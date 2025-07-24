Послы G7 приветствуют заявление Зеленского относительно НАБУ и САП. Мы предложили помощь, - Матернова. ВИДЕО
Послы G7 приветствовали обещание президента Владимира Зеленского о возвращении независимости НАБУ и САП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в утреннем видео заявила посол ЕС Катарина Матернова.
Дипломат заявила, что в Киеве состоялась координационная встреча с главой МИД Андреем Сибигой.
"Мы обсудили нынешние события и приветствовали вчерашнее объявление Владимира Зеленского о перезагрузке антикоррупционных институтов. Мы предложили наши консультации и помощь", - сказала Матернова.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
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Як кажуть вороги!...
- Але він пообіцяв підтертися! І посли G7 це схвалюють!
а прискіпливий контроль.
Від Зєльонкіна добра не жди.
Невже не зрозуміло що хотів Осел зі свитою?
І що воно знову бреше.
Потрібно чітко висловитись та поставити недодиктатора - недомірка на місце.
Але невже там всі дебіли, щоб не прорахувати хоч на крок вперед наслідків того дійства?
Хоча, то, напевно, і є ціль - щоб протести, хаос, безлад... ну така вказівка з кремля поступила...
Але то неточно...
І тут біда не в тому, що воно обісралось, біда, що воно нам всім на голову сере, сере... і не перестає...
на них зелена пліснява
Зе підписав закон про ліквідацію антикорупційних органів,як самостійних.
Як це сказав новий генпрок: "ми тепер одна сім'я". А на чолі сім'ї -сірий кардинал і з цього треба виходити.
зрозуміло!
зе!скоморох насцяв у вуха послам. насер на голову особисто матерновій.
всі радісно послухали гундосі пустопорожні брехливі заяви та радісно пішли на канікули.
ось і все!!!!
Невже хтось думає що в ОПі президента сидять зовсім дурні? Нехай Кловун - дурень. Але решта, хто ним керує - все продумали й блискавично здійснили спецоперацію по усуненню загрози опинитись під слідством. Яскраво видно що СБУ, Рада, Кабмін, МВС - все в одних руках і виконують любі розпорядження злочинного угрупування, засівшого на Банковій.
Тактика - брехати, тягнути час, там інші проблеми займуть нарід, забудуть та і по тому.
Часу на крадіжки стає все менше, вікно можливостей звужується, потрібно рвати скільки можливо і тікати.