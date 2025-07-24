Пєсков сумнівається в можливості зустрічі Зеленського та Путіна до кінця літа

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що йому "важко уявити" зустріч диктатора Володимира Путіна та Володимира Зеленського до кінця серпня через серйозні розбіжності між сторонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ми з вами живемо у такий час, коли сказати, що чогось точно не буде, неможливо. Але з огляду на той обсяг роботи, який має бути зроблено для того, щоб зблизити позиції, для нас, для того, щоб забезпечити свої інтереси, важко уявити, як можна стрибкоподібно подолати цю відстань", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста, чи точно не буде до кінця серпня зустрічі Путіна та Зеленського.

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Нагадаємо, під час перемовин 23 липня у Стамбулі Україна запропонувала російській стороні провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участі президента Туреччини та президента США Трампа до кінця серпня.