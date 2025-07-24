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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
4 837 92

Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП. ДОКУМЕНТ

Володимир Зеленський

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо посилення повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП.

Про це йдеться в картці законопроєкту, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ініціатива Зеленського передбачає, що:

  • генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора — керівника САП;
  • працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;
  • НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;
  • керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;
  • прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється - за це відповідальність;
  • співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;
  • генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

Генеральному прокурору України заборонено доручати здійснення досудового розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування.

Винятками є "об'єктивні обставини, що унеможливлюють Національного антикорупційного бюро України чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів Мерцу про законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів

Серед інших положень законопроєкту Зеленського: 

  • Спрощення процедури призначення прокурорів: в

    илучено норму про призначення прокурорів у конкретних провадженнях виключно Генпрокурором.

  • Повідомлення про підозру: д

    озволено повідомляти працівникам НАБУ про підозру не лише Генпрокурором, а і керівником САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс закликав Україну не триматись за "помилку" з антикорупційними органами

Ініційований Зеленським законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ініційований Зеленським законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ініційований Зеленським законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ініційований Зеленським законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ініційований Зеленським законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ініційований Зеленським законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ініційований Зеленським законопроєкт щодо НАБУ та САП

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову зі Стармером: Обговорили законопроєкт про незалежність НАБУ та САП

Автор: 

НАБУ (5282) ВР (15135) законопроєкт (3669) Зеленський Володимир (24834) САП (2372)


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Топ коментарі
+15
Впринципе операция НАБУ-САП для-Зелегского и Ермака прошла успешно. ОП получила всю секретную информацию из этих ведлмств, что позволит уклониться от новых подозрений в коррупции окружения президента. Теперь можно посыпать голову пеплом и откатиться на заранее подготовленные позиции.
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24.07.2025 18:45 Відповісти
+9
Особисто?
Заодно занеси підписаний указ про звільнення Єрмака!
Щоб два рази не вставати.
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24.07.2025 18:50 Відповісти
+8
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24.07.2025 18:52 Відповісти
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24.07.2025 18:45 Відповісти
Насправді не завадило б дійсно замінити керівництво НАБУ через конкурс під контролем ЄС.
Тому що ця зелена потвора Кривонос саботує діяльність НАБУ на користь свого родича Ткаченка, на користь своїх колег КВНщіків.
До того ж ця людина очевидно політично заангажована

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24.07.2025 18:53 Відповісти
И нового руководителя отдать под контроль Дерьмака и его папаши ГРУ-шника.
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24.07.2025 18:59 Відповісти
Долбень Green Bill #603485 вот что ты ***** несёшь?
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24.07.2025 19:59 Відповісти
Пошто вы искажаете достоверность?
В оригинале волк питав на суржику "Шо, опять?"
Вы запостили русифицированную версию мема.
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24.07.2025 19:49 Відповісти
ще більший сцикун чим янек
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24.07.2025 18:45 Відповісти
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24.07.2025 18:55 Відповісти
Сцикун в очі: Генпрокурор лишається головним, а керівнмк САП - замісник. Вони цього змінювати не стануть
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24.07.2025 19:18 Відповісти
Так швидко написав?
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24.07.2025 18:45 Відповісти
так очко ж не залізне
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24.07.2025 18:48 Відповісти
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24.07.2025 18:52 Відповісти
Йошкiн корiнь, оце ви напустили на мене огиди, на цiлий вечiр...
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24.07.2025 19:10 Відповісти
Не пам`таете , коли перестав заходити на Цензор пан Михаль?
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24.07.2025 19:14 Відповісти
Друже вибач я не зрозумів, що за пан Михаль.
Старий став.
Я на Цензор повернувся місяць тому.
Дембельнувся за віком.
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24.07.2025 19:33 Відповісти
ні просто вилучили справи проти оточення Зе і все...
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24.07.2025 18:55 Відповісти
Зєлєнскій? Написав? 🤔 Зєлєнскій чітатєль с бумажкі, а не пісАтєль (не плутати з пІсатєлєм в очі, яким він таки є). Писали швидше за все європейці, які пообіцяли в іншому випадку голодний підсос і бунти пенсіонерів.
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24.07.2025 19:29 Відповісти
Тексти законів не пишуть ні президент ,ні депутати, бо всі вони надто тупі для цього. Існує ціла структура ,якщо я не помиляюсь ,називається юридичне управління Верховної ради, де працюють професійні юристи ,саме вони і складають тексти законів залежно від хотєлок вищеназваних осіб
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24.07.2025 20:14 Відповісти
Впринципе операция НАБУ-САП для-Зелегского и Ермака прошла успешно. ОП получила всю секретную информацию из этих ведлмств, что позволит уклониться от новых подозрений в коррупции окружения президента. Теперь можно посыпать голову пеплом и откатиться на заранее подготовленные позиции.
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24.07.2025 18:45 Відповісти
напередодні повідомили, що набу завершило розслідування по справі приватбанку коломойського, включно в часи прем,єра тимошенко...а далі суд...
тому провели таку операцію і получили доступ і вже напевне прокурор має цю справу у себе...і деяких інших також...
тепер можна виступати з ініціативами...
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24.07.2025 18:52 Відповісти
Драстi, я - ваша тьотя. Припоцанi краще набу знають своi грiхи, там позицii вiдходу давно готовi. Ось тiльки нехай не надiються, що втечуть. як пердуковiч. А заре , мислiмо, пiв фронту опустило зброю, хотiли перенаправити в iншу сторону - ось таке зебiли утнули. Клоуни намагаються стати страшнiшими за пиню.
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24.07.2025 18:58 Відповісти
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24.07.2025 19:18 Відповісти
Ніякого відкату немає: в проекті закону від Зе чітко пропонується залишити САП та НАБУ залежними від Генпрокурора. Першим же ш абзацом. Шо ніхто не читає???
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24.07.2025 19:20 Відповісти
Це прострочена гнида вже геть берега поплутала і нічого не боїться!
Тварина обдовбана піде на все, щоб прикрити сраку своєму бізнес-корешу миндичу і напару з ним до останньої нитки розграбувати Україну, а потім звалити на "истарическую родину к папе саше и маме римме"
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24.07.2025 19:27 Відповісти
"Отсєбятіна" не проканала
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24.07.2025 18:47 Відповісти
Позорище
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24.07.2025 18:48 Відповісти
Шо ж ты, фраер, сдал назад...
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24.07.2025 18:48 Відповісти
Это ему уже не поможет...
Идиот
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24.07.2025 18:48 Відповісти
так ВР на канікулах ))
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24.07.2025 18:48 Відповісти
А воно що, писати вміє? Послухайте, що воно меле, коли немає тємніка від дєрьмака перед очима! Там прокацапські "потужні" менеджери пишуть!😁
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24.07.2025 18:49 Відповісти
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24.07.2025 18:54 Відповісти
Особисто?
Заодно занеси підписаний указ про звільнення Єрмака!
Щоб два рази не вставати.
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24.07.2025 18:50 Відповісти
треба ще текст перечитати.. не факт що там немає "міни"..

і в даному випадку ця "міна" не буде бракована як для ЗСУ
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24.07.2025 18:50 Відповісти
підар гнойний
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24.07.2025 18:53 Відповісти
..зебілізм невиліковний...
і, до речі, в Україні війна.. а дрібне мудило у велику політику грається...
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24.07.2025 18:54 Відповісти
Зворотній турборежим ? ))
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24.07.2025 18:55 Відповісти
Нє. Просто білий шум, брехня та замилювання очей.
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24.07.2025 19:00 Відповісти
Так там нічого не змінилося в частині того, шо головним залишається Генпрокурор, тобто немає незалежності САП та НАБУ
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24.07.2025 18:55 Відповісти
держпереворот від шмаклі трохи не пройшов на цей раз . треба пильнувати .
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24.07.2025 18:57 Відповісти
Тут ще мала б для початку бути відставка Єрмака , який спланував цю авантюру.
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24.07.2025 18:57 Відповісти
Ттак САП і НАБУ так і залишаються підзвітними в твоєму "плані", Вован: blob:https://itd.rada.gov.ua/ce81adf4-991e-4c5d-9***-b545c41f8000 Шулер? Так не піде!!!!!
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24.07.2025 18:57 Відповісти
ось картка так званого "покращення від вована". знову найо. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/56899
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24.07.2025 18:58 Відповісти
⚡️У Раді зареєстрували законопроєкт, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП

«Наш законопроект 13531 про відміну ліквідації НАБУ та САП на сайті Ради. Офіційно зареєстрований», - повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Щось ЗЄ зовсім забрехався. Його законопроєкт був якраз про позбавлення самостійності антикорів.
Тобто, ЗЄ, щоб відповзти після того, як обісрався, тупо привласнив собі проєкт опозиції.
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24.07.2025 18:58 Відповісти
А как же Тимошенко с ее речью о колонизации? Так обосраться надо уметь.
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24.07.2025 19:00 Відповісти
Чому "колишній професор Могилянки" говорить під час війни кацапською мовою?

У професора взагалі почуття гідности є?

>> религиозному, культурному и языковому признакам...

Прєвєт упцмп, самай укрАінскай церкаві в Украінє?
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24.07.2025 19:19 Відповісти
Тому що професор володіє кількома мовами і може вибирати))
А довбні - невігласи -дебілопатріоти навіть своєї власної не здатні вивчити)
Та розум для дебілопатріота не головне - він навіть заважає - достатньо того ,що він вміє кричати гасла і знає слово "кацап")))
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24.07.2025 19:28 Відповісти
Звертає увагу на мовчання "активістів та захисників прав людини" стосовно побиття людей тітушками з ТЦк - в цьому випадку права та свободи людей їх не турбували...
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24.07.2025 19:43 Відповісти
Ухадзі...ухадзі...
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24.07.2025 19:05 Відповісти
Ермак хитрий,ніде нема його підпису,а всім керує.Так само по лінії НАБУ-САП,де автор ермак. Дає свої усні вказівки,хто не підкоряється,на того запускає силові органи,над якими має контроль.
Такий собі,навіть не сірий кардинал,в новітній берія.
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24.07.2025 19:05 Відповісти
Такi зненацька зникають з орбiти.
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24.07.2025 19:08 Відповісти
Але ж бо, заре, по логцi, небо знову для баб юльки-дурепи буде щось застувати. А це МАЙДАН. Ось i висвiтилась тупорило-ботоксна харя ульянки, ондого.
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24.07.2025 19:05 Відповісти
ЗЫ... Ванятко, я вас умоляю, тока ви не мовчiть.
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24.07.2025 19:06 Відповісти
Винятками є "об'єктивні обставини Джерело: https://censor.net/ua/n3565107

Ось тут вся суть цього «законопроекту!
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24.07.2025 19:06 Відповісти
А...згадав, як Янукович під кінець на що завгодно був згодний!...але з'явився Парасюк...
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24.07.2025 19:08 Відповісти
Ну так вже, вибачте, гівно. У нас військовий стан не закінчується.

Генеральному прокурору України заборонено доручати здійснення досудового розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування.
Винятками є "об'єктивні обставини, що унеможливлюють Національного антикорупційного бюро України чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану". Джерело: https://censor.net/ua/n3565107
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24.07.2025 19:09 Відповісти
Як оголосив нардеп Ярослав Железняк, сьогодні група з 48 народних депутатів подала на реєстрацію законопроект №13531, який передбачає скасування всіх норм щодо НАБУ та САП, які були у законі №12414. Тобто просто - повернути все як було ДО.

І ЕрЗе подав... поки що без №№ реєстрації.
Таким чином, тепер у Раді буде два законопроекти - №13531 і президентський.
Президентський - це буде щось середнє між тим, що було і тим, що може задовольнити західних союзників і зняти напругу. Природно, ОП закликатиме свою більшість голосувати за президентський варіант, а не за №13531.

Окреме питання, чи навіть проблема - як скоро слуги уродів доїжуть з Канар на позачергове засідання...
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24.07.2025 19:11 Відповісти
Зеля всіх переграв! Браво!
Буквально одним елегантним кроком, він, за допомогою Європи, переписав правила гри із антикорупційною діяльністю, які були заточені для підпорядкування інтересам США та позбувся москальських агентів у них.
Також він зробив фальшстарт нового Майдану, який могли запустити США для усунення його від влади!
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24.07.2025 19:14 Відповісти
В гузно його чмокнiть, бо пiсля свого проколу, дурак зрозумiв, що вiйсько розверне зброю проти нього, гниди такоi, колоте краiну зсередини пiд час вiйни.
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24.07.2025 19:18 Відповісти
о ..зельоні гниди виповзли
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24.07.2025 19:19 Відповісти
Вава , а як по смислу в`яжеться твiй(ваш) пук: " НАБУ були заточені для підпорядкування інтересам США та вава позбувся москальських агентів у них". Не зрозумiв, це на користь США , чи пинi?
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24.07.2025 19:23 Відповісти
Це на користь України!
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24.07.2025 19:27 Відповісти
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24.07.2025 19:30 Відповісти
Зеленський - справжній лідер України!
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24.07.2025 19:53 Відповісти
Мавпи прославляють свого зеленого лідора
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24.07.2025 20:24 Відповісти
Якщо у Вас все добре з памятью, то Ви зможете згадати ще одного гравця, який всіх переграв. Але в Ростові для найвеличнішого є місце тільки банщика в сауні.
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24.07.2025 19:28 Відповісти
Ти ********?
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24.07.2025 20:21 Відповісти
а чому ВСІХ держслужбовціва не пропускати через поліграф ? )))
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24.07.2025 19:17 Відповісти
Цікаво , що скажуть не зацикавленні юрісти на цей " шедевр " ?
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24.07.2025 19:18 Відповісти
Якийсь він сумний та невеселий...
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24.07.2025 19:19 Відповісти
Формально незалежні, але інструменти для маніпуляцій залишаються.
У потрібний момент можна впливати на розслідування або блокувати незручні справи через:
- «адміністративні» вказівки,
- поліграф або службові перевірки,
- обмежене «законне» втручання в окремі провадження.
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24.07.2025 19:25 Відповісти
Юристи-,розкажіть де Зеленський нас дурить-не може бути щоб ця людина не дурила
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24.07.2025 19:30 Відповісти
Нахера він всрався, цей криворагульський юрист - самоучка? Поверніть те що відмінили.
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24.07.2025 19:41 Відповісти
"В умовах воєнного стану..." - далі сам
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24.07.2025 19:58 Відповісти
Винятки, як кажуть диявол криється в дрібницях, тому потрібно чекати висновки незалежних експертів
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24.07.2025 19:31 Відповісти
Невже, в тому проекті не закладено щось типу "казнить нельзя помиловать" - запасних хід для... ?
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24.07.2025 19:35 Відповісти
Що ще цей Осел видумує? Поверніть як було раніше і поставте на місце.
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24.07.2025 19:38 Відповісти
А як щодо обов'язкового поліграфу для президента та працівників ОПи?
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24.07.2025 19:42 Відповісти
Поліграф - псевдонаукова хєрня. Погадайте на кавовій гущі з тією ж користю
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24.07.2025 19:47 Відповісти
Отже...Крючков, Язов та Бакланов, Лук'янов та Івашко вилетіли у Форос до Горбачова.

Макс Михайленко. Maxliner.
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24.07.2025 19:44 Відповісти
Всі потрібні матеріали вже вилучено, впевнений
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24.07.2025 19:46 Відповісти
Після підписання такого ганебного закону, президент має йти у відставку.
Незалежно від того, чи скасує він потім той закон.
Він його підписав. І він - обличчя України. Над цим шапіто сміється весь цивілізований світ.
Йди у відставку, Зеленський. Ти вкотре зганьбив Україну і за це має бути відповідальність.
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24.07.2025 19:53 Відповісти
Через узурпатора Україна втратила фінансування від ЄС на 50 млрд.євро.
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24.07.2025 19:53 Відповісти
Розводняк, оте "в разі неможливості ...в умовах воєнного стану" всю незалежність і виняткову підвідомчість і похороне
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24.07.2025 19:56 Відповісти
Але в проекті Закону від боневтіка відсутня норма про скасування змін до КПК, які надають право на обшуки без дозволу слідчого судді і це повинно теж турбувати громадськість, оскільки жертвою свавілля силових структур може стати будь-який громадянин України.
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24.07.2025 20:03 Відповісти
Путін зассал?
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24.07.2025 20:05 Відповісти
ПЗДЦ ЧМО
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24.07.2025 20:06 Відповісти
Продажная зеленая тварюка... Назнач, выборы пиндорас зеленый, прдавшийся путлеру. Ты уже вне закона!!!
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24.07.2025 20:18 Відповісти
генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов'язковим погодженням заступника генпрокурора - керівника САП;працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов'язані пройти поліграф, організований СБУ;НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється - за це відповідальність;співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

А де тут той самой "відкат назад"?
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24.07.2025 20:22 Відповісти
 
 