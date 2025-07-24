Послы G7 приветствуют заявление Зеленского относительно НАБУ и САП. Мы предложили помощь, - Матернова. ВИДЕО

Послы G7 приветствовали обещание президента Владимира Зеленского о возвращении независимости НАБУ и САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в утреннем видео заявила посол ЕС Катарина Матернова.

Дипломат заявила, что в Киеве состоялась координационная встреча с главой МИД Андреем Сибигой.

"Мы обсудили нынешние события и приветствовали вчерашнее объявление Владимира Зеленского о перезагрузке антикоррупционных институтов. Мы предложили наши консультации и помощь", - сказала Матернова.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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