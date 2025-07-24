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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Пєсков сумнівається в можливості зустрічі Зеленського та Путіна до кінця літа

пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що йому "важко уявити" зустріч диктатора Володимира Путіна та Володимира Зеленського до кінця серпня через серйозні розбіжності між сторонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ. 

"Ми з вами живемо у такий час, коли сказати, що чогось точно не буде, неможливо. Але з огляду на той обсяг роботи, який має бути зроблено для того, щоб зблизити позиції, для нас, для того, щоб забезпечити свої інтереси, важко уявити, як можна стрибкоподібно подолати цю відстань", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста, чи точно не буде до кінця серпня зустрічі Путіна та Зеленського.

Також читайте: Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-який момент, - Тихий

Нагадаємо, під час перемовин 23 липня у Стамбулі Україна запропонувала російській стороні провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі президента Туреччини та президента США Трампа до кінця серпня.

Автор: 

Зеленський Володимир (24834) Пєсков Дмитро (1726) путін володимир (24330)


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Топ коментарі
+4
Оно йому нафіг треба. Поки просувається на фронті. Собствєнно, він сам це прямо казав.
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24.07.2025 14:35 Відповісти
+4
так. після яких трамп дасть ***** ще 150 днів на подумать. а потім ще 550....
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24.07.2025 14:51 Відповісти
+2
Нагуя путлєру та зустріч - якби ми зупинили фронт і почали б їх десь видавлювати а так він кожен день прапорці переставляє в Україні
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24.07.2025 14:39 Відповісти
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Всі чекають 50 днів, припадає на початок вересня.
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24.07.2025 14:31 Відповісти
так. після яких трамп дасть ***** ще 150 днів на подумать. а потім ще 550....
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24.07.2025 14:51 Відповісти
У зейла без варіантів.Вірніше,лише один-оманський.
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24.07.2025 15:16 Відповісти
Это путину дорого обойдётся!😠
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24.07.2025 14:32 Відповісти
Оно йому нафіг треба. Поки просувається на фронті. Собствєнно, він сам це прямо казав.
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24.07.2025 14:35 Відповісти
пєсков, будь чєвовєком!
зе!лідару очєнь надо!
імєнно, до 3 сєнтября.
єслі шо, то масляков, может поручіться.

треба терміново обговорити питання притулку, бо щось срака пригорає...
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24.07.2025 14:36 Відповісти
Пєсков? А що це? А чи не пєрхоть це **********?🤔
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24.07.2025 14:36 Відповісти
Ні, це туалетний папір ху...ла і відповідальний за очищення валізи
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24.07.2025 14:55 Відповісти
Да пійшов ти на куй, пі...с гнойний
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24.07.2025 14:38 Відповісти
Нагуя путлєру та зустріч - якби ми зупинили фронт і почали б їх десь видавлювати а так він кожен день прапорці переставляє в Україні
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24.07.2025 14:39 Відповісти
Пісков, ху...ло хвилюється, валіза без твого догляду, а ти пиз....ш, да і по вусам вже скучив, сходив на валізу, а ніхто не підтер
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24.07.2025 14:52 Відповісти
А чому сумнівається , може знає що пуйла замочать до кінця літа?
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24.07.2025 14:53 Відповісти
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24.07.2025 15:11 Відповісти
1-го сентября!!!Как при СССР!!!)))Лучший выбор!!!
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24.07.2025 15:58 Відповісти
 
 