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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-який момент, - Тихий

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий після завершення консультацій у Стамбулі.

За його словами, пропозиція щодо особистої зустрічі з Путіним залишається чинною і може бути реалізована будь-якої миті, якщо з російського боку буде відповідна ініціатива.

"Якщо Путін завтра вийде і скаже: "Я хочу зустрітися із Зеленським", президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра", — зазначив Тихий.

Він наголосив, що Україна наполягає саме на зустрічі лідерів, адже ключові рішення в Росії ухвалює одна людина.

"Якщо ми прагнемо великого рішення щодо припинення вогню та інших важливих питань, нам потрібна ця людина в кімнаті", — пояснив представник МЗС.

Водночас Тихий поставив риторичне запитання щодо відсутності реакції Кремля на цю ініціативу.

"Чому так складно зустрітися й почати розмову? Це питання варто адресувати Москві", — підсумував речник відомства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна запропонувала РФ провести зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня, - Умєров

Автор: 

Зеленський Володимир (24834) МЗС (4231) путін володимир (24330) Тихий Георгій (29)


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Топ коментарі
+22
Хто б сумнівався!! Це ж мрія всього життя..
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24.07.2025 08:00 Відповісти
+11
Ішак готовий давно і на все, аби врятувати свою дупу. Договорняк з ****** - один із сценаріїїв.
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24.07.2025 08:05 Відповісти
+11
А как же указ президента о запрете переговоров?! Или это другое!🤡🥳🤪🤣
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24.07.2025 08:06 Відповісти
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Хто б сумнівався!! Це ж мрія всього життя..
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24.07.2025 08:00 Відповісти
путлєру це потрібно - він кожен день сунеться
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24.07.2025 08:01 Відповісти
Ішак готовий давно і на все, аби врятувати свою дупу. Договорняк з ****** - один із сценаріїїв.
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24.07.2025 08:05 Відповісти
невиліковне хитрожопе недодикатор Зєля-Чмогевара не проти особисто дечому ще повчитися у диктатора *****.., бо шото Найвеличнівшивому не так повезло з народом, як володарю чемоданів..
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24.07.2025 08:05 Відповісти
А как же указ президента о запрете переговоров?! Или это другое!🤡🥳🤪🤣
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24.07.2025 08:06 Відповісти
схоже Зе 🤑 вирішив замутити корпоративчик 🎪🤡🥂 для *****🤢🤮... по-Тихому
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24.07.2025 08:47 Відповісти
"Тихий"- це його погоняло?
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24.07.2025 08:06 Відповісти
Вже не знаю -чому вірити.То був УКАЗ про Заборону вести переговои з фашистом -путіним,то "в любий момент побіжу до путіна". Кожний день --одні брехлі і піар всіх можновладців. Прикро ,що сюди втянули і правоохоронні органи. Чи це політика--щоб люди зневірились і погодились,що нема кого захищати і або втікли за кордон,чи погодились жити в брехні,шахрайстві і зради.
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24.07.2025 08:15 Відповісти
Зейло давно домовилось з амерами про грошову амністію за надра, а з пуйлом - про капітуляцію за бізнес. Тепер треба це якось впарити наріду
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24.07.2025 08:19 Відповісти
І про що хоче проросійський клоун домовитись з найкривавішим злочинцем терористом ? може про капітуляцію про яку бажає злочинець, тоді Зелі дорога в Україну буде закрита назавжди,схоже він так нічому ненавчився.
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24.07.2025 08:16 Відповісти
Яка дорога ? куди ? в Україні у нього лише дорога в один кінець. А зараз оманский завжди готовий зустрітись зі своїм шефом вислузати нові вказівки. Переговори повинна вести мудра освітчена людина з багажом знань но це ж не про цього бовдуря який на протязі гри в президента вже достатьно показав свою дурість нікчемність і низість.
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24.07.2025 09:32 Відповісти
Знову хоче позаглядати в очі
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24.07.2025 08:19 Відповісти
в сраку
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24.07.2025 09:23 Відповісти
Взагалі-то МЗС мало би відреагувати і на дотичну тему - на брехню конгресвумен Марджорі Тейлор Грін (відомої прихильністю до Дональда Трампа, теоріями змов та антиукраїнськими заявами), яка поширила дезінформацію щодо причин протестів в Україні та, зокрема, у Києві.
У соцмережі https://x.com/RepMTG/status/1947777633586159856 X вона опублікувала відео з протестного мітингу з причини підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору та підписала його словами: «У Києві спалахнули масові протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодці, українці! Виженіть його з посади!».
Політикиня жодним чином не згадала справжню причину акцій - підписання президентом Володимиром Зеленським скандального закону № 12414, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Попри критику користувачів соцмереж, яка зібрала тисячі коментарів під її дописом, Тейлор Грін не виправила допис, що вже набрав понад 78 тисяч вподобань.

Але лизоблюдсбкому підпорядкованого ЕрЗе МЗСу в конкретному випадку ісамому не хочеться говорити правду і доносити її всьому світу...
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24.07.2025 08:20 Відповісти
Готовий до зустрічі, залишається тільки випишіть на яких валізах
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24.07.2025 08:23 Відповісти
Подключить Маска с его Спэйс-Х , пусть уже чухают на Марс(договариваться), там их никто не тронет , даже не подумет арестовать.
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24.07.2025 08:29 Відповісти
Щоб " сойтись где то по середине"? зелох витягує свого господаря пукіна з невдобної пози,50 днів скоро закінчаться, а ініциативу пукіну проявляти не по статусу,ось холуй його і заметушився,термінові переговори з ініціативи України,термінова зустріч тет а тет з пукіним,цікаве ще по переду.
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24.07.2025 08:33 Відповісти
"Встреча на Эльбе - расчет на берегу" - така була приказка у одного з моїх приятелей.
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24.07.2025 08:33 Відповісти
Это будет разговор глухого с тупым. Кто из них кто? А какая разница?
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24.07.2025 08:35 Відповісти
ні, це буде шоу

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24.07.2025 08:50 Відповісти
«Хоч з чортом лисим на колінах…».
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24.07.2025 08:51 Відповісти
,,Стадіон, так Стадіон!"
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24.07.2025 08:55 Відповісти
"У Києві спалахнули масові протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ! Викиньте його з посади! І Америка повинна ПРИПИНИТИ фінансування та постачання зброї!!!" - йдеться в повідомленні.

як гарно все вкладається у план зе!шобли.
красиво всі пазли становляться.
залишилось капітулювати і справа зроблена?
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24.07.2025 08:58 Відповісти
Цей же персонаж декілька новин тому видав наступне: «Російський "меморандум" щодо припинення вогню заповнений ультиматумами, - МЗС». А при особистій зустрічі Янєлоха з Ху@лом буде інакше, дагаваряца гдє-та пасрєдінє без ультиматумів?
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24.07.2025 08:58 Відповісти
Та я теж готовий зустрітися з Тайсоном у будь-який момент !
Правда, Тайсон не в курсі....
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24.07.2025 09:03 Відповісти
Хто сказав що буде так просто , тільки через приват, шлюха зелена.
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24.07.2025 09:08 Відповісти
Зустрітися для чого?Щоб що?Щоб покрасуватися що в зе є яйця,і він не боїться?Щоб спитатися в ***** що той хоче?Це піздєц...
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24.07.2025 09:16 Відповісти
Переговори про що бл***дь? Про що заєць хоче поговорити з вовком? Рецепт приготування шашлику?
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24.07.2025 09:19 Відповісти
Відтягнути час капітуляції або почати про неї домовлятися ...бо з таким фінансуванням та постачанням Армії як є -Перемоги не буде...
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24.07.2025 09:34 Відповісти
готовий прийняти будь де і в будь-якій позі ? Здається тоді він не про Україну говорив порноактор початківець
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24.07.2025 09:28 Відповісти
І для чого..?
Щоб-" сайтись пасередине"..?!
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24.07.2025 09:32 Відповісти
Клієнт "созрєл".....немає в цьому ніякого сумніву......
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24.07.2025 09:41 Відповісти
 
 