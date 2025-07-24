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Новости Видео Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Протесты против блокирования НАБУ и САП: украинцы в Брюсселе впервые вышли на митинг не для того, чтобы просить оружие. ВИДЕО

В Брюсселе несколько десятков украинцев пришли к Представительству Украины в ЕС, протестуя против законопроекта №12414, который уже подписал президент Зеленский.

Об этом пишет Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что это является первым случаем за время полномасштабной войны, когда украинцы в Брюсселе устроили демонстрацию не в евроквартале или возле штаб-квартиры НАТО, требуя от партнеров более решительной поддержки. На этот раз требования адресованы родной стране.

Читайте: Трампистка Грин говорит, что протесты в Киеве - из-за отказа Зеленского заключить мирное соглашение с РФ

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Читайте: Около 200 человек пришли под посольство Украины в Праге на акцию против ликвидации независимости НАБУ и САП. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4344) Брюссель (621) протест (5879) Евросоюз (17427)


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Топ комментарии
+11
Отак зеля, відчуй себе януковощем)
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24.07.2025 08:47 Ответить
+11
Навіть, якщо відкинути злодійкуватість дефективних менеджерів ЗЄ, вражає їх тупість.
Не допустити хоча б невелику вирогідність того, що ця афера налетить на спротив українців та реакцію Заходу - це треба бути повними довбойобами.

А, судячи з того, що своїх депутангів вони тупо розпустили, щоб з цим нічого не можна було вже вдіяти, воно таки так.
Плану "Б" у тупізней, як завжди, не було.
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24.07.2025 08:56 Ответить
+7
Геть зелену банду начолі з обкуреним ішаком!
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24.07.2025 08:47 Ответить
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Геть зелену банду начолі з обкуреним ішаком!
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24.07.2025 08:47 Ответить
Отак зеля, відчуй себе януковощем)
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24.07.2025 08:47 Ответить
Проти Пороха закордоном люди не виходили.... Міхо міг проплатити "протести" лише київським бомжам....
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24.07.2025 08:53 Ответить
Навіть, якщо відкинути злодійкуватість дефективних менеджерів ЗЄ, вражає їх тупість.
Не допустити хоча б невелику вирогідність того, що ця афера налетить на спротив українців та реакцію Заходу - це треба бути повними довбойобами.

А, судячи з того, що своїх депутангів вони тупо розпустили, щоб з цим нічого не можна було вже вдіяти, воно таки так.
Плану "Б" у тупізней, як завжди, не було.
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24.07.2025 08:56 Ответить
Молодці, в Брюсселі, не байдужі Українці до злочинів, які творять стефанчуки+зеленський з урядового кварталу!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!
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24.07.2025 09:00 Ответить
Обʼєдналися і без мінʼєда Чернишова.
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24.07.2025 09:07 Ответить
А демобілізації повимагати слабо?
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24.07.2025 09:11 Ответить
Убий нового «януковича» в собі, прожени його із ближнього. Улеслива брехня і те, що все це вже було!

https://www.youtube.com/watch?v=TrnvHl87ByE
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24.07.2025 09:30 Ответить
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24.07.2025 09:41 Ответить
Зєлю геть. Вибори. Досить нам єрмаків
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24.07.2025 10:03 Ответить
 
 