"Русня вбиває, влада добиває": в Києві триває акція проти закону №12414. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Ввечері 23 липня в Києві зібралась мирна акція протесту проти законопроєкту №12414.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Люди скандують:"Вето на закон".
Ще одне відео з акції опублікував народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.
"А так виглядає площа…. Більшість молодь) Ну що? Досі тільки фейсбук-бульбашці важлива антикорупція та незалежність інституцій?" - прокоментував Железняк.
Оновлення
Станом на пізній вечір у Києві продовжувалася акція протесту проти закону №12414.
Нагадаємо ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Топ коментарі
+43 Погрібний Олександр
показати весь коментар23.07.2025 20:45 Відповісти Посилання
+32 Green Bill #603485
показати весь коментар23.07.2025 20:50 Відповісти Посилання
+24 Maxi Gouogle
показати весь коментар23.07.2025 20:46 Відповісти Посилання
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Це послаблення боєздатності армії, б гроші розкладаються бандою Зеленського та відповідно не надходять до армії.
А це значить, що більше втрат на фронті через мародерство Зеленського та його оточення.
А протестанти навпаки проти корупції проти мародерства а значить за посилення боєздатності армії.
Цікаво інше.
Що роблять в Києві цивільні чоловіки з залисинами?
Чому не мобілізувалися?
Чому ми на фронті (я зараз в Дружківці, з Констахи переїхав, знайшли хату) - а ви усі там?
От чому?
Якщо не байдужі, що виходите на мітинги проти свалілля влади.
Де край вашій небайдужості?
Здається, край вашій небайдужості - це патруль ТЦК попереду. Швидко повертаєте в зворотньому напрямку.
ВОШИВИЙ, а, е. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Який https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%94 має https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE багато https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0 вошей. З https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F евакуації https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE Павло https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F повернувся https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 вошивий і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9 голодний (Тют., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%B8%D1%80 Вир, 1964, 367); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9E%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C Осінь https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F підкралася https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8C якось https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE несподівано, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 застала https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2 підлітків https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9 босими, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9 обдертими й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 вошивими (Донч., II, 1956, 111).
Неук звичайний
Друже, я в 23-му вже звільнявся. Не витримав в результаті - повернувся знову до себе, в той самий батальйон, в ту саму роту.
Зараз тут. Торецьк.
Не витримав - бо просто не міг бачити навколо ті вгодовані рила, на яких пахати можна.
Не знаю, як тобі зараз там служиться.
Хоч вже й обмежений, але в глибокий тил не хочу.
Не хочу бачити навколо себе воїнів, що ні разу не бували на позиціях, але корчать з себе ремб.
Не хочу бачити навколо цивільних ухилянтів.
Пришёл сам - получи шоколадку Рошен, привел товарища - на двоих Киевский торт.
Привёл десятерых - получил бутылку Jack Daniel's!