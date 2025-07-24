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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Песков сомневается в возможности встречи Зеленского и Путина до конца лета

пєсков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ему "трудно представить" встречу диктатора Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа из-за серьезных разногласий между сторонами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы с вами живем в такое время, когда сказать, что чего-то точно не будет, невозможно. Но учитывая тот объем работы, который должен быть сделан для того, чтобы сблизить позиции, для нас, для того, чтобы обеспечить свои интересы, трудно представить, как можно скачкообразно преодолеть это расстояние", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, точно ли не будет до конца августа встречи Путина и Зеленского.

Также читайте: Зеленский готов встретиться с Путиным в любой момент, - Тихий

Напомним, во время переговоров 23 июля в Стамбуле Украина предложила российской стороне провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина при участии президента Турции и президента США Трампа до конца августа.

Автор: 

Зеленский Владимир (21317) Песков Дмитрий (1974) путин владимир (31744)


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Топ комментарии
+4
Оно йому нафіг треба. Поки просувається на фронті. Собствєнно, він сам це прямо казав.
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24.07.2025 14:35 Ответить
+4
так. після яких трамп дасть ***** ще 150 днів на подумать. а потім ще 550....
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24.07.2025 14:51 Ответить
+2
Нагуя путлєру та зустріч - якби ми зупинили фронт і почали б їх десь видавлювати а так він кожен день прапорці переставляє в Україні
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24.07.2025 14:39 Ответить
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Всі чекають 50 днів, припадає на початок вересня.
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24.07.2025 14:31 Ответить
так. після яких трамп дасть ***** ще 150 днів на подумать. а потім ще 550....
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24.07.2025 14:51 Ответить
У зейла без варіантів.Вірніше,лише один-оманський.
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24.07.2025 15:16 Ответить
Это путину дорого обойдётся!😠
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24.07.2025 14:32 Ответить
Оно йому нафіг треба. Поки просувається на фронті. Собствєнно, він сам це прямо казав.
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24.07.2025 14:35 Ответить
пєсков, будь чєвовєком!
зе!лідару очєнь надо!
імєнно, до 3 сєнтября.
єслі шо, то масляков, может поручіться.

треба терміново обговорити питання притулку, бо щось срака пригорає...
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24.07.2025 14:36 Ответить
Пєсков? А що це? А чи не пєрхоть це **********?🤔
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24.07.2025 14:36 Ответить
Ні, це туалетний папір ху...ла і відповідальний за очищення валізи
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24.07.2025 14:55 Ответить
Да пійшов ти на куй, пі...с гнойний
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24.07.2025 14:38 Ответить
Нагуя путлєру та зустріч - якби ми зупинили фронт і почали б їх десь видавлювати а так він кожен день прапорці переставляє в Україні
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24.07.2025 14:39 Ответить
Пісков, ху...ло хвилюється, валіза без твого догляду, а ти пиз....ш, да і по вусам вже скучив, сходив на валізу, а ніхто не підтер
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24.07.2025 14:52 Ответить
А чому сумнівається , може знає що пуйла замочать до кінця літа?
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24.07.2025 14:53 Ответить
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24.07.2025 15:11 Ответить
1-го сентября!!!Как при СССР!!!)))Лучший выбор!!!
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24.07.2025 15:58 Ответить
Трамп же дав 50 днів, то чого кацапам поспішати? На 50-й день скажуть "ми згодні на зустріч голів держав" і ******** Трамп дасть ще 100500 днів.
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24.07.2025 16:47 Ответить
 
 