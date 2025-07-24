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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Ми все бачимо": акция протеста в Киеве против закона №12414 собрала несколько тысяч человек. ФОТОрепортаж

23 июля в Киеве состоялась акция протеста против скандального закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, фото обнародовано в соцсетях.

Участники акции сделали картонные таблички, на которых писали лозунги, требуя отменить закон.

По данным СМИ, присутствовало несколько тысяч протестующих.

Такие же акции прошли и в других городах Украины, а также около посольств Украины за границей.

Протест в Киеве против закона о НАБУ и САП
Протест в Киеве против закона о НАБУ и САП
Протест в Киеве против закона о НАБУ и САП
Протест в Киеве против закона о НАБУ и САП

Смотрите: Протесты против блокирования НАБУ и САП: украинцы в Брюсселе впервые вышли на митинг не для того, чтобы просить оружие. ВИДЕО

Скандальный закон № 12414 по НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недавно принятый закон о НАБУ и САП подрывает значительную часть прогресса в борьбе с коррупцией, - сенаторы Шахин и Грэм

Автор: 

НАБУ (4400) Киев (25910) протест (5879)


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Топ комментарии
+15
Не тільки такий закон потрібно викинути на смітник,
а і всю зелену владу крадіів і брехунів , які нічогісінько
не роблять для перемоги Украіни , теж на смітник !!
Досить таких знущань , якщо хочемо зберегти нашу краіну😡
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24.07.2025 11:52 Ответить
+14
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24.07.2025 11:37 Ответить
+14
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24.07.2025 11:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кияни! Молодь!...
Покажіть свій ДУХ!...
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24.07.2025 11:37 Ответить
Було багато тисяч!
Надто тісно - мала площа.
99% - молодь.
Заведені, злі і матюкливі.
Відрізняється від минулих Майданів.
Цього разу буде жорстко, дуже жорстко

Треба йти сьогодні і дорослим киянам!

.
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24.07.2025 12:27 Ответить
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24.07.2025 11:37 Ответить
А ви уявіть депутати поїхали чілити за кордон, а ви тут протестуйте. А, і так, військовий привіт. P.S: ваші депутати.
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24.07.2025 11:38 Ответить
а й точно-чому в час війни у цих зелених покидьків є час на якісь канікули
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24.07.2025 11:43 Ответить
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24.07.2025 11:43 Ответить
Мене дивує, а де ж наші ветерани АТО, війни з кацапстаном, чи ви своє здоров'я віддали ради наполєончіка? Невже із пенсіями, виплатами усе гаразд?
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24.07.2025 11:45 Ответить
То ветерани воювали, втрачали життя і здоровя, і тепер ще мають боротися з "злочинною владою". А ухилянти і "інваліди" на війну не попали, четвертий рік никаються від тцк, сидять рівно на диванах і чекають, що знову за них все зроблять ветерани. Нормальна така позиція.
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24.07.2025 12:07 Ответить
ну припустимо, що вийдуть ухилянти, і що буде? поліція їх повезе в тцк, а такі як ти скажуть, що все вірно.

у нас зараз тільки ветерани і можуть більш менш вільно мітингувати.
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24.07.2025 12:09 Ответить
Все вірно !!! Ветерани вміють прицільно стріляти.
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24.07.2025 12:32 Ответить
воювати ухилянти бояться, боротися за свої права вони також бояться, то нафіга Україні потрібні такі громадяни, який генофонд вони закладають на майбутнє?
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24.07.2025 12:53 Ответить
теж так думаю, відкрийте кордони, хай їдуть накуй.
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24.07.2025 13:09 Ответить
А вони і очікують, але яка фігня, ті хто віддає власне життя за Україну, ними користуються хитровимахані, починаючи від риго-зеленої маси із наполєончіком, закінчуючи ухилянтами, що одні, що інші для ЗСУ ніц не роблять , а тільки шкоду.
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24.07.2025 14:13 Ответить
Я проти ветеранів ніц не маю, але то є рушійна сила, від якої наполєончік має замислитись! Ніколи не повірю , що нашим ветеранам дуже солодко. Але хтось же мусить вийти, а собливо виборці шмарклі і кварталу 95, а можливо вони цю клоунаду і підтримують, то питання, за що гинуть та віддають власне здопов'я наші герої?
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24.07.2025 12:19 Ответить
Реальних ветеранів-добровольців за ці три роки з лишком в більшості відвезли на цвинтарі. Верховний головком постарався.
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24.07.2025 12:40 Ответить
Ще раз, ті хто воював просто ух..ть від такоі наглості: вони найцінніше віддають - життя, а потім ще додому прийти і ти такий тиловик віджертий «ей, вєтєран, давай ще розберися з політиками замість мене, а я подивлюся». Так це по-твоєму працює??
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24.07.2025 13:02 Ответить
https://censor.net/ua/comments/locate/3565011/b853aaae-7368-4331-a76a-76d5f1c3fd7b
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24.07.2025 13:14 Ответить
Ти дибіл? Він віддав своє здоровʼя за тебе і йому нахєр не впились більше твої проблеми. Тому йди і роби шо треба, придурок
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24.07.2025 13:00 Ответить
Хлопче, ти сидиш в польші, де тебе там ненавидять і поради даєш. Бери і їдь протестувати! Поки бачу , що проблем більше у ветеранів, а нам тиловикам зробили комфортне життя і ветеранам -це довподоби, особливо, коли наполєончік наживається на їх здоров'ї!
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24.07.2025 13:32 Ответить
Не тільки такий закон потрібно викинути на смітник,
а і всю зелену владу крадіів і брехунів , які нічогісінько
не роблять для перемоги Украіни , теж на смітник !!
Досить таких знущань , якщо хочемо зберегти нашу краіну😡
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24.07.2025 11:52 Ответить
А закон о продаже земли почему не собрал? И до сих пор продают землю во время войны, а тимошонка не возмущается
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24.07.2025 11:56 Ответить
Коротше: Зєльца геть!
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24.07.2025 13:00 Ответить
....І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві.... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини!
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани....
(Кос-Арал 1848) Т.Г. Шевченко
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24.07.2025 13:52 Ответить
І Путін не атакує нальотами Київ та інші міста! Значить - це йому вигідно!
Win-win!
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24.07.2025 14:10 Ответить
 
 