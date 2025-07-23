Независимость НАБУ и САП должна быть восстановлена. Заседание ВР нужно провести как можно скорее, - "слуга народа" Грищук

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук заявил о необходимости восстановления независимости НАБУ и САП.

Об этом он написал в соцсети фейсбук после того, как президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в ВР законопроекта, который "обеспечит силу системе правопорядка", информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем! Независимость НАБУ и САП должна быть восстановлена. Президент внесет законопроект. Выводы об эффективности и методах работы этими институциями, тоже должны быть сделаны. Особенно во время войны", - заявил парламентарий.

Он добавил, что заседание Верховной Рады нужно провести как можно скорее.

"Заседание ВР нужно провести как можно скорее. Опыт сбора депутатов вне очереди в зале есть", - подытожил депутат.

Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

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