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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Независимость НАБУ и САП должна быть восстановлена. Заседание ВР нужно провести как можно скорее, - "слуга народа" Грищук

Грищук призвал ВР собраться

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук заявил о необходимости восстановления независимости НАБУ и САП.

Об этом он написал в соцсети фейсбук после того, как президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в ВР законопроекта, который "обеспечит силу системе правопорядка", информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем! Независимость НАБУ и САП должна быть восстановлена. Президент внесет законопроект. Выводы об эффективности и методах работы этими институциями, тоже должны быть сделаны. Особенно во время войны", - заявил парламентарий.

Он добавил, что заседание Верховной Рады нужно провести как можно скорее.

"Заседание ВР нужно провести как можно скорее. Опыт сбора депутатов вне очереди в зале есть", - подытожил депутат.

Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Читайте также: Акция протеста против закона о НАБУ и САП состоится 23 июля в Киеве и еще 14 городах Украины (обновлено)

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Читайте также: Зеленский: Услышали, что говорят люди в эти дни, предложу Раде законопроект, который будет ответом. ВИДЕО

НАБУ (4344) ВР (29343) законопроект (3252) САП (2182)


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Топ комментарии
+15
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23.07.2025 19:55 Ответить
+10
По телемарафєту кажуть, шо те що зробив Зеленьський - це хорошо. Що тепер САП та НАБУ ще краще та потужніше стануть працювати. Навіть не знаю кому вірити
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23.07.2025 19:49 Ответить
+7
Ти тупий? Люди вже на морі...
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23.07.2025 19:48 Ответить
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Ти тупий? Люди вже на морі...
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23.07.2025 19:48 Ответить
По телемарафєту кажуть, шо те що зробив Зеленьський - це хорошо. Що тепер САП та НАБУ ще краще та потужніше стануть працювати. Навіть не знаю кому вірити
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23.07.2025 19:49 Ответить
Вони втратили незалежність, бо підібралися до єрмакозеленьського.
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23.07.2025 19:52 Ответить
Теперь Порошенка точно посадять
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23.07.2025 20:08 Ответить
Чому в Україні генпрокурора свідомо виключили з антикорупційного нагляду: ( а наприклад в країнах Балтики ні)

1. Низька довіра до Генеральної прокуратури

На момент підписання антикорупційних умов з ЄС (2014-2015 роки), українська Генпрокуратура мала репутацію політично залежного, корумпованого інструменту, який:
Не розслідував високопосадову корупцію.

Захищав інтереси "своїх".

Був частиною старої системи.

🔸 У порівнянні, в Литві, Латвії, Естонії реформи прокуратури почалися ще у 90-х, і суспільна довіра до прокуратури була на порядок вищою.

2. Поради ЄС і МВФ: створити незалежні органи з незалежним наглядом

Україна погодилася на створення НАБУ, САП і ВАКС як окрему вертикаль, оскільки саме такий підхід:унеможливлює політичне втручання.

дозволяє слідству і обвинуваченню працювати без впливу Банкової чи Генпрокурора.

🔸 Висновок ЄС: якщо над НАБУ/САП буде стояти Генпрокурор, незалежність втрачається - саме тому нагляд генпрокурора було виключено з моделі, і це зафіксовано в меморандумах з МВФ, ЄС і Світовим банком.

3. Міжнародна довіра до САП і НАБУ - ключ до допомоги та бюджету на війну й виживання України

НАБУ і САП були створені за участі:

міжнародних партнерів (ЄС, США, G7),

зі спеціальними умовами відбору директорів за участі незалежної міжнародної комісії,

з гарантіями недоторканності від втручання Генпрокурора.

Це - основа антикорупційної архітектури, яка відрізняє Україну від інших пострадянських держав, навіть членів ЄС.

4. Політична реальність в Україні

Україна - держава з потужними олігархічними групами та постійним втручанням політиків у роботу правоохоронних органів. Саме тому:

Було важливо створити острівець справжньої незалежності.

ЄС не довірив "втручальному" Генпрокурору жодного контролю над НАБУ/САП.
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23.07.2025 19:52 Ответить
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23.07.2025 19:53 Ответить
Ржу не могу-точно що там щас будуть возвеличувать лідера всіх народів і вчителя народів
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23.07.2025 19:54 Ответить
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23.07.2025 20:01 Ответить
ЄС не дає на бюджет 70 %, вова вже домовився з послом Ізраїлю прийняти його до батьків там . А слуги вже слуги Крмеля (ну не усі звичайно повезе-цьому мабуть ні)
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23.07.2025 19:50 Ответить
Зелені щури, що трохи порозумніше решти свого дурного помету, довіряють своєму сфінктеру.
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23.07.2025 19:54 Ответить
врятувати Україну від здачі рашці без 70 % бюджету ЄС може лиш відкликання підпису вовкою - як початок а потім поврненнгя ВР до роботи
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23.07.2025 19:54 Ответить
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23.07.2025 19:55 Ответить
Дупой чує.
Жити хоче.
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23.07.2025 19:57 Ответить
Просто меле. Потвори вже наприймали, і відчалили відпочивати.
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23.07.2025 20:16 Ответить
Відмежовуєтся, гнида.
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23.07.2025 20:50 Ответить
За що народ утримує цих придурків,включаючи президента,голову ВР,прем'єра.Влізти мудакам треба було дурацьким законом про "кастрацію"НАБУ і САП,підписати закон президентом,потім буде ним же внесено законопроект про те що він""забезпечить силу системі правопорядка".Здається що ці ідіоти нас держуть за дурнів,крутять цими законами як циган сонцем На утримання всього цього стада тратяться колосальні кошти,а від них користі як від козла молока.
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23.07.2025 19:58 Ответить
Що зробило за цей час НАБУ та САП...!? Просрало купу грошей!!! А результат??
Їх би самих ще перевірити.
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23.07.2025 19:58 Ответить
ОПу теж потрібно прошманати, паскуд там багато накопичилось !!!
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23.07.2025 20:00 Ответить
перелік основних розслідувань корупційних злочинів, якими займалися НАБУ та САП протягом останніх років. Джерело: https://censor.net/ua/r3564820
до речі, щодо продуктивності тих самих СБУ, ДБР, ОГП ви теж переймаєтесь чи це буде тільки після того, як зеленське про них щось недобре бовкне?
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23.07.2025 20:16 Ответить
Этот СЛУГА вчера как голосовал?
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23.07.2025 20:01 Ответить
Точно не за. Он или воздержался или против был.
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23.07.2025 20:41 Ответить
Если тенденция к сворачиванию демократических институтов продолжится, проведение президентских выборов в Украине может начать требовать и ЕС, не исключаю.
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23.07.2025 20:02 Ответить
Зелена мерзота поступово знищує країну! Тільки повне стирання зепорхоригів може запобігти нашому знищенню...
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23.07.2025 20:07 Ответить
Напомніть, будь ласка , як НАБУ виправдовувало Злочевського... !!! Забули, Дебіли!?!? Так що не потрібно тут про білих та пухнастих НАБУ та САП !! А за два роки ні однієї перевірки внутрішньої, на предмет кацапських щурів внутрі структури, це як !? Сьогоднішне набу це сброд мажорів, кумів, сватів.!!!
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23.07.2025 20:09 Ответить
Это все понимают что набу еще та афера , тут всех злит что за один день все по шустрому проверенули
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23.07.2025 20:11 Ответить
Справа в невилюванні незалежності самого органу ,це була одна з умов для надання безвізу та вступу до ЄС. Але цього тобі по бидломарафону не скажуть ,ДЕБІЛ.
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23.07.2025 20:50 Ответить
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23.07.2025 20:11 Ответить
Поэтому демократия и говорит строго нужна сменяемость власти. Кто начинает пересиживать то уже впадает в деменцию и начинает творить дичь
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23.07.2025 20:11 Ответить
Пакуй, вова, чемодани поки не пізно! Якщо пощастить, то може й вислизнеш з країни. З потрібним представником вже зустрівся.
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23.07.2025 20:15 Ответить
Так усе уже мабуть знищили що було на мініча завхоза бакланова , і багатьох шобло ригівське
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23.07.2025 20:16 Ответить
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23.07.2025 20:18 Ответить
Яке відновлення,в партії слуг урода?
Зроблять...
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23.07.2025 20:21 Ответить
Так ВР пішла на "канікули"... Втомились дуже.
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23.07.2025 20:42 Ответить
Ще років з десять ніхрєнанедєлання. А може й більше...
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23.07.2025 20:44 Ответить
 
 