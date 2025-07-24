Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-який момент, - Тихий
Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий після завершення консультацій у Стамбулі.
За його словами, пропозиція щодо особистої зустрічі з Путіним залишається чинною і може бути реалізована будь-якої миті, якщо з російського боку буде відповідна ініціатива.
"Якщо Путін завтра вийде і скаже: "Я хочу зустрітися із Зеленським", президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра", — зазначив Тихий.
Він наголосив, що Україна наполягає саме на зустрічі лідерів, адже ключові рішення в Росії ухвалює одна людина.
"Якщо ми прагнемо великого рішення щодо припинення вогню та інших важливих питань, нам потрібна ця людина в кімнаті", — пояснив представник МЗС.
Водночас Тихий поставив риторичне запитання щодо відсутності реакції Кремля на цю ініціативу.
"Чому так складно зустрітися й почати розмову? Це питання варто адресувати Москві", — підсумував речник відомства.
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У соцмережі https://x.com/RepMTG/status/1947777633586159856 X вона опублікувала відео з протестного мітингу з причини підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору та підписала його словами: «У Києві спалахнули масові протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодці, українці! Виженіть його з посади!».
Політикиня жодним чином не згадала справжню причину акцій - підписання президентом Володимиром Зеленським скандального закону № 12414, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Попри критику користувачів соцмереж, яка зібрала тисячі коментарів під її дописом, Тейлор Грін не виправила допис, що вже набрав понад 78 тисяч вподобань.
Але лизоблюдсбкому підпорядкованого ЕрЗе МЗСу в конкретному випадку ісамому не хочеться говорити правду і доносити її всьому світу...
як гарно все вкладається у план зе!шобли.
красиво всі пазли становляться.
залишилось капітулювати і справа зроблена?
Правда, Тайсон не в курсі....
Щоб-" сайтись пасередине"..?!