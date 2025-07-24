Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о независимости НАБУ и САП. ДОКУМЕНТ
На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект президента Украины Владимира Зеленского относительно полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП.
Об этом говорится в карточке законопроекта, информирует Цензор.НЕТ.
Инициатива Зеленского предусматривает следующее:
-
Генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять иные действия, которые напрямую касаются реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные административные приказы, касающиеся деятельности САП, издаются только с обязательного согласования с заместителем генпрокурора — руководителем САП;
-
Сотрудники НАБУ, имеющие доступ к государственной тайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ;
-
НАБУ может получить дела от других органов, если окажется, что они подпадают под его подследственность. Для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП;
-
Руководитель САП может передавать дела НАБУ другим органам в случаях, когда НАБУ объективно не может осуществлять досудебное расследование;
-
Прокуроры САП имеют право давать письменные указания детективам НАБУ. В случае отказа детектива от выполнения — он несёт ответственность;
-
Сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу на время военного положения, кроме служебных командировок;
-
Генпрокурор может передавать дела БЭБ (Бюро экономической безопасности) другим органам.
Генеральному прокурору Украины запрещено поручать проведение досудебного расследования правонарушений, которые относятся к подследственности НАБУ, другим органам досудебного расследования.
Исключениями являются "объективные обстоятельства, которые делают невозможным для Национального антикоррупционного бюро Украины проведение досудебного расследования в условиях военного положения".
Среди других положений законопроекта Зеленского:
-
Упрощение процедуры назначения прокуроров: исключена норма о назначении прокуроров в конкретные производства исключительно Генеральным прокурором.
-
Уведомление о подозрении: разрешено уведомлять сотрудников НАБУ о подозрении не только Генеральному прокурору, но и руководителю САП.
Скандальный закон №12414 о НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семён Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку он переводит НАБУ и САП в режим зависимости.
В Днепре люди вышли на акцию протеста против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский позже заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесёт в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А де тут той самой "відкат назад"?
Таким чином буде ДВА ЗАКОНА?
По одному, Ген Прокурор буде мати владу над НАБУ та САП.
По другому, Ген Прокурор НЕ буде мати владу над НАБУ та САП.
Повний правовий БАРДАК!
Для своїх будуть керуватися одним "законом".
Для всіх інших - другим "законом".