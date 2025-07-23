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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Около 200 человек пришли под посольство Украины в Праге на акцию против ликвидации независимости НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В столице Чехии до 200 человек вышли под посольство Украины на протест против закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила журналистка Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.

"Протест и в Праге. До 200 человек вышли под посольство Украины в Праге (посчитала по головам). Дорогу не перекрывают, вежливо растянулись по тротуару. Требуют все то же, что и украинцы внутри страны. А еще говорили, что будут давить на чешских политиков, чтобы те в свою очередь давили на украинское правительство, чтобы то не сворачивало с европейского пути", - рассказала журналистка.

протест Прага

протест Прага

протест Прага

протест Прага

протест Прага

протест Прага

Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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НАБУ (4344) протест (5872) Чехия (1767) САП (2182)


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мама мы все тяжело больны
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23.07.2025 21:27 Ответить
та нам пох чи хвоі ви там на росії. хоч і повиздихуйте.
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23.07.2025 21:29 Ответить
І варто було через довгоносого кума-злодія викликати таку хвилю протестів?
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23.07.2025 21:27 Ответить
))))
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23.07.2025 21:32 Ответить
Я зараз про чоловіків, які там стоять. Як москалі, які *******, та турбуються за свою країну за кордоном. Ідіть *****, зі своїм набу. Покажіть мені, хоч один плакат, на якому буде обличчя, кого вони посадили.
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23.07.2025 21:40 Ответить
 
 