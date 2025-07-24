Нещодавно прийнятий закон щодо НАБУ та САП підриває значну частину прогресу боротьби із корупцією, - сенатори Шахін та Грем

Член Сенатського комітету з міжнародних відносин США Джин Шахін та сенатор Ліндсі Грем заявили, що нещодавно прийнятий закон, який узалежнює антикорупційні інституції України від генпрокурора, підриває значну частину прогресу боротьби із корупцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві сенаторів.

"Україна досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією після Революції гідності. Примітно, що цей прогрес був досягнутий в умовах боротьби України проти агресії Росії, що свідчить про надзвичайну волю українського народу. Ми побоюємося, що нещодавно прийнятий Верховною Радою закон, підписаний президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу і суперечить надзвичайному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", - заявили сенатори.

Вони наголосили, що одним з найпоширеніших аргументів на користь припинення підтримки України є те, що вона начебто була охоплена корупцією.

"Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу в цьому напрямку, і закликаємо уряд утриматися від будь-яких дій, які можуть підірвати цей прогрес", - закликали сенатори у заяві.

Вони наголосили, що "продовжує існувати значна двопартійна підтримка України та згода щодо того, що в інтересах України – і наших власних – відповідати очікуванням її громадян та забезпечити, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС, - Матернова

Раніше повідомлялося, що у середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги протесту через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Нагадаємо, що у зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.