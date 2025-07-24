Только что согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость антикоррупционных органов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансированный.
Самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что сохраняется единство и независимость.
"Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", - подытожил президент.
Отметим, 24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
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По-перше такі дії погано впливають на імідж країни і влади в цілому.
По-друге які можуть бути серйозні перемовини з ЄС, як гарант конституції, лише за один день такой х**ні наробив.
По-третє може наш президент вирішив брати приклад з Трампа, той так само щось вигадав, потім відмінив.
Дивишся на цю "кінокомедію" і плакати хочеться.
Тому не треба нічого нового готувати, погоджувати і збалансовувати. Треба просто скасувати те лайно, яке проголосовано.
Але зараз попробуй збери депутатів - вони всі роз'їхалися.
І головне це "російський вплив" а не рідна корупція. Тоді питання до СБУ, як перевіряли кандидатів, та проводили періодичні перевірки по лінії контррозвідки та внутрішньої безпеки?
Чи все знали і тримали "матеріальчики" в шухлядці?
Буде щось "сойдемся посередине"!!??
І, як каже прокурор, "...заживемо однією сім'єю".
Ще залишилось директора НАБУ в прокурора САП призначати не комісією а з ОП і все... сім'я.
Хоча... може в законопроекті це і є...
Ну що?!! "...поржом"?