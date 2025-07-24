Посли G7 вітають заяву Зеленського щодо НАБУ та САП. Ми запропонували допомогу, - Матернова. ВIДЕО
Посли G7 привітали обіцянку президента Володимира Зеленського про повернення незалежності НАБУ та САП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у ранковому відео заявила посол ЄС Катаріна Матернова.
Дипломатка заявила, що у Києві відбулася координаційна зустріч з главою МЗС Андрієм Сибігою.
"Ми обговорили теперішні події та привітали вчорашнє оголошення Володимира Зеленського щодо перезавантаження антикорупційних інституцій. Ми запропонували наші консультації та допомогу", - сказала Матернова.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
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Як кажуть вороги!...
- Але він пообіцяв підтертися! І посли G7 це схвалюють!
а прискіпливий контроль.
Від Зєльонкіна добра не жди.
Невже не зрозуміло що хотів Осел зі свитою?
І що воно знову бреше.
Потрібно чітко висловитись та поставити недодиктатора - недомірка на місце.
Але невже там всі дебіли, щоб не прорахувати хоч на крок вперед наслідків того дійства?
Хоча, то, напевно, і є ціль - щоб протести, хаос, безлад... ну така вказівка з кремля поступила...
Але то неточно...
І тут біда не в тому, що воно обісралось, біда, що воно нам всім на голову сере, сере... і не перестає...
на них зелена пліснява
Зе підписав закон про ліквідацію антикорупційних органів,як самостійних.
Як це сказав новий генпрок: "ми тепер одна сім'я". А на чолі сім'ї -сірий кардинал і з цього треба виходити.
зрозуміло!
зе!скоморох насцяв у вуха послам. насер на голову особисто матерновій.
всі радісно послухали гундосі пустопорожні брехливі заяви та радісно пішли на канікули.
ось і все!!!!
Невже хтось думає що в ОПі президента сидять зовсім дурні? Нехай Кловун - дурень. Але решта, хто ним керує - все продумали й блискавично здійснили спецоперацію по усуненню загрози опинитись під слідством. Яскраво видно що СБУ, Рада, Кабмін, МВС - все в одних руках і виконують любі розпорядження злочинного угрупування, засівшого на Банковій.
Тактика - брехати, тягнути час, там інші проблеми займуть нарід, забудуть та і по тому.
Часу на крадіжки стає все менше, вікно можливостей звужується, потрібно рвати скільки можливо і тікати.