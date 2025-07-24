Макрон и Кошта пытались отговорить Зеленского подписывать закон о НАБУ и САП, - FT
Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта пытались убедить украинского президента Владимира Зеленского не подписывать закон об ограничении полномочий НАБУ и САП.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
По данным газеты, Макрон и Кошта звонили Зеленскому 22 июля "в последний момент", пытаясь отговорить его от этого шага.
Послы стран G7 в Киеве на встрече в тот же день с генпрокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком тоже призвали пересмотреть решение.
Издание пишет, что дипломатов продержали в закрытой комнате без телефонов более двух часов - один из них назвал это попыткой "заткнуть им рот" и не дать проинформировать свои правительства о стремительном развитии событий в Киеве.
Кроме того, нардеп из "Слуги народа" анонимно рассказал журналистам, как законодателей собирали на голосование за законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП.
По его словам, Офис президента приказал нардепам срочно вернуться в столицу на внеочередное заседание 22 июля. Депутатам из "Слуги народа" сообщили, что "шеф" внимательно следит за ними и фиксирует любое проявление сопротивления.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
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Ухвалення законопроєкту №12414, який ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), може серйозно вплинути на отримання Україною макрофінансової допомоги та євроінтеграцію. Брак коштів на наступний рік може становити 23 млрд доларів. Про це йдеться в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153656430142398&set=a.488896899951691&type=3&ref=embed_post дописі «Ціни держави» - просвітницького проєкту аналітичного центру «CASE Україна»
ЗЄлупа ж у курсі, що напад на послів є актом міжнародної агресії?
За таке від деяких країн можна і дірку у тупій макітрі отримати.
Малюку окремий великий привіт. Він тепер співучасник злочину.
дебіли, оні - народ увЄрєнний і нєпокобЄлімий.. дай їм тільки владу і вони себе покажуть..
Що там кажете ***** дітей краде та утримує силоміць? Міжнародний ордер на арешт вже є.
А Зеленський краде та утримує силою послів G7.
Хоча, якщо добре пошукати у маєтках Зеленського та Єрмака, то може і мертві тіла згвалтованих дітей знайдуться.
І взагалі, я впевнений, що воно зараз буде викручуватися і скаже, що це реформа НАБУ давно назріла і таке перевпорядкування НАБУ це просто початок і вже готовиться МЕГА-реформа, де буде все по іншому і усім це понравится (окрім російських агентів звісно)