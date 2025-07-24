РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12120 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
1 503 30

ЕС приветствует подготовку Зеленским нового законопроекта о НАБУ и САП, хочет видеть решение проблем, - заявление

Новый закон о НАБУ и САП: Еврокомиссия приветствовала решение Украины

Европейская комиссия приветствует действия украинского руководства по исправлению ситуации с ограничением независимости НАБУ и САП и создание нового законопроекта об антикоррупционных органах.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время общения с журналистами 24 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Важным является то сообщение, которое действительно было принято, сообщение, в котором мы выразили нашу обеспокоенность, наши опасения относительно шагов, которые были сделаны тем временем. Действительно, мы понимаем, что украинская власть выбрала новый подход, чтобы предложить новый план действий или закон (регулирующий деятельность НАБУ и САП - ред.)", - отметили в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии также приветствовали тот факт, что украинское правительство принимает меры, и не оставляет ситуацию с законом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали законопроект, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП

Еврокомиссия находится в контакте с украинскими властями, чтобы убедиться, что ее беспокойство по борьбе с коррупцией будут учтены.

"Мы работаем с Украиной, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко объяснены вчера и позавчера, действительно учтены. Мы ожидаем, что все страны-кандидаты, включая Украину, будут полностью придерживаться этих стандартов", - добавил спикер.

Отметим, 24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис призвал Украину не держаться за "ошибку" с антикоррупционными органами

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Также читайте: Макрон и Мерц хотят провести "активные переговоры" с Зеленским о борьбе с коррупцией

Автор: 

НАБУ (4400) Еврокомиссия (1493) законопроект (3257) коррупция (8594) САП (2182)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
нема там що вітати.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:12 Ответить
+5
Да Вова не влезло. Обосрался по полной. ВР проявилась по ПОЛНОЙ. Всех контроцептивов страна увидела .
показать весь комментарий
24.07.2025 15:18 Ответить
+5
Ну Баба Юля потеряла чуйку! Так старушку развели! Постарела старая ****!
показать весь комментарий
24.07.2025 15:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нема там що вітати.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:12 Ответить
ню-ню-ню абідєлі у Трампа - сам король Англії пригрів Нетряпкуякусь , вирішив своїм НАЙВЕЛИЧНІШИМ ПІДПИСОМ накрити струмки затікання бабла на офшорні сундуки найкращих найПРиближеніших менеджерів Єрмакобанату. Усі Пратнери сопельки втирають , та вчать - ну-ну-ну дититинко так не можна ...То ж наші грошики ( то було колись 80 % бюджету України Байден від свого відстьогував ) А тепер ми 70%, й ще треба не привести нацистів до влади на найближчих виборах ...
Блювотна зелена мародерія!!!
показать весь комментарий
24.07.2025 16:01 Ответить
Наступна десята стаття про Ларьочника від найвідоміших ЗМІ найвпливовіших у світі підтримки України пишуть про обарзєлого Ларьочника - а він в цей час голова переговорчої команди Києва з цапанатом ... Екскортш своїх ПРистроїв на великі посади , а зараз власний секретар РАДБЕЗУ на повідку...
показать весь комментарий
24.07.2025 16:04 Ответить
Особисто Ердоган фотосесійку Єрмаку забезпечив- скобеєва показувала парне фото і в фас і в профіль, й ручкопотисакннячко ...
показать весь комментарий
24.07.2025 16:08 Ответить
Тобто відосику не вірять - хочуть власне проект почитати. 😁
показать весь комментарий
24.07.2025 15:18 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2025 15:33 Ответить
А де ви витягли оце уйоб...ще?
показать весь комментарий
24.07.2025 17:04 Ответить
рожеві окуляри вам не тиснуть? ні?
ну-ну, ще будете ржати, сльозами...
показать весь комментарий
24.07.2025 15:18 Ответить
Да Вова не влезло. Обосрался по полной. ВР проявилась по ПОЛНОЙ. Всех контроцептивов страна увидела .
показать весь комментарий
24.07.2025 15:18 Ответить
Буде імітація з обіцянками самому проконтролювати, що САП та НАБУ ніхто чіпати не буде. І не сумнівайтесь, справи проти топ чиновників Зелі будуть знищені.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:19 Ответить
а знаєте, що приємне?
як витончено, не поспішаючи, з натхненням буржуї відкручують яєчко зе!гундосу.
зе!поц в паніці істерить, трахає литвина, що б той терміново генерував тексти.

от, із останнього:
Щойно погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів.

кому це цікаво зе!скоморох. шойло про голобородька підійшло до кінця. і тобі кінець.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:19 Ответить
Ну Баба Юля потеряла чуйку! Так старушку развели! Постарела старая ****!
показать весь комментарий
24.07.2025 15:21 Ответить
От по "постарела старая ****" можна тільки за те поставити вподобайку...
показать весь комментарий
24.07.2025 17:06 Ответить
ТОТАЛЬНИЙ ЗЕобсерун.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:21 Ответить
,,Талановитий " наш вождь ,щоденно клепає законопроекти.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:22 Ответить
Зеленський+стефанчуки із шоблою у ВРУ та групою незрозумілих осіб з Будинку Уряду, наплювали за 6 годин, в ТУРБОРЕЖИМІ, Українцям у тарілку з борщем, на догоду ******, а тепер вони, почали єлозить своїми задами перед Західними Партнерами!!?? Бо аналТАБУ???
Це, черговий епізод порушення Законів України та усіляких Регламентів КМУ і ВРУ, привладною сворою, за запропоновані з опу, грошові подачки!! Зрада України, як вона і є, з 2019 року?
Так, і Харківські Угоди, литвин з азіровим, пропихали в Україні!!
показать весь комментарий
24.07.2025 15:23 Ответить
Невже можна вірити цьому проросійському клоуну ? його мета одна заспокоїти народ ,а потім все забудется ,адже він так поспішав підписати його ,взагалі закони не підписуются ним місяцями інколи більше року ,а тут чому такий поспіх.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:26 Ответить
Коли він відкриває рота - він бреше. Ця ситуація з законом не буде винятком. Навіщо їм тоді Татаров? Чеченців в Києві вбивати?
показать весь комментарий
24.07.2025 15:58 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2025 15:28 Ответить
Можливо ЄС скаже що в Україні у керма країною стоять ІДІОТИ в кубі.Це ж треба так обісратись в черговий ,думаю не останній,раз.Були якісь право установчі закони по САП і НАБУ.Якийсь баран чи група баранів захотіли змінити під себе,а потім зрозуміли що і їх може чекати умовний Ростов,давай намалюєм Закон який відміняє той Закон,що відмінив Закон.Ви розумієте хто керує державою-ОСТОЛОПИ! Це м'яко кажучи.ДУМАЙ-ТЕ!
показать весь комментарий
24.07.2025 15:37 Ответить
криворагульного гопника поставили на місце, шкода що не обфаршмачили цього покидька публічно
показать весь комментарий
24.07.2025 15:51 Ответить
ЄС вітає що, те що їх вчергове зелені чмирі наїбуть?
показать весь комментарий
24.07.2025 15:53 Ответить
А завтра ще й Мєрц з Макроном приїдуть, будуть вову "виховувати", баз вазеліну
показать весь комментарий
24.07.2025 15:58 Ответить
ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту Джерело: https://censor.net/ua/n3565067

Вітаємо, Зелебобику, ти балбес!
показать весь комментарий
24.07.2025 16:12 Ответить
В мене запитання - а як тепер себе відчуває Малюк , мовчу вже про свого в доску генпрокурора, почитайте його біографію , професінаольно виріс у Севастополі ( там раптом цапи не вербували?) А потім у Київській держадміністрації Кличку нєрви дєлал. ********* навітть Кличка показала на мітингу у Києві - інтерв"ю зарубіжним ЗМІ роздавав .
А рейтинг собі вовка оооооох підняяяяв!!!
показать весь комментарий
24.07.2025 16:15 Ответить
хто готував правки до закону 12414? Зе підписав, а хто готував?
показать весь комментарий
24.07.2025 16:23 Ответить
хитрожопо-тупорила мафія зеленських, як ті відомі дурачки: дай їм дві сталеві кулькі - так вони одну зламають, а другу - *********..
так і для Зєлі, дай їй хоч і дві України - однаково, одну воно зламає, а другу - потєряЄт..
горе і смерті, трагедії і катастрофи понаобирали, блін, дебіли-експериментатори на Вироку-2019..
показать весь комментарий
24.07.2025 16:44 Ответить
То есть теперь 263 поца и поцарши в ВР проголосуют за прямо противоположный законопроект??? Каким место они тогда вообще голосуют???
показать весь комментарий
24.07.2025 16:57 Ответить
То якийсь повний піз...ец. І за тільки два дні. Ну, і скільки терпіти ще оте зеленопузе шобло?
показать весь комментарий
24.07.2025 17:11 Ответить
Чого вони так радіють??? Вони той новий закон бачили? Хай спершу почитаютьбо виступ членограя мене особисто не дуже втішив. Там головним рефреном якась ***** про рашу та генерального прокурора, а не про дурника який захотів стати новим путлєром.
показать весь комментарий
24.07.2025 17:21 Ответить
 
 