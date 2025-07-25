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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Протести проти закону про НАБУ і САП
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Зеленський про протести проти обмеження НАБУ та САП: Поважаю думку суспільства, ми відреагували

Зеленський відреагував на протести проти закону 12414

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий законопроєкт щодо НАБУ та САП став реакцією на протести суспільства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами.

"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди сказали: все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Ми відреагували", - сказав президент.

За словами Зеленського, у новому законопроєкті є норми, що дозволяють захистити антикорупційні органи від російського впливу, зокрема системні перевірки співробітників, які мають родичів у Росії, на детекторі брехні.

Читайте: Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП. ДОКУМЕНТ

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Читайте: Макрон та Кошта намагалися відмовити Зеленського підписувати закон про НАБУ і САП, - FT

Автор: 

НАБУ (5310) Зеленський Володимир (24851) протест (2421) САП (2372)


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Топ коментарі
+20
Спочатку намагався наїб@ти те суспільство, а коли воно його попалило та пововтузило мордою в його ж лайні, почув.
Не був би дебілом, почекав би реакції суспільства та наклав би вето. Був би сприйнятий суспільством як атєц радной, а так - ЛОШАРА!
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25.07.2025 10:20 Відповісти
+19
цинічне зельоне брехло
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25.07.2025 10:17 Відповісти
+13
Зеленський , як завжди бреше не тільки украінцям , а і багатьом політикам світу , які просили його не підписувати цей закон ,
особисто під себе !!😠
А коли вийшли люди на мітинги по всій краіні ,
то він вср@ вся
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25.07.2025 10:23 Відповісти
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цинічне зельоне брехло
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25.07.2025 10:17 Відповісти
Вірити в те, що ЗЕлупа белькоче - себе не поважати. Навпаки, зараз треба дуже уважно слідкувати за отими "ручки шаловливі"- що вони там зараз понаписують, які нові поправки будуть втюхувати!
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25.07.2025 11:14 Відповісти
Всьо, розходьтесь.
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25.07.2025 10:20 Відповісти
Спочатку намагався наїб@ти те суспільство, а коли воно його попалило та пововтузило мордою в його ж лайні, почув.
Не був би дебілом, почекав би реакції суспільства та наклав би вето. Був би сприйнятий суспільством як атєц радной, а так - ЛОШАРА!
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25.07.2025 10:20 Відповісти
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25.07.2025 10:20 Відповісти
а тим часом сбушники фільмували, фоткали протестантів; особливо звертали увагу на осіб чоловічої статі.
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25.07.2025 10:20 Відповісти
За грати зелених мародерів.
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25.07.2025 10:21 Відповісти
Зеленський , як завжди бреше не тільки украінцям , а і багатьом політикам світу , які просили його не підписувати цей закон ,
особисто під себе !!😠
А коли вийшли люди на мітинги по всій краіні ,
то він вср@ вся
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25.07.2025 10:23 Відповісти
Макрон сказав, що бабла не дадуть, а пейсатий холопам розказує як їх поважає🤣🤣🤣
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25.07.2025 10:23 Відповісти
Треба бути повним бовдуром (криворізьким юристом) , щоб за день проштовхнути закон, підписати його, а через день все повернути взад !
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25.07.2025 10:24 Відповісти
ось такий він " юріст" як виявилося..." Нєобучаємий"..
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25.07.2025 10:45 Відповісти
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414. А 24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт № 13531. Зверніть увагу на номери і їх різницю = 1117 ! законопроєктів)))) Це за який період, і над чим так спритно працює недолуга Верховна рада.
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25.07.2025 10:25 Відповісти
Давайте, розходьтесь! Не заважайте нам красти.
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25.07.2025 10:27 Відповісти
найвеличніший всрався, запам'ятай, гнида, Україна не піаніно!
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25.07.2025 10:27 Відповісти
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25.07.2025 10:30 Відповісти
самий кращий плакат на задньому фоні
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25.07.2025 10:53 Відповісти
Категорично не підтримую Президента України в цьому питанні, жаль що пан Зеленський "замилює очі" своїм законопроєктом. Це не має ніякого відношення до незалежності НАБУ та САП, цей законопроект просто чергове знущання над народом України.
генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов'язковим погодженням заступника генпрокурора - керівника САП Джерело: https://censor.net/ua/n3565107
Якби після фрази : "генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень." була крапка і ніякого продовження - тоді ок, однак що ми бачимо : " Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов'язковим погодженням заступника генпрокурора - керівника САП ", передбачається все ж таки пряме втручання в діяльність САП опосередковано, через заступника генерального прокурора- керівника САП. Тоді хто і як буде "призначати" або "вибирати" та "затверджувати" такого заступника генерального прокурора-керівника САП?
Треба скасування прийнятого Закону в Конституційному Суді України, іншого шляху немає!
все інше грає на користь ворогу УКРАЇНИ - расєянам та рашці і путярі, невже пане Президент України Ви цього не розумієте, нащо Ви так зробили!?
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25.07.2025 10:31 Відповісти
бо Оманська Гнида - руснява падаль
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25.07.2025 10:50 Відповісти
Все було добре в цьому коменті...до останього реченя: "невже пане Президент України Ви цього не розумієте, нащо Ви так зробили!?".
У мене до вас питання: "невже ви й досі думаєте, що воно нічого не знає і не розуміє?"
Де ж це треба було ховатись всі оці 6 років? Мабуть з першого дня вторгнення в якомусь ізольованому бункері. Або на "єдиному мудозвоні".
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25.07.2025 11:20 Відповісти
Люди сказали: все повинно бути за законом Джерело: https://censor.net/ua/n3565186
Отже він визнає що пішов по безпредєлу, за такі дії повинна бути відповідальність
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25.07.2025 10:32 Відповісти
Люди сказали: все повинно бути за законом. Джерело: https://censor.net/ua/n3565186.
А вони не вкурсі, що має бути все за законом, і що порушники закону тепер мають бути покарані?
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25.07.2025 10:32 Відповісти
Давайте краще новину від британського The Telegraph з красномовним заголовком

"For Ukraine's sake, Zelensky must now step aside
The inspirational leader is no longer part of the solution to ending the conflict with Russia. He is now part of the problem

"
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25.07.2025 10:35 Відповісти
А що, дермак тепер після Зе надихатиме народ України? (сарказм, раптом що)
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25.07.2025 10:43 Відповісти
...канфлихт з рашою...
Якій до біса конфлікт?!
Це війна імперії зла проти суверенной країни, нічим не спровокована з боку України.
Як жертва може домовитися з вбивцею і залагодити...щось, якщо агрессор відкрито каже, що його ціль знищення українців... яких не існує
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25.07.2025 11:07 Відповісти
Злякався чорт?
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25.07.2025 10:35 Відповісти
Не вдалось, по тихому, протягти, довелось "поважати".
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25.07.2025 10:38 Відповісти
читаю і розумію, що йде розведення лохів
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25.07.2025 10:38 Відповісти
Тварюка!
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25.07.2025 10:40 Відповісти
З яких це пір він раптом став " поважати думку суспільства"..?!!
Лицемір...
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25.07.2025 10:42 Відповісти
Гандон! Ще й обісраний.
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25.07.2025 10:42 Відповісти
То виявляється можно було виходити на протести і проти множинного громодянства,і проти яєць по 17 гр,проти бракованих мін,відсутності фортифікацій,антиконституційних законів,продовження військового стану ( щоб ввести стан війни,згідно конституції),законності обіймати посаду президента при завершені повноважень під час військового стану,і проти безправної мобілізації,а добиватись закону про мобілізацію від презедента( згідно його прямих обов'язків),але позитивні блохероповії оп розказали казочки людям про " не на часі".
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25.07.2025 10:55 Відповісти
Показово, що проти усього цього, чомусь ніхто не вийшов, а як зачепили західні інтереси, так миттєво демонстрації по всій країні. Таке відчуття, що саботаж і здача країни зеленими чортами, нікого не хвилюють. Може українцям вже час СВОЇ інтереси відстоювати, а не західні?
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25.07.2025 11:16 Відповісти
От просто цікаво: як за добу "найвеличніший юрИст", який навіть Конституцію не читав, зміг написати аж цілий закон?

Ну а брехня від найвеличнішого - то вже звична річ: його європейські лідери просили не підписувати, опозиція, громадські організації та об'єднання - "ой не чує баба", а коли побачив, що електорат, на який він розраховує на виборах (молодь), вийшов на протести і другий строк у владі може стати першим в буцигарні після програшу на виборах - "почую кожного!"

Цинічне сцикливе брехло...
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25.07.2025 11:01 Відповісти
Ліл. Не бреши, чорт гундосий. Ви відреагували, бо Захід фінанси перекрив і взяв тебе за яйця. І ти обісцявся і дав задню. Але маски зірвані, Захід побачив, що ти таке. Пакуй валізи в Ростов!
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25.07.2025 11:12 Відповісти
Ця ситуація нагадує мені до болю 2004 та 2014 рік ,коли народ використали втемну . Тоді так само тоді "борцюни -активісти -грантоїди " героїчно закликали народ на барикади - а потім тихенько поотримували жирні посади - всі ці Лєщенки ,Наєми ,Шабуніни - і з борцюнів проти "системи " стали її частиною.
Сумніваюся ,що хтось з більшості людей ,що підтримують НАБУ зміг вивчити результати його діяльності - а результати там дуже мізерні - нуль цілих ,хєр десятих . І прийти до висновку - що НАБУ ЦЕ НЕ ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ , А ПРО ТЕ ЩОБ ТРИМАТИ ЗА ЯЙЦЯ КОРУПЦІОНЕРІВ - і через це протискати ,потрібні для себе рішення . Хто кінцевий вигодонабувач НАБУ - вдумливий читач може вирішити самостійно. Питання не про це . Питання про свободи.
Чи потрібно було відстоювати свободи в 2004,2014 і зараз в 2025 ? Безперечно . Але борючись проти авторитаризму - потрібно думати своєю головою а не гаслами "активістів -борцюністів -незаЛИЖних журналістів ".
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25.07.2025 11:19 Відповісти
метода зелена- "насрав Україні і українському народові".але потім відреагував...
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25.07.2025 11:26 Відповісти
Щось ви, хлопче, *****те, шо вам не до сраки..😆
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25.07.2025 11:29 Відповісти
 
 