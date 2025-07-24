ЕС приветствует подготовку Зеленским нового законопроекта о НАБУ и САП, хочет видеть решение проблем, - заявление
Европейская комиссия приветствует действия украинского руководства по исправлению ситуации с ограничением независимости НАБУ и САП и создание нового законопроекта об антикоррупционных органах.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время общения с журналистами 24 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Важным является то сообщение, которое действительно было принято, сообщение, в котором мы выразили нашу обеспокоенность, наши опасения относительно шагов, которые были сделаны тем временем. Действительно, мы понимаем, что украинская власть выбрала новый подход, чтобы предложить новый план действий или закон (регулирующий деятельность НАБУ и САП - ред.)", - отметили в Еврокомиссии.
В Еврокомиссии также приветствовали тот факт, что украинское правительство принимает меры, и не оставляет ситуацию с законом.
Еврокомиссия находится в контакте с украинскими властями, чтобы убедиться, что ее беспокойство по борьбе с коррупцией будут учтены.
"Мы работаем с Украиной, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко объяснены вчера и позавчера, действительно учтены. Мы ожидаем, что все страны-кандидаты, включая Украину, будут полностью придерживаться этих стандартов", - добавил спикер.
Отметим, 24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
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Блювотна зелена мародерія!!!
ну-ну, ще будете ржати, сльозами...
як витончено, не поспішаючи, з натхненням буржуї відкручують яєчко зе!гундосу.
зе!поц в паніці істерить, трахає литвина, що б той терміново генерував тексти.
от, із останнього:
Щойно погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів.
кому це цікаво зе!скоморох. шойло про голобородька підійшло до кінця. і тобі кінець.
Це, черговий епізод порушення Законів України та усіляких Регламентів КМУ і ВРУ, привладною сворою, за запропоновані з опу, грошові подачки!! Зрада України, як вона і є, з 2019 року?
Так, і Харківські Угоди, литвин з азіровим, пропихали в Україні!!
Вітаємо, Зелебобику, ти балбес!
А рейтинг собі вовка оооооох підняяяяв!!!
так і для Зєлі, дай їй хоч і дві України - однаково, одну воно зламає, а другу - потєряЄт..
горе і смерті, трагедії і катастрофи понаобирали, блін, дебіли-експериментатори на Вироку-2019..