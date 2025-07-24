Глава МЗС Литви Будріс закликав Україну не триматись за "помилку" з антикорупційними органами
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс прокоментував ситуацію із законопроєктом про ліквідацію незалежності антикорупційних органів в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі X.
Міністр наголосив, що Литва вже десятиліттями веде боротьбу з корупцією, і вона ще не закінчена.
"Нам вдалося досягти успіху не в усьому, і для цього є безліч причин. Але урок нашого успіху дуже очевидний: для цієї боротьби потрібні не лише політики, готові до змін, чисті посадовці, прокурори з міцним хребтом, а й незалежні, сильні та спеціалізовані антикорупційні інституції. Це доведено, це одна з конкретних речей, яка дійсно працює, і тому це необхідно", - пояснив Будріс.
Глава МЗС заявив, що Литва бажає друзям в Україні найкращого.
"Саме тому ми закликаємо вас не триматися за цю велику помилку, яка може збити вашу країну зі шляху прогресу. Незалежність антикорупційних органів є надзвичайно важливою. Річ не в деталях та нюансах, а в самому принципі незалежності від політиків, який або є, або його немає", - підсумував він.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
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коли обрали махрового комуняку, кравчука!!!!
де вони?
ми, між кравчуком та черноволом, обрали комуняцьке одоробло.
виглянь у вікно. що бачиш?
вони, взагалі про неє вже забули.
тим більше матернова дуже задоволена пустопорожніми брехливими гундосими обіцянками зе!гніди. і сім послів теж.
сьогодні як і останні 6 років, імітація бурхливої діяльності та мародерство.
оно, свириденко і кравченко не дадуть збрехати.
"От ви кажете, що корупція лише стала більше, розквітає, що ніколи такої, як у 2025 не було, навіть раніше при Порошенко . . . - і водночас топите на площах і в Інтернеті за НАБУ / САП, проти їх реформування. Ви не відчуваєте роздвоєння особистості ? НАБУ працює з 2017 року, якщо ситуація стала тільки гірше, то це і є результат їх роботи, точніше - відсутність тих результатів, яких ми всі сподівалися від цієї структури отримати. То кого ви захищаєте ? У НАБУ є своя прокуратура і свій окремий суд, всі супер-незалежні від політиків, від Генпрокурора і так далі - це значить, що для них були всі ці роки створені ідеальні умови для роботи. А корупція не подолана, навпаки, стверджується, що стало все гірше. То чи заслуговує структура, якій ніхто не заважав працювати всі ці роки, на такий захист ? Чи може все ж таки їх треба реформувати і почати наводити порядок в цій сфері ?"
Цікава позиція, логічна. Важко заперечити.
У цих структур дуже добрий піар і непогана підтримка у іноземних посольствах та серед активної частини суспільства, цим вони відрізняються від інших правоохоронних структур (Нова Поліція теж була розпіарена, але вже "здулася" сама собою). Але подивіться правді у вічі - чи їх 10-річне існування призвело до перемоги над корупцією ? Ні. це загальна думка. Чи працювали вони у цій сфері краще, ніж раніше працювали інші правоохоронні органи (СБУ, поліція . . .) ? Не факт, ті теж ловили за руку чиновників на хабарях. Треба порівнювати кількість обвинувальних вироків судів, що набрали законної сили і стали остаточними . . . Але навіть якщо якісь цифри +/- туди-сюди, висновок все одно один - радикально ситуація не була покращена.
То значить проблема була не у формуванні окремого органу і не в його незалежності ?
САП - Дата заснування: https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 22 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015
А у них точкові успіхи, не менше точкових і обломів, а глобально проблема як була, так і далі є.
То що це за робота ?
Не знаєте,чи не хочете знати .?!!!
і щодо незалежності про яку так багато балакають.
"Націона́льне антикорупці́йне бюро́ Украї́ни (НАБУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F корупційних та інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових."
ось тому у них і точкові успіхи.
набу та сап нагнули та згвалтуали, саме з цієї причини!!!
але, це ж не корупція......
Поліція - займається оперативною роботою і кримінальними проступками (дрібні кримінальні правопорушення на кшталт "хтось комусь в морду дав"), слідство по тяжчим злочинам забрати.
СБУ - всіма напрямками спецслужбістської роботи (повернути їм в структуру і Службу зовнішньої розвідки, і Департамент захисту інформації, і Управління державної охорони вищих посадових осіб), але забрати від них слідство.
Все слідство зконцентрувати в одній структурі - не суть важливо, в якій саме, ДБР чи ні, ну наприклад в ДБР - і всіх слідчих з поліції, СБУ, БЕБ, НАБУ перевести туди. Не звільняти, аби не було охоти на відьом і стонів, що "НАБУ пресують", а перевести спочатку в загальну структуру - ну а хто нормально працювати не буде, то вже вибачте - в робочому порядку атестацію і робити оргвисновки.
Прокуратуру - в склад Міністерства юстиції (як в США), міністр - він же Генпрокурор. Забрати у них право ходити в суди по цивільних, господарських, адміністративних справах та справах про адміністративні правопорушення, щоб не тиснули на бізнес - прокурори Міністерства юстиції мають бути виключно юристами держави по кримінальних справах. Всі спеціалізовані прокуратури, включно з САП - в одну контору Мінюста перевести. І сильно персонал прокуратур скоротити. Можливо залишити їх тільки в центрах адміністративних районів чи взагалі на рівні областей. Виступати в суді по кримінальних справах можна і по відеоконференції. А офіси по містах і районах - на приватизацію, гроші в бюджет.
Суди теж спростити - по одному суду в кожному адміністративному районі держави, тобто 136 штук чи скільки їх там, а не 6 сотень і вони мають займатися всіма справами - цивільними, господарськими, адміністративними, кримінальними і про адміністративні правопорушення. А то розплодили - загальні суди окремо, адміністративні окремо, господарські окремо, по інтелектуальній власності - окремо, антикорупційні - окремо, Конституційний - окремо. По одному суду в районі і достатньо (най судді всередині спеціалізуються на тих чи інших типах справ, а не окремі структури ліпити і кожну фінансувати коштом платників податків). Апеляційних судів 5 всього по країні - Західний, Східний, Південний, Північний і Центральний регіони (Львів, Харків, Одеса, Київ і Дніпро відповідно), а не 4 десятки різних апеляцій, як зараз. І зверху один єдиний Верховний Суд, який по всіх справах (цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних і конституційних), а не 5 різних контор (КГС, КЦС, ККС, КАС, КСУ), як зараз.
Населення стало менше на третину чи більше, бо повтікали чи в окупації, а у нас інфраструктура що бюрократична, що правоохоронно-судова, що будь-яка інша - як на 52 мільйони, як у 1991 році, і всю територію. Для чого ? Освітяни зрозуміли цей бред і почали оптимізацію освітніх закладів (злиття, приєднання), бо скоро буде по 1 студенту в кожному університеті інакше. То освітяни - молодці, хоча цей процес важкий, іноді по живому ріжуть, не завжди все правильно вирішують. Але роблять. А решта державних установ чого спить ? Скорочення і оптимізація. Ось шлях і ефективність підняти, і витрати скоротити, і поле для корупції обмежити (менше ртів державних буде, легше контролювати).
Я би так то робив.
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