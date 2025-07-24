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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Зеленский рассказал Мерцу о законопроекте, который гарантирует независимость антикоррупционных органов

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский проинформировал канцлера Германии Фридриха Мерца, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", - отметил Зеленский.

Также собеседники обсудили реализацию наших договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера. Есть абсолютная поддержка Германии в этом вопросе.

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"Рассказал о ситуации на фронте и потребности в дополнительном финансировании для производства дронов. Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков. Спасибо, Фридрих. Спасибо, Германия, за поддержку Украины и наших людей", - пояснил президент.

НАБУ (4400) Зеленский Владимир (21317) САП (2209) Фридрих Мерц (190)


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Топ комментарии
+2
Впринципе операция НАБУ-САП для-Зелегского и Ермака прошла успешно. ОП получила всю секретную информацию из этих ведлмств, что позволит уклониться от новых подозрений в коррупции окружения президента. Теперь можно посыпать голову пеплом и откатиться на заранее подготовленные позиции.
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24.07.2025 18:41 Ответить
+2
не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфрастуктури...
так само як і з ОП, чи СБУ, чи Генпрокуратури!
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24.07.2025 18:45 Ответить
+1
Якщо раніше з західними партнерами говорили про допомогу Україні та євроінтеграцію, то зараз виправдовуватись за те що натворили , відомо про дві людини які причетні до цієї авантюри, принаймі один з них має бути відсторонений від подальшого сповзання України до авторитаризму.
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24.07.2025 18:49 Ответить
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Впринципе операция НАБУ-САП для-Зелегского и Ермака прошла успешно. ОП получила всю секретную информацию из этих ведлмств, что позволит уклониться от новых подозрений в коррупции окружения президента. Теперь можно посыпать голову пеплом и откатиться на заранее подготовленные позиции.
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24.07.2025 18:41 Ответить
Законопроект всім законопроектам законопроект - Мерц - будь спок - Зеля
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24.07.2025 18:43 Ответить
не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфрастуктури...
так само як і з ОП, чи СБУ, чи Генпрокуратури!
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24.07.2025 18:45 Ответить
Але з боку корупціонерів - можна й треба!
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24.07.2025 18:48 Ответить
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24.07.2025 18:48 Ответить
Якщо раніше з західними партнерами говорили про допомогу Україні та євроінтеграцію, то зараз виправдовуватись за те що натворили , відомо про дві людини які причетні до цієї авантюри, принаймі один з них має бути відсторонений від подальшого сповзання України до авторитаризму.
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24.07.2025 18:49 Ответить
А він повідомив Мерцу, що цей законопроєкт готувала опозиція, як контрзахід проти його (Зеленського) напад на антикорів?
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24.07.2025 18:53 Ответить
Зеленський розсмішив Мерца про законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів...
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24.07.2025 18:56 Ответить
Зате тепер Мерц все знає про підворіття, шо у Крівом Рогу̀...
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24.07.2025 19:03 Ответить
Дурним буде Мерц, якщо повірить хронічному брехуну!
А документи на гаменець зеленського, квартальщика міндіча, вже у тих, хто його відмаже?
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24.07.2025 19:09 Ответить
Не переживайте,там вміють аналізувати і читати документи.В зелі не було свалу він змушений був повертатись до старої редакції закону,бо в іншому випадку тікати нема куди,за кордоном спросять де бабки і в Україні роздеруть на псячу шмату.Куди тікати??в рашку? так там куйло його зразу повісить!Зе шобло довимахувалось...Тепер просто контороль за європейськими бабками буде в два рази сильніший.
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24.07.2025 19:33 Ответить
Взагалі, то це був державний заколот, групи осіб, з Урядового кварталу, проти Незалежності України!?!?
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24.07.2025 19:58 Ответить
Геть зелену банду!
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24.07.2025 20:35 Ответить
 
 