Глава МИД Литвы Будрис призвал Украину не держаться за "ошибку" с антикоррупционными органами

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прокомментировал ситуацию с законопроектом о ликвидации независимости антикоррупционных органов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он обнародовал в соцсети X.

Министр подчеркнул, что Литва уже десятилетиями ведет борьбу с коррупцией, и она еще не закончена.

"Нам удалось достичь успеха не во всем, и для этого есть множество причин. Но урок нашего успеха очень очевиден: для этой борьбы нужны не только политики, готовые к изменениям, чистые чиновники, прокуроры с крепким хребтом, но и независимые, сильные и специализированные антикоррупционные институты. Это доказано, это одна из конкретных вещей, которая действительно работает, и поэтому это необходимо", - пояснил Будрис.

Глава МИД заявил, что Литва желает друзьям в Украине наилучшего.

"Именно поэтому мы призываем вас не держаться за эту большую ошибку, которая может сбить вашу страну с пути прогресса. Независимость антикоррупционных органов является чрезвычайно важной. Дело не в деталях и нюансах, а в самом принципе независимости от политиков, который либо есть, либо его нет", - подытожил он.

Также смотрите: Сумчане протестовали против закона №12414: полиция заявила, что без разрешения ОВА - запрещено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Также читайте: Макрон и Мерц хотят провести "активные переговоры" с Зеленским о борьбе с коррупцией