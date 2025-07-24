Независимость антикоррупционных институтов является одним из столпов, на котором держится верховенство права, - ЕБРР о законе о НАБУ и САП

Европейский банк реконструкции и развития, который помогает украинцам по нескольким программам, разделяет обеспокоенность ЕС, послов Group of 7 и международных партнеров в связи с подчинением украинской властью антикоррупционных органов НАБУ и САП генпрокурору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном на фейсбук-странице банка.

"ЕБРР разделяет обеспокоенность, высказанную ЕС, послами стран "Группы семи" и международными партнерами относительно событий вокруг НАБУ и САП в Украине", - говорится в заявлении.

В банке отметили, что независимость антикоррупционных органов является ключевым компонентом верховенства права и пообещали продолжать сотрудничество с украинскими властями по этому вопросу.

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Скандальный закон № 12414 по НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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