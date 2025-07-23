Незалежність НАБУ і САП має бути відновлена. Засідання ВР потрібно провести якомога швидше, - "слуга народу" Грищук
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Грищук заявив про необхідність відновлення незалежності НАБУ і САП.
Про це він написав у соцмережі фейсбук після того, як президент Володимир Зеленський анонсував внесення у ВР законопроєкту, який "забезпечить силу системі правпорядку", інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую всім! Незалежність НАБУ і САП має бути відновлена. Президент внесе законопроєкт. Висновки про ефективність і методи роботи цими інституціями, теж повинні бути зроблені. Особливо під час війни", - заявив парламентар.
Він додав, що засідання Верховної Ради потрібно провести якомога швидше.
"Засідання ВР потрібно провести якомога швидше. Досвід збирання депутатів позачергово в залі є", - підсумував депутат.
Нагадаємо, що у зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
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1. Низька довіра до Генеральної прокуратури
На момент підписання антикорупційних умов з ЄС (2014-2015 роки), українська Генпрокуратура мала репутацію політично залежного, корумпованого інструменту, який:
Не розслідував високопосадову корупцію.
Захищав інтереси "своїх".
Був частиною старої системи.
🔸 У порівнянні, в Литві, Латвії, Естонії реформи прокуратури почалися ще у 90-х, і суспільна довіра до прокуратури була на порядок вищою.
2. Поради ЄС і МВФ: створити незалежні органи з незалежним наглядом
Україна погодилася на створення НАБУ, САП і ВАКС як окрему вертикаль, оскільки саме такий підхід:унеможливлює політичне втручання.
дозволяє слідству і обвинуваченню працювати без впливу Банкової чи Генпрокурора.
🔸 Висновок ЄС: якщо над НАБУ/САП буде стояти Генпрокурор, незалежність втрачається - саме тому нагляд генпрокурора було виключено з моделі, і це зафіксовано в меморандумах з МВФ, ЄС і Світовим банком.
3. Міжнародна довіра до САП і НАБУ - ключ до допомоги та бюджету на війну й виживання України
НАБУ і САП були створені за участі:
міжнародних партнерів (ЄС, США, G7),
зі спеціальними умовами відбору директорів за участі незалежної міжнародної комісії,
з гарантіями недоторканності від втручання Генпрокурора.
Це - основа антикорупційної архітектури, яка відрізняє Україну від інших пострадянських держав, навіть членів ЄС.
4. Політична реальність в Україні
Україна - держава з потужними олігархічними групами та постійним втручанням політиків у роботу правоохоронних органів. Саме тому:
Було важливо створити острівець справжньої незалежності.
ЄС не довірив "втручальному" Генпрокурору жодного контролю над НАБУ/САП.
Жити хоче.
Їх би самих ще перевірити.
до речі, щодо продуктивності тих самих СБУ, ДБР, ОГП ви теж переймаєтесь чи це буде тільки після того, як зеленське про них щось недобре бовкне?
Зроблять...