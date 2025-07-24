Макрон і Мерц хочуть провести "активні переговори" із Зеленським про боротьбу з корупцією

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон на тлі ухвалення закону № 12414 хочуть обговорити з президентом України Володимиром Зеленським заходи щодо боротьби з корупцією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у Берліні в середу речник німецького уряду Штефан Корнеліус, якого цитує видання Bild.

"Президент Макрон і канцлер Німеччини домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією", – сказав Корнеліус після тригодинної зустрічі двох лідерів, що відбулася у Німеччині в середу.

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За його словами, лідери двох держав наголосили, що в Україні зараз – важливий поворотний момент на шляху до Європейського Союзу.

Мерц і Макрон також тривалий час обговорювали військову ситуацію в Україні та подальшу військову допомогу Києву, додав Корнеліус.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.