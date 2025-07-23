"Русня вбиває, влада добиває": в Києві триває акція проти закону №12414. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері 23 липня в Києві зібралась мирна акція протесту проти законопроєкту №12414.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Люди скандують:"Вето на закон".

Ще одне відео з акції опублікував народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

"А так виглядає площа…. Більшість молодь) Ну що? Досі тільки фейсбук-бульбашці важлива антикорупція та незалежність інституцій?" - прокоментував Железняк.

Оновлення

Станом на пізній вечір у Києві продовжувалася акція протесту проти закону №12414.

Нагадаємо ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Читайте: Незалежність НАБУ і САП має бути відновлена. Засідання ВР потрібно провести якомога швидше, - "слуга народу" Грищук