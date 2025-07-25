Зеленський про протести проти обмеження НАБУ та САП: Поважаю думку суспільства, ми відреагували
Президент Володимир Зеленський заявив, що новий законопроєкт щодо НАБУ та САП став реакцією на протести суспільства.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами.
"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди сказали: все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Ми відреагували", - сказав президент.
За словами Зеленського, у новому законопроєкті є норми, що дозволяють захистити антикорупційні органи від російського впливу, зокрема системні перевірки співробітників, які мають родичів у Росії, на детекторі брехні.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не був би дебілом, почекав би реакції суспільства та наклав би вето. Був би сприйнятий суспільством як атєц радной, а так - ЛОШАРА!
особисто під себе !!😠
А коли вийшли люди на мітинги по всій краіні ,
то він вср@ вся
генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов'язковим погодженням заступника генпрокурора - керівника САП Джерело: https://censor.net/ua/n3565107
Якби після фрази : "генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень." була крапка і ніякого продовження - тоді ок, однак що ми бачимо : " Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов'язковим погодженням заступника генпрокурора - керівника САП ", передбачається все ж таки пряме втручання в діяльність САП опосередковано, через заступника генерального прокурора- керівника САП. Тоді хто і як буде "призначати" або "вибирати" та "затверджувати" такого заступника генерального прокурора-керівника САП?
Треба скасування прийнятого Закону в Конституційному Суді України, іншого шляху немає!
все інше грає на користь ворогу УКРАЇНИ - расєянам та рашці і путярі, невже пане Президент України Ви цього не розумієте, нащо Ви так зробили!?
У мене до вас питання: "невже ви й досі думаєте, що воно нічого не знає і не розуміє?"
Де ж це треба було ховатись всі оці 6 років? Мабуть з першого дня вторгнення в якомусь ізольованому бункері. Або на "єдиному мудозвоні".
Отже він визнає що пішов по безпредєлу, за такі дії повинна бути відповідальність
А вони не вкурсі, що має бути все за законом, і що порушники закону тепер мають бути покарані?
"For Ukraine's sake, Zelensky must now step aside
The inspirational leader is no longer part of the solution to ending the conflict with Russia. He is now part of the problem
"
Якій до біса конфлікт?!
Це війна імперії зла проти суверенной країни, нічим не спровокована з боку України.
Як жертва може домовитися з вбивцею і залагодити...щось, якщо агрессор відкрито каже, що його ціль знищення українців... яких не існує
Лицемір...
Ну а брехня від найвеличнішого - то вже звична річ: його європейські лідери просили не підписувати, опозиція, громадські організації та об'єднання - "ой не чує баба", а коли побачив, що електорат, на який він розраховує на виборах (молодь), вийшов на протести і другий строк у владі може стати першим в буцигарні після програшу на виборах - "почую кожного!"
Цинічне сцикливе брехло...
Сумніваюся ,що хтось з більшості людей ,що підтримують НАБУ зміг вивчити результати його діяльності - а результати там дуже мізерні - нуль цілих ,хєр десятих . І прийти до висновку - що НАБУ ЦЕ НЕ ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ , А ПРО ТЕ ЩОБ ТРИМАТИ ЗА ЯЙЦЯ КОРУПЦІОНЕРІВ - і через це протискати ,потрібні для себе рішення . Хто кінцевий вигодонабувач НАБУ - вдумливий читач може вирішити самостійно. Питання не про це . Питання про свободи.
Чи потрібно було відстоювати свободи в 2004,2014 і зараз в 2025 ? Безперечно . Але борючись проти авторитаризму - потрібно думати своєю головою а не гаслами "активістів -борцюністів -незаЛИЖних журналістів ".