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Новини Відео Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Посли G7 вітають заяву Зеленського щодо НАБУ та САП. Ми запропонували допомогу, - Матернова. ВIДЕО

Посли G7 привітали обіцянку президента Володимира Зеленського про повернення незалежності НАБУ та САП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у ранковому відео заявила посол ЄС Катаріна Матернова.

Дипломатка заявила, що у Києві відбулася координаційна зустріч з главою МЗС Андрієм Сибігою.

"Ми обговорили теперішні події та привітали вчорашнє оголошення Володимира Зеленського щодо перезавантаження антикорупційних інституцій. Ми запропонували наші консультації та допомогу", - сказала Матернова.

Читайте: Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС, - Матернова

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Читайте: Нещодавно прийнятий закон щодо НАБУ та САП підриває значну частину прогресу боротьби із корупцією, - сенатори Шахін та Грем

Автор: 

G-7 G7 (1086) НАБУ (5282) Матернова Катаріна (88)


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Топ коментарі
+18
- Зеленський обгадився.
- Але він пообіцяв підтертися! І посли G7 це схвалюють!
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24.07.2025 11:01 Відповісти
+17
А вони впевнені, що юродовий не збрехав вкотре?
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24.07.2025 11:00 Відповісти
+16
Пройшов один день а посли вже вітають Зелю - а він ше ж нічого не зробив
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24.07.2025 10:59 Відповісти
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Пройшов один день а посли вже вітають Зелю - а він ше ж нічого не зробив
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24.07.2025 10:59 Відповісти
А вони впевнені, що юродовий не збрехав вкотре?
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24.07.2025 11:00 Відповісти
..." Мало ли ЧТО я НА ТЕБЕ обещал!..."
Як кажуть вороги!...
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24.07.2025 11:34 Відповісти
Так, цей лохторату і наобісцяв! Мало того, що обкидав лайном 95 проби країну зі сцени так потім ще обісцяв з ніг до голови!
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24.07.2025 12:11 Відповісти
- Зеленський обгадився.
- Але він пообіцяв підтертися! І посли G7 це схвалюють!
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24.07.2025 11:01 Відповісти
Знову збреше! Форма нова - зміст старий! Не консультації потрібні,
а прискіпливий контроль.
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24.07.2025 11:03 Відповісти
Усього не проконтролюєш. Гнати к идолам треба протермінованого Зєльонкіна. І бажано потім судити.

Від Зєльонкіна добра не жди.
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24.07.2025 11:24 Відповісти
Мабуть єрмак так вирішив
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24.07.2025 11:03 Відповісти
Шановний Євросоюз, будь ласка, з ранку "стулья ", а ввечері гроші!
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24.07.2025 11:05 Відповісти
наявні. вони що, брехню про шашлики у травні 22 р. не чули?
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24.07.2025 11:05 Відповісти
вітати агента "буратіно",те ж саме, що вітати куйла.
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24.07.2025 11:06 Відповісти
ЗЕскоти насрали у вуха послам, треш ахахаха
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24.07.2025 11:08 Відповісти
Дебиляки,за действия никакого наказания,за слова и обицянки готовы платить сколько запросят.
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24.07.2025 11:08 Відповісти
Посли включають дурника. Навіщо?
Невже не зрозуміло що хотів Осел зі свитою?
І що воно знову бреше.
Потрібно чітко висловитись та поставити недодиктатора - недомірка на місце.
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24.07.2025 11:09 Відповісти
Фірмовий знак зе-команди- створити проблему, щоб потім типу намагатись її виправити.
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24.07.2025 11:09 Відповісти
Попросіть Зеленського, щоб поставив Прем'єром Порошенка, а Головою Верховної Ради Федину. Ну й Залужного з командою повернути на місце.
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24.07.2025 11:12 Відповісти
якийсь цирк... ну можна ж було не підписувати..., але ж ні, треба було підписати, потім сказати - ми все виправимо... й ось, ти вже герой й тебе всі вітають...
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24.07.2025 11:13 Відповісти
Ні, те, що воно тупе і недолуге з народження, то зрозуміло. А ще дитячі твравми, а ще "виховання" папи ріми... І білий порошок на додачу... З ним все ясно...
Але невже там всі дебіли, щоб не прорахувати хоч на крок вперед наслідків того дійства?
Хоча, то, напевно, і є ціль - щоб протести, хаос, безлад... ну така вказівка з кремля поступила...
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24.07.2025 11:17 Відповісти
Ну, то есть, Вова сам создал проблему на пустом месте, а потом объявил, что её нужно решить. И вот ему уже все аплодируют
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24.07.2025 11:13 Відповісти
най, най... обісрався, але пообіцяв підмитись...
Але то неточно...
І тут біда не в тому, що воно обісралось, біда, що воно нам всім на голову сере, сере... і не перестає...
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24.07.2025 11:13 Відповісти
зніміть нарешті рожеві окуляри
на них зелена пліснява
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24.07.2025 11:13 Відповісти
В ЄС графік схвалень і похвал до кінця війни затверджений і змінам не підлягає. От після війни - то інша річ.
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24.07.2025 11:14 Відповісти
Заява нідочого не зобовязує.
Зе підписав закон про ліквідацію антикорупційних органів,як самостійних.
Як це сказав новий генпрок: "ми тепер одна сім'я". А на чолі сім'ї -сірий кардинал і з цього треба виходити.
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24.07.2025 11:17 Відповісти
нууу.....
зрозуміло!
зе!скоморох насцяв у вуха послам. насер на голову особисто матерновій.
всі радісно послухали гундосі пустопорожні брехливі заяви та радісно пішли на канікули.
ось і все!!!!
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24.07.2025 11:25 Відповісти
І скільки справ НАБУ Генпрокуратура встигне розвалити, поки буде виконуватися ця "цяцянка"? До речі, шулери з ВР дуже передбачливо пішли на канікули до кінця серпня, а Генпрокурор вже пообіцяв провести "аудіт" всіх цих справ.
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24.07.2025 11:27 Відповісти
Слідкуйте за руками Зеленського, шановні посли бо обіцяти не значить ожинитись. Про довіру не йдеться. Якщо спаде тиск - нічого нового не буде бо закон вже підписаний.
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24.07.2025 11:27 Відповісти
Не кажи! Всі в світі радіють, п'ють шампанське, і возвеличують Зе-Клоуна! Чергова зе-сцятина.

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24.07.2025 11:35 Відповісти
На Банковій відчули запах палених шин, і "здали назад"...
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24.07.2025 11:45 Відповісти
"Наче" здали взад.
Невже хтось думає що в ОПі президента сидять зовсім дурні? Нехай Кловун - дурень. Але решта, хто ним керує - все продумали й блискавично здійснили спецоперацію по усуненню загрози опинитись під слідством. Яскраво видно що СБУ, Рада, Кабмін, МВС - все в одних руках і виконують любі розпорядження злочинного угрупування, засівшого на Банковій.
Тактика - брехати, тягнути час, там інші проблеми займуть нарід, забудуть та і по тому.
Часу на крадіжки стає все менше, вікно можливостей звужується, потрібно рвати скільки можливо і тікати.
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24.07.2025 12:13 Відповісти
зеленский поднимает руку на Украину, он должен быть отправлен в отставку немедленно! Либо пусть уходит сам, либо толпа снесёт его
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24.07.2025 12:18 Відповісти
 
 