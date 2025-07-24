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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту щодо НАБУ та САП, хоче бачити вирішення проблем, - заява

Новий закон про НАБУ і САП: Єврокомісія привітала рішення України

Європейська комісія вітає дії українського керівництва щодо виправлення ситуації з обмеженням незалежності НАБУ і САП та створення нового законопроєкту про антикорупційні органи. 

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє під час спілкування з журналістами 24 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Важливим є те повідомлення, яке дійсно було прийнято, повідомлення, в якому ми висловили нашу стурбованість, наші побоювання щодо кроків, які були зроблені тим часом. Дійсно, ми розуміємо, що українська влада обрала новий підхід, щоб запропонувати новий план дій або закон (що регулює діяльність НАБУ та САП – ред.)", - зазначили у Єврокомісії.

У Єврокомісії також привітали той факт, що український уряд вживає заходів, і не лишає ситуацію з законом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстрували законопроєкт, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП

Єврокомісія перебуває в контакті з українською владою, щоб переконатися, що її занепокоєння щодо боротьби з корупцією будуть враховані.

"Ми працюємо з Україною, щоб переконатися, що наші занепокоєння, які були чітко пояснені вчора та позавчора, дійсно враховані. Ми очікуємо, що всі країни-кандидати, включаючи Україну, будуть повністю дотримуватися цих стандартів", - додав речник. 

Зазначимо, 24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс закликав Україну не триматись за "помилку" з антикорупційними органами

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Також читайте: Макрон і Мерц хочуть провести "активні переговори" із Зеленським про боротьбу з корупцією

Автор: 

НАБУ (5282) Єврокомісія (2219) законопроєкт (3669) корупція (4740) САП (2339)


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Топ коментарі
+5
нема там що вітати.
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24.07.2025 15:12 Відповісти
+5
Да Вова не влезло. Обосрался по полной. ВР проявилась по ПОЛНОЙ. Всех контроцептивов страна увидела .
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24.07.2025 15:18 Відповісти
+4
а знаєте, що приємне?
як витончено, не поспішаючи, з натхненням буржуї відкручують яєчко зе!гундосу.
зе!поц в паніці істерить, трахає литвина, що б той терміново генерував тексти.

от, із останнього:
Щойно погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів.

кому це цікаво зе!скоморох. шойло про голобородька підійшло до кінця. і тобі кінець.
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24.07.2025 15:19 Відповісти
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нема там що вітати.
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24.07.2025 15:12 Відповісти
ню-ню-ню абідєлі у Трампа - сам король Англії пригрів Нетряпкуякусь , вирішив своїм НАЙВЕЛИЧНІШИМ ПІДПИСОМ накрити струмки затікання бабла на офшорні сундуки найкращих найПРиближеніших менеджерів Єрмакобанату. Усі Пратнери сопельки втирають , та вчать - ну-ну-ну дититинко так не можна ...То ж наші грошики ( то було колись 80 % бюджету України Байден від свого відстьогував ) А тепер ми 70%, й ще треба не привести нацистів до влади на найближчих виборах ...
Блювотна зелена мародерія!!!
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24.07.2025 16:01 Відповісти
Наступна десята стаття про Ларьочника від найвідоміших ЗМІ найвпливовіших у світі підтримки України пишуть про обарзєлого Ларьочника - а він в цей час голова переговорчої команди Києва з цапанатом ... Екскортш своїх ПРистроїв на великі посади , а зараз власний секретар РАДБЕЗУ на повідку...
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24.07.2025 16:04 Відповісти
Особисто Ердоган фотосесійку Єрмаку забезпечив- скобеєва показувала парне фото і в фас і в профіль, й ручкопотисакннячко ...
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24.07.2025 16:08 Відповісти
Тобто відосику не вірять - хочуть власне проект почитати. 😁
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24.07.2025 15:18 Відповісти
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24.07.2025 15:33 Відповісти
рожеві окуляри вам не тиснуть? ні?
ну-ну, ще будете ржати, сльозами...
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24.07.2025 15:18 Відповісти
Да Вова не влезло. Обосрался по полной. ВР проявилась по ПОЛНОЙ. Всех контроцептивов страна увидела .
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24.07.2025 15:18 Відповісти
Буде імітація з обіцянками самому проконтролювати, що САП та НАБУ ніхто чіпати не буде. І не сумнівайтесь, справи проти топ чиновників Зелі будуть знищені.
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24.07.2025 15:19 Відповісти
а знаєте, що приємне?
як витончено, не поспішаючи, з натхненням буржуї відкручують яєчко зе!гундосу.
зе!поц в паніці істерить, трахає литвина, що б той терміново генерував тексти.

от, із останнього:
Щойно погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів.

кому це цікаво зе!скоморох. шойло про голобородька підійшло до кінця. і тобі кінець.
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24.07.2025 15:19 Відповісти
Ну Баба Юля потеряла чуйку! Так старушку развели! Постарела старая ****!
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24.07.2025 15:21 Відповісти
ТОТАЛЬНИЙ ЗЕобсерун.
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24.07.2025 15:21 Відповісти
,,Талановитий " наш вождь ,щоденно клепає законопроекти.
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24.07.2025 15:22 Відповісти
Зеленський+стефанчуки із шоблою у ВРУ та групою незрозумілих осіб з Будинку Уряду, наплювали за 6 годин, в ТУРБОРЕЖИМІ, Українцям у тарілку з борщем, на догоду ******, а тепер вони, почали єлозить своїми задами перед Західними Партнерами!!?? Бо аналТАБУ???
Це, черговий епізод порушення Законів України та усіляких Регламентів КМУ і ВРУ, привладною сворою, за запропоновані з опу, грошові подачки!! Зрада України, як вона і є, з 2019 року?
Так, і Харківські Угоди, литвин з азіровим, пропихали в Україні!!
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24.07.2025 15:23 Відповісти
Невже можна вірити цьому проросійському клоуну ? його мета одна заспокоїти народ ,а потім все забудется ,адже він так поспішав підписати його ,взагалі закони не підписуются ним місяцями інколи більше року ,а тут чому такий поспіх.
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24.07.2025 15:26 Відповісти
Коли він відкриває рота - він бреше. Ця ситуація з законом не буде винятком. Навіщо їм тоді Татаров? Чеченців в Києві вбивати?
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24.07.2025 15:58 Відповісти
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24.07.2025 15:28 Відповісти
Можливо ЄС скаже що в Україні у керма країною стоять ІДІОТИ в кубі.Це ж треба так обісратись в черговий ,думаю не останній,раз.Були якісь право установчі закони по САП і НАБУ.Якийсь баран чи група баранів захотіли змінити під себе,а потім зрозуміли що і їх може чекати умовний Ростов,давай намалюєм Закон який відміняє той Закон,що відмінив Закон.Ви розумієте хто керує державою-ОСТОЛОПИ! Це м'яко кажучи.ДУМАЙ-ТЕ!
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24.07.2025 15:37 Відповісти
криворагульного гопника поставили на місце, шкода що не обфаршмачили цього покидька публічно
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24.07.2025 15:51 Відповісти
ЄС вітає що, те що їх вчергове зелені чмирі наїбуть?
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24.07.2025 15:53 Відповісти
А завтра ще й Мєрц з Макроном приїдуть, будуть вову "виховувати", баз вазеліну
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24.07.2025 15:58 Відповісти
ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту Джерело: https://censor.net/ua/n3565067

Вітаємо, Зелебобику, ти балбес!
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24.07.2025 16:12 Відповісти
В мене запитання - а як тепер себе відчуває Малюк , мовчу вже про свого в доску генпрокурора, почитайте його біографію , професінаольно виріс у Севастополі ( там раптом цапи не вербували?) А потім у Київській держадміністрації Кличку нєрви дєлал. ********* навітть Кличка показала на мітингу у Києві - інтерв"ю зарубіжним ЗМІ роздавав .
А рейтинг собі вовка оооооох підняяяяв!!!
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24.07.2025 16:15 Відповісти
хто готував правки до закону 12414? Зе підписав, а хто готував?
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24.07.2025 16:23 Відповісти
 
 