"Вето на закон": в Киеве люди вышли на акцию против законопроекта №12414. ВИДЕО
Вечером 23 июля в Киеве собралась мирная акция протеста против законопроекта №12414.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Люди скандируют: "Вето на закон".
Еще одно видео с акции опубликовал народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.
Напомним, вечером среды, 23 июля, в ряде городов Украины снова начались протесты против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Топ комментарии
+14 Погрібний Олександр
показать весь комментарий23.07.2025 20:45 Ответить Ссылка
+9 Green Bill #603485
показать весь комментарий23.07.2025 20:50 Ответить Ссылка
+7 Maxi Gouogle
показать весь комментарий23.07.2025 20:46 Ответить Ссылка
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До речі - над цим треба подумати!
Тепер "вето" тільки особисто на Хрипатого накласти можливо!
Что напоминаете..
протести наживо РС
відкликати підпис й накласти вето
Всі ми люди, можем помилятись.
зелю на палю!!!!