Зеленский рассказал Мерцу о законопроекте, который гарантирует независимость антикоррупционных органов

Президент Владимир Зеленский проинформировал канцлера Германии Фридриха Мерца, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", - отметил Зеленский.

Также собеседники обсудили реализацию наших договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера. Есть абсолютная поддержка Германии в этом вопросе.

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"Рассказал о ситуации на фронте и потребности в дополнительном финансировании для производства дронов. Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков. Спасибо, Фридрих. Спасибо, Германия, за поддержку Украины и наших людей", - пояснил президент.