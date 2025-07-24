РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12682 посетителя онлайн
Новости Разговор Стармера и Зеленского Ликвидация независимости НАБУ и САП
1 361 20

Зеленский провел разговор со Стармером: Обсудили законопроект о независимости НАБУ и САП

Зеленский поговорил со Стармером Обсуждали НАБУ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за лидерство Британии в формате "Рамштайн" и новые санкции против России. Москва должна чувствовать цену своей агрессии именно так, как она этого заслуживает. Эта работа будет продолжаться. Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа", - рассказал Зеленский.

Также стороны обсудили дипломатическую работу с партнерами в Европе и Соединенных Штатах для усиления безопасности.

"Проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры. Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества. Договорились быть в контакте по этому вопросу. Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", - подытожил он.

Читайте: Членство Украины в ЕС под угрозой из-за решения Зеленского по НАБУ и САП, - The Times

Автор: 

НАБУ (4400) Великобритания (5069) Зеленский Владимир (21317) Стармер Кир (233)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
З зеленським варто обговорювати лише один документ - указ про його добровільну відставку! Все інше ні до чого доброго не приведе!
показать весь комментарий
24.07.2025 12:36 Ответить
+10
норм обосрался, на ровном месте рейтинг в ноль упал,ждём новую тысячу или удар по крымскому мосту чтоб чуть поднять рейтинг
показать весь комментарий
24.07.2025 12:37 Ответить
+7
Гроші всі покрадені та й ракет трампон не дає. Хіба що запустить гундосика
показать весь комментарий
24.07.2025 12:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З зеленським варто обговорювати лише один документ - указ про його добровільну відставку! Все інше ні до чого доброго не приведе!
показать весь комментарий
24.07.2025 12:36 Ответить
100% это просто страшно - 4 года полномасштабной войны, 6 лет президентства, а он как был тупорылым криворожским быдлом так и остался. Он просто не понимает что происходит.
показать весь комментарий
24.07.2025 12:45 Ответить
норм обосрался, на ровном месте рейтинг в ноль упал,ждём новую тысячу или удар по крымскому мосту чтоб чуть поднять рейтинг
показать весь комментарий
24.07.2025 12:37 Ответить
Гроші всі покрадені та й ракет трампон не дає. Хіба що запустить гундосика
показать весь комментарий
24.07.2025 12:39 Ответить
Наскільки потрібно бути таким недалекоглядним, щоб зуміти підставити не тільки Україну під час війни, а й Західних політиків які допомагають. нашій країні. Одним "розчирком пера" відкинули країну років на 15 назад, і просто "віддмотати" це не вийде - бо як не крути, а осад залишиться.
показать весь комментарий
24.07.2025 12:40 Ответить
Яка далекоглядність у вентилятора, який лише розкидав лайно, яке на нього накидали спочатку постановники 95 кварталу, пізніше - єрмаки?
показать весь комментарий
24.07.2025 13:10 Ответить
У країнах сталої демократії, які століттями не жили під кацапським ігом, важко усвідомити, що наші офіційні антикорупціонери (НАБУ і САП) це ті ж самі корупціонери, тільки вид збоку. Ці структури без жорсткого контролю законно і ефективно діяти не можуть, а також перші 5-7 років потребуватимуть присутності контрольно-ревізійної комісії від Європейського Союзу. Ця умова має бути внесена до тексту майбутнього закону.
показать весь комментарий
24.07.2025 12:40 Ответить
Щось бракує слів. Створити проблему, щоб її вирішувати і бути красунчиком.
показать весь комментарий
24.07.2025 12:44 Ответить
Не бачив великої користі від цих борцунів з корупцією, але якщо так, навіщо було з такими потугами і за такі гроші ліпити ці структури, щоби що? Щоби знову перевірити на лошарість мудрий нарід.
показать весь комментарий
24.07.2025 12:45 Ответить
Ну ты может и не видел. Зато видели ублюдки из высших эшелонов власти - против коррупции в которых были созданы эти органы. Именно поэтому он так грязно все провернули вместе с йулькой и опзж. Боятся мрази.
показать весь комментарий
24.07.2025 12:53 Ответить
... нажаль, совки не можуть критично мислити .
показать весь комментарий
24.07.2025 12:45 Ответить
Головне питання, як новий законопроект зробить ці органи незалежними якщо зміни були в кримінальному кодексі? Тут навіть створення (що ймовірніше всього буде) нових органів для контролю контролюючих не змінить нічого. Всі будуть працювати відповідно до кримінального кодексу.
показать весь комментарий
24.07.2025 12:58 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2025 13:04 Ответить
Повтирав Стармеру
показать весь комментарий
24.07.2025 13:05 Ответить
Зеленський провів розмову зі Стармером,
короткий зміст:

крав
краду й буду красти
а ви всі пішли нафуй
а хто не згоден-на фронт
показать весь комментарий
24.07.2025 13:14 Ответить
Стартер нагадав блазню, що в нього є дача в Італії і що варто подумати перш ніж ухвалювати такі закони?
показать весь комментарий
24.07.2025 13:16 Ответить
Норм йому піздюлєй усі насипали.Але проблема в тому що йому пох
показать весь комментарий
24.07.2025 13:48 Ответить
Вони(ЗЕлені)подолали корупцію,тобто очолили.Поскільки Єрмак не при ділах бо він сірий кардинал,на передньому плані сам Очолист.ДУМАЙ-ТЕ!
показать весь комментарий
24.07.2025 14:31 Ответить
 
 