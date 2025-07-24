Макрон та Кошта намагалися відмовити Зеленського підписувати закон про НАБУ і САП, - FT

Президент Франції Емманюель Макрон та очільник Європейської ради Антоніу Кошта намагалися переконати українського президента Володимира Зеленського не підписувати закон про обмеження повноважень НАБУ і САП.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними газети, Макрон та Кошта телефонували Зеленському 22 липня "в останній момент", намагаючись відмовити його від цього кроку.

Посли країн G7 у Києві на зустрічі того ж дня з генпрокурором Русланом Кравченком і головою СБУ Василем Малюком теж закликали переглянути рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту щодо НАБУ та САП, хоче бачити вирішення проблем, - заява

Видання пише, що дипломатів протримали у закритій кімнаті без телефонів понад дві години — один з них назвав це спробою "заткнути їм рота" і не дати проінформувати свої уряди про стрімкий розвиток подій у Києві.

Крім того, нардеп зі "Слуги народу" анонімно розповів журналістам, як законодавців збирали на голосування за законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП.

За його словами, Офіс президента наказав нардепам терміново повернутися до столиці на позачергове засідання 22 липня. Депутатам зі "Слуги народу" повідомили, що "шеф" уважно стежить за ними та фіксує будь-який прояв опору.

Читайте також: У Раді зареєстрували законопроєкт, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс закликав Україну не триматись за "помилку" з антикорупційними органами