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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Макрон и Мерц хотят провести "активные переговоры" с Зеленским о борьбе с коррупцией

корупція

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне принятия закона № 12414 хотят обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским меры по борьбе с коррупцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Берлине в среду спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует издание Bild.

"Президент Макрон и канцлер Германии договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", - сказал Корнелиус после трехчасовой встречи двух лидеров, состоявшейся в Германии в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор со Стармером: Обсудили законопроект о независимости НАБУ и САП

По его словам, лидеры двух государств отметили, что в Украине сейчас - важный поворотный момент на пути в Европейский Союз.

Мерц и Макрон также длительное время обсуждали военную ситуацию в Украине и дальнейшую военную помощь Киеву, добавил Корнелиус.

Также читайте: Членство Украины в ЕС под угрозой из-за решения Зеленского по НАБУ и САП, - The Times

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

Автор: 

НАБУ (4400) Зеленский Владимир (21317) САП (2182) Макрон Эмманюэль (1396) Фридрих Мерц (190)


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Топ комментарии
+11
Тут не переговори потрібні, тут виганяти це зелене кодло потрібно, бажано вперед ногами.
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24.07.2025 13:06 Ответить
+9
як можна вести переговори з самою корупцією яким і є зелений мерзотник
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24.07.2025 13:07 Ответить
+8
А зачем оно нужно Зеле ? У него все хорошо ... друзья крадут и дут тихонько в лес.

региональные начальники СБУ покупают квартиры, начальники ТЦК квартиры в Испании
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24.07.2025 13:05 Ответить
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А зачем оно нужно Зеле ? У него все хорошо ... друзья крадут и дут тихонько в лес.

региональные начальники СБУ покупают квартиры, начальники ТЦК квартиры в Испании
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24.07.2025 13:05 Ответить
Дєнєх НЕ дадуть.
І всьо......

.
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24.07.2025 13:10 Ответить
а ще - кишнуть, при першій нагоді

.
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24.07.2025 13:13 Ответить
Для молодой и перспективной Зе-команды это крах полный. Если перестанут давать деньги то через месяц голодные пенсионеры их просто снесут. Сейчас вся социалка держится только на деньгах партнеров.
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24.07.2025 13:15 Ответить
70% бюджету - міжнародна допомога.

тільки повний кретин може вийожуватись проти донорів

.
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24.07.2025 13:21 Ответить
он пенсионерам Е телефон купит, обещал же
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24.07.2025 13:26 Ответить
Їх Україні не дадуть, а цей кагал в любий момент здрисне, разом з прикормленими прикордонниками.
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24.07.2025 13:29 Ответить
Тут не переговори потрібні, тут виганяти це зелене кодло потрібно, бажано вперед ногами.
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24.07.2025 13:06 Ответить
Знову обійми і поцілунки з Макроном, які нічого корисного не принесуть - одна надія на Мерца.
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24.07.2025 13:06 Ответить
як можна вести переговори з самою корупцією яким і є зелений мерзотник
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24.07.2025 13:07 Ответить
Наивные лохи,проведите с ним беседу об избавлении его свиты от путинской агентуры и привезите таблеточку для развеивания тумана из головы.
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24.07.2025 13:07 Ответить
...провести з Свинею зе...перемовини??
клав він на вас
дуже активно
бо для зе дуже
кошерно
красти на крові УКРАЇНЦІВ
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24.07.2025 13:07 Ответить
слово "активні" підходить тільки Зеленському , а Єрмак нє не буде там брати участь?Бо учора його як активного учасника перемовин в Турції в сесії з Ердоганом активно висвітлювали у ********* , щось там разок милькнув лиш Умєров ( й то його назвали громадянином США) ...
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24.07.2025 13:08 Ответить
Та то таке - він все одно відбрешеться, хіба перший раз?
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24.07.2025 13:08 Ответить
ЗЄлєнський має боротись з корупцією?
тут два варіанти:
1. смішний - борьба нанайських мальчіков
2. по-серьозному - самоповіситись

.
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24.07.2025 13:09 Ответить
Айяяй.. Вова що ти наробив.. Схоже треба тобі чарівного пендаля. І мабуть по голові.
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24.07.2025 13:09 Ответить
Очевидно, що потицяти Зєлєнского у лайно, яким виявився сумнозвісний закон, стало для європейських лідерів правилом хорошого тону і таеим собі релаксом для зняття напруги. Так великий лвдор перетворився у хлопчика для биття. 😊 Але навіть мені буде не по собі, коли це буде робити якиймь діджей Венс з МАГА. А це буде. І можливо навіть завтра. І тому я не перестаю "дякувати" 73 відсоткам, завдяки яким така ситуація стала можливою.
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24.07.2025 13:12 Ответить
Увага проводиться спецоперація «Бджоли проти меду» -
корупціонера під прикриттям закликають до боротьби з корупцією!
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24.07.2025 13:16 Ответить
Це яким треба бути олігофреном шоб на рівному місці накопати собі проблем. І головне - нахєра тобі було те НАБУ?..
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24.07.2025 13:18 Ответить
Таке відчуття що Макрона і Мерца більше хвилює не війна, щоденні обстріли і окупація української території, а чи буде український державний орган підпорядковуватись другому українському державному органові.
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24.07.2025 13:19 Ответить
Мерца і Макрона турбує що сказати власному народові навіщо вони викидають мільярди на наскрізь корумповану Україну.
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24.07.2025 13:24 Ответить
Щоб наскрізь корумпована Україна продовжувала воювати проти стратегічної загрози для Європи, оберігаючи при цьому спокій Німеччини і Франції - думаю, цього достатньо щоб вкидати в неї мільярди.
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24.07.2025 13:26 Ответить
На карту подивіться і скажіть чи Франції і Великобританії дійсно потрібно турбуватися маючи ядерну зброю що на них нападе россія?)
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24.07.2025 13:30 Ответить
Так, особливо коли росія може напасти не напряму на Німеччину чи Францію, а, наприклад, на Литву чи Естонію.
Саме тому звідти лунають заяви типу наступної: "Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи"
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24.07.2025 13:34 Ответить
Так все вірно,Народи цих країн скажуть що потрібно свою Європейську армію краще озброїти до зубів і поставити на кордонах з кацапми а не давати Україні яка ці гроші тупо всі розкрадає..Ви не помітили що за пів року по россії не було неодного більш-меньш серйозного обстрілу ракетами,як ви думаєте чому,де наша ракетна програма,куди діваються гроші?
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24.07.2025 13:40 Ответить
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24.07.2025 13:20 Ответить
Має бути ЯКАСЬ криза? На кшталт такої?
2020
https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html Арахамія: я б пішов на те, щоб дати воду до Криму в ...
2 липня 2022
Росія вісім років шукала спосіб, як змусити Україну пустити воду з Дніпра в Крим.
Вже вдень 24 лютого російські війська дістались Херсону і Каховського водосховища та захопили гідротехнічні споруди там. Бетонну дамбу зруйнували, і через пару днів вода пішла по Північнокримському каналу в напрямку півострова.


https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html

https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html

https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html
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24.07.2025 13:34 Ответить
Странно,ярі прихильники Зеленої влади тут на Цензорі до усрачки розпинаються доказуючи що все вірно бубочка зробив що підписав.Мабуть МЕРЦ ТА МАКРОН ТУПОРИЛІ ЖУВУТЬ В СВОЇХ КОРУМПОВАНИХ ДИКТАТУРАХ І НІЯК НЕ МОЖУТЬ ЗРОЗУМІТИ НАШОГО ПОТУЖНОГО БОРЦУНА З КОРУПЦІЄЮ
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24.07.2025 13:22 Ответить
Nemogut nemci i francuzi vmesivajetsia dela Ukraini,tem boleje ne ES stranu,no pomoc s ES mozet umensetsia do minimuma ,potomu sto dengi sto dajut na pomoc ujdut ne tam gde nado
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24.07.2025 13:27 Ответить
Будуть вчити уму - розуму?
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24.07.2025 13:28 Ответить
Нагадує часи, коли європейці намагалися до тями привести яника щодо асоціації
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24.07.2025 13:29 Ответить
"Активні переговори» - пояснити за допомогою рук і пару копняків додаткової аргументації, після плавного переходу переходу віЗЕві в партер.
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24.07.2025 13:33 Ответить
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24.07.2025 13:36 Ответить
Треба мабуть металеві накладки на взутя Мерца і Макрона для проведеня дійсно "активних перемовин" с зє!
Можна також одягти зє-підора у вовну,і *********** паличками здобути з нього електрику.
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24.07.2025 14:00 Ответить
Вазеліну з собою не везуть, бо його треба ще заслужити
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24.07.2025 14:08 Ответить
А ********* палички везуть?
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24.07.2025 14:28 Ответить
Та ви шо,нема в ЗЕлених баранів ніякої корупції,то наклеп,вони вже її подолали,пардон,очолили!ДУМАЙ-ТЕ!
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24.07.2025 14:23 Ответить
 
 