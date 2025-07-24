Песков сомневается в возможности встречи Зеленского и Путина до конца лета

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ему "трудно представить" встречу диктатора Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа из-за серьезных разногласий между сторонами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы с вами живем в такое время, когда сказать, что чего-то точно не будет, невозможно. Но учитывая тот объем работы, который должен быть сделан для того, чтобы сблизить позиции, для нас, для того, чтобы обеспечить свои интересы, трудно представить, как можно скачкообразно преодолеть это расстояние", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, точно ли не будет до конца августа встречи Путина и Зеленского.

Также читайте: Зеленский готов встретиться с Путиным в любой момент, - Тихий

Напомним, во время переговоров 23 июля в Стамбуле Украина предложила российской стороне провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина при участии президента Турции и президента США Трампа до конца августа.