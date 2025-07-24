Макрон и Кошта пытались отговорить Зеленского подписывать закон о НАБУ и САП, - FT

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта пытались убедить украинского президента Владимира Зеленского не подписывать закон об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным газеты, Макрон и Кошта звонили Зеленскому 22 июля "в последний момент", пытаясь отговорить его от этого шага.

Послы стран G7 в Киеве на встрече в тот же день с генпрокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком тоже призвали пересмотреть решение.

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Издание пишет, что дипломатов продержали в закрытой комнате без телефонов более двух часов - один из них назвал это попыткой "заткнуть им рот" и не дать проинформировать свои правительства о стремительном развитии событий в Киеве.

Кроме того, нардеп из "Слуги народа" анонимно рассказал журналистам, как законодателей собирали на голосование за законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП.

По его словам, Офис президента приказал нардепам срочно вернуться в столицу на внеочередное заседание 22 июля. Депутатам из "Слуги народа" сообщили, что "шеф" внимательно следит за ними и фиксирует любое проявление сопротивления.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

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