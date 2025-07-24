Макрон и Мерц хотят провести "активные переговоры" с Зеленским о борьбе с коррупцией

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне принятия закона № 12414 хотят обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским меры по борьбе с коррупцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Берлине в среду спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует издание Bild.

"Президент Макрон и канцлер Германии договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", - сказал Корнелиус после трехчасовой встречи двух лидеров, состоявшейся в Германии в среду.

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По его словам, лидеры двух государств отметили, что в Украине сейчас - важный поворотный момент на пути в Европейский Союз.

Мерц и Макрон также длительное время обсуждали военную ситуацию в Украине и дальнейшую военную помощь Киеву, добавил Корнелиус.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.