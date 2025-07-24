Макрон и Мерц хотят провести "активные переговоры" с Зеленским о борьбе с коррупцией
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне принятия закона № 12414 хотят обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским меры по борьбе с коррупцией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Берлине в среду спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует издание Bild.
"Президент Макрон и канцлер Германии договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", - сказал Корнелиус после трехчасовой встречи двух лидеров, состоявшейся в Германии в среду.
По его словам, лидеры двух государств отметили, что в Украине сейчас - важный поворотный момент на пути в Европейский Союз.
Мерц и Макрон также длительное время обсуждали военную ситуацию в Украине и дальнейшую военную помощь Киеву, добавил Корнелиус.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.
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региональные начальники СБУ покупают квартиры, начальники ТЦК квартиры в Испании
І всьо......
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тільки повний кретин може вийожуватись проти донорів
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клав він на вас
дуже активно
бо для зе дуже
кошерно
красти на крові УКРАЇНЦІВ
тут два варіанти:
1. смішний - борьба нанайських мальчіков
2. по-серьозному - самоповіситись
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корупціонера під прикриттям закликають до боротьби з корупцією!
Саме тому звідти лунають заяви типу наступної: "Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи"
2020
https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html Арахамія: я б пішов на те, щоб дати воду до Криму в ...
2 липня 2022
Росія вісім років шукала спосіб, як змусити Україну пустити воду з Дніпра в Крим.
Вже вдень 24 лютого російські війська дістались Херсону і Каховського водосховища та захопили гідротехнічні споруди там. Бетонну дамбу зруйнували, і через пару днів вода пішла по Північнокримському каналу в напрямку півострова.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html
Можна також одягти зє-підора у вовну,і *********** паличками здобути з нього електрику.