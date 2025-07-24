Глава МИД Литвы Будрис призвал Украину не держаться за "ошибку" с антикоррупционными органами
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прокомментировал ситуацию с законопроектом о ликвидации независимости антикоррупционных органов в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он обнародовал в соцсети X.
Министр подчеркнул, что Литва уже десятилетиями ведет борьбу с коррупцией, и она еще не закончена.
"Нам удалось достичь успеха не во всем, и для этого есть множество причин. Но урок нашего успеха очень очевиден: для этой борьбы нужны не только политики, готовые к изменениям, чистые чиновники, прокуроры с крепким хребтом, но и независимые, сильные и специализированные антикоррупционные институты. Это доказано, это одна из конкретных вещей, которая действительно работает, и поэтому это необходимо", - пояснил Будрис.
Глава МИД заявил, что Литва желает друзьям в Украине наилучшего.
"Именно поэтому мы призываем вас не держаться за эту большую ошибку, которая может сбить вашу страну с пути прогресса. Независимость антикоррупционных органов является чрезвычайно важной. Дело не в деталях и нюансах, а в самом принципе независимости от политиков, который либо есть, либо его нет", - подытожил он.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
коли обрали махрового комуняку, кравчука!!!!
де вони?
ми, між кравчуком та черноволом, обрали комуняцьке одоробло.
виглянь у вікно. що бачиш?
вони, взагалі про неє вже забули.
тим більше матернова дуже задоволена пустопорожніми брехливими гундосими обіцянками зе!гніди. і сім послів теж.
сьогодні як і останні 6 років, імітація бурхливої діяльності та мародерство.
оно, свириденко і кравченко не дадуть збрехати.
"От ви кажете, що корупція лише стала більше, розквітає, що ніколи такої, як у 2025 не було, навіть раніше при Порошенко . . . - і водночас топите на площах і в Інтернеті за НАБУ / САП, проти їх реформування. Ви не відчуваєте роздвоєння особистості ? НАБУ працює з 2017 року, якщо ситуація стала тільки гірше, то це і є результат їх роботи, точніше - відсутність тих результатів, яких ми всі сподівалися від цієї структури отримати. То кого ви захищаєте ? У НАБУ є своя прокуратура і свій окремий суд, всі супер-незалежні від політиків, від Генпрокурора і так далі - це значить, що для них були всі ці роки створені ідеальні умови для роботи. А корупція не подолана, навпаки, стверджується, що стало все гірше. То чи заслуговує структура, якій ніхто не заважав працювати всі ці роки, на такий захист ? Чи може все ж таки їх треба реформувати і почати наводити порядок в цій сфері ?"
Цікава позиція, логічна. Важко заперечити.
У цих структур дуже добрий піар і непогана підтримка у іноземних посольствах та серед активної частини суспільства, цим вони відрізняються від інших правоохоронних структур (Нова Поліція теж була розпіарена, але вже "здулася" сама собою). Але подивіться правді у вічі - чи їх 10-річне існування призвело до перемоги над корупцією ? Ні. це загальна думка. Чи працювали вони у цій сфері краще, ніж раніше працювали інші правоохоронні органи (СБУ, поліція . . .) ? Не факт, ті теж ловили за руку чиновників на хабарях. Треба порівнювати кількість обвинувальних вироків судів, що набрали законної сили і стали остаточними . . . Але навіть якщо якісь цифри +/- туди-сюди, висновок все одно один - радикально ситуація не була покращена.
То значить проблема була не у формуванні окремого органу і не в його незалежності ?
САП - Дата заснування: https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 22 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015
А у них точкові успіхи, не менше точкових і обломів, а глобально проблема як була, так і далі є.
То що це за робота ?
Не знаєте,чи не хочете знати .?!!!
і щодо незалежності про яку так багато балакають.
"Націона́льне антикорупці́йне бюро́ Украї́ни (НАБУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F корупційних та інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових."
ось тому у них і точкові успіхи.
набу та сап нагнули та згвалтуали, саме з цієї причини!!!
але, це ж не корупція......
Поліція - займається оперативною роботою і кримінальними проступками (дрібні кримінальні правопорушення на кшталт "хтось комусь в морду дав"), слідство по тяжчим злочинам забрати.
СБУ - всіма напрямками спецслужбістської роботи (повернути їм в структуру і Службу зовнішньої розвідки, і Департамент захисту інформації, і Управління державної охорони вищих посадових осіб), але забрати від них слідство.
Все слідство зконцентрувати в одній структурі - не суть важливо, в якій саме, ДБР чи ні, ну наприклад в ДБР - і всіх слідчих з поліції, СБУ, БЕБ, НАБУ перевести туди. Не звільняти, аби не було охоти на відьом і стонів, що "НАБУ пресують", а перевести спочатку в загальну структуру - ну а хто нормально працювати не буде, то вже вибачте - в робочому порядку атестацію і робити оргвисновки.
Прокуратуру - в склад Міністерства юстиції (як в США), міністр - він же Генпрокурор. Забрати у них право ходити в суди по цивільних, господарських, адміністративних справах та справах про адміністративні правопорушення, щоб не тиснули на бізнес - прокурори Міністерства юстиції мають бути виключно юристами держави по кримінальних справах. Всі спеціалізовані прокуратури, включно з САП - в одну контору Мінюста перевести. І сильно персонал прокуратур скоротити. Можливо залишити їх тільки в центрах адміністративних районів чи взагалі на рівні областей. Виступати в суді по кримінальних справах можна і по відеоконференції. А офіси по містах і районах - на приватизацію, гроші в бюджет.
Суди теж спростити - по одному суду в кожному адміністративному районі держави, тобто 136 штук чи скільки їх там, а не 6 сотень і вони мають займатися всіма справами - цивільними, господарськими, адміністративними, кримінальними і про адміністративні правопорушення. А то розплодили - загальні суди окремо, адміністративні окремо, господарські окремо, по інтелектуальній власності - окремо, антикорупційні - окремо, Конституційний - окремо. По одному суду в районі і достатньо (най судді всередині спеціалізуються на тих чи інших типах справ, а не окремі структури ліпити і кожну фінансувати коштом платників податків). Апеляційних судів 5 всього по країні - Західний, Східний, Південний, Північний і Центральний регіони (Львів, Харків, Одеса, Київ і Дніпро відповідно), а не 4 десятки різних апеляцій, як зараз. І зверху один єдиний Верховний Суд, який по всіх справах (цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних і конституційних), а не 5 різних контор (КГС, КЦС, ККС, КАС, КСУ), як зараз.
Населення стало менше на третину чи більше, бо повтікали чи в окупації, а у нас інфраструктура що бюрократична, що правоохоронно-судова, що будь-яка інша - як на 52 мільйони, як у 1991 році, і всю територію. Для чого ? Освітяни зрозуміли цей бред і почали оптимізацію освітніх закладів (злиття, приєднання), бо скоро буде по 1 студенту в кожному університеті інакше. То освітяни - молодці, хоча цей процес важкий, іноді по живому ріжуть, не завжди все правильно вирішують. Але роблять. А решта державних установ чого спить ? Скорочення і оптимізація. Ось шлях і ефективність підняти, і витрати скоротити, і поле для корупції обмежити (менше ртів державних буде, легше контролювати).
Я би так то робив.
хто підтримує, ставимо лайк!!!