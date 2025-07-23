Около 200 человек пришли под посольство Украины в Праге на акцию против ликвидации независимости НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В столице Чехии до 200 человек вышли под посольство Украины на протест против закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила журналистка Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.

"Протест и в Праге. До 200 человек вышли под посольство Украины в Праге (посчитала по головам). Дорогу не перекрывают, вежливо растянулись по тротуару. Требуют все то же, что и украинцы внутри страны. А еще говорили, что будут давить на чешских политиков, чтобы те в свою очередь давили на украинское правительство, чтобы то не сворачивало с европейского пути", - рассказала журналистка.

Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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