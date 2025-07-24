Протесты против блокирования НАБУ и САП: украинцы в Брюсселе впервые вышли на митинг не для того, чтобы просить оружие. ВИДЕО
В Брюсселе несколько десятков украинцев пришли к Представительству Украины в ЕС, протестуя против законопроекта №12414, который уже подписал президент Зеленский.
Об этом пишет Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что это является первым случаем за время полномасштабной войны, когда украинцы в Брюсселе устроили демонстрацию не в евроквартале или возле штаб-квартиры НАТО, требуя от партнеров более решительной поддержки. На этот раз требования адресованы родной стране.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
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Не допустити хоча б невелику вирогідність того, що ця афера налетить на спротив українців та реакцію Заходу - це треба бути повними довбойобами.
А, судячи з того, що своїх депутангів вони тупо розпустили, щоб з цим нічого не можна було вже вдіяти, воно таки так.
Плану "Б" у тупізней, як завжди, не було.
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=TrnvHl87ByE