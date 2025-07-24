Щойно погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований.
Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зауважив, що зберігається єдність та незалежність.
"Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", - підсумував президент.
Зазначимо, 24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
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Тому не треба нічого нового готувати, погоджувати і збалансовувати. Треба просто скасувати те лайно, яке проголосовано.
Але зараз попробуй збери депутатів - вони всі роз'їхалися.
І головне це "російський вплив" а не рідна корупція. Тоді питання до СБУ, як перевіряли кандидатів, та проводили періодичні перевірки по лінії контррозвідки та внутрішньої безпеки?
Чи все знали і тримали "матеріальчики" в шухлядці?
Буде щось "сойдемся посередине"!!??
І, як каже прокурор, "...заживемо однією сім'єю".
Ще залишилось директора НАБУ в прокурора САП призначати не комісією а з ОП і все... сім'я.
Хоча... може в законопроекті це і є...
Ну що?!! "...поржом"?