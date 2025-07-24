Зеленский провел разговор со Стармером: Обсудили законопроект о независимости НАБУ и САП
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил за лидерство Британии в формате "Рамштайн" и новые санкции против России. Москва должна чувствовать цену своей агрессии именно так, как она этого заслуживает. Эта работа будет продолжаться. Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа", - рассказал Зеленский.
Также стороны обсудили дипломатическую работу с партнерами в Европе и Соединенных Штатах для усиления безопасности.
"Проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры. Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества. Договорились быть в контакте по этому вопросу. Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", - подытожил он.
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короткий зміст:
крав
краду й буду красти
а ви всі пішли нафуй
а хто не згоден-на фронт