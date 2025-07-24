"Ми все бачимо": акція протесту у Києві проти закону №12414 зібрала кілька тисяч осіб. ФОТОрепортаж
23 липня у Києві відбулася акція протесту проти скандального закону, що обмежує незалежність НАБУ та САП.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото оприлюднено у соцмережах.
Учасники акції зробили картонні таблички, на яких писали гасла, вимагаючи скасувати закон.
За даними ЗМІ, було присутньо кілька тисяч протестувальників.
Такі ж акції відбулися й в інших містах України, а також біля посольств України за кордоном.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
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Надто тісно - мала площа.
99% - молодь.
Заведені, злі і матюкливі.
Відрізняється від минулих Майданів.
Цього разу буде жорстко, дуже жорстко
Треба йти сьогодні і дорослим киянам!
.
у нас зараз тільки ветерани і можуть більш менш вільно мітингувати.
а і всю зелену владу крадіів і брехунів , які нічогісінько
не роблять для перемоги Украіни , теж на смітник !!
Досить таких знущань , якщо хочемо зберегти нашу краіну😡