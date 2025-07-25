Зеленський про протести проти обмеження НАБУ та САП: Поважаю думку суспільства, ми відреагували

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий законопроєкт щодо НАБУ та САП став реакцією на протести суспільства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами.

"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди сказали: все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Ми відреагували", - сказав президент.

За словами Зеленського, у новому законопроєкті є норми, що дозволяють захистити антикорупційні органи від російського впливу, зокрема системні перевірки співробітників, які мають родичів у Росії, на детекторі брехні.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

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