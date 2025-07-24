Протесты против блокирования НАБУ и САП: украинцы в Брюсселе впервые вышли на митинг не для того, чтобы просить оружие. ВИДЕО

В Брюсселе несколько десятков украинцев пришли к Представительству Украины в ЕС, протестуя против законопроекта №12414, который уже подписал президент Зеленский.

Об этом пишет Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что это является первым случаем за время полномасштабной войны, когда украинцы в Брюсселе устроили демонстрацию не в евроквартале или возле штаб-квартиры НАТО, требуя от партнеров более решительной поддержки. На этот раз требования адресованы родной стране.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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