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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"Незалежність НАБУ та САП": у низці міст України люди вийшли на акцію проти закону №12414. ФОТОрепортаж

Ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Так, мітинги уже розпочалися в Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Львові, Полтаві. Також люди почали збиратися у Чернігові, Харкові, Кременчуці, Чернівцях, Дніпрі.

У Києві на акцію зібралися біля театру імені Івана Франка.

Люди тримають плакати з надписами "Як щодо прав людини?", "Незалежність НАБУ та САП", "Руки геть від НАБУ та САП", "Закон 12414 - це кайдани", "12414 = корупція". 

протест
Акція в Одесі

протест
Акція в Одесі

протест
Акція в Одесі

протест
Акція в Одесі 

протест
Акція в Миколаєві

протест
Акція в Запоріжжі 

протест
Запоріжжя 

протест
Запоріжжя 

протест
Львів

протест
Полтава

Полтава
Полтава 

Полтава
Полтава 

Доповнюється... 

Раніше повідомлялося, що у середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги протесту через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Нагадаємо, що у зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Дивіться також: Зеленський: Почули, що кажуть люди цими днями, запропоную Раді законопроєкт, який буде відповіддю. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5217) протест (2412) САП (2339)


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Топ коментарі
+8
Ну що зе, памперси ще сухі?
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23.07.2025 20:23 Відповісти
+7
Великі справи починаються з малого!
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23.07.2025 20:25 Відповісти
+6
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23.07.2025 20:33 Відповісти
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Ну що зе, памперси ще сухі?
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23.07.2025 20:23 Відповісти
Сподіваюсь коричневі.
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23.07.2025 20:29 Відповісти
тобто!
вийшли, виключно, за свободу набу сап?
все інше влаштовує?
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23.07.2025 20:23 Відповісти
Великі справи починаються з малого!
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23.07.2025 20:25 Відповісти
нельзя в большие кучи народу собираться, потом плакать будут
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23.07.2025 20:27 Відповісти
Вийшли за Європейський вибір, цікаво який рейтинг зараз в нелоха
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23.07.2025 20:39 Відповісти
...було б цікаво запитати учасників акціх, чи читали вони в загалі цей закон і які саме статті викликають їзнє обурення.
Також, що вони думабть про конституційні функції і обов'ящки ген прокурора і хто на їз лумку мусить очоліти прокуратуру, в ращі нинішній їх не влаштовує.
Але...закон потребує допрацювання, це факт...
Всі, не залежно від посади, мають бути рівними перед законом.
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23.07.2025 20:43 Відповісти
Ти коли небудь чув про дух закону. В цього корупційного він смердить.
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23.07.2025 20:51 Відповісти
пишаюсь вами, дітки, та дякую вам!!!
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23.07.2025 20:24 Відповісти
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23.07.2025 20:25 Відповісти
не лох?
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23.07.2025 20:28 Відповісти
Хочемо, тільки без 95 кварталу!
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23.07.2025 20:29 Відповісти
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23.07.2025 20:30 Відповісти
от і перевіримо, буде повітряна тривога, чи ні.
бо, щось така підозра, що оповіщення теж приручене зеленими дегенератами мародерами.
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23.07.2025 20:49 Відповісти
До речі на фотках юнаки і дівчата геть молоді-це дуже дуже добре
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23.07.2025 20:31 Відповісти
У них мабуть немає в телефонах чатжипити щоб спитатит у нтого про ефективність НАБУ з 2015 року, а він би їм відповів що ці оглоїди довели до суду аж 12 другорядних копійчаних справ, а витратили за цей час мільярди які могли піти на зброю і т.і.
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23.07.2025 20:31 Відповісти
Зеср@нь 3,14%₴#ь
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23.07.2025 20:42 Відповісти
Те, що ти зелений підсмоктувач - погано, але добре, що при цьому тупий.
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23.07.2025 20:45 Відповісти
А яка ефективність Зе- команди?Може тоді ліквідуємо пост президента? А ефективність Верховної Ради? І її під корень ! Генпрокурор ? За кораблем! А яка ефективність держави Україна? Може це не інституції винні а люди що їх очолюють , які тягнуть на себе все ? То може треба боротись таки з корупціонерами? Крадіями? Злодіями у владі ? Зрадниками на вищих постах?
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23.07.2025 21:06 Відповісти
Пізно пити боржомі, коли нирки випали по дорозі на мітинг...
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23.07.2025 20:32 Відповісти
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23.07.2025 20:33 Відповісти
Одеса:

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23.07.2025 20:34 Відповісти
Прекрасна молодь!
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23.07.2025 20:35 Відповісти
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23.07.2025 20:38 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=61573715375460&__cft__[0]=AZXY9j9l2GyjAKwYQ0O6MxgNNkscEcm8HdS-1lFYjlZEgdE05WKdhb5uvYmJFzaAniTxDTAuNKOk2dAMOHyYMpQNxNv7lVDka_BbQVL2G2KAv5nafkOi1LrSioyXZiVwa8zXwbc6PomeWXSftMtYgbdjbkYVT_m5J7ZYI9QNFRU5VFHlRfIVFopqcEaaOBNBHTc&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122146790672790512&id=61573715375460&__cft__[0]=AZXY9j9l2GyjAKwYQ0O6MxgNNkscEcm8HdS-1lFYjlZEgdE05WKdhb5uvYmJFzaAniTxDTAuNKOk2dAMOHyYMpQNxNv7lVDka_BbQVL2G2KAv5nafkOi1LrSioyXZiVwa8zXwbc6PomeWXSftMtYgbdjbkYVT_m5J7ZYI9QNFRU5VFHlRfIVFopqcEaaOBNBHTc&__tn__=%2CO%2CP-R 5 хв ·

Читаю я про чудову молодь, про то, что еще не все потеряно, что подросло новое поколение, которое не даст слить Украину, что вот оно наше будущее...

И что-то как-то...

Мне еще пятидесяти нет. Я даже по новым меркам ВОЗ - или кого там - только вышел из возраста молодежи, два года только как.

Майдан 2004 - я был.

Майдан 2014 - я был.

Майдан 2024 зачеркнуто 2025...

****, *****,

ОПЯТЬ???

Третий Майдан за двадцать лет - а, по сути, за десять - хоть какую страну может добить.

Европе *****, что будет с Украиной. Будет безвиз, не будет, будет ли вступ в ЕС, не будет, будет ли НАТО, не будет...

Ей главное, чтоб Украина сдерживала орков на своей территории своими жизнями.

А какие территории останутся - хоть по Днепру, хоть по Тисе - ей фиолетово.

Что, каждые десять лет теперь что ли?

А потом что?

Чудова молодь выберет Притулу/Стерненко/Усика/Алину-Алину - и 2034 снова?

В 2019 произошла ******* катастрофа. И то, что происходит сейчас - это именно её последствия. Просто отложенные.

А вас предупреждали (с)

Майдан в виде Майдана теперь невозможен.

Либо моментальная смена власти - за сутки, сразу, что сильный вопрос - либо мясорубка, перерастающая в гражданскую.

Либо диктатура.

И что с этим делать теперь?

Те, кто в девятнадцатом голосовал "по приколу", "хоть поржем", "абы не Порох", "не понравится - скинем и этого" - ну, у вас есть сейчас рецепты дальнейших действий?

Ну, вот оно, время пришло.

Точка невозврата. Бифуркации.

Ну, есть же, наверное?

Вы ж головой голосовали?

Или **** ***** по роялю?

Ну, чо теперь то?

Ваши рецепты?
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23.07.2025 20:40 Відповісти
Мастурбуєш на кацапський пронос?
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23.07.2025 20:48 Відповісти
Прийом ліків пропустив? Чи закінчились?
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23.07.2025 20:55 Відповісти
Молодь ще тупа, не розуміє всіх розкладів і їм начхати що ефективність НАБУ з 2015 року не те що нульова а майже повністю мінусова, головне красиві гасла про боротьбу з корупцією і т.і.
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23.07.2025 20:40 Відповісти
Безпорадна істеріка зелених дегенератів розчулює і тішить. ))
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23.07.2025 20:50 Відповісти
Агент кремля...
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23.07.2025 21:06 Відповісти
ВОВКА ПОВИНЕН ВІДКЛИКАІИ ПІДПИС

але він вже з послом сьогодні заготовив собі відхід в Ізарїль. Видається що план ЦРУ по його заміні на Залужного ( що викликає питання) за зливом від Хьорша діє ? За добу все зробити на умовах Кремля( чи Келога в гостях) , відправивши парламент у відпустку, а Умєрова готувати ЖОРСТКИЙ МИР ( за сьогоднішніми словами ДЖОНСОНА про лиш один можливий варіантмиру)... То скоріше за все умеров підготує сценарій Трампа з хйлом на 50 днів ... ********* просто захлинається від щастя показуючи мітинги протесту в Україні
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23.07.2025 20:40 Відповісти
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23.07.2025 20:43 Відповісти
Якщо будем тільки скиглити, а не вимагати вибори, то так і буде
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23.07.2025 20:58 Відповісти
Вор который крышует остальнвх воров. Зеленского короновали ???
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23.07.2025 20:47 Відповісти
Сейчас будет максимальный уровень манипуляций в провласных сми. Подключений певичек , медийников чтобы промыть мозги. Что все хорошо мы о вас позаботимся. Мы спачем вас.

БАРЫГИ !!!
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23.07.2025 20:49 Відповісти
Це не кінець. Треба визначити день тижня, коли люди будуть виходити в кожному місті країні і висловлювати свою думку. Політичну думку зокрема. Моя думка така - зєлю геть, вибори. Бо люди обрали кота в мішку, а виявилось, що цей "кіт" був з ратицями, рогами, довгим хвостом і хрюкає. Вибори. Всі інші вимоги до влади потім(я за Залужного, ящо що)
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23.07.2025 20:55 Відповісти
Пропоную Неділю в 18-00. Важливо прийти з власним плакатиком-меседжем, зробити фото і викласти в мережу. Не обов'язково мітінгувати. Якщо люди будуть бачити один-одного, то в них буде рости надія, впевненість в перемозі, в перемозі над внутрішнім ворогом.
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23.07.2025 21:04 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
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23.07.2025 20:57 Відповісти
У Чернігові теж проходила акція.
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23.07.2025 20:58 Відповісти
з Італії видніше)))
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23.07.2025 20:59 Відповісти
Або вони нас або ми їх третього не дано
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23.07.2025 21:07 Відповісти
 
 