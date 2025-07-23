"Незалежність НАБУ та САП": у низці міст України люди вийшли на акцію проти закону №12414. ФОТОрепортаж
Ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Так, мітинги уже розпочалися в Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Львові, Полтаві. Також люди почали збиратися у Чернігові, Харкові, Кременчуці, Чернівцях, Дніпрі.
У Києві на акцію зібралися біля театру імені Івана Франка.
Люди тримають плакати з надписами "Як щодо прав людини?", "Незалежність НАБУ та САП", "Руки геть від НАБУ та САП", "Закон 12414 - це кайдани", "12414 = корупція".
Доповнюється...
Раніше повідомлялося, що у середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги протесту через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.
Нагадаємо, що у зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Будь ласка, зачекайте...
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вийшли, виключно, за свободу набу сап?
все інше влаштовує?
Також, що вони думабть про конституційні функції і обов'ящки ген прокурора і хто на їз лумку мусить очоліти прокуратуру, в ращі нинішній їх не влаштовує.
Але...закон потребує допрацювання, це факт...
Всі, не залежно від посади, мають бути рівними перед законом.
бо, щось така підозра, що оповіщення теж приручене зеленими дегенератами мародерами.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122146790672790512&id=61573715375460&__cft__[0]=AZXY9j9l2GyjAKwYQ0O6MxgNNkscEcm8HdS-1lFYjlZEgdE05WKdhb5uvYmJFzaAniTxDTAuNKOk2dAMOHyYMpQNxNv7lVDka_BbQVL2G2KAv5nafkOi1LrSioyXZiVwa8zXwbc6PomeWXSftMtYgbdjbkYVT_m5J7ZYI9QNFRU5VFHlRfIVFopqcEaaOBNBHTc&__tn__=%2CO%2CP-R 5 хв ·
Читаю я про чудову молодь, про то, что еще не все потеряно, что подросло новое поколение, которое не даст слить Украину, что вот оно наше будущее...
И что-то как-то...
Мне еще пятидесяти нет. Я даже по новым меркам ВОЗ - или кого там - только вышел из возраста молодежи, два года только как.
Майдан 2004 - я был.
Майдан 2014 - я был.
Майдан 2024 зачеркнуто 2025...
****, *****,
ОПЯТЬ???
Третий Майдан за двадцать лет - а, по сути, за десять - хоть какую страну может добить.
Европе *****, что будет с Украиной. Будет безвиз, не будет, будет ли вступ в ЕС, не будет, будет ли НАТО, не будет...
Ей главное, чтоб Украина сдерживала орков на своей территории своими жизнями.
А какие территории останутся - хоть по Днепру, хоть по Тисе - ей фиолетово.
Что, каждые десять лет теперь что ли?
А потом что?
Чудова молодь выберет Притулу/Стерненко/Усика/Алину-Алину - и 2034 снова?
В 2019 произошла ******* катастрофа. И то, что происходит сейчас - это именно её последствия. Просто отложенные.
А вас предупреждали (с)
Майдан в виде Майдана теперь невозможен.
Либо моментальная смена власти - за сутки, сразу, что сильный вопрос - либо мясорубка, перерастающая в гражданскую.
Либо диктатура.
И что с этим делать теперь?
Те, кто в девятнадцатом голосовал "по приколу", "хоть поржем", "абы не Порох", "не понравится - скинем и этого" - ну, у вас есть сейчас рецепты дальнейших действий?
Ну, вот оно, время пришло.
Точка невозврата. Бифуркации.
Ну, есть же, наверное?
Вы ж головой голосовали?
Или **** ***** по роялю?
Ну, чо теперь то?
Ваши рецепты?
але він вже з послом сьогодні заготовив собі відхід в Ізарїль. Видається що план ЦРУ по його заміні на Залужного ( що викликає питання) за зливом від Хьорша діє ? За добу все зробити на умовах Кремля( чи Келога в гостях) , відправивши парламент у відпустку, а Умєрова готувати ЖОРСТКИЙ МИР ( за сьогоднішніми словами ДЖОНСОНА про лиш один можливий варіантмиру)... То скоріше за все умеров підготує сценарій Трампа з хйлом на 50 днів ... ********* просто захлинається від щастя показуючи мітинги протесту в Україні
БАРЫГИ !!!