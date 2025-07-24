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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Макрон і Мерц хочуть провести "активні переговори" із Зеленським про боротьбу з корупцією

корупція

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон на тлі ухвалення закону № 12414 хочуть обговорити з президентом України Володимиром Зеленським заходи щодо боротьби з корупцією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у Берліні в середу речник німецького уряду Штефан Корнеліус, якого цитує видання Bild.

"Президент Макрон і канцлер Німеччини домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією", – сказав Корнеліус  після тригодинної зустрічі двох лідерів, що відбулася у Німеччині в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову зі Стармером: Обговорили законопроєкт про незалежність НАБУ та САП

За його словами, лідери двох держав наголосили, що в Україні зараз – важливий поворотний момент на шляху до Європейського Союзу.

Мерц і Макрон також тривалий час обговорювали військову ситуацію в Україні та подальшу військову допомогу Києву, додав Корнеліус.

Також читайте: Членство України в ЄС під загрозою через рішення Зеленського щодо НАБУ та САП, - The Times

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

Автор: 

НАБУ (5282) Зеленський Володимир (24834) САП (2339) Макрон Емманюель (1551) Мерц Фрідріх (195)


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Топ коментарі
+11
Тут не переговори потрібні, тут виганяти це зелене кодло потрібно, бажано вперед ногами.
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24.07.2025 13:06 Відповісти
+9
як можна вести переговори з самою корупцією яким і є зелений мерзотник
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24.07.2025 13:07 Відповісти
+8
А зачем оно нужно Зеле ? У него все хорошо ... друзья крадут и дут тихонько в лес.

региональные начальники СБУ покупают квартиры, начальники ТЦК квартиры в Испании
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24.07.2025 13:05 Відповісти
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А зачем оно нужно Зеле ? У него все хорошо ... друзья крадут и дут тихонько в лес.

региональные начальники СБУ покупают квартиры, начальники ТЦК квартиры в Испании
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24.07.2025 13:05 Відповісти
Дєнєх НЕ дадуть.
І всьо......

.
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24.07.2025 13:10 Відповісти
а ще - кишнуть, при першій нагоді

.
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24.07.2025 13:13 Відповісти
Для молодой и перспективной Зе-команды это крах полный. Если перестанут давать деньги то через месяц голодные пенсионеры их просто снесут. Сейчас вся социалка держится только на деньгах партнеров.
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24.07.2025 13:15 Відповісти
70% бюджету - міжнародна допомога.

тільки повний кретин може вийожуватись проти донорів

.
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24.07.2025 13:21 Відповісти
он пенсионерам Е телефон купит, обещал же
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24.07.2025 13:26 Відповісти
Їх Україні не дадуть, а цей кагал в любий момент здрисне, разом з прикормленими прикордонниками.
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24.07.2025 13:29 Відповісти
Тут не переговори потрібні, тут виганяти це зелене кодло потрібно, бажано вперед ногами.
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24.07.2025 13:06 Відповісти
Знову обійми і поцілунки з Макроном, які нічого корисного не принесуть - одна надія на Мерца.
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24.07.2025 13:06 Відповісти
як можна вести переговори з самою корупцією яким і є зелений мерзотник
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24.07.2025 13:07 Відповісти
Наивные лохи,проведите с ним беседу об избавлении его свиты от путинской агентуры и привезите таблеточку для развеивания тумана из головы.
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24.07.2025 13:07 Відповісти
...провести з Свинею зе...перемовини??
клав він на вас
дуже активно
бо для зе дуже
кошерно
красти на крові УКРАЇНЦІВ
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24.07.2025 13:07 Відповісти
слово "активні" підходить тільки Зеленському , а Єрмак нє не буде там брати участь?Бо учора його як активного учасника перемовин в Турції в сесії з Ердоганом активно висвітлювали у ********* , щось там разок милькнув лиш Умєров ( й то його назвали громадянином США) ...
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24.07.2025 13:08 Відповісти
Та то таке - він все одно відбрешеться, хіба перший раз?
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24.07.2025 13:08 Відповісти
ЗЄлєнський має боротись з корупцією?
тут два варіанти:
1. смішний - борьба нанайських мальчіков
2. по-серьозному - самоповіситись

.
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24.07.2025 13:09 Відповісти
Айяяй.. Вова що ти наробив.. Схоже треба тобі чарівного пендаля. І мабуть по голові.
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24.07.2025 13:09 Відповісти
Очевидно, що потицяти Зєлєнского у лайно, яким виявився сумнозвісний закон, стало для європейських лідерів правилом хорошого тону і таеим собі релаксом для зняття напруги. Так великий лвдор перетворився у хлопчика для биття. 😊 Але навіть мені буде не по собі, коли це буде робити якиймь діджей Венс з МАГА. А це буде. І можливо навіть завтра. І тому я не перестаю "дякувати" 73 відсоткам, завдяки яким така ситуація стала можливою.
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24.07.2025 13:12 Відповісти
Увага проводиться спецоперація «Бджоли проти меду» -
корупціонера під прикриттям закликають до боротьби з корупцією!
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24.07.2025 13:16 Відповісти
Це яким треба бути олігофреном шоб на рівному місці накопати собі проблем. І головне - нахєра тобі було те НАБУ?..
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24.07.2025 13:18 Відповісти
Таке відчуття що Макрона і Мерца більше хвилює не війна, щоденні обстріли і окупація української території, а чи буде український державний орган підпорядковуватись другому українському державному органові.
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24.07.2025 13:19 Відповісти
Мерца і Макрона турбує що сказати власному народові навіщо вони викидають мільярди на наскрізь корумповану Україну.
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24.07.2025 13:24 Відповісти
Щоб наскрізь корумпована Україна продовжувала воювати проти стратегічної загрози для Європи, оберігаючи при цьому спокій Німеччини і Франції - думаю, цього достатньо щоб вкидати в неї мільярди.
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24.07.2025 13:26 Відповісти
На карту подивіться і скажіть чи Франції і Великобританії дійсно потрібно турбуватися маючи ядерну зброю що на них нападе россія?)
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24.07.2025 13:30 Відповісти
Так, особливо коли росія може напасти не напряму на Німеччину чи Францію, а, наприклад, на Литву чи Естонію.
Саме тому звідти лунають заяви типу наступної: "Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи"
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24.07.2025 13:34 Відповісти
Так все вірно,Народи цих країн скажуть що потрібно свою Європейську армію краще озброїти до зубів і поставити на кордонах з кацапми а не давати Україні яка ці гроші тупо всі розкрадає..Ви не помітили що за пів року по россії не було неодного більш-меньш серйозного обстрілу ракетами,як ви думаєте чому,де наша ракетна програма,куди діваються гроші?
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24.07.2025 13:40 Відповісти
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24.07.2025 13:20 Відповісти
Має бути ЯКАСЬ криза? На кшталт такої?
2020
https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html Арахамія: я б пішов на те, щоб дати воду до Криму в ...
2 липня 2022
Росія вісім років шукала спосіб, як змусити Україну пустити воду з Дніпра в Крим.
Вже вдень 24 лютого російські війська дістались Херсону і Каховського водосховища та захопили гідротехнічні споруди там. Бетонну дамбу зруйнували, і через пару днів вода пішла по Північнокримському каналу в напрямку півострова.


https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html

https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html

https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html
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24.07.2025 13:34 Відповісти
Странно,ярі прихильники Зеленої влади тут на Цензорі до усрачки розпинаються доказуючи що все вірно бубочка зробив що підписав.Мабуть МЕРЦ ТА МАКРОН ТУПОРИЛІ ЖУВУТЬ В СВОЇХ КОРУМПОВАНИХ ДИКТАТУРАХ І НІЯК НЕ МОЖУТЬ ЗРОЗУМІТИ НАШОГО ПОТУЖНОГО БОРЦУНА З КОРУПЦІЄЮ
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24.07.2025 13:22 Відповісти
Nemogut nemci i francuzi vmesivajetsia dela Ukraini,tem boleje ne ES stranu,no pomoc s ES mozet umensetsia do minimuma ,potomu sto dengi sto dajut na pomoc ujdut ne tam gde nado
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24.07.2025 13:27 Відповісти
Будуть вчити уму - розуму?
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24.07.2025 13:28 Відповісти
Нагадує часи, коли європейці намагалися до тями привести яника щодо асоціації
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24.07.2025 13:29 Відповісти
"Активні переговори» - пояснити за допомогою рук і пару копняків додаткової аргументації, після плавного переходу переходу віЗЕві в партер.
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24.07.2025 13:33 Відповісти
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24.07.2025 13:36 Відповісти
Треба мабуть металеві накладки на взутя Мерца і Макрона для проведеня дійсно "активних перемовин" с зє!
Можна також одягти зє-підора у вовну,і *********** паличками здобути з нього електрику.
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24.07.2025 14:00 Відповісти
Вазеліну з собою не везуть, бо його треба ще заслужити
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24.07.2025 14:08 Відповісти
А ********* палички везуть?
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24.07.2025 14:28 Відповісти
Та ви шо,нема в ЗЕлених баранів ніякої корупції,то наклеп,вони вже її подолали,пардон,очолили!ДУМАЙ-ТЕ!
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24.07.2025 14:23 Відповісти
 
 