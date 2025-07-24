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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Макрон и Кошта пытались отговорить Зеленского подписывать закон о НАБУ и САП, - FT

Макрон и Кошта хотели повлиять на Зеленского относительно закона о НАБУ и САП

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта пытались убедить украинского президента Владимира Зеленского не подписывать закон об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным газеты, Макрон и Кошта звонили Зеленскому 22 июля "в последний момент", пытаясь отговорить его от этого шага.

Послы стран G7 в Киеве на встрече в тот же день с генпрокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком тоже призвали пересмотреть решение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС приветствует подготовку Зеленским нового законопроекта по НАБУ и САП, хочет видеть решение проблем, - заявление

Издание пишет, что дипломатов продержали в закрытой комнате без телефонов более двух часов - один из них назвал это попыткой "заткнуть им рот" и не дать проинформировать свои правительства о стремительном развитии событий в Киеве.

Кроме того, нардеп из "Слуги народа" анонимно рассказал журналистам, как законодателей собирали на голосование за законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП.

По его словам, Офис президента приказал нардепам срочно вернуться в столицу на внеочередное заседание 22 июля. Депутатам из "Слуги народа" сообщили, что "шеф" внимательно следит за ними и фиксирует любое проявление сопротивления.

Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроект, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис призвал Украину не держаться за "ошибку" с антикоррупционными органами

НАБУ (4400) Зеленский Владимир (21317) САП (2182) Макрон Эмманюэль (1396) Антониу Кошта (60)


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Топ комментарии
+12
Ого. Зеленський щось зовсім в неадекваті. Для цього має бути вагома причина: щось набу нарило таке що Зе просто в істериці бʼється щоб не дати цьому вийти назовні. Прямо як Трамп через списки ********.
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24.07.2025 17:18 Ответить
+9
дипломатів протримали у закритій кімнаті без телефонів понад дві години - один з них назвав це спробою "заткнути їм рота" і не дати проінформувати свої уряди про стрімкий розвиток подій у Києві. Джерело:

ЗЄлупа ж у курсі, що напад на послів є актом міжнародної агресії?
За таке від деяких країн можна і дірку у тупій макітрі отримати.

Малюку окремий великий привіт. Він тепер співучасник злочину.
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24.07.2025 17:12 Ответить
+8
Бо варто називати речі своїми іменами, а не демонструвати повагу до нікчеми. Вони ж прекрасно знають справжню ціну зеленського і його «команди»!
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24.07.2025 17:14 Ответить
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Спасіба Зєлєчькє за ета...
Ухвалення законопроєкту №12414, який ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), може серйозно вплинути на отримання Україною макрофінансової допомоги та євроінтеграцію. Брак коштів на наступний рік може становити 23 млрд доларів. Про це йдеться в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153656430142398&set=a.488896899951691&type=3&ref=embed_post дописі «Ціни держави» - просвітницького проєкту аналітичного центру «CASE Україна»
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24.07.2025 17:09 Ответить
Кто такие Макрон и Кошта по сравнению с агентом Козырем,хозяин у фигуранта один единственный.
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24.07.2025 17:09 Ответить
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24.07.2025 17:11 Ответить
В ростов он скоро полетит
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24.07.2025 17:38 Ответить
Мабуть Ермак перевапжив цих двох.
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24.07.2025 17:11 Ответить
дипломатів протримали у закритій кімнаті без телефонів понад дві години - один з них назвав це спробою "заткнути їм рота" і не дати проінформувати свої уряди про стрімкий розвиток подій у Києві. Джерело:

ЗЄлупа ж у курсі, що напад на послів є актом міжнародної агресії?
За таке від деяких країн можна і дірку у тупій макітрі отримати.

Малюку окремий великий привіт. Він тепер співучасник злочину.
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24.07.2025 17:12 Ответить
Бо варто називати речі своїми іменами, а не демонструвати повагу до нікчеми. Вони ж прекрасно знають справжню ціну зеленського і його «команди»!
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24.07.2025 17:14 Ответить
Ого. Зеленський щось зовсім в неадекваті. Для цього має бути вагома причина: щось набу нарило таке що Зе просто в істериці бʼється щоб не дати цьому вийти назовні. Прямо як Трамп через списки ********.
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24.07.2025 17:18 Ответить
Зєля Найвеличніша сказала "люміній" - значит люміній..
дебіли, оні - народ увЄрєнний і нєпокобЄлімий.. дай їм тільки владу і вони себе покажуть..
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24.07.2025 17:20 Ответить
Так,він не ЛОХ . Він упертий ішак та
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24.07.2025 17:27 Ответить
шеф - це "козир" чи "буратіно"?
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24.07.2025 17:35 Ответить
тому що Оманська Гнида - це тупа Буратіно в руках дєрьмака
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24.07.2025 17:38 Ответить
Якщо кума арештують і він почне говорити, то такі міжнародні скандали будуть виглядати, як весняні квіточки
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24.07.2025 17:39 Ответить
Ребята, девушки, вот линк на удаление Срутина и его гопоты, петиция подпишите. Не беспокойтесь она не международный и англо адресована. Тем кто Будапештский должны исполнять. https://chng.it/wFHGKFqb9k
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24.07.2025 17:41 Ответить
Тобто, за бажанням, Зеленському можна тепер припаяти кіднеппінг - один з найважчих злочинів.

Що там кажете ***** дітей краде та утримує силоміць? Міжнародний ордер на арешт вже є.
А Зеленський краде та утримує силою послів G7.

Хоча, якщо добре пошукати у маєтках Зеленського та Єрмака, то може і мертві тіла згвалтованих дітей знайдуться.
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24.07.2025 17:46 Ответить
Чого такий кіпіш?! Зеля ж сказав, що це для загального блага, бо незалежність НАБУ = російській влив, зараз він зробив іх підконтрольними, підконтрольному генпрокурору і все, тепер ніякого російського впливу немає! А хто невдоволен той звісно російській агент.
І взагалі, я впевнений, що воно зараз буде викручуватися і скаже, що це реформа НАБУ давно назріла і таке перевпорядкування НАБУ це просто початок і вже готовиться МЕГА-реформа, де буде все по іншому і усім це понравится (окрім російських агентів звісно)
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24.07.2025 17:51 Ответить
Я -російський агент, бо я невдоволений ? На мене санкції чи обшук СБУ треба надіслати ? Бо я, курва, ненавиджу оцих двох різнояйцевих "близнюків" в ОП. Ти ба які ! Вирішили захопити ВТИХАРЯ повну владу в Україні !!!
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24.07.2025 18:13 Ответить
 
 