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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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У Раді зареєстрували законопроєкт, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП

Відновлення незалежності НАБУ та САП Зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13531 "щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш законопроект 13531 про відміну ліквідації НАБУ та САП на сайті Ради. Офіційно зареєстрований", - зазначив він.

Згідно з даними на сайті ВР, наразі проєкт закону передано на розгляд керівництву.

Читайте: Глава МЗС Литви Будріс закликав Україну не триматись за "помилку" з антикорупційними органами

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Також читайте: Сум’яни протестували проти закону №12414: поліція заявила, що без дозволу ОВА - заборонено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5282) ВР (15135) законопроєкт (3669) САП (2339)


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Топ коментарі
+15
Зебіл усрався. Але він показав що він ворог Україні
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24.07.2025 14:43 Відповісти
+7
Вова, нах..уйя ти то підписав?

пропєтлять по скорому хотів ?
дурилка картонная !

.
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24.07.2025 14:44 Відповісти
+6
Тепер подивимось на зворотню швидкість.
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24.07.2025 14:47 Відповісти
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Все повертається на круги своя?
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24.07.2025 14:42 Відповісти
Ага, как же… этот закон просто не проголосуют. Не для этого земрази опзж и йуля делали этот шахер махер.
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24.07.2025 14:48 Відповісти
"Віа Гра" як у воду дивилася:

А я простила, я простила
Его опять-пять-пять-пять-пять
О, как намаялась я с тобой
Моя попытка номер пять...
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24.07.2025 16:28 Відповісти
Зебіл усрався. Але він показав що він ворог Україні
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24.07.2025 14:43 Відповісти
він це показував все життя що не заважало йому мати підтримку до 96%
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24.07.2025 14:46 Відповісти
Так давайте ж вип'ємо за те, щоб у ЗЄлі була нескінченна діарея поки він сидить на Банковій !

Вип'ємо!
Зробимо!
І знову налльєм !

.
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24.07.2025 14:47 Відповісти
Ну як сказати , приймаючи те бісове скасування , вони у законі просунули статтю про проведення обшуку любих приміщень без судового рішення , просто за бажанням слідчого . Ну а всіх ковбасить від скасування "цноти" НАБУ , яке у своїй діяльності більше смороду наробила аніж результатів . Тепер ось ту "незалежність " повернуть , а до неугодних потихеньку правоохоронці в гості почнуть їздити ((
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24.07.2025 14:49 Відповісти
всі попередні "зелені" рішення.це рішення ворогів України
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24.07.2025 15:11 Відповісти
Є інфо від сбу чи знайшли вони зрадників, які провели диверсію цим законом???
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24.07.2025 14:43 Відповісти
Бужанського перевірили???
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24.07.2025 14:44 Відповісти
Вова, нах..уйя ти то підписав?

пропєтлять по скорому хотів ?
дурилка картонная !

.
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24.07.2025 14:44 Відповісти
ну шо тепер можна взад
всі справи по топ менеджерам Зе забрали в набу іх похоронять тепер іх можна повернути взад то шо постраджав імідж України начхати свое шобло зберегли покажали корупціоенерам ми захистим Вас грабуйте
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24.07.2025 14:45 Відповісти
Сформувати з 263 депутатів дрони камікадзе, юльку тимошенчиху в перші ряди.
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24.07.2025 14:47 Відповісти
Клоун подумав що йому ніхто нічого не зробить але все ще я думаю попереду, рано чи пізно ті оманські домовленості оприлюднять.
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24.07.2025 14:47 Відповісти
Тепер подивимось на зворотню швидкість.
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24.07.2025 14:47 Відповісти
В Україні згідно статті 6 Конституції існує три гілки або інституції влади - законодавча, виконавча і судова, які незалежні одна від одної але кожен орган кожної інституції залежний по вертикалі від вищестоячого.
Я так розумію, антикорупційні органи хочуть бути четвертою гілкою влади, незалежною взагалі ні від кого (в Україні)?
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24.07.2025 14:48 Відповісти
Ні.
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24.07.2025 14:50 Відповісти
Дефіцит розуму, яка з перерахованих тобою гілок є фактично незалежною?
Ти не знаєш навіщо створили антикорупційну структуру, тому у тебе виникають питання.
Якщо б ти поцікавився, то дізнався, що створили її для того, щоб прибрати політичний вплив на бородьбу з корупцією. І це була вимога партнерів, щоб підтримувати нас та інтегрувати в розвинені суспільства.
Якщо не хочемо інтегруватися та не потрібна підтримка, тоді можна взагалі ліквідувати.
Доречі, нещодавно побачив відео, де куйло, майже як ти, плачиться, що в Україні є погані набу та сап.
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24.07.2025 15:01 Відповісти
Це не законотворці,і не парламентарі,це зброд ЗЕлених пологорогих баранів.За пайку вони й маму рідну продадуть,не тільки Україну.На виробництві за брак в роботі робітника наказують,а чому б цих ідіотів не лишити хоча б денної,можна і більше,бо не бідні,і перерахувати на ЗСУ.Також накладання штрафу виноситься як на керівників на Стефанчука і на ЗЕленського.
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24.07.2025 14:59 Відповісти
Дуже гарне зауваження.
Якщо керівництво країни дефективне, то чомусь законодавство не дає можливості змінити його під час війни.
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24.07.2025 15:04 Відповісти
Нащо було приймати закон, щоб за кілька днів його скасовувати..ок, а оргвиводи хтось зробив? Що за депутати такі що сьогодні тиснуть -за, завтра проти на одно й теж..цирк з конями..треба щоб список тих падлів, хто учора тиснув за, а за день -проти висвітлювали офіційно..тай до кортавого питання- нащо підписав, в на утро кажешь -який ганебний закон..ця історія -це сутність теперешної влади в Украйні- всім на все пох, ніхто не за що не відповідає.
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24.07.2025 15:06 Відповісти
щоб нас..ати Україні і українському народу, а також підірвати довіру ,та війсково - фінансову допомогу Україні
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24.07.2025 15:15 Відповісти
эту зеблоту давно пора менять
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24.07.2025 15:11 Відповісти
Бордель на Грушевського отримав нові трюселя - согласовані і рекомендовані!
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24.07.2025 15:13 Відповісти
Я фуєю - і оці фуфелі местечкові керують країною!? І скільки ж сребренеків для них коштує ця територія чорнозему заселена лохами?
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24.07.2025 15:16 Відповісти
там у зейла свій законопроєкт.
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24.07.2025 15:41 Відповісти
А тепер треба вимагати, щоб ці вилупки з Верховної Ради терміново перервати свої "канікули", повернулися до сесійної зали і прибрали за собою своє лайно. І які можуть бути канікули у керівництва держави, яка воює та стікає кров'ю? І треба наголошувати окремо на скасуванні норми КК України про проведення обшуків без дозволу суду.
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24.07.2025 15:42 Відповісти
а шо такої верхня зРада, зєля абасравші?
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24.07.2025 15:47 Відповісти
Це железняківський проект закону.
А вже є банківський.
Треба банківський дивитися, бо його голосуватимуит, а там можуть бути найобки.
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24.07.2025 15:56 Відповісти
Поки Рада повернеться з канікул, ті хто підписав цей злодійський закон встигнуть зробити що хотіли. Для чогось була зроблена ця вистава?! Шукайте де пес порився( Коломойський, Чернишев…)
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24.07.2025 16:38 Відповісти
 
 