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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Зеленский готов встретиться с Путиным в любой момент, - Тихий

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после завершения консультаций в Стамбуле.

По его словам, предложение о личной встрече с Путиным остается в силе и может быть реализовано в любой момент, если с российской стороны будет соответствующая инициатива.

"Если Путин завтра выйдет и скажет: "Я хочу встретиться с Зеленским", президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра", - отметил Тихий.

Он подчеркнул, что Украина настаивает именно на встрече лидеров, ведь ключевые решения в России принимает один человек.

"Если мы хотим большого решения о прекращении огня и других важных вопросов, нам нужен этот человек в комнате", - пояснил представитель МИД.

В то же время Тихий задал риторический вопрос об отсутствии реакции Кремля на эту инициативу.

"Почему так сложно встретиться и начать разговор? Этот вопрос стоит адресовать Москве", - подытожил спикер ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина предложила РФ провести встречу Зеленского и Путина до конца августа, - Умеров

Автор: 

Зеленский Владимир (21317) МИД (7058) путин владимир (31744) Тихий Георгий (29)


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Топ комментарии
+18
Хто б сумнівався!! Це ж мрія всього життя..
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24.07.2025 08:00 Ответить
+8
Ішак готовий давно і на все, аби врятувати свою дупу. Договорняк з ****** - один із сценаріїїв.
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24.07.2025 08:05 Ответить
+7
невиліковне хитрожопе недодикатор Зєля-Чмогевара не проти особисто дечому ще повчитися у диктатора *****.., бо шото Найвеличнівшивому не так повезло з народом, як володарю чемоданів..
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24.07.2025 08:05 Ответить
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Хто б сумнівався!! Це ж мрія всього життя..
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24.07.2025 08:00 Ответить
путлєру це потрібно - він кожен день сунеться
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24.07.2025 08:01 Ответить
Ішак готовий давно і на все, аби врятувати свою дупу. Договорняк з ****** - один із сценаріїїв.
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24.07.2025 08:05 Ответить
невиліковне хитрожопе недодикатор Зєля-Чмогевара не проти особисто дечому ще повчитися у диктатора *****.., бо шото Найвеличнівшивому не так повезло з народом, як володарю чемоданів..
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24.07.2025 08:05 Ответить
А как же указ президента о запрете переговоров?! Или это другое!🤡🥳🤪🤣
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24.07.2025 08:06 Ответить
схоже Зе 🤑 вирішив замутити корпоративчик 🎪🤡🥂 для *****🤢🤮... по-Тихому
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24.07.2025 08:47 Ответить
"Тихий"- це його погоняло?
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24.07.2025 08:06 Ответить
Вже не знаю -чому вірити.То був УКАЗ про Заборону вести переговои з фашистом -путіним,то "в любий момент побіжу до путіна". Кожний день --одні брехлі і піар всіх можновладців. Прикро ,що сюди втянули і правоохоронні органи. Чи це політика--щоб люди зневірились і погодились,що нема кого захищати і або втікли за кордон,чи погодились жити в брехні,шахрайстві і зради.
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24.07.2025 08:15 Ответить
Зейло давно домовилось з амерами про грошову амністію за надра, а з пуйлом - про капітуляцію за бізнес. Тепер треба це якось впарити наріду
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24.07.2025 08:19 Ответить
І про що хоче проросійський клоун домовитись з найкривавішим злочинцем терористом ? може про капітуляцію про яку бажає злочинець, тоді Зелі дорога в Україну буде закрита назавжди,схоже він так нічому ненавчився.
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24.07.2025 08:16 Ответить
Знову хоче позаглядати в очі
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24.07.2025 08:19 Ответить
в сраку
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24.07.2025 09:23 Ответить
Взагалі-то МЗС мало би відреагувати і на дотичну тему - на брехню конгресвумен Марджорі Тейлор Грін (відомої прихильністю до Дональда Трампа, теоріями змов та антиукраїнськими заявами), яка поширила дезінформацію щодо причин протестів в Україні та, зокрема, у Києві.
У соцмережі https://x.com/RepMTG/status/1947777633586159856 X вона опублікувала відео з протестного мітингу з причини підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору та підписала його словами: «У Києві спалахнули масові протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодці, українці! Виженіть його з посади!».
Політикиня жодним чином не згадала справжню причину акцій - підписання президентом Володимиром Зеленським скандального закону № 12414, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Попри критику користувачів соцмереж, яка зібрала тисячі коментарів під її дописом, Тейлор Грін не виправила допис, що вже набрав понад 78 тисяч вподобань.

Але лизоблюдсбкому підпорядкованого ЕрЗе МЗСу в конкретному випадку ісамому не хочеться говорити правду і доносити її всьому світу...
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24.07.2025 08:20 Ответить
Готовий до зустрічі, залишається тільки випишіть на яких валізах
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24.07.2025 08:23 Ответить
Подключить Маска с его Спэйс-Х , пусть уже чухают на Марс(договариваться), там их никто не тронет , даже не подумет арестовать.
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24.07.2025 08:29 Ответить
Щоб " сойтись где то по середине"? зелох витягує свого господаря пукіна з невдобної пози,50 днів скоро закінчаться, а ініциативу пукіну проявляти не по статусу,ось холуй його і заметушився,термінові переговори з ініціативи України,термінова зустріч тет а тет з пукіним,цікаве ще по переду.
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24.07.2025 08:33 Ответить
"Встреча на Эльбе - расчет на берегу" - така була приказка у одного з моїх приятелей.
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24.07.2025 08:33 Ответить
Это будет разговор глухого с тупым. Кто из них кто? А какая разница?
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24.07.2025 08:35 Ответить
ні, це буде шоу

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24.07.2025 08:50 Ответить
«Хоч з чортом лисим на колінах…».
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24.07.2025 08:51 Ответить
,,Стадіон, так Стадіон!"
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24.07.2025 08:55 Ответить
"У Києві спалахнули масові протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ! Викиньте його з посади! І Америка повинна ПРИПИНИТИ фінансування та постачання зброї!!!" - йдеться в повідомленні.

як гарно все вкладається у план зе!шобли.
красиво всі пазли становляться.
залишилось капітулювати і справа зроблена?
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24.07.2025 08:58 Ответить
Цей же персонаж декілька новин тому видав наступне: «Російський "меморандум" щодо припинення вогню заповнений ультиматумами, - МЗС». А при особистій зустрічі Янєлоха з Ху@лом буде інакше, дагаваряца гдє-та пасрєдінє без ультиматумів?
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24.07.2025 08:58 Ответить
Та я теж готовий зустрітися з Тайсоном у будь-який момент !
Правда, Тайсон не в курсі....
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24.07.2025 09:03 Ответить
Хто сказав що буде так просто , тільки через приват, шлюха зелена.
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24.07.2025 09:08 Ответить
Зустрітися для чого?Щоб що?Щоб покрасуватися що в зе є яйця,і він не боїться?Щоб спитатися в ***** що той хоче?Це піздєц...
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24.07.2025 09:16 Ответить
Переговори про що бл***дь? Про що заєць хоче поговорити з вовком? Рецепт приготування шашлику?
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24.07.2025 09:19 Ответить
готовий прийняти будь де і в будь-якій позі ? Здається тоді він не про Україну говорив порноактор початківець
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24.07.2025 09:28 Ответить
 
 