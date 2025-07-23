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"Вето на закон": в Киеве люди вышли на акцию против законопроекта №12414. ВИДЕО

Вечером 23 июля в Киеве собралась мирная акция протеста против законопроекта №12414.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Люди скандируют: "Вето на закон".

Еще одно видео с акции опубликовал народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

Напомним, вечером среды, 23 июля, в ряде городов Украины снова начались протесты против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте: Независимость НАБУ и САП должна быть восстановлена. Заседание ВР нужно провести как можно скорее, - "слуга народа" Грищук

Автор: 

акция (2431) НАБУ (4344) Киев (25906) САП (2182)


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Топ комментарии
+14
Тут уже на часі накладати вето на зеленського!
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23.07.2025 20:45 Ответить
+9
Правильное вето выглядит так.
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23.07.2025 20:50 Ответить
+7
Яке "вето", якщо Хрипатий БоНеГарант його вже підписав?!
Тепер "вето" тільки особисто на Хрипатого накласти можливо!
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23.07.2025 20:46 Ответить
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Тут уже на часі накладати вето на зеленського!
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23.07.2025 20:45 Ответить
Не вето, а санкції!
До речі - над цим треба подумати!
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23.07.2025 21:37 Ответить
Яке "вето", якщо Хрипатий БоНеГарант його вже підписав?!
Тепер "вето" тільки особисто на Хрипатого накласти можливо!
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23.07.2025 20:46 Ответить
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23.07.2025 20:47 Ответить
От і одна з трьох областей Бандерштату лягла під Хрєнпіду.
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23.07.2025 21:36 Ответить
Було файне місто Тернопіль, поки не позеленіло.
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23.07.2025 21:39 Ответить
ого
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23.07.2025 20:48 Ответить
у еврея - пианиста и его шобло -компахи -не много целей - награбуватися на вийни -та слиться и нехай потим ее забирае болотное царство
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23.07.2025 20:49 Ответить
Надо одновременно требовать разблокировать Прямой, Пятый и другие непровластные каналы.!
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23.07.2025 20:49 Ответить
Дякую!!!!
Что напоминаете..
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23.07.2025 21:22 Ответить
Может дойдет до этого мотродера!
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23.07.2025 20:50 Ответить
Правильное вето выглядит так.
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23.07.2025 20:50 Ответить
Так він же його вже підписав. Яке вето? Вето ще вчора було актуально. А зараз вже не вето, а інше треба вимагати...
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23.07.2025 20:53 Ответить
Какая разніца, головне що за це мабуть проплачено чи задурили мізки молоді яка ховається від мобілізації.
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23.07.2025 20:57 Ответить
Та зрозуміло... От підійти до будь кого з тих мітенгувальників і запитати. А який пункт цього прийнятого закону на його погляд порушує Конституційні права цих органів? Він виряче очі і почне белькотати якусь маячню, або просто буде мовчати.
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23.07.2025 21:00 Ответить
Ну так підійди чого сидиш на дивані доабень?
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23.07.2025 21:03 Ответить
Я зараз не в Києві, довбень.
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23.07.2025 21:12 Ответить
лугандон?
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23.07.2025 21:21 Ответить
Сам ти лугандон обриганий. В селі на дачі знаходжусь. А в тебе дебіла, якщо не в Києві то значить в лугандоні.
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23.07.2025 21:32 Ответить
Кацапи так про Майдан казали....
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23.07.2025 21:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3O-KFQau-J8
протести наживо РС

відкликати підпис й накласти вето
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23.07.2025 21:28 Ответить
А є така процедура? Вчора підписав, а сьогодні відкликав?
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23.07.2025 21:33 Ответить
Та якось ручка так ковзнула, що хтів написати "Вето", а вийшов підпис!
Всі ми люди, можем помилятись.
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23.07.2025 21:40 Ответить
Зеленський створить. Він же креативний!
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23.07.2025 21:41 Ответить
ідіть всі до дупи
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23.07.2025 20:53 Ответить
Я тебе Ще раз запитую, ти кацап?
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23.07.2025 20:58 Ответить
Запрошуєш всіх у гості?
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23.07.2025 20:59 Ответить
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23.07.2025 21:41 Ответить
молодь нехай краще країну іде захищати а не оглоїдів і кришувальників корупції з набу
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23.07.2025 20:54 Ответить
Ти кацап?
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23.07.2025 20:59 Ответить
В тупої зеленої шмарклі істерика. ))
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23.07.2025 21:00 Ответить
Владімір Чаіка, ти тут яким боком до української молоді? Та й взагалі до України?
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23.07.2025 21:01 Ответить
А ти ?
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23.07.2025 21:17 Ответить
В мене за плечима Майдан, АТО, повномаштабка. Я радий що по тилам українська молодь вийшла на захист України проти владної мафії. А ти- Обліковий Запис #597212 зареєстрований 04.12.2024 яке маєш відношення до України?
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23.07.2025 21:22 Ответить
Як яке? Хіба не бачите, як добре лиже сраку преЗЕденту?
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23.07.2025 21:29 Ответить
Доречі, дякую за службу.
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23.07.2025 21:43 Ответить
ого сколько еще потенциала в армию. чего территории сдают - даже хз.
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23.07.2025 20:55 Ответить
между прочим у Хйла есть собственная "прокуратура" и "депутаты"
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23.07.2025 20:57 Ответить
Ну тоді що ти тут робиш? Марш на болота.
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23.07.2025 21:02 Ответить
Яке вето, якщо той закон вже вступив в дію Тут не ветувати треба, а... насправді, не знаю, що робити...
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23.07.2025 20:55 Ответить
Що в таких випадках роблять...Пи***ть владу, роблять фізичне зауваження і дають дедлайн на виправлення. Це ж вже було.
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23.07.2025 20:59 Ответить
Не вже все так сплановано що ніхто не боїться що може прилетіти, чи кідарам так вигідно розшатати Україну в такий спосіб?
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23.07.2025 20:55 Ответить
Не сци. До кордону добігти не встигнеш все одно.
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23.07.2025 21:00 Ответить
Геть зелену банду! Ішака на ешафот!
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23.07.2025 20:55 Ответить
🤣
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23.07.2025 20:58 Ответить
А в тебе що, мову відняло? )))
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23.07.2025 21:15 Ответить
А вето на концтабір який зробив лідор , для Укрпїнців поки шобло по мальдівам катається
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23.07.2025 21:00 Ответить
нарОд прийшов до 59-го кварталу)) З чим я їх і вітаю))))))))))))))))))))))))))))))))
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23.07.2025 21:00 Ответить
Символ правління Зеленського - розтрощений велосипед, точно такий же як він витягнув на сцену в своєму останньому номері перед тим як став президентом. Пропоную виносити такі велосипеди і кидати їх якомога ближче до урядового кварталу.
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23.07.2025 21:01 Ответить
тупоголові навіть не можуть в інтернеті покопатися чи у ШІ спитати що зробила і кого посадила НАБУ за 10 років свого існування і потім порахувати скільки вони за цей час прожрали державних коштів
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23.07.2025 21:06 Ответить
Саджають суди, ще когось тупоголовими називає...дебілоід.
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23.07.2025 21:11 Ответить
Тоді - який сенс в цих структурах , якщо суди не ефективні ?
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23.07.2025 21:19 Ответить
Дело не конкретно в НАБУ или САП, а в законности.
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23.07.2025 21:18 Ответить
Лише тупоголові чайки питають в ШІ про діяльність НАБУ. Розумні читають ну хоча б вижимки на цензорі. А лінивим достатньо подивитись на перекошену від згадки про НАБУ бородату зелену пику.
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23.07.2025 21:34 Ответить
Не одним вето гнійник вскрився і він в офісі президента. Єрмака , Татарова, Подаляка у відставку
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23.07.2025 21:09 Ответить
Про Осла забув. Балакаюча голова з рукою єрмака в сраці.
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23.07.2025 21:13 Ответить
Когда зеденок начал презовскую компашку, я всем знакомым говорил и везде писал (кроме цензора) шо это бенин шут. Оказалось значительно хужее.
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23.07.2025 21:25 Ответить
імпічмент! ніякого вето! всіх слуг під суд!
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23.07.2025 21:19 Ответить
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23.07.2025 21:26 Ответить
Різноманіття органів правопорядку породжує конкуренцію між ними. А конкуренція це благо для пересічних громадян.
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23.07.2025 21:27 Ответить
Пастора на И,О президента!!!
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23.07.2025 21:27 Ответить
а, треба скандувати:
зелю на палю!!!!
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23.07.2025 21:34 Ответить
Ну що, зєля, геть? Тільки далеко не ходи, тобі ще довічне по 111й(з конфіскацією)
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23.07.2025 21:42 Ответить
 
 