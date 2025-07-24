Зеленський провів розмову зі Стармером: Обговорили законопроєкт про незалежність НАБУ та САП
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Подякував за лідерство Британії у форматі "Рамштайн" і нові санкції проти Росії. Москва має відчувати ціну своєї агресії саме так, як вона на це заслуговує. Ця робота триватиме. Поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими. Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня", - розповів Зеленський.
Також сторони обговорили дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки.
"Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", - підсумував він.
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короткий зміст:
крав
краду й буду красти
а ви всі пішли нафуй
а хто не згоден-на фронт