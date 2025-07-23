РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13395 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
3 751 57

"Независимость НАБУ и САП": в ряде городов Украины люди вышли на акцию против закона №12414. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером среды, 23 июля, в ряде городов Украины снова начались протесты против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Так, митинги уже начались в Одессе, Николаеве, Запорожье, Львове, Полтаве. Также люди начали собираться в Чернигове, Харькове, Кременчуге, Черновцах, Днепре.

В Киеве на акцию собрались возле театра имени Ивана Франко.

Люди держат плакаты с надписями "Как насчет прав человека?", "Независимость НАБУ и САП", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Закон 12414 - это кандалы", "12414 = коррупция".

протест
Акция в Одессе

протест
Акция в Одессе

протест
Акция в Одессе Акция в Одессе

протест
Акция в Одессе Акция в Одессе

протест
Акция в Николаеве Акция в Николаеве

протест
Акция в Запорожье Акция в Запорожье

протест
Запорожье

протест
Запорожье

Дополняется...

Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Смотрите также: Зеленский: Услышали, что говорят люди на днях, предложу Раде законопроект, который будет ответом. ВИДЕО

НАБУ (4344) протест (5872) САП (2182)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Ну що зе, памперси ще сухі?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:23 Ответить
+11
Великі справи починаються з малого!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:25 Ответить
+11
показать весь комментарий
23.07.2025 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що зе, памперси ще сухі?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:23 Ответить
Сподіваюсь коричневі.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:29 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ -

ютуб сейчас нардеп Железняк
показать весь комментарий
23.07.2025 21:38 Ответить
ті їм пох. буде "екалація" дадуть коману нацгвардія розкидає це збіговиська "как котят"
показать весь комментарий
23.07.2025 21:40 Ответить
Іди вчи недавню історію! Розкидали вже колись, що потім тікали на росію!
показать весь комментарий
23.07.2025 21:42 Ответить
то наїх їх місце та заїх гроши прийшли такі самі
показать весь комментарий
23.07.2025 21:45 Ответить
тобто!
вийшли, виключно, за свободу набу сап?
все інше влаштовує?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:23 Ответить
Великі справи починаються з малого!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:25 Ответить
нельзя в большие кучи народу собираться, потом плакать будут
показать весь комментарий
23.07.2025 20:27 Ответить
Вийшли за Європейський вибір, цікаво який рейтинг зараз в нелоха
показать весь комментарий
23.07.2025 20:39 Ответить
...було б цікаво запитати учасників акціх, чи читали вони в загалі цей закон і які саме статті викликають їзнє обурення.
Також, що вони думабть про конституційні функції і обов'ящки ген прокурора і хто на їз лумку мусить очоліти прокуратуру, в ращі нинішній їх не влаштовує.
Але...закон потребує допрацювання, це факт...
Всі, не залежно від посади, мають бути рівними перед законом.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:43 Ответить
Ти коли небудь чув про дух закону. В цього корупційного він смердить.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:51 Ответить
цікаво, а ви самі Конституцію України читали?
чомусь в мене таке відчуття, що ви просто наслухались тих депутатів, які вчора підтримали законопроект 12414 та щоь там ригали про Конституцію та гепрокурора.
отже, питання, які саме конституційні обв'язки генпрокурора відновленні внаслідок прийняття законопроекту 12414?
показать весь комментарий
23.07.2025 21:29 Ответить
пишаюсь вами, дітки, та дякую вам!!!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:24 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 20:25 Ответить
не лох?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:28 Ответить
Хочемо, тільки без 95 кварталу!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:29 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 20:30 Ответить
от і перевіримо, буде повітряна тривога, чи ні.
бо, щось така підозра, що оповіщення теж приручене зеленими дегенератами мародерами.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:49 Ответить
В Одесі не було.
А як там в інших містах?
Хоча русня зазвичай вночі робить пуски.
показать весь комментарий
23.07.2025 21:31 Ответить
До речі на фотках юнаки і дівчата геть молоді-це дуже дуже добре
показать весь комментарий
23.07.2025 20:31 Ответить
У них мабуть немає в телефонах чатжипити щоб спитатит у нтого про ефективність НАБУ з 2015 року, а він би їм відповів що ці оглоїди довели до суду аж 12 другорядних копійчаних справ, а витратили за цей час мільярди які могли піти на зброю і т.і.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:31 Ответить
Зеср@нь 3,14%₴#ь
показать весь комментарий
23.07.2025 20:42 Ответить
Те, що ти зелений підсмоктувач - погано, але добре, що при цьому тупий.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:45 Ответить
А яка ефективність Зе- команди?Може тоді ліквідуємо пост президента? А ефективність Верховної Ради? І її під корень ! Генпрокурор ? За кораблем! А яка ефективність держави Україна? Може це не інституції винні а люди що їх очолюють , які тягнуть на себе все ? То може треба боротись таки з корупціонерами? Крадіями? Злодіями у владі ? Зрадниками на вищих постах?
показать весь комментарий
23.07.2025 21:06 Ответить
Пізно пити боржомі, коли нирки випали по дорозі на мітинг...
показать весь комментарий
23.07.2025 20:32 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 20:33 Ответить
Одеса:

показать весь комментарий
23.07.2025 20:34 Ответить
Прекрасна молодь!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:35 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 20:38 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61573715375460&__cft__[0]=AZXY9j9l2GyjAKwYQ0O6MxgNNkscEcm8HdS-1lFYjlZEgdE05WKdhb5uvYmJFzaAniTxDTAuNKOk2dAMOHyYMpQNxNv7lVDka_BbQVL2G2KAv5nafkOi1LrSioyXZiVwa8zXwbc6PomeWXSftMtYgbdjbkYVT_m5J7ZYI9QNFRU5VFHlRfIVFopqcEaaOBNBHTc&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122146790672790512&id=61573715375460&__cft__[0]=AZXY9j9l2GyjAKwYQ0O6MxgNNkscEcm8HdS-1lFYjlZEgdE05WKdhb5uvYmJFzaAniTxDTAuNKOk2dAMOHyYMpQNxNv7lVDka_BbQVL2G2KAv5nafkOi1LrSioyXZiVwa8zXwbc6PomeWXSftMtYgbdjbkYVT_m5J7ZYI9QNFRU5VFHlRfIVFopqcEaaOBNBHTc&__tn__=%2CO%2CP-R 5 хв ·

Читаю я про чудову молодь, про то, что еще не все потеряно, что подросло новое поколение, которое не даст слить Украину, что вот оно наше будущее...

И что-то как-то...

Мне еще пятидесяти нет. Я даже по новым меркам ВОЗ - или кого там - только вышел из возраста молодежи, два года только как.

Майдан 2004 - я был.

Майдан 2014 - я был.

Майдан 2024 зачеркнуто 2025...

****, *****,

ОПЯТЬ???

Третий Майдан за двадцать лет - а, по сути, за десять - хоть какую страну может добить.

Европе *****, что будет с Украиной. Будет безвиз, не будет, будет ли вступ в ЕС, не будет, будет ли НАТО, не будет...

Ей главное, чтоб Украина сдерживала орков на своей территории своими жизнями.

А какие территории останутся - хоть по Днепру, хоть по Тисе - ей фиолетово.

Что, каждые десять лет теперь что ли?

А потом что?

Чудова молодь выберет Притулу/Стерненко/Усика/Алину-Алину - и 2034 снова?

В 2019 произошла ******* катастрофа. И то, что происходит сейчас - это именно её последствия. Просто отложенные.

А вас предупреждали (с)

Майдан в виде Майдана теперь невозможен.

Либо моментальная смена власти - за сутки, сразу, что сильный вопрос - либо мясорубка, перерастающая в гражданскую.

Либо диктатура.

И что с этим делать теперь?

Те, кто в девятнадцатом голосовал "по приколу", "хоть поржем", "абы не Порох", "не понравится - скинем и этого" - ну, у вас есть сейчас рецепты дальнейших действий?

Ну, вот оно, время пришло.

Точка невозврата. Бифуркации.

Ну, есть же, наверное?

Вы ж головой голосовали?

Или **** ***** по роялю?

Ну, чо теперь то?

Ваши рецепты?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:40 Ответить
Мастурбуєш на кацапський пронос?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:48 Ответить
Прийом ліків пропустив? Чи закінчились?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:55 Ответить
Якось по×ер на твої хвороби, москвофіле. ))
показать весь комментарий
23.07.2025 21:14 Ответить
Зеср@нь негодує
показать весь комментарий
23.07.2025 21:37 Ответить
Молодь ще тупа, не розуміє всіх розкладів і їм начхати що ефективність НАБУ з 2015 року не те що нульова а майже повністю мінусова, головне красиві гасла про боротьбу з корупцією і т.і.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:40 Ответить
Безпорадна істеріка зелених дегенератів розчулює і тішить. ))
показать весь комментарий
23.07.2025 20:50 Ответить
Агент кремля...
показать весь комментарий
23.07.2025 21:06 Ответить
ВОВКА ПОВИНЕН ВІДКЛИКАІИ ПІДПИС

але він вже з послом сьогодні заготовив собі відхід в Ізарїль. Видається що план ЦРУ по його заміні на Залужного ( що викликає питання) за зливом від Хьорша діє ? За добу все зробити на умовах Кремля( чи Келога в гостях) , відправивши парламент у відпустку, а Умєрова готувати ЖОРСТКИЙ МИР ( за сьогоднішніми словами ДЖОНСОНА про лиш один можливий варіантмиру)... То скоріше за все умеров підготує сценарій Трампа з хйлом на 50 днів ... ********* просто захлинається від щастя показуючи мітинги протесту в Україні
показать весь комментарий
23.07.2025 20:40 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 20:43 Ответить
Якщо будем тільки скиглити, а не вимагати вибори, то так і буде
показать весь комментарий
23.07.2025 20:58 Ответить
Вор который крышует остальнвх воров. Зеленского короновали ???
показать весь комментарий
23.07.2025 20:47 Ответить
Сейчас будет максимальный уровень манипуляций в провласных сми. Подключений певичек , медийников чтобы промыть мозги. Что все хорошо мы о вас позаботимся. Мы спачем вас.

БАРЫГИ !!!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:49 Ответить
Це не кінець. Треба визначити день тижня, коли люди будуть виходити в кожному місті країні і висловлювати свою думку. Політичну думку зокрема. Моя думка така - зєлю геть, вибори. Бо люди обрали кота в мішку, а виявилось, що цей "кіт" був з ратицями, рогами, довгим хвостом і хрюкає. Вибори. Всі інші вимоги до влади потім(я за Залужного, ящо що)
показать весь комментарий
23.07.2025 20:55 Ответить
Пропоную Неділю в 18-00. Важливо прийти з власним плакатиком-меседжем, зробити фото і викласти в мережу. Не обов'язково мітінгувати. Якщо люди будуть бачити один-одного, то в них буде рости надія, впевненість в перемозі, в перемозі над внутрішнім ворогом.
показать весь комментарий
23.07.2025 21:04 Ответить
Будем голосувати за Йулю?
показать весь комментарий
23.07.2025 21:39 Ответить
Геть обкуреного ішака!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:57 Ответить
У Чернігові теж проходила акція.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:58 Ответить
з Італії видніше)))
показать весь комментарий
23.07.2025 20:59 Ответить
Агент кремля! Пєрєхаді на радной язик...как понял...прійом...
показать весь комментарий
23.07.2025 21:10 Ответить
Або вони нас або ми їх третього не дано
показать весь комментарий
23.07.2025 21:07 Ответить
третє *****
показать весь комментарий
23.07.2025 21:10 Ответить
Та вас тут ****** побільше
показать весь комментарий
23.07.2025 21:40 Ответить
Вся країна протестує,дістали...
До речі, про того працівника з НАБУ,в якого батько нібито з Росії,Дагестан.
Не в Дагестані,а в Узбекистані,в це,як кажуть в Одесі,дві великі різниці.
показать весь комментарий
23.07.2025 21:39 Ответить
Mason Lemberg

Який головний висновок повинен зробити кожен з подій, які сталися вчора і сьогодні?

Ми маємо справу з кретинами. В медичному сенсі. І я зараз не для "красного слівця" це кажу.

Заберіть цей весь медійний фльор і образ героя і побачите тіпа, який в свої 50 років, після того як наїбав людей і його зловили за руку на гарячому, говорить щось на кшталт "мамой клянус, зуб даю, я це зробив, але використовувати це проти вас не буду".

Ти рвав сраку порушував закон, йшов проти всього, щоб потім хтось мав повірити твоєму слову?

Це який ментальний вік в цього тіпа?

Пізніші повідомлення "я все це виправлю" - ще цікавіші. І не тим, що це знову наїбалово і спроба заговорити ситуацію, щоб всі забули. А тим, що історія пішла не за планом.

І на дуже очевидну реакцію ніхто не розраховував і її ніхто не передбачав.

Кретини не передбачали реакції на те, що було основою євроінтеграції і на те, що існує в усіх європейських країнах. Чомусь для них мало пройти все гладко. Для тіпів, які 4 рік живуть за донорське бабло, яке становить половину бюджету.

І навіть найменшої думки "а що якщо ні?" у тіпів не виникало.

Рівень планування? Рівень стратегічного бачення? - А щто єта такоє???

І якщо ще почитати що творилося на суді за позовом Пороха - то це пщдц взагалі. Це.. хзз що це. Це кретини, які на повний зріст визнають що вони фальсифікували документи, бо так треба було.

Просто усвідомте трагічність ситуації і трагічність рішень, які приймались оцим за останні роки.
показать весь комментарий
23.07.2025 21:41 Ответить
Для тих, хто у 2019 році голосував за Зе - пісня!..

https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
показать весь комментарий
23.07.2025 21:41 Ответить
 
 