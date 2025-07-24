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Новости Видео Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Послы G7 приветствуют заявление Зеленского относительно НАБУ и САП. Мы предложили помощь, - Матернова. ВИДЕО

Послы G7 приветствовали обещание президента Владимира Зеленского о возвращении независимости НАБУ и САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в утреннем видео заявила посол ЕС Катарина Матернова.

Дипломат заявила, что в Киеве состоялась координационная встреча с главой МИД Андреем Сибигой.

"Мы обсудили нынешние события и приветствовали вчерашнее объявление Владимира Зеленского о перезагрузке антикоррупционных институтов. Мы предложили наши консультации и помощь", - сказала Матернова.

Читайте: Эффективность НАБУ и САП является важной частью пути Украины в ЕС, - Матернова

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Читайте: Недавно принятый закон о НАБУ и САП подрывает значительную часть прогресса борьбы с коррупцией, - сенаторы Шахин и Грэм

Автор: 

G7 (880) НАБУ (4400) Матернова Екатерина (72)


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Топ комментарии
+18
- Зеленський обгадився.
- Але він пообіцяв підтертися! І посли G7 це схвалюють!
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24.07.2025 11:01 Ответить
+17
А вони впевнені, що юродовий не збрехав вкотре?
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24.07.2025 11:00 Ответить
+16
Пройшов один день а посли вже вітають Зелю - а він ше ж нічого не зробив
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24.07.2025 10:59 Ответить
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Пройшов один день а посли вже вітають Зелю - а він ше ж нічого не зробив
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24.07.2025 10:59 Ответить
А вони впевнені, що юродовий не збрехав вкотре?
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24.07.2025 11:00 Ответить
..." Мало ли ЧТО я НА ТЕБЕ обещал!..."
Як кажуть вороги!...
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24.07.2025 11:34 Ответить
Так, цей лохторату і наобісцяв! Мало того, що обкидав лайном 95 проби країну зі сцени так потім ще обісцяв з ніг до голови!
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24.07.2025 12:11 Ответить
- Зеленський обгадився.
- Але він пообіцяв підтертися! І посли G7 це схвалюють!
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24.07.2025 11:01 Ответить
Знову збреше! Форма нова - зміст старий! Не консультації потрібні,
а прискіпливий контроль.
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24.07.2025 11:03 Ответить
Усього не проконтролюєш. Гнати к идолам треба протермінованого Зєльонкіна. І бажано потім судити.

Від Зєльонкіна добра не жди.
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24.07.2025 11:24 Ответить
Мабуть єрмак так вирішив
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24.07.2025 11:03 Ответить
Шановний Євросоюз, будь ласка, з ранку "стулья ", а ввечері гроші!
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24.07.2025 11:05 Ответить
наявні. вони що, брехню про шашлики у травні 22 р. не чули?
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24.07.2025 11:05 Ответить
вітати агента "буратіно",те ж саме, що вітати куйла.
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24.07.2025 11:06 Ответить
ЗЕскоти насрали у вуха послам, треш ахахаха
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24.07.2025 11:08 Ответить
Дебиляки,за действия никакого наказания,за слова и обицянки готовы платить сколько запросят.
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24.07.2025 11:08 Ответить
Посли включають дурника. Навіщо?
Невже не зрозуміло що хотів Осел зі свитою?
І що воно знову бреше.
Потрібно чітко висловитись та поставити недодиктатора - недомірка на місце.
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24.07.2025 11:09 Ответить
Фірмовий знак зе-команди- створити проблему, щоб потім типу намагатись її виправити.
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24.07.2025 11:09 Ответить
Попросіть Зеленського, щоб поставив Прем'єром Порошенка, а Головою Верховної Ради Федину. Ну й Залужного з командою повернути на місце.
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24.07.2025 11:12 Ответить
якийсь цирк... ну можна ж було не підписувати..., але ж ні, треба було підписати, потім сказати - ми все виправимо... й ось, ти вже герой й тебе всі вітають...
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24.07.2025 11:13 Ответить
Ні, те, що воно тупе і недолуге з народження, то зрозуміло. А ще дитячі твравми, а ще "виховання" папи ріми... І білий порошок на додачу... З ним все ясно...
Але невже там всі дебіли, щоб не прорахувати хоч на крок вперед наслідків того дійства?
Хоча, то, напевно, і є ціль - щоб протести, хаос, безлад... ну така вказівка з кремля поступила...
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24.07.2025 11:17 Ответить
Ну, то есть, Вова сам создал проблему на пустом месте, а потом объявил, что её нужно решить. И вот ему уже все аплодируют
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24.07.2025 11:13 Ответить
най, най... обісрався, але пообіцяв підмитись...
Але то неточно...
І тут біда не в тому, що воно обісралось, біда, що воно нам всім на голову сере, сере... і не перестає...
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24.07.2025 11:13 Ответить
зніміть нарешті рожеві окуляри
на них зелена пліснява
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24.07.2025 11:13 Ответить
В ЄС графік схвалень і похвал до кінця війни затверджений і змінам не підлягає. От після війни - то інша річ.
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24.07.2025 11:14 Ответить
Заява нідочого не зобовязує.
Зе підписав закон про ліквідацію антикорупційних органів,як самостійних.
Як це сказав новий генпрок: "ми тепер одна сім'я". А на чолі сім'ї -сірий кардинал і з цього треба виходити.
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24.07.2025 11:17 Ответить
нууу.....
зрозуміло!
зе!скоморох насцяв у вуха послам. насер на голову особисто матерновій.
всі радісно послухали гундосі пустопорожні брехливі заяви та радісно пішли на канікули.
ось і все!!!!
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24.07.2025 11:25 Ответить
І скільки справ НАБУ Генпрокуратура встигне розвалити, поки буде виконуватися ця "цяцянка"? До речі, шулери з ВР дуже передбачливо пішли на канікули до кінця серпня, а Генпрокурор вже пообіцяв провести "аудіт" всіх цих справ.
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24.07.2025 11:27 Ответить
Слідкуйте за руками Зеленського, шановні посли бо обіцяти не значить ожинитись. Про довіру не йдеться. Якщо спаде тиск - нічого нового не буде бо закон вже підписаний.
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24.07.2025 11:27 Ответить
Не кажи! Всі в світі радіють, п'ють шампанське, і возвеличують Зе-Клоуна! Чергова зе-сцятина.

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24.07.2025 11:35 Ответить
На Банковій відчули запах палених шин, і "здали назад"...
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24.07.2025 11:45 Ответить
"Наче" здали взад.
Невже хтось думає що в ОПі президента сидять зовсім дурні? Нехай Кловун - дурень. Але решта, хто ним керує - все продумали й блискавично здійснили спецоперацію по усуненню загрози опинитись під слідством. Яскраво видно що СБУ, Рада, Кабмін, МВС - все в одних руках і виконують любі розпорядження злочинного угрупування, засівшого на Банковій.
Тактика - брехати, тягнути час, там інші проблеми займуть нарід, забудуть та і по тому.
Часу на крадіжки стає все менше, вікно можливостей звужується, потрібно рвати скільки можливо і тікати.
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24.07.2025 12:13 Ответить
зеленский поднимает руку на Украину, он должен быть отправлен в отставку немедленно! Либо пусть уходит сам, либо толпа снесёт его
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24.07.2025 12:18 Ответить
 
 