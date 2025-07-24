Зеленський розповів Мерцу про законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів

Президент Володимир Зеленський поінформував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", - зазначив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили реалізацію наших домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластеру. Є абсолютна підтримка Німеччини в цьому питанні.

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"Розповів про ситуацію на фронті та потребу в додатковому фінансуванні для виробництва дронів. Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів. Дякую, Фрідріху. Дякую, Німеччино, за підтримку України та наших людей" - пояснив президент.