Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о независимости НАБУ и САП. ДОКУМЕНТ

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект президента Украины Владимира Зеленского относительно полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом говорится в карточке законопроекта, информирует Цензор.НЕТ.

Инициатива Зеленского предусматривает следующее:

Генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять иные действия, которые напрямую касаются реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные административные приказы, касающиеся деятельности САП, издаются только с обязательного согласования с заместителем генпрокурора — руководителем САП;

Сотрудники НАБУ, имеющие доступ к государственной тайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ;

НАБУ может получить дела от других органов, если окажется, что они подпадают под его подследственность. Для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП;

Руководитель САП может передавать дела НАБУ другим органам в случаях, когда НАБУ объективно не может осуществлять досудебное расследование;

Прокуроры САП имеют право давать письменные указания детективам НАБУ. В случае отказа детектива от выполнения — он несёт ответственность;

Сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу на время военного положения, кроме служебных командировок;

Генпрокурор может передавать дела БЭБ (Бюро экономической безопасности) другим органам.

Генеральному прокурору Украины запрещено поручать проведение досудебного расследования правонарушений, которые относятся к подследственности НАБУ, другим органам досудебного расследования.

Исключениями являются "объективные обстоятельства, которые делают невозможным для Национального антикоррупционного бюро Украины проведение досудебного расследования в условиях военного положения".

Среди других положений законопроекта Зеленского:

Упрощение процедуры назначения прокуроров: исключена норма о назначении прокуроров в конкретные производства исключительно Генеральным прокурором.

Уведомление о подозрении: разрешено уведомлять сотрудников НАБУ о подозрении не только Генеральному прокурору, но и руководителю САП.

Скандальный закон №12414 о НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семён Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку он переводит НАБУ и САП в режим зависимости.

В Днепре люди вышли на акцию протеста против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский позже заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесёт в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов.