Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-який момент, - Тихий

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий після завершення консультацій у Стамбулі.

За його словами, пропозиція щодо особистої зустрічі з Путіним залишається чинною і може бути реалізована будь-якої миті, якщо з російського боку буде відповідна ініціатива.

"Якщо Путін завтра вийде і скаже: "Я хочу зустрітися із Зеленським", президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра", — зазначив Тихий.

Він наголосив, що Україна наполягає саме на зустрічі лідерів, адже ключові рішення в Росії ухвалює одна людина.

"Якщо ми прагнемо великого рішення щодо припинення вогню та інших важливих питань, нам потрібна ця людина в кімнаті", — пояснив представник МЗС.

Водночас Тихий поставив риторичне запитання щодо відсутності реакції Кремля на цю ініціативу.

"Чому так складно зустрітися й почати розмову? Це питання варто адресувати Москві", — підсумував речник відомства.

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