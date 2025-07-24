Недавно принятый закон о НАБУ и САП подрывает значительную часть прогресса в борьбе с коррупцией, - сенаторы Шахин и Грэм

Член Сенатского комитета по международным отношениям США Джин Шахин и сенатор Линдси Грэм заявили, что недавно принятый закон, который делает антикоррупционные институты Украины зависимыми от генпрокурора, подрывает значительную часть прогресса борьбы с коррупцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении сенаторов.

"Украина достигла значительных успехов в борьбе с коррупцией после Революции достоинства. Примечательно, что этот прогресс был достигнут в условиях борьбы Украины против агрессии России, что свидетельствует о чрезвычайной воле украинского народа. Мы опасаемся, что недавно принятый Верховной Радой закон, подписанный президентом Зеленским, подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит чрезвычайному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества", - заявили сенаторы.

Они отметили, что одним из самых распространенных аргументов в пользу прекращения поддержки Украины является то, что она якобы была охвачена коррупцией.

"Мы признаем, что Украина продолжает достигать прогресса в этом направлении, и призываем правительство воздержаться от любых действий, которые могут подорвать этот прогресс", - призвали сенаторы в заявлении.

Они отметили, что "продолжает существовать значительная двухпартийная поддержка Украины и согласие относительно того, что в интересах Украины - и наших собственных - отвечать ожиданиям ее граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США".

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Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов прошли митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Напомним, что в обращении президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.