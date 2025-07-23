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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Незалежність НАБУ і САП має бути відновлена. Засідання ВР потрібно провести якомога швидше, - "слуга народу" Грищук

грищук закликав ВР зібратися

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Грищук заявив про необхідність відновлення незалежності НАБУ і САП.

Про це він написав у соцмережі фейсбук після того, як президент Володимир Зеленський анонсував внесення у ВР законопроєкту, який "забезпечить силу системі правпорядку", інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую всім! Незалежність НАБУ і САП має бути відновлена. Президент внесе законопроєкт. Висновки про ефективність і методи роботи цими інституціями, теж повинні бути зроблені. Особливо під час війни", - заявив парламентар. 

Він додав, що засідання Верховної Ради потрібно провести якомога швидше.

"Засідання ВР потрібно провести якомога швидше. Досвід збирання депутатів позачергово в залі є", - підсумував депутат.

Нагадаємо, що у зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Читайте також: Акція протесту проти закону щодо НАБУ і САП відбудеться 23 липня у Києві та ще 14 містах України (оновлено)

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Читайте також: Зеленський: Почули, що кажуть люди цими днями, запропоную Раді законопроєкт, який буде відповіддю. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5217) ВР (15126) законопроєкт (3664) САП (2339)


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Топ коментарі
+15
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23.07.2025 19:55 Відповісти
+10
По телемарафєту кажуть, шо те що зробив Зеленьський - це хорошо. Що тепер САП та НАБУ ще краще та потужніше стануть працювати. Навіть не знаю кому вірити
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23.07.2025 19:49 Відповісти
+7
Ти тупий? Люди вже на морі...
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23.07.2025 19:48 Відповісти
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Ти тупий? Люди вже на морі...
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23.07.2025 19:48 Відповісти
По телемарафєту кажуть, шо те що зробив Зеленьський - це хорошо. Що тепер САП та НАБУ ще краще та потужніше стануть працювати. Навіть не знаю кому вірити
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23.07.2025 19:49 Відповісти
Вони втратили незалежність, бо підібралися до єрмакозеленьського.
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23.07.2025 19:52 Відповісти
Теперь Порошенка точно посадять
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23.07.2025 20:08 Відповісти
Чому в Україні генпрокурора свідомо виключили з антикорупційного нагляду: ( а наприклад в країнах Балтики ні)

1. Низька довіра до Генеральної прокуратури

На момент підписання антикорупційних умов з ЄС (2014-2015 роки), українська Генпрокуратура мала репутацію політично залежного, корумпованого інструменту, який:
Не розслідував високопосадову корупцію.

Захищав інтереси "своїх".

Був частиною старої системи.

🔸 У порівнянні, в Литві, Латвії, Естонії реформи прокуратури почалися ще у 90-х, і суспільна довіра до прокуратури була на порядок вищою.

2. Поради ЄС і МВФ: створити незалежні органи з незалежним наглядом

Україна погодилася на створення НАБУ, САП і ВАКС як окрему вертикаль, оскільки саме такий підхід:унеможливлює політичне втручання.

дозволяє слідству і обвинуваченню працювати без впливу Банкової чи Генпрокурора.

🔸 Висновок ЄС: якщо над НАБУ/САП буде стояти Генпрокурор, незалежність втрачається - саме тому нагляд генпрокурора було виключено з моделі, і це зафіксовано в меморандумах з МВФ, ЄС і Світовим банком.

3. Міжнародна довіра до САП і НАБУ - ключ до допомоги та бюджету на війну й виживання України

НАБУ і САП були створені за участі:

міжнародних партнерів (ЄС, США, G7),

зі спеціальними умовами відбору директорів за участі незалежної міжнародної комісії,

з гарантіями недоторканності від втручання Генпрокурора.

Це - основа антикорупційної архітектури, яка відрізняє Україну від інших пострадянських держав, навіть членів ЄС.

4. Політична реальність в Україні

Україна - держава з потужними олігархічними групами та постійним втручанням політиків у роботу правоохоронних органів. Саме тому:

Було важливо створити острівець справжньої незалежності.

ЄС не довірив "втручальному" Генпрокурору жодного контролю над НАБУ/САП.
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23.07.2025 19:52 Відповісти
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23.07.2025 19:53 Відповісти
Ржу не могу-точно що там щас будуть возвеличувать лідера всіх народів і вчителя народів
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23.07.2025 19:54 Відповісти
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23.07.2025 20:01 Відповісти
ЄС не дає на бюджет 70 %, вова вже домовився з послом Ізраїлю прийняти його до батьків там . А слуги вже слуги Крмеля (ну не усі звичайно повезе-цьому мабуть ні)
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23.07.2025 19:50 Відповісти
Зелені щури, що трохи порозумніше решти свого дурного помету, довіряють своєму сфінктеру.
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23.07.2025 19:54 Відповісти
врятувати Україну від здачі рашці без 70 % бюджету ЄС може лиш відкликання підпису вовкою - як початок а потім поврненнгя ВР до роботи
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23.07.2025 19:54 Відповісти
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23.07.2025 19:55 Відповісти
Дупой чує.
Жити хоче.
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23.07.2025 19:57 Відповісти
Просто меле. Потвори вже наприймали, і відчалили відпочивати.
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23.07.2025 20:16 Відповісти
Відмежовуєтся, гнида.
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23.07.2025 20:50 Відповісти
За що народ утримує цих придурків,включаючи президента,голову ВР,прем'єра.Влізти мудакам треба було дурацьким законом про "кастрацію"НАБУ і САП,підписати закон президентом,потім буде ним же внесено законопроект про те що він""забезпечить силу системі правопорядка".Здається що ці ідіоти нас держуть за дурнів,крутять цими законами як циган сонцем На утримання всього цього стада тратяться колосальні кошти,а від них користі як від козла молока.
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23.07.2025 19:58 Відповісти
Що зробило за цей час НАБУ та САП...!? Просрало купу грошей!!! А результат??
Їх би самих ще перевірити.
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23.07.2025 19:58 Відповісти
ОПу теж потрібно прошманати, паскуд там багато накопичилось !!!
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23.07.2025 20:00 Відповісти
перелік основних розслідувань корупційних злочинів, якими займалися НАБУ та САП протягом останніх років. Джерело: https://censor.net/ua/r3564820
до речі, щодо продуктивності тих самих СБУ, ДБР, ОГП ви теж переймаєтесь чи це буде тільки після того, як зеленське про них щось недобре бовкне?
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23.07.2025 20:16 Відповісти
Этот СЛУГА вчера как голосовал?
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23.07.2025 20:01 Відповісти
Точно не за. Он или воздержался или против был.
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23.07.2025 20:41 Відповісти
Если тенденция к сворачиванию демократических институтов продолжится, проведение президентских выборов в Украине может начать требовать и ЕС, не исключаю.
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23.07.2025 20:02 Відповісти
Зелена мерзота поступово знищує країну! Тільки повне стирання зепорхоригів може запобігти нашому знищенню...
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23.07.2025 20:07 Відповісти
Напомніть, будь ласка , як НАБУ виправдовувало Злочевського... !!! Забули, Дебіли!?!? Так що не потрібно тут про білих та пухнастих НАБУ та САП !! А за два роки ні однієї перевірки внутрішньої, на предмет кацапських щурів внутрі структури, це як !? Сьогоднішне набу це сброд мажорів, кумів, сватів.!!!
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23.07.2025 20:09 Відповісти
Это все понимают что набу еще та афера , тут всех злит что за один день все по шустрому проверенули
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23.07.2025 20:11 Відповісти
Справа в невилюванні незалежності самого органу ,це була одна з умов для надання безвізу та вступу до ЄС. Але цього тобі по бидломарафону не скажуть ,ДЕБІЛ.
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23.07.2025 20:50 Відповісти
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23.07.2025 20:11 Відповісти
Поэтому демократия и говорит строго нужна сменяемость власти. Кто начинает пересиживать то уже впадает в деменцию и начинает творить дичь
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23.07.2025 20:11 Відповісти
Пакуй, вова, чемодани поки не пізно! Якщо пощастить, то може й вислизнеш з країни. З потрібним представником вже зустрівся.
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23.07.2025 20:15 Відповісти
Так усе уже мабуть знищили що було на мініча завхоза бакланова , і багатьох шобло ригівське
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23.07.2025 20:16 Відповісти
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23.07.2025 20:18 Відповісти
Яке відновлення,в партії слуг урода?
Зроблять...
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23.07.2025 20:21 Відповісти
Так ВР пішла на "канікули"... Втомились дуже.
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23.07.2025 20:42 Відповісти
Ще років з десять ніхрєнанедєлання. А може й більше...
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23.07.2025 20:44 Відповісти
 
 