Зеленский готов встретиться с Путиным в любой момент, - Тихий
Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после завершения консультаций в Стамбуле.
По его словам, предложение о личной встрече с Путиным остается в силе и может быть реализовано в любой момент, если с российской стороны будет соответствующая инициатива.
"Если Путин завтра выйдет и скажет: "Я хочу встретиться с Зеленским", президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра", - отметил Тихий.
Он подчеркнул, что Украина настаивает именно на встрече лидеров, ведь ключевые решения в России принимает один человек.
"Если мы хотим большого решения о прекращении огня и других важных вопросов, нам нужен этот человек в комнате", - пояснил представитель МИД.
В то же время Тихий задал риторический вопрос об отсутствии реакции Кремля на эту инициативу.
"Почему так сложно встретиться и начать разговор? Этот вопрос стоит адресовать Москве", - подытожил спикер ведомства.
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У соцмережі https://x.com/RepMTG/status/1947777633586159856 X вона опублікувала відео з протестного мітингу з причини підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору та підписала його словами: «У Києві спалахнули масові протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодці, українці! Виженіть його з посади!».
Політикиня жодним чином не згадала справжню причину акцій - підписання президентом Володимиром Зеленським скандального закону № 12414, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Попри критику користувачів соцмереж, яка зібрала тисячі коментарів під її дописом, Тейлор Грін не виправила допис, що вже набрав понад 78 тисяч вподобань.
Але лизоблюдсбкому підпорядкованого ЕрЗе МЗСу в конкретному випадку ісамому не хочеться говорити правду і доносити її всьому світу...
як гарно все вкладається у план зе!шобли.
красиво всі пазли становляться.
залишилось капітулювати і справа зроблена?
Правда, Тайсон не в курсі....