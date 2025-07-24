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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Только что согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость антикоррупционных органов, - Зеленский

Независимость НАБУ и САП Зеленский согласовал законопроект

Президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансированный.

Самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что сохраняется единство и независимость.

"Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", - подытожил президент.

Отметим, 24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Читайте: Песков сомневается в возможности встречи Зеленского и Путина до конца лета

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Также читайте: Глава МИД Литвы Будрис призвал Украину не держаться за "ошибку" с антикоррупционными органами

Автор: 

НАБУ (4400) Зеленский Владимир (21317) САП (2182)


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Топ комментарии
+45
Вова, по-перше, ЩО ти погодив?
По-друге, з КИМ ти погодив?
Знову у своїй голові?

.
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24.07.2025 14:54 Ответить
+35
Шо ти фраєр здав назад... Всцикаєш трохи, так? Ну нічого, будеш ще і всиратися!
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24.07.2025 14:52 Ответить
+31
А шо робити з тією ганьбою, що ви вже зробили???
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24.07.2025 14:53 Ответить
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Яким же потрібно бути довб**бом, щоб спочатку щось підписати, а потім вносити якісь корективи. Це свідчить лише про те що навіть не гортав ті папірці (а требо було хоча б дізнатися, що підписується). Можливо десь на колінах підписав і навіть не задумуючись що саме підписав. Єдине що поважає президент це маси, коли вже з від усіль кричать: довб**б, що ти підписав", то тоді доходить до нього, а звісно може щось не так. І так з усім, це просто блискавичний приклад того, що він навіть сраку свою не хоче підняти, відкрити очі і подивитися, що ж діється в країні. На все пох*й.
По-перше такі дії погано впливають на імідж країни і влади в цілому.
По-друге які можуть бути серйозні перемовини з ЄС, як гарант конституції, лише за один день такой х**ні наробив.
По-третє може наш президент вирішив брати приклад з Трампа, той так само щось вигадав, потім відмінив.
Дивишся на цю "кінокомедію" і плакати хочеться.
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24.07.2025 16:02 Ответить
Не выйдет из тебя толкового старика.
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24.07.2025 16:06 Ответить
Не зрозумів ЗЕбіла, якщо в НАБУ виявили "расіські зв'язки" чому ніхто не заарештований за держ. зраду???
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24.07.2025 16:06 Ответить
Сьогодні 24 липня у Раді вже було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Тому не треба нічого нового готувати, погоджувати і збалансовувати. Треба просто скасувати те лайно, яке проголосовано.
Але зараз попробуй збери депутатів - вони всі роз'їхалися.
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24.07.2025 16:08 Ответить
Буде відмазка.
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24.07.2025 16:32 Ответить
Тобто просто повернення до попереднього статусу не буде!
І головне це "російський вплив" а не рідна корупція. Тоді питання до СБУ, як перевіряли кандидатів, та проводили періодичні перевірки по лінії контррозвідки та внутрішньої безпеки?
Чи все знали і тримали "матеріальчики" в шухлядці?
Буде щось "сойдемся посередине"!!??
І, як каже прокурор, "...заживемо однією сім'єю".
Ще залишилось директора НАБУ в прокурора САП призначати не комісією а з ОП і все... сім'я.
Хоча... може в законопроекті це і є...
Ну що?!! "...поржом"?
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24.07.2025 16:10 Ответить
Як тільки Євросоюз запросив участі у погодження цього закону,зе вистрибнув і прохрипів "я вже погодив сам".Намагається намахати європейців.Хитрун
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24.07.2025 16:13 Ответить
Цікаво, хто розробляв ті правки до 12414? хто у владі такий розумний? і на кого працює, невже не можна було зрозуміть, яка буде реакція,,,,
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24.07.2025 16:18 Ответить
Прям як в анекдоті-купи козу,продай козу
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24.07.2025 16:18 Ответить
ГИДКО ЧУТИ СПОЧАТКУ ЗНИЩИТИ А ПОТІМ ВСРАТИСЯ ТА ЗРОБИТИ З СЕБЕ ЛИЦАРЯ ТА ПОВЕРНУТИ ВСЕ ВЗАД
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24.07.2025 16:18 Ответить
"В зад" пишеться окремо.
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24.07.2025 16:49 Ответить
Вова прокинься ти обісрався! Як мінімум у відставку.
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24.07.2025 16:19 Ответить
Сраку ти собі погодив
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24.07.2025 16:20 Ответить
Потужно обісрався і підставив усю країну перед нашими партнерами та ворогами
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24.07.2025 16:29 Ответить
фофан вмикнув задню і не просто так це зробив з ..великого .. політичного досвіду . який у нього політичний досвід ми всі побачили в ..оральному.. кабінеті білого дому де наш фофан отримав з усіх боків і у всіх позаз . а за оту прийняту ***** у вр і моментально підписану фофаном йому відзвонилися ВСІ ПОСАДОВЦІ ЄС . хіба тільки фюрер ********** ще не телефонував і не схвалив ---- і фофан ..прозрів..--- як це гидко . так нахєра ти підписав . що дєрьмачок над столом стояв ??? чи кума чернишова не хочеш під суд віддавати ???
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24.07.2025 16:44 Ответить
оце дивлюсь на придура - не розумію. як можна пнутися, завойовувати рейтинг, витрачатися на піар, а потім по своїй волі - бац і в гівно. або наш лідор був дурнуватий/непритомний/на грибочках/галоперідолу, коли підписував цей закон, або це держзрада. зелька, ти як? може тобі прийняти на груди тиопентал натрия і розказати на марахвоні який ти нелох?
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24.07.2025 17:00 Ответить
історія не вчить, один такий підписав , а потім скакав до ростова як ішак
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24.07.2025 17:05 Ответить
Не вірю цьому виродку. Достатньо було б відмінити попередній закон і все. А так все одно якесь гівно підсуне у новому законі. Навіть не сумніваюсь в цьому.
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24.07.2025 17:13 Ответить
А знаєте у чому полягає "многоходовочка" зеленої бариги!? Вона намагається подорожче продати свою країну!!! Спочатку зєлєбобік в Омані торгувався з **********... Пізніше, через свою спільницю Юлію Свириденко вонипродали пів-країни вшивій рижій американській гниді ! "Многоходовочка"...
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24.07.2025 17:14 Ответить
Тексту немає, але до ворожки не ходи - зрозуміло, що в цьому "законі" буде чергове лайно, щоб зеля став черговим царьком
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24.07.2025 17:16 Ответить
Давай текст викладай. Зара будемо дивитись що ти напогоджував, стовідсотково там не те що на руку українцям та ефективне проти корупції серед зеленої опг
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24.07.2025 17:22 Ответить
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