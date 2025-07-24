Незалежність антикорупційних інституцій є одним зі стовпів, на якому тримається верховенство права, - ЄБРР щодо закону про НАБУ і САП

Європейський банк реконструкції та розвитку, який допомагає українцям за кількома програмами, поділяє занепокоєння ЄС, послів Group of 7 та міжнародних партнерів у зв'язку з підпорядкуванням українською владою антикорупційних органів НАБУ і САП генпрокурору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на фейсбук-сторінці банку.

"ЄБРР поділяє занепокоєння, висловлене ЄС, послами країн "Групи семи" та міжнародними партнерами щодо подій навколо НАБУ та САП в Україні", – йдеться у заяві.

У банку наголосили, що незалежність антикорупційних органів є ключовим компонентом верховенства права та пообіцяли продовжувати співпрацю з українською владою з цього питання.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку"