець ПОРОШЕНКО
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23.07.2025 23:53 Ответить
Тіки арешт зелених свінособак, врятує Украину.
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23.07.2025 22:49 Ответить
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23.07.2025 22:49 Ответить
Зеленкович час пішов!
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23.07.2025 23:02 Ответить
деньги дал запад, а твои любимые только крадут
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23.07.2025 23:08 Ответить
У людей настало " ПРОСВЕТЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОТУПЕНИЯ". А раньше что эти "манифестанты" не знали что в Украине тварится беспредел правовой? Все они отлично знали только помалкивали а теперь ради медийного пиара на майданы выходят. Я бы посоветовал всем этим "борцам за справедливость" ПЕЧАТАТЬ В ПОДПОЛЬЕ ГАЗЕТУ "ИСКРА" как это уже было в Истории
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23.07.2025 23:09 Ответить
Рашист, не суди по своїй рабський натурі про вільних громадян України.
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24.07.2025 00:03 Ответить
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