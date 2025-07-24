ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту щодо НАБУ та САП, хоче бачити вирішення проблем, - заява

Європейська комісія вітає дії українського керівництва щодо виправлення ситуації з обмеженням незалежності НАБУ і САП та створення нового законопроєкту про антикорупційні органи.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє під час спілкування з журналістами 24 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Важливим є те повідомлення, яке дійсно було прийнято, повідомлення, в якому ми висловили нашу стурбованість, наші побоювання щодо кроків, які були зроблені тим часом. Дійсно, ми розуміємо, що українська влада обрала новий підхід, щоб запропонувати новий план дій або закон (що регулює діяльність НАБУ та САП – ред.)", - зазначили у Єврокомісії.

У Єврокомісії також привітали той факт, що український уряд вживає заходів, і не лишає ситуацію з законом.

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Єврокомісія перебуває в контакті з українською владою, щоб переконатися, що її занепокоєння щодо боротьби з корупцією будуть враховані.

"Ми працюємо з Україною, щоб переконатися, що наші занепокоєння, які були чітко пояснені вчора та позавчора, дійсно враховані. Ми очікуємо, що всі країни-кандидати, включаючи Україну, будуть повністю дотримуватися цих стандартів", - додав речник.

Зазначимо, 24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

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