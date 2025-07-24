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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Щойно погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів, - Зеленський

Незалежність НАБУ та САП Зеленський погодив законопроєкт

Президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований.

Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що зберігається єдність та незалежність.

"Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", - підсумував президент.

Зазначимо, 24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Читайте: Пєсков сумнівається в можливості зустрічі Зеленського та Путіна до кінця літа

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Також читайте: Глава МЗС Литви Будріс закликав Україну не триматись за "помилку" з антикорупційними органами

Автор: 

НАБУ (5282) Зеленський Володимир (24834) САП (2339)


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Топ коментарі
+42
Вова, по-перше, ЩО ти погодив?
По-друге, з КИМ ти погодив?
Знову у своїй голові?

.
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24.07.2025 14:54 Відповісти
+33
Шо ти фраєр здав назад... Всцикаєш трохи, так? Ну нічого, будеш ще і всиратися!
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24.07.2025 14:52 Відповісти
+28
А шо робити з тією ганьбою, що ви вже зробили???
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24.07.2025 14:53 Відповісти
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Сьогодні 24 липня у Раді вже було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Тому не треба нічого нового готувати, погоджувати і збалансовувати. Треба просто скасувати те лайно, яке проголосовано.
Але зараз попробуй збери депутатів - вони всі роз'їхалися.
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24.07.2025 16:08 Відповісти
Буде відмазка.
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24.07.2025 16:32 Відповісти
Тобто просто повернення до попереднього статусу не буде!
І головне це "російський вплив" а не рідна корупція. Тоді питання до СБУ, як перевіряли кандидатів, та проводили періодичні перевірки по лінії контррозвідки та внутрішньої безпеки?
Чи все знали і тримали "матеріальчики" в шухлядці?
Буде щось "сойдемся посередине"!!??
І, як каже прокурор, "...заживемо однією сім'єю".
Ще залишилось директора НАБУ в прокурора САП призначати не комісією а з ОП і все... сім'я.
Хоча... може в законопроекті це і є...
Ну що?!! "...поржом"?
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24.07.2025 16:10 Відповісти
Як тільки Євросоюз запросив участі у погодження цього закону,зе вистрибнув і прохрипів "я вже погодив сам".Намагається намахати європейців.Хитрун
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24.07.2025 16:13 Відповісти
Цікаво, хто розробляв ті правки до 12414? хто у владі такий розумний? і на кого працює, невже не можна було зрозуміть, яка буде реакція,,,,
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24.07.2025 16:18 Відповісти
Прям як в анекдоті-купи козу,продай козу
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24.07.2025 16:18 Відповісти
ГИДКО ЧУТИ СПОЧАТКУ ЗНИЩИТИ А ПОТІМ ВСРАТИСЯ ТА ЗРОБИТИ З СЕБЕ ЛИЦАРЯ ТА ПОВЕРНУТИ ВСЕ ВЗАД
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24.07.2025 16:18 Відповісти
Вова прокинься ти обісрався! Як мінімум у відставку.
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24.07.2025 16:19 Відповісти
Сраку ти собі погодив
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24.07.2025 16:20 Відповісти
Потужно обісрався і підставив усю країну перед нашими партнерами та ворогами
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24.07.2025 16:29 Відповісти
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