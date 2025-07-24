Глава МЗС Литви Будріс закликав Україну не триматись за "помилку" з антикорупційними органами

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс прокоментував ситуацію із законопроєктом про ліквідацію незалежності антикорупційних органів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі X.

Міністр наголосив, що Литва вже десятиліттями веде боротьбу з корупцією, і вона ще не закінчена.

"Нам вдалося досягти успіху не в усьому, і для цього є безліч причин. Але урок нашого успіху дуже очевидний: для цієї боротьби потрібні не лише політики, готові до змін, чисті посадовці, прокурори з міцним хребтом, а й незалежні, сильні та спеціалізовані антикорупційні інституції. Це доведено, це одна з конкретних речей, яка дійсно працює, і тому це необхідно", - пояснив Будріс.

Глава МЗС заявив, що Литва бажає друзям в Україні найкращого.

"Саме тому ми закликаємо вас не триматися за цю велику помилку, яка може збити вашу країну зі шляху прогресу. Незалежність антикорупційних органів є надзвичайно важливою. Річ не в деталях та нюансах, а в самому принципі незалежності від політиків, який або є, або його немає", - підсумував він.

Також дивіться: Сум’яни протестували проти закону №12414: поліція заявила, що без дозволу ОВА - заборонено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Також читайте: Макрон і Мерц хочуть провести "активні переговори" із Зеленським про боротьбу з корупцією