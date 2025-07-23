Независимость НАБУ и САП должна быть восстановлена. Заседание ВР нужно провести как можно скорее, - "слуга народа" Грищук
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук заявил о необходимости восстановления независимости НАБУ и САП.
Об этом он написал в соцсети фейсбук после того, как президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в ВР законопроекта, который "обеспечит силу системе правопорядка", информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо всем! Независимость НАБУ и САП должна быть восстановлена. Президент внесет законопроект. Выводы об эффективности и методах работы этими институциями, тоже должны быть сделаны. Особенно во время войны", - заявил парламентарий.
Он добавил, что заседание Верховной Рады нужно провести как можно скорее.
"Заседание ВР нужно провести как можно скорее. Опыт сбора депутатов вне очереди в зале есть", - подытожил депутат.
Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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1. Низька довіра до Генеральної прокуратури
На момент підписання антикорупційних умов з ЄС (2014-2015 роки), українська Генпрокуратура мала репутацію політично залежного, корумпованого інструменту, який:
Не розслідував високопосадову корупцію.
Захищав інтереси "своїх".
Був частиною старої системи.
🔸 У порівнянні, в Литві, Латвії, Естонії реформи прокуратури почалися ще у 90-х, і суспільна довіра до прокуратури була на порядок вищою.
2. Поради ЄС і МВФ: створити незалежні органи з незалежним наглядом
Україна погодилася на створення НАБУ, САП і ВАКС як окрему вертикаль, оскільки саме такий підхід:унеможливлює політичне втручання.
дозволяє слідству і обвинуваченню працювати без впливу Банкової чи Генпрокурора.
🔸 Висновок ЄС: якщо над НАБУ/САП буде стояти Генпрокурор, незалежність втрачається - саме тому нагляд генпрокурора було виключено з моделі, і це зафіксовано в меморандумах з МВФ, ЄС і Світовим банком.
3. Міжнародна довіра до САП і НАБУ - ключ до допомоги та бюджету на війну й виживання України
НАБУ і САП були створені за участі:
міжнародних партнерів (ЄС, США, G7),
зі спеціальними умовами відбору директорів за участі незалежної міжнародної комісії,
з гарантіями недоторканності від втручання Генпрокурора.
Це - основа антикорупційної архітектури, яка відрізняє Україну від інших пострадянських держав, навіть членів ЄС.
4. Політична реальність в Україні
Україна - держава з потужними олігархічними групами та постійним втручанням політиків у роботу правоохоронних органів. Саме тому:
Було важливо створити острівець справжньої незалежності.
ЄС не довірив "втручальному" Генпрокурору жодного контролю над НАБУ/САП.
Жити хоче.
Їх би самих ще перевірити.
до речі, щодо продуктивності тих самих СБУ, ДБР, ОГП ви теж переймаєтесь чи це буде тільки після того, як зеленське про них щось недобре бовкне?
Зроблять...