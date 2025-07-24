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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Глава МИД Литвы Будрис призвал Украину не держаться за "ошибку" с антикоррупционными органами

В Литве призвали не совершать ошибок с антикоррупционными органами

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прокомментировал ситуацию с законопроектом о ликвидации независимости антикоррупционных органов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он обнародовал в соцсети X.

Министр подчеркнул, что Литва уже десятилетиями ведет борьбу с коррупцией, и она еще не закончена.

"Нам удалось достичь успеха не во всем, и для этого есть множество причин. Но урок нашего успеха очень очевиден: для этой борьбы нужны не только политики, готовые к изменениям, чистые чиновники, прокуроры с крепким хребтом, но и независимые, сильные и специализированные антикоррупционные институты. Это доказано, это одна из конкретных вещей, которая действительно работает, и поэтому это необходимо", - пояснил Будрис.

Глава МИД заявил, что Литва желает друзьям в Украине наилучшего.

"Именно поэтому мы призываем вас не держаться за эту большую ошибку, которая может сбить вашу страну с пути прогресса. Независимость антикоррупционных органов является чрезвычайно важной. Дело не в деталях и нюансах, а в самом принципе независимости от политиков, который либо есть, либо его нет", - подытожил он.

В Литве призвали не совершать ошибок с антикоррупционными органами

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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Автор: 

НАБУ (4400) Литва (2540) САП (2182)


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Топ комментарии
+9
Помилка сидить на Банковій!
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24.07.2025 13:44 Ответить
+4
помилка була у 1991 році!!!!
коли обрали махрового комуняку, кравчука!!!!
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24.07.2025 13:49 Ответить
+3
зелені дегенерати мародери і не тримаються.
вони, взагалі про неє вже забули.
тим більше матернова дуже задоволена пустопорожніми брехливими гундосими обіцянками зе!гніди. і сім послів теж.
сьогодні як і останні 6 років, імітація бурхливої діяльності та мародерство.
оно, свириденко і кравченко не дадуть збрехати.
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24.07.2025 13:47 Ответить
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Помилка сидить на Банковій!
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24.07.2025 13:44 Ответить
Ржом дальше
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24.07.2025 13:45 Ответить
Це не помилка а наслідок... помилки 2019 року
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24.07.2025 13:47 Ответить
помилка була у 1991 році!!!!
коли обрали махрового комуняку, кравчука!!!!
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24.07.2025 13:49 Ответить
100%
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24.07.2025 13:50 Ответить
Та не таким вже й махровим він був, не треба перебільшувати й враховувати реалії того часу!
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24.07.2025 13:54 Ответить
І привів до влади Кучму
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24.07.2025 13:55 Ответить
польща, чехословакія. країни балтії обрали дисидентів.
де вони?
ми, між кравчуком та черноволом, обрали комуняцьке одоробло.
виглянь у вікно. що бачиш?
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24.07.2025 14:15 Ответить
зелені дегенерати мародери і не тримаються.
вони, взагалі про неє вже забули.
тим більше матернова дуже задоволена пустопорожніми брехливими гундосими обіцянками зе!гніди. і сім послів теж.
сьогодні як і останні 6 років, імітація бурхливої діяльності та мародерство.
оно, свириденко і кравченко не дадуть збрехати.
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24.07.2025 13:47 Ответить
Істерика в ЗМІ і на площах щодо НАБУ / САП показує, як люди ведуться на хайп замість того, аби тверезо подумати. Лише одного раціонального чоловіка в YouTube побачив, який запитав :

"От ви кажете, що корупція лише стала більше, розквітає, що ніколи такої, як у 2025 не було, навіть раніше при Порошенко . . . - і водночас топите на площах і в Інтернеті за НАБУ / САП, проти їх реформування. Ви не відчуваєте роздвоєння особистості ? НАБУ працює з 2017 року, якщо ситуація стала тільки гірше, то це і є результат їх роботи, точніше - відсутність тих результатів, яких ми всі сподівалися від цієї структури отримати. То кого ви захищаєте ? У НАБУ є своя прокуратура і свій окремий суд, всі супер-незалежні від політиків, від Генпрокурора і так далі - це значить, що для них були всі ці роки створені ідеальні умови для роботи. А корупція не подолана, навпаки, стверджується, що стало все гірше. То чи заслуговує структура, якій ніхто не заважав працювати всі ці роки, на такий захист ? Чи може все ж таки їх треба реформувати і почати наводити порядок в цій сфері ?"

Цікава позиція, логічна. Важко заперечити.
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24.07.2025 13:56 Ответить
Чекай премію від подоляка, або єрмака, добре відпрацьовуєш! 😁
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24.07.2025 14:00 Ответить
Я не маю ілюзій, що прийнятий закон робився не в благородних цілях . . . Я розумію токсичність названих Вами осіб з Офісу Президента. Але не треба одразу ярлики навішувати - якби у світі навіть не існувало Зеленського, Єрмака, Подоляка і так далі по списку, моя думка про ефективність НАБУ / САП не була би іншою.
У цих структур дуже добрий піар і непогана підтримка у іноземних посольствах та серед активної частини суспільства, цим вони відрізняються від інших правоохоронних структур (Нова Поліція теж була розпіарена, але вже "здулася" сама собою). Але подивіться правді у вічі - чи їх 10-річне існування призвело до перемоги над корупцією ? Ні. це загальна думка. Чи працювали вони у цій сфері краще, ніж раніше працювали інші правоохоронні органи (СБУ, поліція . . .) ? Не факт, ті теж ловили за руку чиновників на хабарях. Треба порівнювати кількість обвинувальних вироків судів, що набрали законної сили і стали остаточними . . . Але навіть якщо якісь цифри +/- туди-сюди, висновок все одно один - радикально ситуація не була покращена.
То значить проблема була не у формуванні окремого органу і не в його незалежності ?
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24.07.2025 14:35 Ответить
НАБУ - Дата заснування: https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 16 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015

САП - Дата заснування: https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 22 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015
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24.07.2025 14:09 Ответить
Так 10 років - це хіба мало ??? Ладно перший рік, другий - розкачка, нормативна база, матеріальна база, набираємо досвід, набираємо інформацію, залучаємо кадри. Але 10 - результати де ? Всі корупціонери вже мали бути в тюрмах. Навіть з урахуванням багаторічної судової тягомотини.
А у них точкові успіхи, не менше точкових і обломів, а глобально проблема як була, так і далі є.
То що це за робота ?
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24.07.2025 14:16 Ответить
Пане,а 6 років хто заважає розвиватися країні,Армії,бізнесу..?!
Не знаєте,чи не хочете знати .?!!!
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24.07.2025 14:24 Ответить
у Вас стоїть дата 2017, я просто поправив.
і щодо незалежності про яку так багато балакають.
"Націона́льне антикорупці́йне бюро́ Украї́ни (НАБУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F корупційних та інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових."
ось тому у них і точкові успіхи.
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24.07.2025 14:26 Ответить
тобто, про справи на чернищова, міндіча, шурми, інших корєшєй зе!гундоса ти не чув?
набу та сап нагнули та згвалтуали, саме з цієї причини!!!
але, це ж не корупція......
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24.07.2025 14:18 Ответить
"єто другоє"...як казав один з зелених ..😁
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24.07.2025 14:26 Ответить
Треба комплексну правоохоронну реформу, а то розплодити триліард структур, всі сидять, жруть бюджетні гроші, а результати потім "так собі" - зато суспільне протистояння через них є.

Поліція - займається оперативною роботою і кримінальними проступками (дрібні кримінальні правопорушення на кшталт "хтось комусь в морду дав"), слідство по тяжчим злочинам забрати.

СБУ - всіма напрямками спецслужбістської роботи (повернути їм в структуру і Службу зовнішньої розвідки, і Департамент захисту інформації, і Управління державної охорони вищих посадових осіб), але забрати від них слідство.

Все слідство зконцентрувати в одній структурі - не суть важливо, в якій саме, ДБР чи ні, ну наприклад в ДБР - і всіх слідчих з поліції, СБУ, БЕБ, НАБУ перевести туди. Не звільняти, аби не було охоти на відьом і стонів, що "НАБУ пресують", а перевести спочатку в загальну структуру - ну а хто нормально працювати не буде, то вже вибачте - в робочому порядку атестацію і робити оргвисновки.

Прокуратуру - в склад Міністерства юстиції (як в США), міністр - він же Генпрокурор. Забрати у них право ходити в суди по цивільних, господарських, адміністративних справах та справах про адміністративні правопорушення, щоб не тиснули на бізнес - прокурори Міністерства юстиції мають бути виключно юристами держави по кримінальних справах. Всі спеціалізовані прокуратури, включно з САП - в одну контору Мінюста перевести. І сильно персонал прокуратур скоротити. Можливо залишити їх тільки в центрах адміністративних районів чи взагалі на рівні областей. Виступати в суді по кримінальних справах можна і по відеоконференції. А офіси по містах і районах - на приватизацію, гроші в бюджет.

Суди теж спростити - по одному суду в кожному адміністративному районі держави, тобто 136 штук чи скільки їх там, а не 6 сотень і вони мають займатися всіма справами - цивільними, господарськими, адміністративними, кримінальними і про адміністративні правопорушення. А то розплодили - загальні суди окремо, адміністративні окремо, господарські окремо, по інтелектуальній власності - окремо, антикорупційні - окремо, Конституційний - окремо. По одному суду в районі і достатньо (най судді всередині спеціалізуються на тих чи інших типах справ, а не окремі структури ліпити і кожну фінансувати коштом платників податків). Апеляційних судів 5 всього по країні - Західний, Східний, Південний, Північний і Центральний регіони (Львів, Харків, Одеса, Київ і Дніпро відповідно), а не 4 десятки різних апеляцій, як зараз. І зверху один єдиний Верховний Суд, який по всіх справах (цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних і конституційних), а не 5 різних контор (КГС, КЦС, ККС, КАС, КСУ), як зараз.

Населення стало менше на третину чи більше, бо повтікали чи в окупації, а у нас інфраструктура що бюрократична, що правоохоронно-судова, що будь-яка інша - як на 52 мільйони, як у 1991 році, і всю територію. Для чого ? Освітяни зрозуміли цей бред і почали оптимізацію освітніх закладів (злиття, приєднання), бо скоро буде по 1 студенту в кожному університеті інакше. То освітяни - молодці, хоча цей процес важкий, іноді по живому ріжуть, не завжди все правильно вирішують. Але роблять. А решта державних установ чого спить ? Скорочення і оптимізація. Ось шлях і ефективність підняти, і витрати скоротити, і поле для корупції обмежити (менше ртів державних буде, легше контролювати).

Я би так то робив.
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24.07.2025 14:14 Ответить
володимира логойду в президенти!!!
хто підтримує, ставимо лайк!!!
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24.07.2025 14:20 Ответить
Це ще пан по-дружньому пояснює нашій владі..яка зробила ВЕЛИКУ помилку...бо нєобучаємі...що ОПа що монозбрід з опзж у ВР...
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24.07.2025 14:22 Ответить
 
 