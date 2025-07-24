У Раді зареєстрували законопроєкт, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13531 "щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення".
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш законопроект 13531 про відміну ліквідації НАБУ та САП на сайті Ради. Офіційно зареєстрований", - зазначив він.
Згідно з даними на сайті ВР, наразі проєкт закону передано на розгляд керівництву.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
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А я простила, я простила
Его опять-пять-пять-пять-пять
О, как намаялась я с тобой
Моя попытка номер пять...
Вип'ємо!
Зробимо!
І знову налльєм !
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пропєтлять по скорому хотів ?
дурилка картонная !
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всі справи по топ менеджерам Зе забрали в набу іх похоронять тепер іх можна повернути взад то шо постраджав імідж України начхати свое шобло зберегли покажали корупціоенерам ми захистим Вас грабуйте
Я так розумію, антикорупційні органи хочуть бути четвертою гілкою влади, незалежною взагалі ні від кого (в Україні)?
Ти не знаєш навіщо створили антикорупційну структуру, тому у тебе виникають питання.
Якщо б ти поцікавився, то дізнався, що створили її для того, щоб прибрати політичний вплив на бородьбу з корупцією. І це була вимога партнерів, щоб підтримувати нас та інтегрувати в розвинені суспільства.
Якщо не хочемо інтегруватися та не потрібна підтримка, тоді можна взагалі ліквідувати.
Доречі, нещодавно побачив відео, де куйло, майже як ти, плачиться, що в Україні є погані набу та сап.
Якщо керівництво країни дефективне, то чомусь законодавство не дає можливості змінити його під час війни.
А вже є банківський.
Треба банківський дивитися, бо його голосуватимуит, а там можуть бути найобки.