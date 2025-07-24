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Новини Розмова Стармера та Зеленського Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Зеленський провів розмову зі Стармером: Обговорили законопроєкт про незалежність НАБУ та САП

Зеленський поговорив зі Стармером Обговорювали НАБУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за лідерство Британії у форматі "Рамштайн" і нові санкції проти Росії. Москва має відчувати ціну своєї агресії саме так, як вона на це заслуговує. Ця робота триватиме. Поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими. Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня", - розповів Зеленський.

Також сторони обговорили дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки.

"Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", - підсумував він.

Читайте: Членство України в ЄС під загрозою через рішення Зеленського щодо НАБУ та САП, - The Times

Автор: 

НАБУ (5282) Велика Британія (5713) Зеленський Володимир (24834) Стармер Кір (236)


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Топ коментарі
+13
З зеленським варто обговорювати лише один документ - указ про його добровільну відставку! Все інше ні до чого доброго не приведе!
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24.07.2025 12:36 Відповісти
+10
норм обосрался, на ровном месте рейтинг в ноль упал,ждём новую тысячу или удар по крымскому мосту чтоб чуть поднять рейтинг
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24.07.2025 12:37 Відповісти
+7
Гроші всі покрадені та й ракет трампон не дає. Хіба що запустить гундосика
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24.07.2025 12:39 Відповісти
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З зеленським варто обговорювати лише один документ - указ про його добровільну відставку! Все інше ні до чого доброго не приведе!
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24.07.2025 12:36 Відповісти
100% это просто страшно - 4 года полномасштабной войны, 6 лет президентства, а он как был тупорылым криворожским быдлом так и остался. Он просто не понимает что происходит.
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24.07.2025 12:45 Відповісти
норм обосрался, на ровном месте рейтинг в ноль упал,ждём новую тысячу или удар по крымскому мосту чтоб чуть поднять рейтинг
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24.07.2025 12:37 Відповісти
Гроші всі покрадені та й ракет трампон не дає. Хіба що запустить гундосика
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24.07.2025 12:39 Відповісти
Наскільки потрібно бути таким недалекоглядним, щоб зуміти підставити не тільки Україну під час війни, а й Західних політиків які допомагають. нашій країні. Одним "розчирком пера" відкинули країну років на 15 назад, і просто "віддмотати" це не вийде - бо як не крути, а осад залишиться.
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24.07.2025 12:40 Відповісти
Яка далекоглядність у вентилятора, який лише розкидав лайно, яке на нього накидали спочатку постановники 95 кварталу, пізніше - єрмаки?
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24.07.2025 13:10 Відповісти
У країнах сталої демократії, які століттями не жили під кацапським ігом, важко усвідомити, що наші офіційні антикорупціонери (НАБУ і САП) це ті ж самі корупціонери, тільки вид збоку. Ці структури без жорсткого контролю законно і ефективно діяти не можуть, а також перші 5-7 років потребуватимуть присутності контрольно-ревізійної комісії від Європейського Союзу. Ця умова має бути внесена до тексту майбутнього закону.
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24.07.2025 12:40 Відповісти
Щось бракує слів. Створити проблему, щоб її вирішувати і бути красунчиком.
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24.07.2025 12:44 Відповісти
Не бачив великої користі від цих борцунів з корупцією, але якщо так, навіщо було з такими потугами і за такі гроші ліпити ці структури, щоби що? Щоби знову перевірити на лошарість мудрий нарід.
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24.07.2025 12:45 Відповісти
Ну ты может и не видел. Зато видели ублюдки из высших эшелонов власти - против коррупции в которых были созданы эти органы. Именно поэтому он так грязно все провернули вместе с йулькой и опзж. Боятся мрази.
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24.07.2025 12:53 Відповісти
... нажаль, совки не можуть критично мислити .
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24.07.2025 12:45 Відповісти
Головне питання, як новий законопроект зробить ці органи незалежними якщо зміни були в кримінальному кодексі? Тут навіть створення (що ймовірніше всього буде) нових органів для контролю контролюючих не змінить нічого. Всі будуть працювати відповідно до кримінального кодексу.
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24.07.2025 12:58 Відповісти
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24.07.2025 13:04 Відповісти
Повтирав Стармеру
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24.07.2025 13:05 Відповісти
Зеленський провів розмову зі Стармером,
короткий зміст:

крав
краду й буду красти
а ви всі пішли нафуй
а хто не згоден-на фронт
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24.07.2025 13:14 Відповісти
Стартер нагадав блазню, що в нього є дача в Італії і що варто подумати перш ніж ухвалювати такі закони?
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24.07.2025 13:16 Відповісти
Норм йому піздюлєй усі насипали.Але проблема в тому що йому пох
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24.07.2025 13:48 Відповісти
Вони(ЗЕлені)подолали корупцію,тобто очолили.Поскільки Єрмак не при ділах бо він сірий кардинал,на передньому плані сам Очолист.ДУМАЙ-ТЕ!
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24.07.2025 14:31 Відповісти
 
 