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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Макрон та Кошта намагалися відмовити Зеленського підписувати закон про НАБУ і САП, - FT

Макрон і Кошта хотіли вплинути на Зеленського щодо закону про НАБУ і САП

Президент Франції Емманюель Макрон та очільник Європейської ради Антоніу Кошта намагалися переконати українського президента Володимира Зеленського не підписувати закон про обмеження повноважень НАБУ і САП.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними газети, Макрон та Кошта телефонували Зеленському 22 липня "в останній момент", намагаючись відмовити його від цього кроку.

Посли країн G7 у Києві на зустрічі того ж дня з генпрокурором Русланом Кравченком і головою СБУ Василем Малюком теж закликали переглянути рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту щодо НАБУ та САП, хоче бачити вирішення проблем, - заява

Видання пише, що дипломатів протримали у закритій кімнаті без телефонів понад дві години — один з них назвав це спробою "заткнути їм рота" і не дати проінформувати свої уряди про стрімкий розвиток подій у Києві.

Крім того, нардеп зі "Слуги народу" анонімно розповів журналістам, як законодавців збирали на голосування за законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП.

За його словами, Офіс президента наказав нардепам терміново повернутися до столиці на позачергове засідання 22 липня. Депутатам зі "Слуги народу" повідомили, що "шеф" уважно стежить за ними та фіксує будь-який прояв опору.

Читайте також: У Раді зареєстрували законопроєкт, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс закликав Україну не триматись за "помилку" з антикорупційними органами

Автор: 

НАБУ (5282) Зеленський Володимир (24834) САП (2372) Макрон Емманюель (1551) Кошта Антоніу (59)


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Топ коментарі
+14
Ого. Зеленський щось зовсім в неадекваті. Для цього має бути вагома причина: щось набу нарило таке що Зе просто в істериці бʼється щоб не дати цьому вийти назовні. Прямо як Трамп через списки ********.
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24.07.2025 17:18 Відповісти
+11
дипломатів протримали у закритій кімнаті без телефонів понад дві години - один з них назвав це спробою "заткнути їм рота" і не дати проінформувати свої уряди про стрімкий розвиток подій у Києві. Джерело:

ЗЄлупа ж у курсі, що напад на послів є актом міжнародної агресії?
За таке від деяких країн можна і дірку у тупій макітрі отримати.

Малюку окремий великий привіт. Він тепер співучасник злочину.
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24.07.2025 17:12 Відповісти
+10
Бо варто називати речі своїми іменами, а не демонструвати повагу до нікчеми. Вони ж прекрасно знають справжню ціну зеленського і його «команди»!
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24.07.2025 17:14 Відповісти
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Спасіба Зєлєчькє за ета...
Ухвалення законопроєкту №12414, який ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), може серйозно вплинути на отримання Україною макрофінансової допомоги та євроінтеграцію. Брак коштів на наступний рік може становити 23 млрд доларів. Про це йдеться в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153656430142398&set=a.488896899951691&type=3&ref=embed_post дописі «Ціни держави» - просвітницького проєкту аналітичного центру «CASE Україна»
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24.07.2025 17:09 Відповісти
Кто такие Макрон и Кошта по сравнению с агентом Козырем,хозяин у фигуранта один единственный.
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24.07.2025 17:09 Відповісти
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24.07.2025 17:11 Відповісти
В ростов он скоро полетит
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24.07.2025 17:38 Відповісти
Мабуть Ермак перевапжив цих двох.
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24.07.2025 17:11 Відповісти
дипломатів протримали у закритій кімнаті без телефонів понад дві години - один з них назвав це спробою "заткнути їм рота" і не дати проінформувати свої уряди про стрімкий розвиток подій у Києві. Джерело:

ЗЄлупа ж у курсі, що напад на послів є актом міжнародної агресії?
За таке від деяких країн можна і дірку у тупій макітрі отримати.

Малюку окремий великий привіт. Він тепер співучасник злочину.
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24.07.2025 17:12 Відповісти
Бо варто називати речі своїми іменами, а не демонструвати повагу до нікчеми. Вони ж прекрасно знають справжню ціну зеленського і його «команди»!
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24.07.2025 17:14 Відповісти
Ого. Зеленський щось зовсім в неадекваті. Для цього має бути вагома причина: щось набу нарило таке що Зе просто в істериці бʼється щоб не дати цьому вийти назовні. Прямо як Трамп через списки ********.
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24.07.2025 17:18 Відповісти
Зєля Найвеличніша сказала "люміній" - значит люміній..
дебіли, оні - народ увЄрєнний і нєпокобЄлімий.. дай їм тільки владу і вони себе покажуть..
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24.07.2025 17:20 Відповісти
Так,він не ЛОХ . Він упертий ішак та
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24.07.2025 17:27 Відповісти
шеф - це "козир" чи "буратіно"?
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24.07.2025 17:35 Відповісти
тому що Оманська Гнида - це тупа Буратіно в руках дєрьмака
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24.07.2025 17:38 Відповісти
Якщо кума арештують і він почне говорити, то такі міжнародні скандали будуть виглядати, як весняні квіточки
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24.07.2025 17:39 Відповісти
Ребята, девушки, вот линк на удаление Срутина и его гопоты, петиция подпишите. Не беспокойтесь она не международный и англо адресована. Тем кто Будапештский должны исполнять. https://chng.it/wFHGKFqb9k
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24.07.2025 17:41 Відповісти
Тобто, за бажанням, Зеленському можна тепер припаяти кіднеппінг - один з найважчих злочинів.

Що там кажете ***** дітей краде та утримує силоміць? Міжнародний ордер на арешт вже є.
А Зеленський краде та утримує силою послів G7.

Хоча, якщо добре пошукати у маєтках Зеленського та Єрмака, то може і мертві тіла згвалтованих дітей знайдуться.
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24.07.2025 17:46 Відповісти
Чого такий кіпіш?! Зеля ж сказав, що це для загального блага, бо незалежність НАБУ = російській влив, зараз він зробив іх підконтрольними, підконтрольному генпрокурору і все, тепер ніякого російського впливу немає! А хто невдоволен той звісно російській агент.
І взагалі, я впевнений, що воно зараз буде викручуватися і скаже, що це реформа НАБУ давно назріла і таке перевпорядкування НАБУ це просто початок і вже готовиться МЕГА-реформа, де буде все по іншому і усім це понравится (окрім російських агентів звісно)
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24.07.2025 17:51 Відповісти
Я -російський агент, бо я невдоволений ? На мене санкції чи обшук СБУ треба надіслати ? Бо я, курва, ненавиджу оцих двох різнояйцевих "близнюків" в ОП. Ти ба які ! Вирішили захопити ВТИХАРЯ повну владу в Україні !!!
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24.07.2025 18:13 Відповісти
 
 