"Независимость НАБУ и САП": в ряде городов Украины люди вышли на акцию против закона №12414. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером среды, 23 июля, в ряде городов Украины снова начались протесты против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Так, митинги уже начались в Одессе, Николаеве, Запорожье, Львове, Полтаве. Также люди начали собираться в Чернигове, Харькове, Кременчуге, Черновцах, Днепре.

В Киеве на акцию собрались возле театра имени Ивана Франко.

Люди держат плакаты с надписями "Как насчет прав человека?", "Независимость НАБУ и САП", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Закон 12414 - это кандалы", "12414 = коррупция".



Акция в Одессе



Акция в Одессе



Акция в Одессе Акция в Одессе



Акция в Одессе Акция в Одессе



Акция в Николаеве Акция в Николаеве



Акция в Запорожье Акция в Запорожье



Запорожье



Запорожье

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Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

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