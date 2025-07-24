Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП. ДОКУМЕНТ

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо посилення повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП.

Про це йдеться в картці законопроєкту, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ініціатива Зеленського передбачає, що:

генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора — керівника САП;

працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ ;

; НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;

керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;

прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється - за це відповідальність;

співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;

генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

Генеральному прокурору України заборонено доручати здійснення досудового розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування.

Винятками є "об'єктивні обставини, що унеможливлюють Національного антикорупційного бюро України чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану".

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Серед інших положень законопроєкту Зеленського:

Спрощення процедури призначення прокурорів: в илучено норму про призначення прокурорів у конкретних провадженнях виключно Генпрокурором.

илучено норму про призначення прокурорів у конкретних провадженнях виключно Генпрокурором. Повідомлення про підозру: д озволено повідомляти працівникам НАБУ про підозру не лише Генпрокурором, а і керівником САП.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

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