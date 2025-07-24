Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП. ДОКУМЕНТ
На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо посилення повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП.
Про це йдеться в картці законопроєкту, інформує Цензор.НЕТ.
Так, ініціатива Зеленського передбачає, що:
- генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора — керівника САП;
- працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;
- НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;
- керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;
- прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється - за це відповідальність;
- співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;
- генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.
Генеральному прокурору України заборонено доручати здійснення досудового розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування.
Винятками є "об'єктивні обставини, що унеможливлюють Національного антикорупційного бюро України чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану".
Серед інших положень законопроєкту Зеленського:
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Спрощення процедури призначення прокурорів: вилучено норму про призначення прокурорів у конкретних провадженнях виключно Генпрокурором.
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Повідомлення про підозру: дозволено повідомляти працівникам НАБУ про підозру не лише Генпрокурором, а і керівником САП.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
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Тому що ця зелена потвора Кривонос саботує діяльність НАБУ на користь свого родича Ткаченка, на користь своїх колег КВНщіків.
До того ж ця людина очевидно політично заангажована
В оригинале волк питав на суржику "Шо, опять?"
Вы запостили русифицированную версию мема.
Старий став.
Я на Цензор повернувся місяць тому.
Дембельнувся за віком.
тому провели таку операцію і получили доступ і вже напевне прокурор має цю справу у себе...і деяких інших також...
тепер можна виступати з ініціативами...
Тварина обдовбана піде на все, щоб прикрити сраку своєму бізнес-корешу миндичу і напару з ним до останньої нитки розграбувати Україну, а потім звалити на "истарическую родину к папе саше и маме римме"
Идиот
Заодно занеси підписаний указ про звільнення Єрмака!
Щоб два рази не вставати.
і в даному випадку ця "міна" не буде бракована як для ЗСУ
і, до речі, в Україні війна.. а дрібне мудило у велику політику грається...
«Наш законопроект 13531 про відміну ліквідації НАБУ та САП на сайті Ради. Офіційно зареєстрований», - повідомив народний депутат Ярослав Железняк
Щось ЗЄ зовсім забрехався. Його законопроєкт був якраз про позбавлення самостійності антикорів.
Тобто, ЗЄ, щоб відповзти після того, як обісрався, тупо привласнив собі проєкт опозиції.
У професора взагалі почуття гідности є?
>> религиозному, культурному и языковому признакам...
Прєвєт упцмп, самай укрАінскай церкаві в Украінє?
А довбні - невігласи -дебілопатріоти навіть своєї власної не здатні вивчити)
Та розум для дебілопатріота не головне - він навіть заважає - достатньо того ,що він вміє кричати гасла і знає слово "кацап")))
Такий собі,навіть не сірий кардинал,в новітній берія.
Ось тут вся суть цього «законопроекту!
Генеральному прокурору України заборонено доручати здійснення досудового розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування.
Винятками є "об'єктивні обставини, що унеможливлюють Національного антикорупційного бюро України чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану". Джерело: https://censor.net/ua/n3565107
І ЕрЗе подав... поки що без №№ реєстрації.
Таким чином, тепер у Раді буде два законопроекти - №13531 і президентський.
Президентський - це буде щось середнє між тим, що було і тим, що може задовольнити західних союзників і зняти напругу. Природно, ОП закликатиме свою більшість голосувати за президентський варіант, а не за №13531.
Окреме питання, чи навіть проблема - як скоро слуги уродів доїжуть з Канар на позачергове засідання...
Буквально одним елегантним кроком, він, за допомогою Європи, переписав правила гри із антикорупційною діяльністю, які були заточені для підпорядкування інтересам США та позбувся москальських агентів у них.
Також він зробив фальшстарт нового Майдану, який могли запустити США для усунення його від влади!
У потрібний момент можна впливати на розслідування або блокувати незручні справи через:
- «адміністративні» вказівки,
- поліграф або службові перевірки,
- обмежене «законне» втручання в окремі провадження.
Макс Михайленко. Maxliner.
Незалежно від того, чи скасує він потім той закон.
Він його підписав. І він - обличчя України. Над цим шапіто сміється весь цивілізований світ.
Йди у відставку, Зеленський. Ти вкотре зганьбив Україну і за це має бути відповідальність.
А де тут той самой "відкат назад"?