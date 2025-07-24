Зеленский готов встретиться с Путиным в любой момент, - Тихий

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после завершения консультаций в Стамбуле.

По его словам, предложение о личной встрече с Путиным остается в силе и может быть реализовано в любой момент, если с российской стороны будет соответствующая инициатива.

"Если Путин завтра выйдет и скажет: "Я хочу встретиться с Зеленским", президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра", - отметил Тихий.

Он подчеркнул, что Украина настаивает именно на встрече лидеров, ведь ключевые решения в России принимает один человек.

"Если мы хотим большого решения о прекращении огня и других важных вопросов, нам нужен этот человек в комнате", - пояснил представитель МИД.

В то же время Тихий задал риторический вопрос об отсутствии реакции Кремля на эту инициативу.

"Почему так сложно встретиться и начать разговор? Этот вопрос стоит адресовать Москве", - подытожил спикер ведомства.

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