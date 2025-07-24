Посли G7 вітають заяву Зеленського щодо НАБУ та САП. Ми запропонували допомогу, - Матернова. ВIДЕО

Посли G7 привітали обіцянку президента Володимира Зеленського про повернення незалежності НАБУ та САП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у ранковому відео заявила посол ЄС Катаріна Матернова.

Дипломатка заявила, що у Києві відбулася координаційна зустріч з главою МЗС Андрієм Сибігою.

"Ми обговорили теперішні події та привітали вчорашнє оголошення Володимира Зеленського щодо перезавантаження антикорупційних інституцій. Ми запропонували наші консультації та допомогу", - сказала Матернова.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

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