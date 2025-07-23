УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП
8 365 120

"Русня вбиває, влада добиває": в Києві триває акція проти закону №12414. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері 23 липня в Києві зібралась мирна акція протесту проти законопроєкту №12414.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Люди скандують:"Вето на закон".

Ще одне відео з акції опублікував народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

"А так виглядає площа…. Більшість молодь) Ну що? Досі тільки фейсбук-бульбашці важлива антикорупція та незалежність інституцій?" - прокоментував Железняк.

Оновлення

Станом на пізній вечір у Києві продовжувалася акція протесту проти закону №12414.

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

Нагадаємо ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Читайте: Незалежність НАБУ і САП має бути відновлена. Засідання ВР потрібно провести якомога швидше, - "слуга народу" Грищук

Автор: 

акція (1467) НАБУ (5217) Київ (19921) САП (2339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Тут уже на часі накладати вето на зеленського!
показати весь коментар
23.07.2025 20:45 Відповісти
+32
Правильное вето выглядит так.
показати весь коментар
23.07.2025 20:50 Відповісти
+24
Яке "вето", якщо Хрипатий БоНеГарант його вже підписав?!
Тепер "вето" тільки особисто на Хрипатого накласти можливо!
показати весь коментар
23.07.2025 20:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Корупція під час війни це мародерство.
Це послаблення боєздатності армії, б гроші розкладаються бандою Зеленського та відповідно не надходять до армії.
А це значить, що більше втрат на фронті через мародерство Зеленського та його оточення.
А протестанти навпаки проти корупції проти мародерства а значить за посилення боєздатності армії.
показати весь коментар
23.07.2025 22:41 Відповісти
Без прив'язки до того ідіотизму, що творить зараз зешобла.
Цікаво інше.
Що роблять в Києві цивільні чоловіки з залисинами?
Чому не мобілізувалися?
Чому ми на фронті (я зараз в Дружківці, з Констахи переїхав, знайшли хату) - а ви усі там?
От чому?
Якщо не байдужі, що виходите на мітинги проти свалілля влади.
Де край вашій небайдужості?
Здається, край вашій небайдужості - це патруль ТЦК попереду. Швидко повертаєте в зворотньому напрямку.
показати весь коментар
23.07.2025 22:30 Відповісти
Хто про що, а вошивий про лазню....
показати весь коментар
23.07.2025 22:51 Відповісти
"...вошівий".... Ти чмо. Як тобі з цим живеться?
показати весь коментар
23.07.2025 23:00 Відповісти
Тлумачення із "Словника української мови"*

ВОШИВИЙ, а, е. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Який https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%94 має https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE багато https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0 вошей. З https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F евакуації https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE Павло https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F повернувся https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 вошивий і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9 голодний (Тют., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%B8%D1%80 Вир, 1964, 367); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9E%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C Осінь https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F підкралася https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8C якось https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE несподівано, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 застала https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2 підлітків https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9 босими, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9 обдертими й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 вошивими (Донч., II, 1956, 111).
Неук звичайний
показати весь коментар
23.07.2025 23:05 Відповісти
Ну, я там був. Бо після 2022-2023 на Донбасі переведений по службі у Київ. Так там таких як я, старих, і з десяток не зустрів. На 99% молодь, студенти.
показати весь коментар
23.07.2025 23:03 Відповісти
Тому й написав, що "з залисинами" ))
Друже, я в 23-му вже звільнявся. Не витримав в результаті - повернувся знову до себе, в той самий батальйон, в ту саму роту.
Зараз тут. Торецьк.
Не витримав - бо просто не міг бачити навколо ті вгодовані рила, на яких пахати можна.
Не знаю, як тобі зараз там служиться.
Хоч вже й обмежений, але в глибокий тил не хочу.
Не хочу бачити навколо себе воїнів, що ні разу не бували на позиціях, але корчать з себе ремб.
Не хочу бачити навколо цивільних ухилянтів.
показати весь коментар
23.07.2025 23:09 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 22:31 Відповісти
Люди починають прозрівати
показати весь коментар
23.07.2025 23:00 Відповісти
русня- термин херовый, отдаёте Русь и ее терминологию, зеленское падло употребляет это, россиянцы норм
показати весь коментар
23.07.2025 22:31 Відповісти
Чмо хрипате пнх!!! Поверніть негайно Залужного!!!! Залужний наш президент
показати весь коментар
23.07.2025 22:43 Відповісти
Это наполовину проплаченый Порошенком митинг, в вторую часть денег на прошлой неделе в чемодане привез Келог.
Пришёл сам - получи шоколадку Рошен, привел товарища - на двоих Киевский торт.
Привёл десятерых - получил бутылку Jack Daniel's!
показати весь коментар
23.07.2025 22:47 Відповісти
чудо...в больнице включили интернет, но забыли дать таблетки...
показати весь коментар
23.07.2025 23:06 Відповісти
Тіки арешт зелених свінособак, врятує Украину.
показати весь коментар
23.07.2025 22:49 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 22:49 Відповісти
Зеленкович час пішов!
показати весь коментар
23.07.2025 23:02 Відповісти
НАБУ то афірюги які за 10 років нічого не зробили і прожрали мільярди гривень. Тупі зрадоботи за них будуть топити до всирачки)))
показати весь коментар
23.07.2025 23:04 Відповісти
деньги дал запад, а твои любимые только крадут
показати весь коментар
23.07.2025 23:08 Відповісти
У людей настало " ПРОСВЕТЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОТУПЕНИЯ". А раньше что эти "манифестанты" не знали что в Украине тварится беспредел правовой? Все они отлично знали только помалкивали а теперь ради медийного пиара на майданы выходят. Я бы посоветовал всем этим "борцам за справедливость" ПЕЧАТАТЬ В ПОДПОЛЬЕ ГАЗЕТУ "ИСКРА" как это уже было в Истории
показати весь коментар
23.07.2025 23:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 