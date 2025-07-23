"Незалежність НАБУ та САП": у низці міст України люди вийшли на акцію проти закону №12414. ФОТОрепортаж

Ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Так, мітинги уже розпочалися в Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Львові, Полтаві. Також люди почали збиратися у Чернігові, Харкові, Кременчуці, Чернівцях, Дніпрі.

У Києві на акцію зібралися біля театру імені Івана Франка.

Люди тримають плакати з надписами "Як щодо прав людини?", "Незалежність НАБУ та САП", "Руки геть від НАБУ та САП", "Закон 12414 - це кайдани", "12414 = корупція".



Акція в Одесі



Акція в Одесі



Акція в Одесі



Акція в Одесі



Акція в Миколаєві



Акція в Запоріжжі



Запоріжжя



Запоріжжя



Львів



Полтава



Полтава



Полтава

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Раніше повідомлялося, що у середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги протесту через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Нагадаємо, що у зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

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