"Независимость НАБУ и САП": в ряде городов Украины люди вышли на акцию против закона №12414. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером среды, 23 июля, в ряде городов Украины снова начались протесты против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Так, митинги уже начались в Одессе, Николаеве, Запорожье, Львове, Полтаве. Также люди начали собираться в Чернигове, Харькове, Кременчуге, Черновцах, Днепре.
В Киеве на акцию собрались возле театра имени Ивана Франко.
Люди держат плакаты с надписями "Как насчет прав человека?", "Независимость НАБУ и САП", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Закон 12414 - это кандалы", "12414 = коррупция".
Акция в Николаеве Акция в Николаеве
Акция в Запорожье Акция в Запорожье
Дополняется...
Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ютуб сейчас нардеп Железняк
вийшли, виключно, за свободу набу сап?
все інше влаштовує?
Також, що вони думабть про конституційні функції і обов'ящки ген прокурора і хто на їз лумку мусить очоліти прокуратуру, в ращі нинішній їх не влаштовує.
Але...закон потребує допрацювання, це факт...
Всі, не залежно від посади, мають бути рівними перед законом.
чомусь в мене таке відчуття, що ви просто наслухались тих депутатів, які вчора підтримали законопроект 12414 та щоь там ригали про Конституцію та гепрокурора.
отже, питання, які саме конституційні обв'язки генпрокурора відновленні внаслідок прийняття законопроекту 12414?
бо, щось така підозра, що оповіщення теж приручене зеленими дегенератами мародерами.
А як там в інших містах?
Хоча русня зазвичай вночі робить пуски.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122146790672790512&id=61573715375460&__cft__[0]=AZXY9j9l2GyjAKwYQ0O6MxgNNkscEcm8HdS-1lFYjlZEgdE05WKdhb5uvYmJFzaAniTxDTAuNKOk2dAMOHyYMpQNxNv7lVDka_BbQVL2G2KAv5nafkOi1LrSioyXZiVwa8zXwbc6PomeWXSftMtYgbdjbkYVT_m5J7ZYI9QNFRU5VFHlRfIVFopqcEaaOBNBHTc&__tn__=%2CO%2CP-R 5 хв ·
Читаю я про чудову молодь, про то, что еще не все потеряно, что подросло новое поколение, которое не даст слить Украину, что вот оно наше будущее...
И что-то как-то...
Мне еще пятидесяти нет. Я даже по новым меркам ВОЗ - или кого там - только вышел из возраста молодежи, два года только как.
Майдан 2004 - я был.
Майдан 2014 - я был.
Майдан 2024 зачеркнуто 2025...
****, *****,
ОПЯТЬ???
Третий Майдан за двадцать лет - а, по сути, за десять - хоть какую страну может добить.
Европе *****, что будет с Украиной. Будет безвиз, не будет, будет ли вступ в ЕС, не будет, будет ли НАТО, не будет...
Ей главное, чтоб Украина сдерживала орков на своей территории своими жизнями.
А какие территории останутся - хоть по Днепру, хоть по Тисе - ей фиолетово.
Что, каждые десять лет теперь что ли?
А потом что?
Чудова молодь выберет Притулу/Стерненко/Усика/Алину-Алину - и 2034 снова?
В 2019 произошла ******* катастрофа. И то, что происходит сейчас - это именно её последствия. Просто отложенные.
А вас предупреждали (с)
Майдан в виде Майдана теперь невозможен.
Либо моментальная смена власти - за сутки, сразу, что сильный вопрос - либо мясорубка, перерастающая в гражданскую.
Либо диктатура.
И что с этим делать теперь?
Те, кто в девятнадцатом голосовал "по приколу", "хоть поржем", "абы не Порох", "не понравится - скинем и этого" - ну, у вас есть сейчас рецепты дальнейших действий?
Ну, вот оно, время пришло.
Точка невозврата. Бифуркации.
Ну, есть же, наверное?
Вы ж головой голосовали?
Или **** ***** по роялю?
Ну, чо теперь то?
Ваши рецепты?
але він вже з послом сьогодні заготовив собі відхід в Ізарїль. Видається що план ЦРУ по його заміні на Залужного ( що викликає питання) за зливом від Хьорша діє ? За добу все зробити на умовах Кремля( чи Келога в гостях) , відправивши парламент у відпустку, а Умєрова готувати ЖОРСТКИЙ МИР ( за сьогоднішніми словами ДЖОНСОНА про лиш один можливий варіантмиру)... То скоріше за все умеров підготує сценарій Трампа з хйлом на 50 днів ... ********* просто захлинається від щастя показуючи мітинги протесту в Україні
БАРЫГИ !!!
До речі, про того працівника з НАБУ,в якого батько нібито з Росії,Дагестан.
Не в Дагестані,а в Узбекистані,в це,як кажуть в Одесі,дві великі різниці.
Який головний висновок повинен зробити кожен з подій, які сталися вчора і сьогодні?
Ми маємо справу з кретинами. В медичному сенсі. І я зараз не для "красного слівця" це кажу.
Заберіть цей весь медійний фльор і образ героя і побачите тіпа, який в свої 50 років, після того як наїбав людей і його зловили за руку на гарячому, говорить щось на кшталт "мамой клянус, зуб даю, я це зробив, але використовувати це проти вас не буду".
Ти рвав сраку порушував закон, йшов проти всього, щоб потім хтось мав повірити твоєму слову?
Це який ментальний вік в цього тіпа?
Пізніші повідомлення "я все це виправлю" - ще цікавіші. І не тим, що це знову наїбалово і спроба заговорити ситуацію, щоб всі забули. А тим, що історія пішла не за планом.
І на дуже очевидну реакцію ніхто не розраховував і її ніхто не передбачав.
Кретини не передбачали реакції на те, що було основою євроінтеграції і на те, що існує в усіх європейських країнах. Чомусь для них мало пройти все гладко. Для тіпів, які 4 рік живуть за донорське бабло, яке становить половину бюджету.
І навіть найменшої думки "а що якщо ні?" у тіпів не виникало.
Рівень планування? Рівень стратегічного бачення? - А щто єта такоє???
І якщо ще почитати що творилося на суді за позовом Пороха - то це пщдц взагалі. Це.. хзз що це. Це кретини, які на повний зріст визнають що вони фальсифікували документи, бо так треба було.
Просто усвідомте трагічність ситуації і трагічність рішень, які приймались оцим за останні роки.
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M