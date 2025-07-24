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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Розмова Зеленського та Мерца
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Зеленський розповів Мерцу про законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський поінформував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. 

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", - зазначив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили реалізацію наших домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластеру. Є абсолютна підтримка Німеччини в цьому питанні.

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"Розповів про ситуацію на фронті та потребу в додатковому фінансуванні для виробництва дронів. Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів. Дякую, Фрідріху. Дякую, Німеччино, за підтримку України та наших людей" - пояснив президент.

Автор: 

НАБУ (5282) Зеленський Володимир (24834) САП (2372) Мерц Фрідріх (195)


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Топ коментарі
+2
Впринципе операция НАБУ-САП для-Зелегского и Ермака прошла успешно. ОП получила всю секретную информацию из этих ведлмств, что позволит уклониться от новых подозрений в коррупции окружения президента. Теперь можно посыпать голову пеплом и откатиться на заранее подготовленные позиции.
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24.07.2025 18:41 Відповісти
+2
не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфрастуктури...
так само як і з ОП, чи СБУ, чи Генпрокуратури!
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24.07.2025 18:45 Відповісти
+1
Якщо раніше з західними партнерами говорили про допомогу Україні та євроінтеграцію, то зараз виправдовуватись за те що натворили , відомо про дві людини які причетні до цієї авантюри, принаймі один з них має бути відсторонений від подальшого сповзання України до авторитаризму.
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24.07.2025 18:49 Відповісти
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Впринципе операция НАБУ-САП для-Зелегского и Ермака прошла успешно. ОП получила всю секретную информацию из этих ведлмств, что позволит уклониться от новых подозрений в коррупции окружения президента. Теперь можно посыпать голову пеплом и откатиться на заранее подготовленные позиции.
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24.07.2025 18:41 Відповісти
Законопроект всім законопроектам законопроект - Мерц - будь спок - Зеля
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24.07.2025 18:43 Відповісти
не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфрастуктури...
так само як і з ОП, чи СБУ, чи Генпрокуратури!
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24.07.2025 18:45 Відповісти
Але з боку корупціонерів - можна й треба!
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24.07.2025 18:48 Відповісти
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24.07.2025 18:48 Відповісти
Якщо раніше з західними партнерами говорили про допомогу Україні та євроінтеграцію, то зараз виправдовуватись за те що натворили , відомо про дві людини які причетні до цієї авантюри, принаймі один з них має бути відсторонений від подальшого сповзання України до авторитаризму.
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24.07.2025 18:49 Відповісти
А він повідомив Мерцу, що цей законопроєкт готувала опозиція, як контрзахід проти його (Зеленського) напад на антикорів?
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24.07.2025 18:53 Відповісти
Зеленський розсмішив Мерца про законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів...
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24.07.2025 18:56 Відповісти
Зате тепер Мерц все знає про підворіття, шо у Крівом Рогу̀...
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24.07.2025 19:03 Відповісти
Дурним буде Мерц, якщо повірить хронічному брехуну!
А документи на гаменець зеленського, квартальщика міндіча, вже у тих, хто його відмаже?
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24.07.2025 19:09 Відповісти
Не переживайте,там вміють аналізувати і читати документи.В зелі не було свалу він змушений був повертатись до старої редакції закону,бо в іншому випадку тікати нема куди,за кордоном спросять де бабки і в Україні роздеруть на псячу шмату.Куди тікати??в рашку? так там куйло його зразу повісить!Зе шобло довимахувалось...Тепер просто контороль за європейськими бабками буде в два рази сильніший.
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24.07.2025 19:33 Відповісти
Взагалі, то це був державний заколот, групи осіб, з Урядового кварталу, проти Незалежності України!?!?
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24.07.2025 19:58 Відповісти
 
 